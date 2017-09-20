Роман Смирнов. Идеальная модель
Писал про то, что собираю базу всех Российских компаний с выручкой около миллиарда в год. База закончила собираться. Итоги. Собственно – подтвердила итак очевидную, если посмотреть по сторонам, вещь – Российский потребительский рай создан целиком и полностью иностранными компаниями. Как то однозначно трактовать эту историю нельзя – может быть так и было задумано и мы их обманули? Сохранив боеспособную армию провели модернизацию инфраструктуры (к сожалению относительно слабое звено это энергетика), приостановили вымирание и сейчас, после решения некоторых внутренних проблем, вполне готовы поучаствовать в неизбежном витке мировой напряженности хотя бы в режиме цитадели.
Ведь в случае, например победы ГКЧП, еще неизвестно как бы разворачивались события и смог ли я сейчас писать из казармы в интранет с какого нибудь МК-2088 – давление желудочных кадавров на политику в моменте очевидно было запредельным – соответственно побороть это потребительское бешенство в короткие сроки, после уже запущенных процессов, можно было только переведя 300 миллионов в режим чучхе, со всеми вытекающими… ну ладно не будем если бы да кабы.
Давайте посмотрим таблицы:
внимание показатели по компании суммировалась при наличии хотя бы одного учредители поэтому это вобщем то индикативная величина просто для сортировки
данные по росттату РСБУшной отчетности
|#
|Страна
|Выручка
|Баланс
|Прибыль
|Количество компаний
|1
|Россия
|216,214,046,659,833
|13,562,501,277,277
|252,588,213,355,605
|44024
|2
|Кипр
|12,733,676,056,000
|1,669,686,304,000
|14,059,196,870,000
|1329
|3
|Германия
|4,933,897,442,000
|310,978,557,000
|3,276,837,463,000
|475
|4
|Нидерланды
|4,870,715,930,000
|330,529,597,000
|3,439,032,149,000
|450
|5
|Брит.
|3,284,277,761,000
|98,689,515,000
|4,376,432,973,000
|227
|6
|Швейцария
|2,086,622,546,000
|77,678,453,000
|1,545,841,298,000
|155
|7
|Великобритания
|1,685,342,808,000
|473,235,725,000
|2,628,644,899,000
|220
|8
|Франция
|1,557,034,895,000
|52,865,155,000
|953,938,558,000
|124
|9
|Соединенные Штаты Америки
|1,202,427,167,000
|102,693,652,000
|741,095,895,000
|154
|10
|Швеция
|974,433,773,000
|113,952,803,000
|1,253,687,500,000
|57
|11
|Гибралтар
|865,377,322,000
|11,741,635,000
|510,201,405,000
|6
|12
|Бельгия
|592,371,184,000
|215,993,499,000
|180,982,141,000
|35
|13
|Австрия
|571,954,257,000
|31,647,429,000
|392,392,911,000
|94
|14
|Республика
|511,035,604,000
|39,762,824,000
|326,358,919,000
|57
|15
|Финляндия
|441,075,631,000
|33,242,206,000
|294,121,117,000
|102
|16
|Люксембург
|389,742,707,000
|13,333,655,000
|298,989,172,000
|58
|17
|Белоруссия
|378,675,079,000
|36,403,063,000
|237,747,647,000
|76
|18
|Япония
|372,894,236,000
|25,585,159,000
|218,568,896,000
|63
|19
|Сингапур
|322,402,037,000
|11,646,794,000
|222,127,044,000
|27
|20
|Греция
|268,798,497,000
|2,217,265,000
|133,607,289,000
|1
|21
|Италия
|235,635,074,000
|14,408,758,000
|179,087,494,000
|78
|22
|Чехия
|232,244,100,000
|-4,891,841,000
|136,132,793,000
|18
