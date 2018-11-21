Но не все так плохо, дорогие друзья.

Около 25 лет Запад активно внедрял нам свою культуру, щедро оплачивая эти действия работникам сферы образования и искусства с помощью фондов Сороса и тому подобных.

В кино и театрах активно муссируются сцены пьянства, насилия, разврата, гомосятины как нормы жизни.

Средства массовой информации как под копирку стали внедрять дебилизирующие западные программы и шоу.

В начале 90-х Советский Союз проиграл Западу в холодной войне и прекратил свое существование, распавшись на ряд сувенирных государств.



Мы сумели распознать фактор давление среды.

Задул ветер перемен.

Соединенные Штаты во всех сферах теряют рычаги и активно отстраиваются от управления миром.

Источники Сороса иссякают.

Превосходство Запада вот-вот обрушится вместе с долларом.

В объемлющих надгосударственных системах Русская цивилизация уверенно перехватывает управление миром у Запада.

А следовательно, очень скоро все непотребство западной „культуры” будет сметено могучим ураганом, в настоящее время только набирающим силу.

Настоящие поэты, художники, артисты и другие деятели искусств всегда отличались умением считывать информацию с ноосферы.

Они обладают повышенной чувствительностью к ветру перемен.

И хотя все ключевые должности в искусстве по-прежнему пока занимаю западно-ориентированные чиновники и режиссёры, расставленные с помощью средств Сороса и ему подобных, пройдет совсем немного времени, как обстановка изменится кардинальным образом.

Великая русская культура и искусство построены на произведениях Пушкина, Толстого, Чайковского, Римского-Корсакова, Станиславского, имеющие фундамент, школы и традиции, каковых не наблюдается ни в одной культуре мира, в самое ближайшее время очистятся от всего наносного и чуждого.

Судьбы упрямцев от искусства с западным уклоном, не распознавших ветра перемен, весьма незавидны.

Они не успеют понять, что происходит, как окажутся в помойном ведре истории.

Русская культура умоется и расцветёт новыми прекрасными шедеврами.

Будущее за теми, кто уже сегодня работает над созданием высоконравственных произведений искусства в лучших традициях русской многонациональной культуры.

В добрый путь дорогие друзья!

Postulat

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