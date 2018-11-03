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Онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации»

07:57. 3 ноября 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Примите участие в онлайн-марафоне «Осознанное восприятие информации» от проекта Научи хорошему: https://vk.com/page-82197743_52882925

Мир, в котором мы живём, стремительно меняется. Современный человек ежедневно сталкивается с такими объёмами сведений, которые сто лет назад люди узнавали за месяц или даже за год. Если одной из главных проблем наших родителей был дефицит информации, то сегодня мы скорее тонем в океане всевозможных новостей и заголовков. В этой ситуации первостепенную значимость приобретает умение анализировать окружающие вас информационные потоки, выявлять внутренние смыслы, отделять важное от второстепенного, полезное от вредного.

Отдельное место в этом ряду занимает так называемый разлекательный медиаконтент – фильмы, сериалы, музыка и т.д., просмотр и изучение которых занимает значительную часть досуга и свободного времени. Какое влияние они оказывают на отдельного человека и в целом на общество? Чему учат? Какую продвигают идеологию? Как использовать их на благо себе и окружающим? Все эти вопросы напрямую касаются каждого из нас. Поэтому мы предлагаем вам принять участие в марафоне «Осознанное восприятие информации».

Зачем вам это надо:

  • в теории и на практике приобретёте базовые навыки критического мышления
  • разберётесь в вопросах структурного и бесструктурного управления
  • получите детальное представление о влиянии СМИ и современной массовой культуры
  • научитесь управлять окружающими вас информационными потоками
  • повысите уровень своей осознанности
  • узнаете основные принципы управления собой и противодействия манипуляциям
Учиться всегда и везде!

Обучение возможно из любого места планеты. Неважно, где вы находитесь. Главное – наличие доступа к интернету. Вы «просто» изучаете теорию, выполняете практические задания и пишите отчёты.

Общение с единомышленниками!

Любым творческим и учебным процессом интереснее заниматься в коллективе, объединённом общей целью и идеей. Вы сможете следить за успехами тех, кто проходит марафон вместе с вами, обмениваться опытом, делиться впечатлениями, возможно, приобретёте новых друзей с близкими вам взглядами. Вместе радостнее и результативнее!

Время, потраченное с пользой!

В ходе марафона вы получаете навыки и знания, которые обязательно пригодятся вам и после марафона, в вашей обычной жизни.

В дело, а не под сукно!

Лучшие практические работы по согласованию с автором будут публиковаться в группе ВК «Научи хорошему 2.0».

Подарки всем финалистам!

Всем, кто пройдёт марафон до конца, и выполнит большинство заданий, обязательно отправим по почте подарки от проекта Научи хорошему и сертификат о прохождении курса обучения!

onlayn marafon osoznannoe vospriyatie informatsii 2 Онлайн марафон «Осознанное восприятие информации»

  1. Длительность марафона: 60 дней
  2. Старт марафона: 25 ноября 2018 года
  3. Временные затраты: 2-3 часа времени каждые 3 дня
  4. Содержит 20 теоретических и 20 практических заданий
  5. Стоимость: 2 тыс. рублей при оплате до 15 ноября, 3 тыс. рублей – после 15 ноября. Вы ничем не рискуете: в течение первых десяти дней, если не понравится, можно выйти из марафона, и мы вернём 100% вашей оплаты.
Почему марафон платный?
  1. Марафон – это по сути онлайн курс обучения, в рамках которого надо выполнять теоретические и практические задания. Оплата – это один из стимулов, который будет побуждать пройти обучение полностью и не бросить дело на полпути.
  2. Оплата также служит инструментом формирования более здоровой атмосферы марафона, являясь, по сути, фильтром от тех, кто не настроен на обучение и привык к исключительно развлекательному формату; либо решил поучаствовать, не подумав.
  3. Оплата марафона – один из механизмов развития деятельности проекта.

Если по каким-то причинам у вас проблемы с деньгами, но вы действительно хотите пройти обучение: Напишите нам. Любой вопрос можно решить, главное его озвучить.

marafon gruppi 1 Онлайн марафон «Осознанное восприятие информации»

Для участия в марафоне пользователям ВКОНТАКТЕ необходимо сделать 2 действия:
  1. Подать заявку на
    вступление в группу:
    Онлайн-марафон ВК
  2. Написать плюсик “+”
    в сообщения группы:
    Написать сообщение ВК
marafon gruppi 2 Онлайн марафон «Осознанное восприятие информации»
Для участия в марафоне пользователям ОДНОКЛАССНИКОВ необходимо сделать 2 действия:
  1. Подать заявку на
    вступление в группу:
    Онлайн-марафон Одноклассники
  2. После вступления в группу написать плюсик “+”
    в сообщения группы:
    Написать сообщение в Одноклассники

Ввод в тему:

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1onlayn marafon osoznannoe vospriyatie informatsii 15 Онлайн марафон «Осознанное восприятие информации»

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1onlayn marafon osoznannoe vospriyatie informatsii 16 Онлайн марафон «Осознанное восприятие информации»

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Источник: whatisgood.ru

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