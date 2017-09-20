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Роман Смирнов. Идеальная модель

13:25. 20 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Писал про то, что собираю базу всех Российских компаний с выручкой около миллиарда в год. База закончила собираться. Итоги. Собственно – подтвердила итак очевидную, если посмотреть по сторонам, вещь – Российский потребительский рай создан целиком и полностью иностранными компаниями. Как то однозначно трактовать эту историю нельзя – может быть так и было задумано и мы их обманули? Сохранив боеспособную армию провели модернизацию инфраструктуры (к сожалению относительно слабое звено это энергетика), приостановили вымирание и сейчас, после решения некоторых внутренних проблем, вполне готовы поучаствовать в неизбежном витке мировой напряженности хотя бы в режиме цитадели.

Ведь в случае, например победы ГКЧП, еще неизвестно как бы разворачивались события и смог ли я сейчас писать из казармы в интранет с какого нибудь МК-2088 – давление желудочных кадавров на политику в моменте очевидно было запредельным – соответственно побороть это потребительское бешенство в короткие сроки, после уже запущенных процессов, можно было только переведя 300 миллионов в режим чучхе, со всеми вытекающими… ну ладно не будем если бы да кабы.

Давайте посмотрим таблицы:

внимание показатели по компании суммировалась при наличии хотя бы одного учредители поэтому это вобщем то индикативная величина просто для сортировки

данные по росттату РСБУшной отчетности 

# Страна Выручка Баланс Прибыль Количество компаний
1 Россия 216,214,046,659,833 13,562,501,277,277 252,588,213,355,605 44024
2 Кипр 12,733,676,056,000 1,669,686,304,000 14,059,196,870,000 1329
3 Германия 4,933,897,442,000 310,978,557,000 3,276,837,463,000 475
4 Нидерланды 4,870,715,930,000 330,529,597,000 3,439,032,149,000 450
5 Брит. 3,284,277,761,000 98,689,515,000 4,376,432,973,000 227
6 Швейцария 2,086,622,546,000 77,678,453,000 1,545,841,298,000 155
7 Великобритания 1,685,342,808,000 473,235,725,000 2,628,644,899,000 220
8 Франция 1,557,034,895,000 52,865,155,000 953,938,558,000 124
9 Соединенные Штаты Америки 1,202,427,167,000 102,693,652,000 741,095,895,000 154
10 Швеция 974,433,773,000 113,952,803,000 1,253,687,500,000 57
11 Гибралтар 865,377,322,000 11,741,635,000 510,201,405,000 6
12 Бельгия 592,371,184,000 215,993,499,000 180,982,141,000 35
13 Австрия 571,954,257,000 31,647,429,000 392,392,911,000 94
14 Республика 511,035,604,000 39,762,824,000 326,358,919,000 57
15 Финляндия 441,075,631,000 33,242,206,000 294,121,117,000 102
16 Люксембург 389,742,707,000 13,333,655,000 298,989,172,000 58
17 Белоруссия 378,675,079,000 36,403,063,000 237,747,647,000 76
18 Япония 372,894,236,000 25,585,159,000 218,568,896,000 63
19 Сингапур 322,402,037,000 11,646,794,000 222,127,044,000 27
20 Греция 268,798,497,000 2,217,265,000 133,607,289,000 1
21 Италия 235,635,074,000 14,408,758,000 179,087,494,000 78
22 Чехия 232,244,100,000 -4,891,841,000 136,132,793,000 18
23 Нормандские Острова 227,468,127,000 208,076,545,000 68,281,559,000 4
24 Ангилья 226,533,275,000 207,790,447,000 62,837,527,000 3
25 Кайман 198,941,433,000 2,016,873,000 38,206,104,000 9
26 Volkswagen Finance Luxemburg S.A. 191,108,088,000 -5,598,333,000 113,621,919,000 1
27 Сейшельские Острова 179,478,149,000 4,604,888,000 171,805,808,000 82
28 Ирландия 171,834,048,000 8,724,051,000 61,381,931,000 17
29 Украина 165,129,153,000 -17,486,385,000 459,771,057,000 16
30 Дания 162,233,331,000 11,737,030,000 143,932,822,000 48
31 Белиз 128,545,304,000 6,324,910,000 99,516,352,000 51
32 Польша 119,352,241,000 2,715,700,000 71,931,657,000 38
33 Панама 115,636,224,000 991,956,000 128,818,246,000 38
34 Китай 87,979,275,000 18,224,161,000 170,552,479,000 30
35 Турция 85,991,729,000 5,035,183,000 75,383,967,000 27
36 Испания 81,084,981,000 5,821,100,000 73,526,525,000 26
37 Словения 62,537,385,000 1,172,648,000 56,922,783,000 11
38 Маршалловы Острова 62,236,680,000 2,815,170,000 38,860,581,000 16
39 Гонконг 55,890,551,000 3,753,190,000 42,773,348,000 14
40 Cyprus 53,929,694,000 686,125,000 48,137,461,000 5
41 Вьетнам 52,062,989,000 11,304,487,000 76,191,825,000 1
42 Netherlands 46,724,762,000 2,537,831,000 35,006,825,000 1
43 Мальта 45,815,163,000 -1,852,470,000 58,650,248,000 13
44 Раша 42,444,707,000 6,834,966,000 24,349,992,000 1
45 Объединенные Арабские Эмираты 40,130,195,000 2,808,356,000 27,843,660,000 14
46 Эстония 37,047,302,000 -16,202,895,000 12,784,061,000 12
47 Литва 36,420,407,000 256,529,000 13,379,844,000 9
48 Латвия 29,917,980,000 2,067,841,000 14,199,252,000 14
49 Сент-Китс И Невис 26,291,794,000 239,880,000 17,393,591,000 5
50 Сайпрус 25,736,846,000 32,597,515,000 249,717,707,000 1