|23
|Нормандские Острова
|227,468,127,000
|208,076,545,000
|68,281,559,000
|4
|24
|Ангилья
|226,533,275,000
|207,790,447,000
|62,837,527,000
|3
|25
|Кайман
|198,941,433,000
|2,016,873,000
|38,206,104,000
|9
|26
|Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
|191,108,088,000
|-5,598,333,000
|113,621,919,000
|1
|27
|Сейшельские Острова
|179,478,149,000
|4,604,888,000
|171,805,808,000
|82
|28
|Ирландия
|171,834,048,000
|8,724,051,000
|61,381,931,000
|17
|29
|Украина
|165,129,153,000
|-17,486,385,000
|459,771,057,000
|16
|30
|Дания
|162,233,331,000
|11,737,030,000
|143,932,822,000
|48
|31
|Белиз
|128,545,304,000
|6,324,910,000
|99,516,352,000
|51
|32
|Польша
|119,352,241,000
|2,715,700,000
|71,931,657,000
|38
|33
|Панама
|115,636,224,000
|991,956,000
|128,818,246,000
|38
|34
|Китай
|87,979,275,000
|18,224,161,000
|170,552,479,000
|30
|35
|Турция
|85,991,729,000
|5,035,183,000
|75,383,967,000
|27
|36
|Испания
|81,084,981,000
|5,821,100,000
|73,526,525,000
|26
|37
|Словения
|62,537,385,000
|1,172,648,000
|56,922,783,000
|11
|38
|Маршалловы Острова
|62,236,680,000
|2,815,170,000
|38,860,581,000
|16
|39
|Гонконг
|55,890,551,000
|3,753,190,000
|42,773,348,000
|14
|40
|Cyprus
|53,929,694,000
|686,125,000
|48,137,461,000
|5
|41
|Вьетнам
|52,062,989,000
|11,304,487,000
|76,191,825,000
|1
|42
|Netherlands
|46,724,762,000
|2,537,831,000
|35,006,825,000
|1
|43
|Мальта
|45,815,163,000
|-1,852,470,000
|58,650,248,000
|13
|44
|Раша
|42,444,707,000
|6,834,966,000
|24,349,992,000
|1
|45
|Объединенные Арабские Эмираты
|40,130,195,000
|2,808,356,000
|27,843,660,000
|14
|46
|Эстония
|37,047,302,000
|-16,202,895,000
|12,784,061,000
|12
|47
|Литва
|36,420,407,000
|256,529,000
|13,379,844,000
|9
|48
|Латвия
|29,917,980,000
|2,067,841,000
|14,199,252,000
|14
|49
|Сент-Китс И Невис
|26,291,794,000
|239,880,000
|17,393,591,000
|5
|50
|Сайпрус
|25,736,846,000
|32,597,515,000
|249,717,707,000
|1
Итак Кипр, Нидерланды, разные острова это понятно дело в основной своей массе “неизвестные отцы”.
Интересны неоффшорные юрисдикции Германия, Франция, Италия, Швеция и прч. – топ строчки из них
Абсолютный лидер:
6 Германия
ПАО “МТС”->Де Те Мобиль Дойче Телеком Мобиль Нет Гмбх (Германия) 314,325,168,000
ООО “ФМСМ”->”Филип Моррис Гмбх” (Германия) 268,798,497,000
ООО “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”->”Фольксваген Акциенгезельшафт” (Германия) 191,108,088,000
АО “МУМТ”->ООО “Батиг” (Германия) 182,091,819,000
АО “МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС”->”Даймлеркрайслер Аг” (Германия) 166,837,493,000
ООО “Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания”->ООО “Проктер Энд Гэмбл Аквизицьон Гмбх” (Германия) 143,516,043,000
ООО “Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания”->Проктер Энд Гэмбл Дойчланд Гмбх (Германия) 143,516,043,000
ООО “Нестле Россия”->”Нестле Дойчланд А.Г.” (АО) (Nestle Deutschland Aktiengesellschaft) (Германия) 141,109,000,000
ООО “Киа Моторс РУС”->Киа Моторс Юроп Гмбх (Германия) 125,455,239,000
ООО “Киа Моторс РУС”->Киа Моторс Дойчланд Гмбх (Германия) 125,455,239,000
