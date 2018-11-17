Ответы главного редактора Народного Славянского радио на вопросы слушателей. Алексей Орлов
Главный редактор НСР отвечает на вопросы слушателей.
Автор-сказитель – Алексей Орлов
В этот день был запланирован живой эфир с Любавой Живой на тему “Многомерное Ведрусское Сознание, Здравомыслие, Вера. Выпуск 2″. По техническим причинам Любава на смогла выйти на связь.
Поэтому было принято решение ответить в живом эфире на вопросы слушателей. Вопросы поступали из чатов радио, а также было рассмотрено несколько вопросов из писем, приходящих в редакцию Народного Славянского радио.
В эфире были рассмотрены следующие вопросы:
- Что такое Мер-Ка-Ба? Что дает ее активация?
- Какой сегодня день по-старославянски?
- Полезно ли пить льняное и облепиховое масло?
- Коллективу радио удалось достичь задуманного на этот год?
- С чего начать налаживать связь с Родом?
- Что позволяет тебе чувствовать душевное равновесие, гармонию с собой, окружающим миром, быть в ладу с собой?
- Ваше отношение к молоку и молочной продукции?
- Алексей, как ты пришёл в Славянство? Сам или же от Родителей познал?
- Алексей, опишите дежавю?
- Алексей а как ты относишься к тому что питание связано с варной человека? Есть же варны которым свойственно есть мясное?
- Как правильно защитить себя перед посещением похорон по христианскому обряду, где будут присутствовать люди из “красноглазеньких”.
- Кроме денег, как ещё можно подсобить Народному Славянскому радио?
- Алексей, разделяете ли Вы мнение об уникальности Мидгард-земли для развития человека?
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Источник: www.youtube.com