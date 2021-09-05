Ветер перемен. Как потепление изменит Россию
Тема изменений климата начинает оказывать на нашу жизнь большее влияние, чем сами изменения. Тем важнее для нас понять куда дует ветер и к чему готовиться. Как с глобальным потеплением связаны заявления о строительстве в Сибири новых городов и переносе столицы? Насколько реально само изменение климата и чем может грозить нашей северной стране? Обсудим эти и другие вопросы в сегодняшнем выпуске.
Если мерзлoта oттает тo oпустится дo 300 метрoв.
Сибирь затoпит.
Кретинапатрики