ООО “ПепсиКо Холдингс”->Пепси Боттлинг Груп Гмбх (Германия) 120,564,073,000
ООО “Марс”->ООО Монтефельтро Фермегенсфервальтунгс Гмбx (Германия) 102,581,000,000
ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”->Карлсберг Дойчланд Гмбх (Германия) 90,525,214,000
ООО “БМВ Русланд Трейдинг”->Бмв Фарцойгтехник Гмбх (Германия) 90,271,079,000
ООО “ГИПЕРГЛОБУС”->”Альфа Хандельс- Унд Маркетинг Гмбх” (Германия) 82,706,866,000
ООО “ГИПЕРГЛОБУС”->Глобус Грундштюксфервертунг Унд Лизинг Москау Гешефтсфюрунгс- Гмбх (Германия) 82,706,866,000
ООО “Юнилевер Русь”->ООО “Юнилевер Дойчланд Гмбх” (Германия) 77,095,000,000
ООО “Петро”->Компания Джей Ти Интернешнл Джермани Гмбх (“Jt International Germany Gmbh”) (Германия) 64,882,757,000
ООО “Хенкель Рус”->Хенкель Аг & Кo. Кгаа (Германия) 63,682,855,000
ООО “Проктер энд Гэмбл”->ООО “Проктер Энд Гэмбл Инвестмент Гмбх” (Германия) 52,383,109,000
ООО “Джи Эм СНГ”->Гм Аусландспроекте Гмбх (Германия) 51,416,125,000
ООО “Джонсон & Джонсон”->Джонсон & Джонсон Холдинг Гмбх (Германия) 51,258,342,000
ООО “Джонсон & Джонсон”->Джонсон & Джонсон Медикал Гмбх (Германия) 51,258,342,000
ОАО “Севернефтегазпром”->”Tng Power Gmbh” (Германия) 50,365,483,000
ЗАО “Л`Ореаль”->Фирма Л Ореаль Дойчланд Гмбх (Германия) 48,503,464,000
Франция:
4 Франция
ООО “АШАН”->АО “Сожепар” (Франция) 333,095,519,000
ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК”->АО “Бриколаж Инвестиссман Франс” (Франция) 188,268,387,000
ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК”->АО “Груп Адео” (Франция) 188,268,387,000
ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС”->Ниссан Аутомотив Юроп (Франция) 96,695,253,000
ЗАО “РЕНО РОССИЯ”->АО Упрощенной Структуры “Рено” (Франция) 94,587,236,000
ООО “АТАК”->Упрощенное АО Сожепар (Франция) 70,540,086,000
АО “САНОФИ РОССИЯ”->”Авентис Фарма Са” (Франция) 44,383,390,000
ЗАО “Корпорация “Глория Джинс”->АО “Девюроп” (Франция) 33,361,362,000
ЗАО “Корпорация “Глория Джинс”->АО “Сипарекс Инженери Э Финанс” (Франция) 33,361,362,000
АО “ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК”->АО “Шнейдер Электрик Индустри АО” (Франция) 28,026,637,000
ООО “СДС”->АО Кристалис (Франция) 25,757,122,000
АО “СЕРВЬЕ”->Биофарма (Франция) 19,013,928,000
ЗАО “П.Р. Русь”->Пр Европа (Франция) 17,113,101,000
АО “ТАРКЕТТ”->Таркетт, АО с Правлением и Наблюдательным Советом (Tarkett, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance) (Франция) 15,702,797,000
ООО “ШАНЕЛЬ”->Шанель (Chanel) (Франция) 14,233,458,000
ООО “ШАНЕЛЬ”->Шанель Парфам Боте (Chanel Parfums Beaute) (Франция) 14,233,458,000
ООО “ОКТОБЛУ”->АО “Декатлон” (Франция) 13,863,467,000
ООО “Селдико”->АО Парфюмс Кристиан Диор с.А (Франция) 12,388,413,000
ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”->АО Упрощенного типа “Сен-Гобен Плако Сас” (Saint-Gobain Placo Sas) (Франция) 11,690,038,000
ООО “НУТРИЦИЯ”->Простое АО “Данон Бэби Энд Медикал Холдинг” (Франция) 11,064,566,000
ООО “Бондюэль-Кубань”->АО Упрощенного типа “Бондюэль” (Франция) 10,772,530,000
ООО “ПЕЖО СИТРОЕН РУС”->АО “Автомобили Пежо” (Франция) 8,878,943,000
