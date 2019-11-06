Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио. Алексей Орлов

В передаче главный редактор НСР – Алексей Орлов – отвечал на вопросы радиослушателей.



- Для того чтобы соединиться напрямую со своим родом, может быть у каждого человека уже прописана программа когда в какое время это будет, просто мы не знаем этого. Вопрос: А может ли быть, что программа стоит на определенного человека, чтоб ему род не помогал ? Другими словами Род изначально сам решил, что не будет ему помогать ? Если такое может быть, что делать в такой ситуации? Другой вопрос: Если человек не знает свой род, как ему поступить, чтоб его там сверху услышали, если забиты каналы и всякие другие причины ?

- С чего начать познание и изучение родной культуры?

- Как всё таки нужно погребать умерших?

- С чего начать изучение Буквицы?

- Легко сказать – задай вопрос – кто я…



и многие другие.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X7o3SuB6nQo