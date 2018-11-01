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Роман Смирнов. Полетели

13:19. 1 ноября 2018 Просмотров - 204 Один комментарий Опубликовал:
Все что необходимо знать о цЫфровой экономике (ну и официальной статистике по инфляции).
 
Год назад сделал скрипт, который выкачивал цены ближайшего гипермаркета (777 регион), сегодня его прогнал еще раз и сравнил с прошлогодними.
 
По большинству позиций скачок в 10-25 процентов (на картинке) – подтверждает субъективные ощущения.
 
 
Росстат рисует 3-6% (второй скриншот).
 
Полетели, бгг.
 
 
В добавок к кривым данным налоговой ( https://romansmirnov.org/134  , https://romansmirnov.org/101  ) конечно возникают резонные вопросы, а там наверху вобще знают, что происходит?
 
И чем на самом деле занимаются “казенные” айтишники точнее их боссы. Суммы контрактов просто чумовые на всю эту автоматизацию…
 
Реальные данные по промке конечно есть в минпромторговских системах (теоретически) и в фискальных… но не уверен, что они попадают куда надо и что вобще ставится задача иметь объективную картинку.
 
Теоретически уже сейчас можно альтернативу “минэкономразвитию” делать при небольшом финансировании. Но затея опасная – государство ни в каких сферах конкуренцию себе не любит ))
 
Реальную считалку инфляции потребительских товаров можно сделать в два счета на системах операторов фискальных данных, через которых проходят все чеки.
 
Причем можно уложиться в бюджет по содержанию пары автомашин из министерского гаража.
 
Помимо инфляции тут же у людей, думающих по сути, возникнет желание и подсветить группировки, которые занимаются манипуляцией ценами… сделать это можно все в два притопа, три прихлопа.
 
Но, нет ))
 
P.S.
полный датасет если кто не верит - http://romansmirnov.org/files/20171030_20181030.tab
Источник: https://romansmirnov.org/137

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 20222 9872
    Ursus 1 ноября 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Логично, инфляция – налог на бедных. Ниже 10% в РФ никогда не была. Если нефть повалится увидим и трехзначные цифры.
    Официальная цифра 2,5% из той же серии что и 73% поддержки или сколько там. Они брешут как дышат.

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