Итак Кипр, Нидерланды, разные острова это понятно дело в основной своей массе “неизвестные отцы”.

Интересны неоффшорные юрисдикции Германия, Франция, Италия, Швеция  и прч. – топ строчки из них

Абсолютный лидер:

6 Германия
    ПАО “МТС”->Де Те Мобиль Дойче Телеком Мобиль Нет Гмбх (Германия) 314,325,168,000
    ООО “ФМСМ”->”Филип Моррис Гмбх” (Германия) 268,798,497,000
    ООО “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”->”Фольксваген Акциенгезельшафт” (Германия) 191,108,088,000
    АО “МУМТ”->ООО “Батиг” (Германия) 182,091,819,000
    АО “МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС”->”Даймлеркрайслер Аг” (Германия) 166,837,493,000
    ООО “Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания”->ООО “Проктер Энд Гэмбл Аквизицьон Гмбх” (Германия) 143,516,043,000
    ООО “Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания”->Проктер Энд Гэмбл Дойчланд Гмбх (Германия) 143,516,043,000
    ООО “Нестле Россия”->”Нестле Дойчланд А.Г.” (АО) (Nestle Deutschland Aktiengesellschaft) (Германия) 141,109,000,000
    ООО “Киа Моторс РУС”->Киа Моторс Юроп Гмбх (Германия) 125,455,239,000
    ООО “Киа Моторс РУС”->Киа Моторс Дойчланд Гмбх (Германия) 125,455,239,000
    ООО “ПепсиКо Холдингс”->Пепси Боттлинг Груп Гмбх (Германия) 120,564,073,000
    ООО “Марс”->ООО Монтефельтро Фермегенсфервальтунгс Гмбx (Германия) 102,581,000,000
    ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”->Карлсберг Дойчланд Гмбх (Германия) 90,525,214,000
    ООО “БМВ Русланд Трейдинг”->Бмв Фарцойгтехник Гмбх (Германия) 90,271,079,000
    ООО “ГИПЕРГЛОБУС”->”Альфа Хандельс- Унд Маркетинг Гмбх” (Германия) 82,706,866,000
    ООО “ГИПЕРГЛОБУС”->Глобус Грундштюксфервертунг Унд Лизинг Москау Гешефтсфюрунгс- Гмбх (Германия) 82,706,866,000
    ООО “Юнилевер Русь”->ООО “Юнилевер Дойчланд Гмбх” (Германия) 77,095,000,000
    ООО “Петро”->Компания Джей Ти Интернешнл Джермани Гмбх (“Jt International Germany Gmbh”) (Германия) 64,882,757,000
    ООО “Хенкель Рус”->Хенкель Аг & Кo. Кгаа (Германия) 63,682,855,000
    ООО “Проктер энд Гэмбл”->ООО “Проктер Энд Гэмбл Инвестмент Гмбх” (Германия) 52,383,109,000
    ООО “Джи Эм СНГ”->Гм Аусландспроекте Гмбх (Германия) 51,416,125,000
    ООО “Джонсон & Джонсон”->Джонсон & Джонсон Холдинг Гмбх (Германия) 51,258,342,000
    ООО “Джонсон & Джонсон”->Джонсон & Джонсон Медикал Гмбх (Германия) 51,258,342,000
    ОАО “Севернефтегазпром”->”Tng Power Gmbh” (Германия) 50,365,483,000
    ЗАО “Л`Ореаль”->Фирма Л Ореаль Дойчланд Гмбх (Германия) 48,503,464,000