ООО “ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ”->АО с Правлением и Наблюдательным Советом “Форесиа Инвестментс” (Франция) 8,276,154,000
ООО “Ив Роше Восток”->ООО “Ив Роше Интернэшнл” (Франция) 7,794,648,000
ООО “ДжиИ Хэлскеа”->Компания “Джии Медикал Системз” (Франция) 7,142,275,000
ООО “ЛЕГРАН”->Полное товарищество “Легран П.T.” (Франция) 7,101,231,000
ООО “ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК”->Луи Вюиттон Маллетье (Франция) 6,698,825,000
АО “ЛАКТАЛИС ВОСТОК”->”Группа Лакталис” (Франция) 6,675,124,000
АО “ЛАКТАЛИС ВОСТОК”->”Бса” (Франция) 6,675,124,000
ООО “МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС”->АО Упрощенного типа “Моет Хеннесси Интернэшнл” (Франция) 6,469,187,000
ООО “Импэкс Электро”->АО “Нексанс Партисипасьон” (Франция) 6,362,994,000
ООО “ТОТАЛ ВОСТОК”->АО Тотал Маркетинг Сервис (Франция) 5,830,713,000
Даже маленькая швеция и то дает работу менеджменту за счет российского рынка.
8 Швеция
ПАО “МЕГАФОН”->АО Телия Интернэшнл А.Б. (Telia International A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
ПАО “МЕГАФОН”->АО Телия Интернэшнл Менеджмент Аб (Telia International Management A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 90,525,214,000
ООО “Эйч энд Эм”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц Джибиси А.Б.” (Швеция) 29,844,613,000
ООО “Скания – Русь”->Фирма “Скания Трейд Девелопмент Аб” (Швеция) 20,805,018,000
ООО “БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК”->АОпиэльэм Септанус Актиеболаг (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
ООО “БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК”->АО “Плм Септанус Актиболаг” (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
ООО “Вольво Карс”->Вольво Кар Энэсси Холдинг Аб (Швеция) 17,368,715,000
ООО “Ферронордик Машины”->Открытая Компания с ограниченной ответственностью “Ферронордик Машины Аб” (Швеция) 12,298,354,000
ООО “КЕХ еКоммерц”->Компания с ограниченной ответственностью “Авито Холдинг Аб” (Швеция) 11,656,062,000
ООО “КЕХ еКоммерц”->Компания с ограниченной ответственностью “Авито Аб” (Швеция) 11,656,062,000
ООО “Скания Лизинг”->Скания Финанс Холдинг Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
ООО “Скания Лизинг”->Скания Тракс Энд Басес Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
ООО “Электролюкс Рус”->Актиебулагет Электролюкс (Публ) (Швеция) 9,348,859,000
ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус”->Частное ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб” (Швеция) 9,245,430,000
ООО “Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ”->Компания “Индустри Актиебулаг Скомаб” (Швеция) 9,118,672,000
ООО “КАРЛСБЕРГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА”->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 8,603,617,000
АО “АРМАДИЛЛО БИЗНЕС ПОСЫЛКА”->Компания “Болтик Лоджистик Систем Интернешнл Аб” (Швеция) 7,589,602,000
ООО “НКМ Норд”->Компания Нм Норд Инвестерингар Аб “Nm Nord Investeringar Ab” (Швеция) 7,541,201,000
ООО “ВФС Восток”->Компания Вфс Интернешнл Аб (Швеция) 7,527,559,000
ЗАО СКФ->Компания “Skf Eurotrade Akteibolag” (Швеция) 6,123,066,000
ООО “Сандвик”->АО в Соответствии с Законодательством Швеции Сетп Инвест Аб (Швеция) 6,085,643,000
