В материале рассматриваются тезисы популярных блогеров, обвиняющих проект «Научи хорошему» и его участников в «мракобесии и сектанстве». Проанализированы признаки секты, которые приписывают «Научи хорошему».

На Ютубе сегодня можно найти порядка 100 видеороликов, рассказывающих о том, что проект «Научи хорошему» и его участники – это секта, мракобесы, сумасшедшие и так далее. Есть даже целые каналы, созданные только ради того, чтобы дискредитировать проект. Аналогичные группы ведутся в соцсетях и на форумах. Например, на так называемом ХоливарФоруме сайту «Научи хорошему» и его материалам посвящены целых 300 страниц обсуждений.

В свою очередь сообщества ВКонтакте «Включайте голову» и «Анти “Научи Хорошему 2.0″» публикуют информацию уже несколько лет. Здесь создаются и распространяются сотни якобы «разоблачительных» обзоров и статей на аналитические материалы «Научи хорошему», при том, что количество подписчиков этих групп не превышает нескольких сотен человек. Отдельные блогеры публикуют контробзоры даже на мотиваторы или коллажи, сделанные участниками «Научи хорошему»! (смотрите видео)

Картинка, вызвавшая столь неадекватную реакцию автора канала «Гид по смыслу», была создана в рамках целой серии мотиваторов, выпущенных в советском стиле. Общий посыл этой серии в том, что «искоренять пошлость и разврат надо путём самообразования и просвещения и быть стойким в этом деле». В чём каждый может легко убедиться, посмотрев весь фотоальбом в группе ВКонтакте «Научи хорошему 2.0» или на сайте. Там же можно найти и другие подборки картинок, хорошо раскрывающие направленность проекта.

Но вернёмся на Ютуб. На то, чтобы разобрать все видеоролики, посвящённые деятельности «Научи хорошему», не хватит никакого времени. Поэтому попробуем просто систематизировать эту информацию и подробно проанализируем лишь основные тезисы.

«Сторонники либерализмы»

Первая категория блогеров, которым не нравится «Научи хорошему», – это всевозможные сторонники либерализма. Они выступают за то, что ЛГБТ, порнография, наркотики – это норма, так как человек должен жить ради удовольствий. Тот факт, что участники «Научи хорошему» в своих материалах придерживаются иных взглядов, вызывает у этих блогеров бурную негативную реакцию. Выглядят они в большинстве своём достаточно слащаво, призывают к толерантности, любят ругаться матом и ярко выражать эмоции, а на заднем фоне у них зачастую американские флаги или какие-то рогатые демоны.

Анализировать тезисы подобной категории «разоблачителей» нет смысла – они просто придерживаются противоположных ценностей.

«Обиженные»

Другую обширную группу блогеров, которым не нравится проект «Научи хорошему», можно условно назвать «обиженные». В своих сюжетах они обычно берут какой-нибудь один материал проекта, посвящённый известному фильму или сериалу, и начинают рассказывать о том, что участники «Научи хорошему» неправильно оценили посыл их любимого произведения. Большинство таких видеороликов построены на вырывании из контекста отдельных фраз и искажении общего посыла оригинального материала. Хотя и некоторая конструктивная критика в них может иногда встречаться.

Стоит отметить, что всех участников проекта «Научи хорошему» объединяет единый подход к сфере массовой культуры и её основным направлениям (кино, ТВ, музыкальной индустрии), как к инструменту управления обществом. Но оценка и выявление посыла конкретных произведений всегда носит в значительной степени субъективный характер и зависит от автора аналитики. Поэтому мы никогда не позиционировали обзоры на конкретные произведения массовой культуры как «истину в последней инстанции», мы лишь утверждаем, что сам подход правильный и что надо оценивать влияние фильмов, мультфильмов, сериалов и так далее. А отдельные ошибки в частных моментах, конечно, могут быть. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

«Интеллектуалы и борцы с сектами»

Третью категорию блогеров, недовольных проектом «Научи хорошему», можно условно назвать «интеллектуалы и борцы с сектами». Вся их борьба в большинстве случаев строится на принципе «свой-чужой» и отсутствии внятных критериев того, что такое «секта». Грубо говоря, если такой блогер придерживается марксистских взглядов на жизнь и исповедует научный атеизм, то, все, кто говорят о душе, совести и прочем, – для него априори сектанты. И наоборот – если человек придерживается взглядов той или иной религиозной конфессии, то использование, например, советской символики в положительном контексте у него вызывает отторжение.

