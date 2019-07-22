В букварьном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется. Правительство республики рассматривает возможность продлить смену алфавита еще на 10 лет

Переход на латиницу в Казахстане может затянуться ещё на 10 лет сверх установленных указом президента сроков — минимум до 2030–2035 года. Об этом «Известиям» заявили несколько высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики. Необходимость постепенного перехода подтвердили и другие опрошенные «Известиями» политики. Между тем замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко пояснил «Известиям», что смена алфавита позволит казахстанцам проще интегрироваться в мировое сообщество, поскольку свыше 90% научной литературы в мире выходит на латинской графике. Он также подчеркнул: статус русского языка в стране не будет ущемлен ни в коем случае.

Факультативные новшества

Уличные указатели в центре Нур-Султана приглашают нас проехать к Syrtky Ister Ministrlygy — министерству иностранных дел республики, название которого с недавних пор начертано латиницей. Внутри здания таблички с фамилиями и должностями на новом алфавите, надписи «вход» и «выход» также избегают кириллических букв.

Согласно планам правительства, в 2021 году старая графика окончательно исчезнет из паспортов, а перевод документации всех госорганов завершится к 2024 году. До 2020 года латиница будет включена в школьные уроки — учебники первоклассников с 2020–2021 года будут выходить в латинской графике.

В апреле этого года новшества дошли до денежной сферы — Нацбанк республики начал чеканку новых монет без кириллицы. Под гербом страны вместо привычного «Қазақстан» теперь красуется Qazaqstan. В банке специально подчеркнули, что монеты с прежним написанием по-прежнему считаются платежным средством.

Однако сами власти не сильно торопятся с переходом на латиницу.

«Известия» изучили государственные порталы Казахстана и выяснили — пока ни одно ведомство, несмотря на то, что переход идет уже второй год, не предлагает версию на новой графике. Единственное исключение — управление делами президента республики.

Сайты того же МИДа или министерства образования, инициировавшего переход на латиницу, по-прежнему используют только кириллический вариант казахского.

Даже официальный сайт Нурсултана Назарбаева elbasy.kz не имеет латинскую версию. Аккаунты президента республики Касыма-Жомарта Токаева в Twitter и Instagram в употреблении латиницы также замечены не были.

На официальных мероприятиях с участием президента новый алфавит используется факультативно — например, на состоявшемся 4 июля пленарном заседании Совета иностранных инвесторов название мероприятия было начертано латиницей. А вот на торжественном концерте в честь Национального дня домбры 7 июля использовалась кириллица.

Немецкий не поможет

По словам высокопоставленного источника «Известий» в дипломатических кругах Казахстана, за оставшиеся семь лет (официально переход должен был закончиться до 2025 года) обучить старшее поколение казахстанцев латинице будет крайне сложно и процесс может затянуться на 10 лет.

— Несмотря на то что в советской школе люди изучали немецкий язык с его латинской графикой, подавляющая часть населения старше 65 лет не владеет латиницей на должном уровне, — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что его родители также волнуются о том, как они будут жить в новом мире без кириллицы.

Другой источник «Известий» также заметил, что наиболее ярые сторонники скорейшего введения латиницы — казахские переселенцы — этнические казахи, которые в советские годы эмигрировали в Китай, Турцию и другие страны. При Нурсултане Назарбаеве началась масштабная программа репатриации казахов, им в надел выдают землю, подъемные средства. Большинство таких переселенцев совершенно не владеет русским языком. Именно этим и объясняется их желание поскорее перейти на латинский алфавит на манер Турции, пояснил источник.

— Тренд на латиницу должен сохраниться, это действительно лучше подходит для отражения всех звуков нашего языка, — признал он. — Но перейти в столь короткие сроки — всего за семь лет — страна просто не успеет. В МИДе и правительстве обсуждают возможность продлить переход, чтобы сделать его как можно более безболезненным.

Реформа необходима, это здравая идея, но она затянется надолго, уверены и опрошенные «Известиями» жители казахстанской столицы.

— В личной переписке и с родителями, и с друзьями мы используем исключительно кириллицу. При этом я горжусь казахским языком, — рассказала «Известиям» Жанар, студентка одного из крупных вузов Нур-Султана.

Она признается, что среди её одногруппников нет никого, кто писал бы в WhatsApp на латинице.

— Я прекрасно знаю английский язык, но воспринимать родную речь этими буквами… Не получается, всё выглядит так непривычно. Мы с родителями — они сейчас живут в Шымкенте, на юге Казахстана — серьезно обсуждали этот переход. Они сильно переживают, поскольку уже сейчас возникают разночтения, — признается Жанар.

