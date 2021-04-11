Журналы «Cool» и «Cool Girl» выходили в 1998-2006 годах.

Для меня эпоха кризиса, как страны, так и человеческой нравственности (период моего осознанного восприятия), началась с этого журнала. Журнал создавался для подростков, он был красочным, достаточно толстым, в нём всегда было много картинок с красивыми молодыми людьми, стильно одетыми. И на этом фоне казалось, что проблемы, которыми они задавались, были никчёмными.

На самом деле журнал пробуждал ранний интерес к отношениям между мальчиками и девочками и придавал этим отношениям не детский оборот. Уже было недостаточно просто гулять за ручку и делиться мечтами. Теперь журнал учил нас, как целоваться, как флиртовать, как заставить ревновать, как отбить, как пробудить сексуальное желание и многое другое, что в первых отношения совсем ни к чему. Очень много статей посвящено было сексу, причем, говорилось обо всем, без всякого стеснения, все вещи назывались своими именами. Девственность перестала ценится, более того перешла в разряд чего-​то из ряда вон выходящего. Поднятые темы про сексуальную жизнь, которые нужно было обсуждать с молодежью, были преподнесены в корне неправильно.

На обложках всегда красовались девицы в модных нарядах (как правило, в обнимку с такими же ребятами), которые мы тогда позволить себе не могли. Мы мечтали о том, как будем покорять сердца миллионов парней, а не об учёбе или о чём-​то еще стоящем. Мы стали тянуться за шмотками и поддельной красотой, потому как журнал учил нас не бескорыстию, а монетизации отношений. Были разные рубрики, но основная их суть — это вытащить подноготную звёзд, глупости незнакомых нам подростков, чьи-​то неурядицы и т.д. И мы зачитывались этой ерундой, потому как хотелось знать, что и у них, у этих девушек и парней модельной внешности не всё так хорошо. В целом журнал будил не самые лучшие чувства у подростков.

Неокрепшая психика копировала модель поведения и переносила её на реальные отношения. Уже тогда были первые звоночки толерантности к гомосексуализму. Именно из этих журналов я впервые узнала, что вообще такое существует, меня поразило бессмыслие этого, ведь не будет продолжение рода, какой мужчина в здравом уме согласится на такое, какая женщина способна отказаться от семьи ради… отвратительно. Я читала эти журналы и удивлялась – какая чушь, кто может в это верить? Но мои же подруги и верили, и мне становилось тоскливо. Сколько себя помню, мои интересы и нравственные стандарты не совпадали с общепринятыми, за что я зачастую становилась причиной насмешек. Это до сих пор отзывается болью… Я спрашивала себя – мир сошел с ума? Почему это нормально? Почему я вижу это, а они нет? Может, это я сошла с ума?

Этот журнал ничему хорошему не учил. Как по мне, это пропаганда приземленных взаимоотношений, развращение подростков, подмена понятий любви, чести, достоинства, искажение образа женщины и мужчины, подрыв авторитета родителей и семьи. Этот журнал был первой ласточкой к расшатыванию нравственных устоев, к проявлению всё большей лояльности к ситуациям, требующим однозначной оценки «хорошо» или «плохо». Это была бомба замедленного действия. Поучительного для себя я ничего не нашла в этих журналах. Мною было куплено только несколько экземпляров. Остальные мне тыкали подруги со словами: «ты только почитай, ты посмотри на это, ты представляешь»… Если бы подросткам прививали чувство собственного достоинства, то из уважения к себе они бы такое не читали!

Одним словом, со страниц журнала нас учили деградировать и жить в иллюзорном мире.

Такой глянец содержал в себе постеры с кинозвездами или музыкантами, и многие этими постерами заклеивали все стены дома. О, как же я ненавидела их, я не понимала, почему я должна сходить с ума по человеку, которого даже не знаю, ведь музыка или образ в фильме – это одно дело, а реальный человек – совсем другое. Когда мне дарили такие постеры (когда у подруг задваивались) я их от души разукрашивала… вот это для меня было веселье.

В целом, как и любой другой аналогичный контент, этот журнал играл на низменных чувствах у самой незащищенной части общества, у подростков, пока наши родители старались выжить в эпоху развала, когда вместо уверенности в будущем у людей остался лишь страх, как выжить.

В 2006 году Генпрокуратура направила запрос в Росохранкультуры (ведомство, надзирающее за тем, чтобы отечественные СМИ выполняли федеральные законы), в котором требовала отозвать лицензии у издателей молодежных журналов «Cool» и «Cool Girl». Они обвинялись в том, что «деформируют нормальный процесс психосексуального и социального развития подростков, вплоть до нарушения их половой идентификации и развития сексопатологии». Проще говоря, эти журналы заполонили свои страницы статьями с обилием «клубнички» и рекламой откровенно эротического содержания. В Генпрокуратуре посчитали, что такое читать подросткам слишком рано. Да, тогда еще боролись с этим. Журнал выпускать прекратили.

Юлия Санченко, участник онлайн-​марафона «Осознанное восприятие информации».

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