 

Франция:

4 Франция
    ООО “АШАН”->АО “Сожепар” (Франция) 333,095,519,000
    ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК”->АО “Бриколаж Инвестиссман Франс” (Франция) 188,268,387,000
    ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК”->АО “Груп Адео” (Франция) 188,268,387,000
    ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС”->Ниссан Аутомотив Юроп (Франция) 96,695,253,000
    ЗАО “РЕНО РОССИЯ”->АО Упрощенной Структуры “Рено” (Франция) 94,587,236,000
    ООО “АТАК”->Упрощенное АО Сожепар (Франция) 70,540,086,000
    АО “САНОФИ РОССИЯ”->”Авентис Фарма Са” (Франция) 44,383,390,000
    ЗАО “Корпорация “Глория Джинс”->АО “Девюроп” (Франция) 33,361,362,000
    ЗАО “Корпорация “Глория Джинс”->АО “Сипарекс Инженери Э Финанс” (Франция) 33,361,362,000
    АО “ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК”->АО “Шнейдер Электрик Индустри АО” (Франция) 28,026,637,000
    ООО “СДС”->АО Кристалис (Франция) 25,757,122,000
    АО “СЕРВЬЕ”->Биофарма (Франция) 19,013,928,000
    ЗАО “П.Р. Русь”->Пр Европа (Франция) 17,113,101,000
    АО “ТАРКЕТТ”->Таркетт, АО с Правлением и Наблюдательным Советом (Tarkett, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance) (Франция) 15,702,797,000
    ООО “ШАНЕЛЬ”->Шанель (Chanel) (Франция) 14,233,458,000
    ООО “ШАНЕЛЬ”->Шанель Парфам Боте (Chanel Parfums Beaute) (Франция) 14,233,458,000
    ООО “ОКТОБЛУ”->АО “Декатлон” (Франция) 13,863,467,000
    ООО “Селдико”->АО Парфюмс Кристиан Диор с.А (Франция) 12,388,413,000
    ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”->АО Упрощенного типа “Сен-Гобен Плако Сас” (Saint-Gobain Placo Sas) (Франция) 11,690,038,000
    ООО “НУТРИЦИЯ”->Простое АО “Данон Бэби Энд Медикал Холдинг” (Франция) 11,064,566,000
    ООО “Бондюэль-Кубань”->АО Упрощенного типа “Бондюэль” (Франция) 10,772,530,000
    ООО “ПЕЖО СИТРОЕН РУС”->АО “Автомобили Пежо” (Франция) 8,878,943,000
    ООО “ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ”->АО с Правлением и Наблюдательным Советом “Форесиа Инвестментс” (Франция) 8,276,154,000
    ООО “Ив Роше Восток”->ООО “Ив Роше Интернэшнл” (Франция) 7,794,648,000
    ООО “ДжиИ Хэлскеа”->Компания “Джии Медикал Системз” (Франция) 7,142,275,000
    ООО “ЛЕГРАН”->Полное товарищество “Легран П.T.” (Франция) 7,101,231,000
    ООО “ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК”->Луи Вюиттон Маллетье (Франция) 6,698,825,000
    АО “ЛАКТАЛИС ВОСТОК”->”Группа Лакталис” (Франция) 6,675,124,000
    АО “ЛАКТАЛИС ВОСТОК”->”Бса” (Франция) 6,675,124,000
    ООО “МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС”->АО Упрощенного типа “Моет Хеннесси Интернэшнл” (Франция) 6,469,187,000
    ООО “Импэкс Электро”->АО “Нексанс Партисипасьон” (Франция) 6,362,994,000
    ООО “ТОТАЛ ВОСТОК”->АО Тотал Маркетинг Сервис (Франция) 5,830,713,000

 

Даже маленькая швеция и то дает работу менеджменту за счет российского рынка.

