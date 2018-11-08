Письмо. ЦБ сменил герб на купюрах

Татьяна, а Вы случайно не в курсе, почему на новых купюрах 200 и 2000 рублей у нас новый герб – двуглавый орел с державой и скипетром? Мы что, уже незаметно стали монархией, но нам забыли об этом сообщить?

С уважением, Александр

Т. В. Здравствуйте, Александр!

Я уже неоднократно упоминала в разных материалах, что купюры в 200 и 2000 рублей – это необеспеченная денежная эмиссия ЦБ сверх реестра по коду валют 623 — код японской йены. У Романовых погашены титулы, они не могут ни на что претендовать. Пока купюры номиналом 200 и 2000 рублей принимают к расчету — проблем нет -, а если перестанут, – то и спросить не с кого. (Тут даже Маша/Гоша уйдут в отказ.)

Старый вариант герба на банкнотах — это отсылка к Византии и Русскому царству. Герб «незаметно» сменили, когда народ стал интересоваться, почему ЦБ использует герб, отличный от герба РФ.

А монархический герб мы получили «в подарок» от «дедушки Ельцина». Подозреваю, что, судя по длинной эпопее с участием Росселя в продвижении темы «обнаружения царских останков» и по приглашению в РФ аферистов Маши/Гоши, восстановление монархии планировалось, возможно, как резервный вариант юридической основы под ликвидацию СССР, или на случай, если Верховным советом РСФСР будет денонсировано «Беловежское соглашение». Не случайно монархический герб был возвращен Ельциным после переворота 1993 года. Монархию могли тайно восстанавливать для завладения «царским золотом» и долей в ФРС. Нельзя исключить, что известный политик Борис Немцов был убит, как опасный свидетель этой афёры: не знать о фальсификации останков он не мог из-за близости к семье первого президента.

Кроме попыток открытого восстановления монархии, вопрос, о чем с целью проверки общественного мнения регулярно вбрасывают на обсуждение в парламент все, от Поклонской до Жириновского, неоднократно в новейшей истории предпринимались попытки короновать кого-либо тайно. Из самых известных претендентов на «корону Российской империи» называют принцев Чарльза и Уильяма, брата королевы Майкла Кентского и даже принца Гарри.

Только отгремел скандал по поводу обнаружения регистрации в Лондон-сити двойников крупнейших российских компаний. Не секрет, что на территории РСФСР зарегистрированы и действуют параллельно две управляющие структуры: «Правительство Российской Федерации» и «Российская Федерация». Не так давно двойники с незаметной на первый взгляд разницей в названиях, обнаружены почти у всех органов госвласти, включая, например, ФСО. В условиях римского права, вполне может существовать некое ЗАО «Российская империя», которое может творить, все, что захотят его тайные владельцы, – например, собирать сведения о гражданах, получать на свои счета платежи ЖКХ или штрафы за ПДД, эмитировать деньги…, да и мало ли что еще.

Система управления СССР разрушена, ей на замену выстроили что-то непотребное «из обломков РИ и СССР». В современном бардаке восстановление монархии вполне могли и «не заметить», а сам «тайный монарх», если такой существует, больше других будет заинтересован в сохранении тайны. Вряд ли «монарх» побежит регистрироваться как самозанятый в налоговую инспекцию.

С уважением, Татьяна

http://flag.kremlin.ru/gerb/