ЗАО “ЭРИКССОН КОРПОРАЦИЯ АО”->Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Швеция) 4,999,215,000
ООО “БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”->Бонава Аб (Публ) (Швеция) 4,654,176,000
ООО “Хускварна”->Компания с ограниченной ответственностью “Хускварна Холдинг Актиеболаг” (Швеция) 4,604,440,000
ООО “МЕТСО”->Метсо Минералс (Швеция) Аб 4,213,191,000
ООО “ИКЕА Индастри Новгород”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,859,773,000
ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,364,610,000
ООО “АРЛА ФУДС”->Компания с ограниченной ответственностью Арла Фудс Раша Холдинг Аб (Швеция) 3,180,091,000
ЗАО “Даниско”->АО “Даниско Культор Свиден Аб” (Швеция) 3,112,123,000
ООО “ИЗМВ”->Инкерман Интернейшнл Аб (Швеция) 2,826,118,000
ООО “МЕДА Фарма”->”Айпекс Аб” (Ipex Ab) (Швеция) 2,304,761,000
ООО “МЕДА Фарма”->”Меда Акциебулаг” (Meda Aktiebolag) (Швеция) 2,304,761,000
ООО “Системэйр”->”Системэйр Аб” (Швеция) 2,253,895,000
ООО “ТМХ РУС”->Тойота Материал Хендлинг Юроп Аб (Швеция) 2,082,585,000
ООО “ТМХ РУС”->Бт Продактс Акциеболаг (Швеция) 2,082,585,000
ООО “Лантманнен Юнибэйк”->Пане Инвест Аб (Швеция) 2,023,054,000
АО “НИТРО СИБИРЬ”->АО “Дино Нобель Свиден” (Швеция) 1,858,094,000
ООО “Тардан Голд”->Публичная Компания с ограниченной ответственностью “Ариэнт Майнинг Аб” (Auriant Mining Ab) (Швеция) 1,838,893,000
ООО “Русфорест Магистральный”->Компания “Русфорест Аб” (Rusforest Ab) (Швеция) 1,721,276,000
ООО “СКФ Тверь”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Скф Форвалтнинг Аб” (Швеция) 1,710,323,000
ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 1,481,746,000
ООО “Аутолив”->Публичная Компания с ограниченной ответственностью “Аутолив Актиебулаг” (Швеция) 1,481,718,000
ООО “АСТРОН БИЛДИНГС”->Линдаб Акциебулаг (Lindab Aktiebolag) (Швеция) 1,446,419,000
ООО “ССАБ СНГ”->Ссаб Емеа Аб (Швеция) 1,419,748,000
ООО “Аксис Коммуникейшнс”->АО “Аксис Коммуникейшнс Актиеболаг” (Швеция) 1,407,388,000
ООО “Фригоскандиа”->Частное ООО “Бринг Фриго Аб” (Швеция) 1,311,983,000
ООО “Фригоскандиа”->Частное ООО “Свебол Логистикс Актиеболаг” (Швеция) 1,311,983,000
ООО “Скания-Питер”->АО “Скания Трейд Девелопмент Актиеболаг” (Швеция) 1,234,524,000
НОУ ВО МОСТЕХ->Ассоциация “Всемирное Агентство по Планетному Мониторингу и Уменьшению Риска Землятресений” (Швеция) 1,022,529,000
АО “ФЕЛИСТА”->АО Vnu Бродкастинг Аб (Швеция) 978,498,000
ООО “УМЗ Эколин”->ОАО “Эколин” (Швеция) 967,733,000
АО “ТЕЛИА КЭРРИЕР РАША”->Телия Сонера Актиеболаг (Швеция) 922,007,000
ООО “Орион – Спецсплав – Гатчина”->Компания Нм Норд Инвестирингар Аб “Nm Nord Investiringar Ab” (Швеция) 911,014,000
ООО “УМЦ”->Компания с ограниченной ответственностью “Геаллиум Хэнделс Аб” (Швеция) 834,020,000
ОАО “Скандинавский Дом”->АО “Рейком Шиппинг” (Швеция) 830,873,000
ООО “Изварино Фарма”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Изварино Фарма Аб” (Швеция) 780,931,000
” Ненавистные” пиндосы:
16 Соединенные Штаты Америки
ООО ИК “Фридом Финанс”->Бмб Мунай, Инк (Соединенные Штаты Америки) 190,040,725,000
