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Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио. Алексей Орлов

21:24. 6 ноября 2019 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В передаче главный редактор НСР – Алексей Орлов – отвечал на вопросы радиослушателей.

- Для того чтобы соединиться напрямую со своим родом, может быть у каждого человека уже прописана программа когда в какое время это будет, просто мы не знаем этого. Вопрос: А может ли быть, что программа стоит на определенного человека, чтоб ему род не помогал ? Другими словами Род изначально сам решил, что не будет ему помогать ? Если такое может быть, что делать в такой ситуации? Другой вопрос: Если человек не знает свой род, как ему поступить, чтоб его там сверху услышали, если забиты каналы и всякие другие причины ?
- С чего начать познание и изучение родной культуры?
- Как всё таки нужно погребать умерших?
- С чего начать изучение Буквицы?
- Легко сказать – задай вопрос – кто я…

и многие другие.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X7o3SuB6nQo

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