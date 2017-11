Роман Смирнов. Все уже собрали

В контексте поднятой в публичном секторе темы насчет сбора биообразцов. Несколько лет назад относительно активно интересовался этой темой (купил r1a.org, пообщался с Клесовым [отдельная история - очень мутный], переписывался с многими активистами), что хочу сказать.

Короче – все уже собрали.

https://www.familytreedna.com/ – самый известный, достаточно открыты – коммерсы в чистом виде – есть переписка с максом бланкфельдом, но если на них надавят то все биобразцы выдадут.

https://www.23andme.com/ – проект жены “владельца” гугла Сергея Брина – химически чистое зло – практически не скрывают целей под New World Order :))

Здесь биообразцы хранятся 10 лет.

…By choosing to have 23andMe store either your saliva sample or DNA extracted from your saliva, you are consenting to having 23andMe and its contractors access and analyze your stored sample, using the same or more advanced technologies (such as genetic sequencing), in a manner consistent with our Terms of Service and Privacy Statement. Unless we notify you otherwise, we will store your sample for a minimum of one year and a maximum of ten years, at our CLIA-certified laboratory. …

Старый проект – https://genographic.nationalgeographic.com/ – 834 тысячи образцов со всего мира.

Оценка по остальным проектам:

Т.е. в принципе с учетом того, что мы почти все родственники и “типов людей”, особенно в таких моно “национальных” (в кавычках) странах как Россия, не так уж много, то все уже собрали.

В 16 веке население не больше 10 миллионов. Это всего миллион семей (вот пример подсчетов -http://baldin.ru/article/read/chislennost_rusi.html )

Кстати одним из результатов этого “интереса” стал полный отказ от термина “национальный”, как абсолютно бессмысленного в скажем так “медицинском”, а не культурном смысле.

По вопросу использования этих биобразцов, не специалист, ничего сказать не могу – может это и бессмысленная затея, хотя в прессе встречаются страшилки о том, что все уже изобретено

(https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=402 )

А вот о чем точно, можно побалякать так это социально-экономический аспект.

Так как в мире вобщем то почти не осталось режимов с “коллективной” собственностью т.е. почти все частное, а следовательно передающееся по наследству, то вопрос родства поднимается на новый уровень.

Сейчас можно с математической точностью рассчитать равноудаленность в биологическом смысле любого миллиардера от широкой народной массы :)

Соответственно если оный скопычивается…

Впрочем западоиды похоже эту дилемму для себя решили – для них родство это больше положительная “психоэмоциональная” зависимость при жизни – большая часть этих “миллиардеров” скорее своей собачке все отпишет, чем окружающей боссоте ;).

Кстати уверен, что китайцы со “звериной серьезностью” пойдут еще дальше:

Национальный ДНК центр - https://iz.ru/665193/2017-10-31/vlasti-kitaia-izuchat-dnk-grazhdan-v-tcentre-natcionalnogo-zdorovia

Выводят “генетического сверх чебурека” - https://russian.rt.com/article/6374

Почему у нас так и не возникло ничего похожего на эти проекты? Ведь там каких то мега ниокров не требуется…

Разгадка одна безблагодатность , достаточно посмотреть, как выглядит типичный “скольковский стартап” по относительно схожей тематике:

Наугад по мед.теме:

Убыток 120 лямов, американские учредители и контракт на 140 на трансфер технологий, бгг.

Thank you, Анатолий Борисович.

Но ничего, при желании все наверстать можно – вопрос только как использовать… без модернизации социально-экономической модели, может и смысла нет в этом ковыряться.

——————

Причем ожидаю прогресс скорее со стороны “бюрократов”, чем “стартапов” – напомню 2015год.

…Кроме того, регистрируются неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. Это – особый, трудоемкий и весьма щепетильный процесс. Сыщик не знает, кто – преступник и чьи биологические следы остались на месте происшествия. Изучению и анализу подлежит буквально все – волосы, окурки, одежда, различные предметы, которых, возможно, касались люди и где могут остаться микроскопические частицы слюны, кожи, пота, жировых выделений. Причем не факт, что эти следы оставил именно преступник. Может, идентифицируют случайного прохожего, который побывал здесь за несколько часов, а то и дней до события. Поэтому досье так и маркируется – “неизвестное лицо”. В такой же информационный банк заносятся ДНК и всех неопознанных трупов. Кстати, таких вот неопознанных объектов на долю полицейских экспертов выпадает в год свыше 60 тысяч….

https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=264

(60 тысяч неопознанных трупов – хмм…)