Ответы главного редактора Народного Славянского радио на вопросы слушателей. Алексей Орлов

Главный редактор НСР отвечает на вопросы слушателей.



Автор-сказитель – Алексей Орлов



В этот день был запланирован живой эфир с Любавой Живой на тему “Многомерное Ведрусское Сознание, Здравомыслие, Вера. Выпуск 2″. По техническим причинам Любава на смогла выйти на связь.

Поэтому было принято решение ответить в живом эфире на вопросы слушателей. Вопросы поступали из чатов радио, а также было рассмотрено несколько вопросов из писем, приходящих в редакцию Народного Славянского радио.



В эфире были рассмотрены следующие вопросы:



- Что такое Мер-Ка-Ба? Что дает ее активация?

- Какой сегодня день по-старославянски?

- Полезно ли пить льняное и облепиховое масло?

- Коллективу радио удалось достичь задуманного на этот год?

- С чего начать налаживать связь с Родом?

- Что позволяет тебе чувствовать душевное равновесие, гармонию с собой, окружающим миром, быть в ладу с собой?

- Ваше отношение к молоку и молочной продукции?

- Алексей, как ты пришёл в Славянство? Сам или же от Родителей познал?

- Алексей, опишите дежавю?

- Алексей а как ты относишься к тому что питание связано с варной человека? Есть же варны которым свойственно есть мясное?

- Как правильно защитить себя перед посещением похорон по христианскому обряду, где будут присутствовать люди из “красноглазеньких”.

- Кроме денег, как ещё можно подсобить Народному Славянскому радио?

- Алексей, разделяете ли Вы мнение об уникальности Мидгард-земли для развития человека?



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Источник: www.youtube.com