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Ветер перемен. Как потепление изменит Россию

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Тема изменений климата начинает оказывать на нашу жизнь большее влияние, чем сами изменения. Тем важнее для нас понять куда дует ветер и к чему готовиться. Как с глобальным потеплением связаны заявления о строительстве в Сибири новых городов и переносе столицы? Насколько реально само изменение климата и чем может грозить нашей северной стране? Обсудим эти и другие вопросы в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fz-OScBUyQA
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