Роман Смирнов. Полетели
13:19. 1 ноября 2018 Просмотров - 204 Один комментарий Опубликовал: brahman
Все что необходимо знать о цЫфровой экономике (ну и официальной статистике по инфляции).
Год назад сделал скрипт, который выкачивал цены ближайшего гипермаркета (777 регион), сегодня его прогнал еще раз и сравнил с прошлогодними.
По большинству позиций скачок в 10-25 процентов (на картинке) – подтверждает субъективные ощущения.
Росстат рисует 3-6% (второй скриншот).
Полетели, бгг.
В добавок к кривым данным налоговой ( https://romansmirnov.org/134 , https://romansmirnov.org/101 ) конечно возникают резонные вопросы, а там наверху вобще знают, что происходит?
И чем на самом деле занимаются “казенные” айтишники точнее их боссы. Суммы контрактов просто чумовые на всю эту автоматизацию…
Реальные данные по промке конечно есть в минпромторговских системах (теоретически) и в фискальных… но не уверен, что они попадают куда надо и что вобще ставится задача иметь объективную картинку.
Теоретически уже сейчас можно альтернативу “минэкономразвитию” делать при небольшом финансировании. Но затея опасная – государство ни в каких сферах конкуренцию себе не любит ))
Реальную считалку инфляции потребительских товаров можно сделать в два счета на системах операторов фискальных данных, через которых проходят все чеки.
Причем можно уложиться в бюджет по содержанию пары автомашин из министерского гаража.
Помимо инфляции тут же у людей, думающих по сути, возникнет желание и подсветить группировки, которые занимаются манипуляцией ценами… сделать это можно все в два притопа, три прихлопа.
Но, нет ))
P.S.
полный датасет если кто не верит - http://romansmirnov.org/files/20171030_20181030.tab
Источник: https://romansmirnov.org/137
Источник: pravosudija.net
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Логично, инфляция – налог на бедных. Ниже 10% в РФ никогда не была. Если нефть повалится увидим и трехзначные цифры.
Официальная цифра 2,5% из той же серии что и 73% поддержки или сколько там. Они брешут как дышат.