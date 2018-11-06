Алексей Орлов “Народное Славянское радио” о предстоящем съезде МСУ в г.Воронеж (Вече-ТВ) 30-11-2018.

Ответы Алексея Орлова о предстоящем 2-м съезде МСУ в городе Воронеж с 30-11-2018 по 3-12-2018.



Фрагмент дружеской встречи в Москве с активными, Человеками октябрь 2018 года.



Зачем и для кого устраивается съезд МСУ?

Что там будет происходить?

Зачем туда следует ехать?



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Источник: www.youtube.com