Мифы о Гражданской войне
19:05. 7 ноября 2018 Просмотров - 152 2 коммент. Опубликовал: brahman
Кто и зачем начал революцию и последующую войну?
Последовавшая за Октябрьской социалистической революцией Гражданская война в России обросла множеством антисоветских мифов. В этом видео мы постараемся разобрать наиболее важные из них.
О причинах и последствиях Великой Октябрьской социалистической революции и её значении для истории и будущего нашей страны читайте в книгах:
Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Товарищи!
Поздравляю всех с праздником Великого Октября!
Здоровья и счастья всем!
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Головной убор красноармейца честнее было бы назвать, как и задумано было, – богатыркой… Её должны были одеть солдаты царской армии при параде победителей в I Мировой войне – в Берлине и Константинополе… Но ход истории изменился и после октябрьского переворота встал вопрос об обмундировании красноармейцев и со складов взяли эти головные уборы…