ООО “Голдман Сакс”->Гс Рбд Холдингз, Л.П (Соединенные Штаты Америки) 106,145,076,000
ООО “Марс”->Марс Оверсиз Холдингс,Инкорпорейтед (Соединенные Штаты Америки) 102,581,000,000
ОАО “ТАИФ”->Nks Trading, Inc (Соединенные Штаты Америки) 92,829,706,000
АО “АВИЛОН АГ”->New York Motors Corp (Соединенные Штаты Америки) 51,051,982,000
ООО “СНГТ”->Корпорация “Флуор Дэниел Евразия, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 47,030,525,000
ООО “ДельтаТорг”->ООО “Минерал Инвест, Ллс” (Соединенные Штаты Америки) 34,828,572,000
ООО “Гугл”->”Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си” (Соединенные Штаты Америки) 29,916,891,000
ООО “Ригли”->Вм.Ригли Дж.Компани (Соединенные Штаты Америки) 22,125,190,000
ООО “Кимберли-Кларк”->Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк (Соединенные Штаты Америки) 21,395,773,000
ООО НТО “ИРЭ-Полюс”->Компания “Ай-Пи-Джи Фотоникс Корпорэйшн” (Соединенные Штаты Америки) 16,356,997,000
ООО “Амвэй”->Амвэй Форин Инвестмент Ко (Соединенные Штаты Америки) 15,803,931,000
АО “СТС”->Корпорация “Сторнферст Коммьюникейшнз, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 14,896,365,000
ООО “Джон Дир Русь”->Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000
ООО “Джон Дир Русь”->Компания “Дир & Компани” (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000
ЗАО “ЗМ Россия”->”Зм Компания” (Соединенные Штаты Америки) 12,621,088,000
ООО “Модерн Машинери Фар Ист”->Модерн Машинери Ко.(Магадан), Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,580,618,000
ООО “Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс”->Корпорация Маккинзи Раша Холдингс, Инк (Соединенные Штаты Америки) 10,402,037,000
ООО “ОТИС Лифт”->Компания с ограниченной ответственностью “Отис Инвестментс, Л.Л.К.” (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000
ООО “ОТИС Лифт”->Корпорация “Отис Элевейтор Компани” (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000
ООО “Майкрософт Рус”->Корпорация “Майкрософт” (Соединенные Штаты Америки) 9,894,346,000
ООО “Платежная система “Виза”->Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшен Неакционерная Корпорация (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000
ООО “Платежная система “Виза”->Виза Интернэшнл Холдингс Ллс, Компания с ограниченной ответственностью (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000
ООО “Камминз”->Элэлси “Камминз Интернейшнл Файненс” (Соединенные Штаты Америки) 8,216,071,000
АО “ХОНЕВЕЛЛ”->Корпорация Хоневелл Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,816,283,000
АО “МЭРИ КЭЙ”->Корпорация “Мэри Кэй Инк” (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000
АО “МЭРИ КЭЙ”->Корпорация “Мэри Кэй Глобал,Инк” (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000
ООО “Эс.Си. Джонсон”->Эс.Си.Джонсон Энд Сан, Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,185,833,000
ООО “Дюпон Наука и Технологии”->”Дюпон Кемикал Энд Энерджи Оперейшнз, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 7,018,485,000
Макаронники:
34 Италия
ООО “ВИРЛПУЛ РУС”->Компания “Вирлпул Емеа С.П.А.” (Италия) 24,217,364,000
