Ветер перемен…
В начале 90-х Советский Союз проиграл Западу в холодной войне и прекратил свое существование, распавшись на ряд сувенирных государств.
Управление Россией стала открыто осуществляться Западом с надгосударственного уровня.
Госдепом была написано ныне действующая конституция.
Министерство образования стало активно внедрять болонскую систему с использованием ЕГЭ для дебилизации наших детей.
Средства массовой информации как под копирку стали внедрять дебилизирующие западные программы и шоу.
В кино и театрах активно муссируются сцены пьянства, насилия, разврата, гомосятины как нормы жизни.
Даже мультфильмы для самых маленьких агрессивно навязывают детям деструктивные модели поведения.
Около 25 лет Запад активно внедрял нам свою культуру, щедро оплачивая эти действия работникам сферы образования и искусства с помощью фондов Сороса и тому подобных.
Но не все так плохо, дорогие друзья.
Мы сумели распознать фактор давление среды.
Задул ветер перемен.
Соединенные Штаты во всех сферах теряют рычаги и активно отстраиваются от управления миром.
Источники Сороса иссякают.
Превосходство Запада вот-вот обрушится вместе с долларом.
В объемлющих надгосударственных системах Русская цивилизация уверенно перехватывает управление миром у Запада.
А следовательно, очень скоро все непотребство западной „культуры” будет сметено могучим ураганом, в настоящее время только набирающим силу.
Настоящие поэты, художники, артисты и другие деятели искусств всегда отличались умением считывать информацию с ноосферы.
Они обладают повышенной чувствительностью к ветру перемен.
И хотя все ключевые должности в искусстве по-прежнему пока занимаю западно-ориентированные чиновники и режиссёры, расставленные с помощью средств Сороса и ему подобных, пройдет совсем немного времени, как обстановка изменится кардинальным образом.
Великая русская культура и искусство построены на произведениях Пушкина, Толстого, Чайковского, Римского-Корсакова, Станиславского, имеющие фундамент, школы и традиции, каковых не наблюдается ни в одной культуре мира, в самое ближайшее время очистятся от всего наносного и чуждого.
Судьбы упрямцев от искусства с западным уклоном, не распознавших ветра перемен, весьма незавидны.
Они не успеют понять, что происходит, как окажутся в помойном ведре истории.
Русская культура умоется и расцветёт новыми прекрасными шедеврами.
Будущее за теми, кто уже сегодня работает над созданием высоконравственных произведений искусства в лучших традициях русской многонациональной культуры.
В добрый путь дорогие друзья!
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Не статья, а успокоительное снадобье. Этакая эфемерная ободриловка – сейчас, конечно, все хреново, но погодите – все в конце концов, образуется и все будет хорошо. Только автор почему-то упускает одну “незначительную” деталь: люди не только рождаются и живут, но и умирают. Не дождаться никогда и никакого “ветра перемен” если сложа руки сидеть сиднем у разбитого корыта и уповать лишь на его благодатное явление. Четверть века полнейшего безветрия, зловония и затхлости, исходящего от правящего страной сионо-либерастского кремлевского клана и всепроникающей отравой забивающие все поры нашей человеческой жизни, вполне достаточно чтобы этого не понимать.
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Не могу оценить по достоинству.
Оптимизм автора – беспредельный, его слова да богу бы в уши !
Безнадега реальности – тоже беспредельна .
Единстаенное, что скажу : авторская картина – как предел (limit)
жизни, стремящейся к бесконечности (математически) . J UDOV
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Статья вообще пропаганда и ничего более. Сначала автор втирает, как Запад, в частности США создали в России бредовую систему, а затем типа ветер перемен подует и на Западе все рухнет, там же бредовая система, а на Россию шоколад польется.
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Из официальной статистики – 70% русского капитала принадлежит еврейскому бизнесу! Автор считает, что евреи изменят свое мировоззрение и придут на помощь русскому человеку.