В качестве примера кратко разберём основные тезисы самого популярного ролика этой тематики на Ютубе с названием «[Кунсткамера]: Секта “Научи Хорошему”».

Первый признак секты: «Агрессивная реклама и распространение своего учения»

Честно говоря, сложно опровергать аргументы, которые к тебе не относятся. Но давайте всё же попробуем. «Агрессивной рекламой» как и просто рекламой в чистом виде мы не занимаемся. Стратегия распространения материалов «Научи хорошему» выглядит следующим образом:

Создание полезного и интересного контента. Рассылка своих материалов дружественным проектам и сайтам для публикации. Выстраивание отношений с другими сообществами и проектами.

Во многих видеообзорах мы также призываем наших подписчиков участвовать в распространении информации. Эти призывы обусловлены тем, что первая из 4-х главных задач проекта звучит так: «Продемонстрировать максимально широкой аудитории, каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми». Выход на максимально широкую аудиторию, если у тебя нет доступа к крупным СМИ или бюджета на платную рекламу, возможен только через Интернет и опору на читателей. Любой общественный проект действует аналогичным образом, поэтому называть эту деятельность «признаком секты», мягко говоря, глупо.

Что касается «распространения учения» проекта. То на данный момент «учение» представляет собой цикл лекций под названием «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры». Эти лекции представлены в виде брошюры, которую можно бесплатно скачать, а также в формате статей и видеороликов. Конечно, мы призываем изучать эти лекции, так как проект «Научи хорошему» носит по большей части образовательный, а точнее – самообразовательный, формат.

Второй признак секты: «Двойное учение»

Как уже было сказано, на данный момент у проекта есть только один цикл лекций, ориентированный на массовую аудиторию и опубликованный в открытом доступе. Кроме лекций в рамках «Научи хорошему» несколько раз в год проводится образовательный онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации». Но и в ходе него используются только опубликованные в свободном доступе материалы и всех участников оповещают о том, что любые наработки из марафона можно распространять на своё усмотрение. Пользуясь случаем, приглашаем всех желающих принять участие в марафоне, если вы, конечно, не боитесь попасть в «секту»…

Третий признак секты: «Иерархичность»

Если считать иерархичность признаком секты, то любой завод или редакция любого СМИ – это секты, потому что во всех них есть свои иерархии, через которые осуществляется процесс управления. Поэтому этот тезис тоже не только ложный, но и глупый.

Что касается существующей структуры «Научи хорошему», то сегодня она, как и в момент появления проекта, представляет собой добровольное объединение людей для совместной творческой деятельности по достижению конкретных целей. Все участники общаются между собой через Интернет. Студии, офиса, должностей, регулярных слётов у проекта не было и нет. Вся имеющаяся инфраструктура состоит из интернет-сайта и сообществ в соцсетях, которые администрируют и наполняют участники и подписчики проекта, занимаясь этим в свободное время на домашних компьютерах.

Четвёртый признак секты: «Непогрешимость секты и её основателя»

Участники проекта – это обычные люди, которые могут чего-то не знать или в чём-то допускать ошибки.

Пятый признак секты: «Духовный элитизм. Элитарность положения подписчиков»

Здесь будет уместно снова вернуться к описанию целей проекта, тем более, что никто из так называемых «разоблачителей» не любит заглядывать в этот раздел, хотя он самый важный. На втором и третьем месте указаны следующие задачи:

Выработать у читателей и зрителей навык осознанного восприятия информации с позиции ответа на вопрос «чему это учит?».

Способствовать формированию критического и системного мышления, развитию и реализации творческого потенциала в созидательном направлении.

Человек с навыками критического мышления, у которого целостная картина мира, безусловно имеет преимущества перед индивидом с калейдоскопом в голове. Более подробно эта тема раскрыта в статье «Что такое клиповое, критическое и системное мышление?». Однако мы не стремимся, чтобы наши читатели или подписчики выделились в обособленную группу. Наоборот, с нашей точки зрения наличие критического и системного мышления – это одно из требований современного мира ко всем без исключения людям.

Поэтому призываем наших зрителей и читателей заниматься самообразованием, думать своей головой и анализировать получаемую из медиа информацию. А также по мере сил участвовать в деятельности проекта «Научи хорошему».