АО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ”->АО “Мерлони Элеттродоместичи С.П.А.” (Италия) 18,737,331,000
АО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ”->АО “Сочьета Итальяна Пер Ле Импрезе Мисте Аль Эстро” (“Симест С.П.А.”) (Италия) 18,737,331,000
АО “ДКС”->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 11,497,816,000
ООО “Единая Европа-Элит”->Голден Леди Компани – АО (Италия) 7,604,462,000
ООО “Пармалат МК”->Компания “Пармалат С.П. А.” (Италия) 6,502,109,000
ООО “СПК-ЧИМОЛАИ”->АО “Чимолаи С.П.А” (Италия) 6,393,378,000
ООО “СПК-ЧИМОЛАИ”->АО “Финансовая Компания по Развитию Экономического Сотрудничества Со Странами Восточной Европы-Финест С.П.А.” (Италия) 6,393,378,000
ЗАО “КЕРАМА ЦЕНТР”->АО “Велко Индустриале” (Италия) 6,074,469,000
ООО “Аристон Термо Русь”->ООО “Аристон Термо Интернэшнл С.Р.Л.” (Италия) 5,976,281,000
АО “БМК”->ОАО “Пармалат” (Италия) 5,146,403,000
АО “СИЛД ЭЙР КАУСТИК”->”Силд Эйр С.Р.Л.” (Италия) 5,061,396,000
ООО “КАЛЦРУ”->Кальцедония С.П.А (Италия) 4,800,894,000
ООО “Бенеттон Руссия”->Бенеттон Груп С.Р.Л (Италия) 4,252,051,000
ООО “Руссиатэкс”->АО Тедди С.П.А (Италия) 4,183,316,000
ООО “Харрис СНГ”->АО Братья Барилла Г.И.Р (Италия) 3,922,498,000
ООО “Камоцци Пневматика”->АО “Камоцци” (Camozzi Spa) (Италия) 3,858,064,000
АО “РУССКИЙ ХРОМ 1915″->АО “Стоппани С.П.А.” (Италия) 3,512,532,000
ООО “Система 5″->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 3,177,306,000
ООО “Текнимонт Руссия”->АО с Единственным Акционером “Текнимонт С.П.А.” (Италия) 3,012,540,000
ООО “Замбон Фарма”->”Замбон С.П.А..” (Zambon S.P.A.) (Италия) 2,974,264,000
ООО “Фройденберг Политекс”->Политекс С.А.с. Ди Фройденберг Политекс С.Р.Л (Италия) 2,673,592,000
ООО “Прада Рус”->АО Прада С.П.А (Италия) 2,532,133,000
ООО “К-ФЛЕКС”->АО “Л`Изоланте К-Флекс” (L` Isolante K-Flex S.P.A.) (Италия) 2,463,995,000
Китая кстати пока немного.
Полная база здесь - http://romansmirnov.org/files/base.html
Поэтому очень низко оцениваю вероятность войны с танчиками ракетами и бомбами – конечно большинство вложений не сильно капитальные, сляпанные из металлоконструкций логистические центры со сборочными линиями разбираются и вывозятся достаточно быстро, но все равно не для того собственно…
У нас тут в России кстати получилась идеальная модель мировой экономики с сотрудничеством всех друг с другом :)
Может от того америкосы и ширше англосаксы так и бесятся? Могут подлянку какую нибудь устроить…
Да еще достаточно интересно как получается так долго создавать оптическую иллюзию в средствах массовой информации относительно реального положения дел и степень унавоженности мозгов “российских экономистов” – опусы выпускников этих ВШЭ, “сколковских бизнес школ” и прч так вобще вызывают сомнения в необходимости содержания этих увеселительных заведений.
P.S.
Вчера недалеко от моего дальневосточного гектара шторм выбросил несколько тонн морского гребешка (1 кг от 1,5 тысячи рублей)
https://astv.ru/news/society/2017-09-19-vcherashnij-ciklon-vybrosil-tonny-svezhego-grebeshka-v-anivskom-zalive
морская капуста говорят еще есть. клево.
21 декабря – http://GosPlan.Club
Источник: pravosudija.net