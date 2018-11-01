Роман Смирнов. Полетели

Все что необходимо знать о цЫфровой экономике (ну и официальной статистике по инфляции).

Год назад сделал скрипт, который выкачивал цены ближайшего гипермаркета (777 регион), сегодня его прогнал еще раз и сравнил с прошлогодними.

По большинству позиций скачок в 10-25 процентов (на картинке) – подтверждает субъективные ощущения.

Росстат рисует 3-6% (второй скриншот). Полетели, бгг.

В добавок к кривым данным налоговой ( https://romansmirnov.org/134 https://romansmirnov.org/101 ) конечно возникают резонные вопросы, а там наверху вобще знают, что происходит?

И чем на самом деле занимаются “казенные” айтишники точнее их боссы. Суммы контрактов просто чумовые на всю эту автоматизацию…

Реальные данные по промке конечно есть в минпромторговских системах (теоретически) и в фискальных… но не уверен, что они попадают куда надо и что вобще ставится задача иметь объективную картинку.

Теоретически уже сейчас можно альтернативу “минэкономразвитию” делать при небольшом финансировании. Но затея опасная – государство ни в каких сферах конкуренцию себе не любит ))

Реальную считалку инфляции потребительских товаров можно сделать в два счета на системах операторов фискальных данных, через которых проходят все чеки.

Причем можно уложиться в бюджет по содержанию пары автомашин из министерского гаража.

Помимо инфляции тут же у людей, думающих по сути, возникнет желание и подсветить группировки, которые занимаются манипуляцией ценами… сделать это можно все в два притопа, три прихлопа.