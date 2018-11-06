Главная » Видео, События Настоящего

Алексей Орлов “Народное Славянское радио” о предстоящем съезде МСУ в г.Воронеж (Вече-ТВ) 30-11-2018.

20:24. 6 ноября 2018 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал:

Ответы Алексея Орлова о предстоящем 2-м съезде МСУ в городе Воронеж с 30-11-2018 по 3-12-2018.

Фрагмент дружеской встречи в Москве с активными, Человеками октябрь 2018 года.

Зачем и для кого устраивается съезд МСУ?
Что там будет происходить?
Зачем туда следует ехать?

Если информация важная, поделитесь с друзьями.

Вместе сделаем Мир ЛУЧЬШЕ.

—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ответы главного редактора Народного Славянского радио на вопросы слушателей
...редактора Народного Славянского радио на вопросы слушателей.Сказитель Алексей Орлов.Ответы главного редактора Народного Славянского радио на...Вы можете оказывать помощь "радио":Сбербанк VISA Electron 4276880193235417Яндекс ...
Ответы главного редактора Народного Славянского радио на вопросы слушателей
... на Народном Славянском радио - "Ответы главного редактора на вопросы слушателей".Автор-сказитель: Алексей ОрловВ... лучше.----------------------------------------Вы можете оказывать помощь "радио":Сбербанк VISA Electron 4817 7600...
Ответы главного редактора НСР на вопросы слушателей. Алексей Орлов
...Главный редактор Народного Славянского радио, Алексей Орлов, отвечает на вопросы слушателей. 30 августа 2018 на Народном Славянском радио состоялась... небольшая беседа, в которой главный редактор НСР Алексей Орлов ...
Думы о Державности и Общинности на Руси 1 часть. Алексей Орлов и Слуга Руси
Алексей Орлов и Слуга Руси - парень с севера РусиАлексей Орлов страница Вконтакте - https://vk....com/id169937548Страница Народного Славянского Радио - https://vk...
Думы о Державности и Общинности на Руси. 2 часть. Алексей Орлов и Слуга Руси
Алексей Орлов и Слуга Руси - парень с севера РусиАлексей Орлов страница Вконтакте - https://vk....com/id169937548Страница Народного Славянского Радио - https://vk...
Первый телемост Россия-США-Германия (полная русская версия)
... октября 2017 года на «Народном Славянском радио» состоялся первый телемост «Наследие...Максименков (Россия).Ведущий Алексей Орлов «Народное Славянское радио».Выступления:1"Загадки Северной..., путешествуя вместе с Народным Славянским Радио, по Северной Америке,......

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>