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Мифы о Гражданской войне

19:05. 7 ноября 2018 Просмотров - 152 2 коммент. Опубликовал:

Кто и зачем начал революцию и последующую войну?

Последовавшая за Октябрьской социалистической революцией Гражданская война в России обросла множеством антисоветских мифов. В этом видео мы постараемся разобрать наиболее важные из них.

О причинах и последствиях Великой Октябрьской социалистической революции и её значении для истории и будущего нашей страны читайте в книгах:

Книги Евгения Спицына

Книги Юрия Жукова

Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР

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Политштурм

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 3408 3065
    strelez 7 ноября 2018 в 19:14 Ссылка Пометить
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    Товарищи!
    Поздравляю всех с праздником Великого Октября!
    Здоровья и счастья всем!

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  • 13763 11855
    Вячеслав 7 ноября 2018 в 19:26 Ссылка Пометить
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    Головной убор красноармейца честнее было бы назвать, как и задумано было, – богатыркой… Её должны были одеть солдаты царской армии при параде победителей в I Мировой войне – в Берлине и Константинополе… Но ход истории изменился и после октябрьского переворота встал вопрос об обмундировании красноармейцев и со складов взяли эти головные уборы…

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