С 2013 года, когда Нурсултан Назарбаев впервые высказал идею о необходимости перевести казахский на латиницу, некоторые новостные сайты начали выпускать статьи одновременно на кириллической и латинской версии языка. Но тут же обнаружилась проблема: ресурсы использовали разные буквы для обозначения одних и тех же звуков. Твердую К кто-то писал как Q, кто-то просто добавлял к латинской К верхний апостроф. Окончательный вариант алфавита был утвержден лишь в феврале прошлого года.

Однако, сетует Жанар, новый алфавит уже сейчас вызывает большие вопросы.

— Да, конечно, моим родителям и даже бабушке это интересно, они учат казахскую латиницу как какой-то новый язык. Хотя бабушка ещё помнит, как в детстве её папа с мамой писали письма арабской вязью (до 1920-х годов казахский язык, равно как и татарский, узбекский и многие другие языки народов СССР использовал арабскую графику. — «Известия»). Но если дело будет касаться серьезных документов, тех же платежек за ЖКХ или кредитных договоров в банке, думаю, у них возникнут серьезные проблемы.

Русские, не бойтесь

Кандидат в президенты от партии «Ауыл», политик Толеутай Рахимбеков рассказал «Известиям», что запрос на перемены исходит от самого казахстанского общества, но процесс должен проходить без излишнего энтузиазма и уж точно без лозунгов вроде «пятилетку в четыре года».

— Полагаю, никакой революционности в этом шаге нет и не должно быть — нужна постепенная смена. Меня лично крайне волнует сохранение нашего литературного корпуса — как сохранить и не растерять книги, написанные на кириллице? — задался вопросом политик. — Мы ориентируемся на опыт наших соседей: вот Азербайджан успешно перешел на латиницу, она там используется везде. А в Узбекистане аналогичный эксперимент затянулся, новая графика не везде прижилась — в деревнях, например, народ все равно продолжает использовать кириллицу.

Но наибольший стресс новая языковая политика вызывает у русскоязычного населения севера Казахстана.

— У меня и моих детей проблем с латиницей не возникнет: мы общаемся дома, пишем в мессенджерах, читаем новости — всё на русском, — поделился с «Известиями» Олег — программист из Павлодара.

Его родители приехали в республику из соседней Омской области поднимать целину и решили остаться. У взрослых, как отмечает Олег, переход действительно вызывает большую озабоченность.

— Мама даже подумывает переехать назад в Тюкалинск, что под Омском, — рассказал собеседник «Известий». — У старшего поколения переход почему-то ассоциируется с отрывом от России, от русского мира. Они боятся, что вслед за латиницей начнется притеснение русской культуры, хотя я ничего такого не ощущаю.

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко начал беседу с корреспондентом «Известий» с того, что напомнил: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал решение республики перейти на латиницу внутренним делом Казахстана. Он также не смог подтвердить информацию о том, что переход на новую графику может затянуться.

— Русский язык имеет официальный статус, это закреплено в нашей конституции. Он используется и продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях. Семь лет мы вводили программу трехъязычия, чтобы наша молодежь говорила одновременно на казахском, русском и английском языках, — пояснил политик. — Наша цель — чтобы к 2025 году 95% населения владело казахским языком, аналогичный процент владел русским и как минимум 20% освоили английский.

На замечание некоторых русскоязычных жителей севера Казахстана, Роман Василенко отметил, что переход их затронет в меньшей степени.

— В соцсетях мне понравился комментарий: женщина из Алма-Аты признавалась, что не понимает настороженности со стороны русских, которые и так не знают казахский на кириллице. Какая им разница — они точно так же не будут его знать и на латинице, — с улыбкой процитировал политик. — Мы подчеркиваем, что русский язык имеет неоспоримый статус языка соседа, волноваться тут не о чем.

Интересно, что еще в начале 1920-х годов большевики всерьез обсуждали идею перехода русского языка на латиницу. В первые годы после революции кириллицу называли таким же пережитком прошлого, как аршин и юлианский календарь. Однако от идеи вскоре отмахнулись — слишком велико было недовольство рабочих, которые увидели в газетах вместо родных Ц и Ш написанные на романский лад Ts и Sch. Как приживется нынешний казахский алфавит — по азербайджанскому или узбекскому сценарию — очевидно, станет известно на исходе 2030-х годов.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106948