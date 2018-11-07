Мифы о Гражданской войне

Концептуал СМИ Кто и зачем начал революцию и последующую войну?

Последовавшая за Октябрьской социалистической революцией Гражданская война в России обросла множеством антисоветских мифов. В этом видео мы постараемся разобрать наиболее важные из них.



О причинах и последствиях Великой Октябрьской социалистической революции и её значении для истории и будущего нашей страны читайте в книгах:

Книги Евгения Спицына

Книги Юрия Жукова

Разрешение проблем национальных взаимоотношений, Внутренний Предиктор СССР

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