8 Швеция
    ПАО “МЕГАФОН”->АО Телия Интернэшнл А.Б. (Telia International A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
    ПАО “МЕГАФОН”->АО Телия Интернэшнл Менеджмент Аб (Telia International Management A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
    ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 90,525,214,000
    ООО “Эйч энд Эм”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц Джибиси А.Б.” (Швеция) 29,844,613,000
    ООО “Скания – Русь”->Фирма “Скания Трейд Девелопмент Аб” (Швеция) 20,805,018,000
    ООО “БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК”->АОпиэльэм Септанус Актиеболаг (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
    ООО “БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК”->АО “Плм Септанус Актиболаг” (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
    ООО “Вольво Карс”->Вольво Кар Энэсси Холдинг Аб (Швеция) 17,368,715,000
    ООО “Ферронордик Машины”->Открытая Компания с ограниченной ответственностью “Ферронордик Машины Аб” (Швеция) 12,298,354,000
    ООО “КЕХ еКоммерц”->Компания с ограниченной ответственностью “Авито Холдинг Аб” (Швеция) 11,656,062,000
    ООО “КЕХ еКоммерц”->Компания с ограниченной ответственностью “Авито Аб” (Швеция) 11,656,062,000
    ООО “Скания Лизинг”->Скания Финанс Холдинг Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
    ООО “Скания Лизинг”->Скания Тракс Энд Басес Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
    ООО “Электролюкс Рус”->Актиебулагет Электролюкс (Публ) (Швеция) 9,348,859,000
    ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус”->Частное ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб” (Швеция) 9,245,430,000
    ООО “Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ”->Компания “Индустри Актиебулаг Скомаб” (Швеция) 9,118,672,000
    ООО “КАРЛСБЕРГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА”->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 8,603,617,000
    АО “АРМАДИЛЛО БИЗНЕС ПОСЫЛКА”->Компания “Болтик Лоджистик Систем Интернешнл Аб” (Швеция) 7,589,602,000
    ООО “НКМ Норд”->Компания Нм Норд Инвестерингар Аб “Nm Nord Investeringar Ab” (Швеция) 7,541,201,000
    ООО “ВФС Восток”->Компания Вфс Интернешнл Аб (Швеция) 7,527,559,000
    ЗАО СКФ->Компания “Skf Eurotrade Akteibolag” (Швеция) 6,123,066,000
    ООО “Сандвик”->АО в Соответствии с Законодательством Швеции Сетп Инвест Аб (Швеция) 6,085,643,000
    ЗАО “ЭРИКССОН КОРПОРАЦИЯ АО”->Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Швеция) 4,999,215,000
    ООО “БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”->Бонава Аб (Публ) (Швеция) 4,654,176,000
    ООО “Хускварна”->Компания с ограниченной ответственностью “Хускварна Холдинг Актиеболаг” (Швеция) 4,604,440,000
    ООО “МЕТСО”->Метсо Минералс (Швеция) Аб 4,213,191,000
    ООО “ИКЕА Индастри Новгород”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,859,773,000
    ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,364,610,000
    ООО “АРЛА ФУДС”->Компания с ограниченной ответственностью Арла Фудс Раша Холдинг Аб (Швеция) 3,180,091,000
    ЗАО “Даниско”->АО “Даниско Культор Свиден Аб” (Швеция) 3,112,123,000
    ООО “ИЗМВ”->Инкерман Интернейшнл Аб (Швеция) 2,826,118,000
    ООО “МЕДА Фарма”->”Айпекс Аб” (Ipex Ab) (Швеция) 2,304,761,000
    ООО “МЕДА Фарма”->”Меда Акциебулаг” (Meda Aktiebolag) (Швеция) 2,304,761,000
    ООО “Системэйр”->”Системэйр Аб” (Швеция) 2,253,895,000
    ООО “ТМХ РУС”->Тойота Материал Хендлинг Юроп Аб (Швеция) 2,082,585,000
    ООО “ТМХ РУС”->Бт Продактс Акциеболаг (Швеция) 2,082,585,000
    ООО “Лантманнен Юнибэйк”->Пане Инвест Аб (Швеция) 2,023,054,000
    АО “НИТРО СИБИРЬ”->АО “Дино Нобель Свиден” (Швеция) 1,858,094,000
    ООО “Тардан Голд”->Публичная Компания с ограниченной ответственностью “Ариэнт Майнинг Аб” (Auriant Mining Ab) (Швеция) 1,838,893,000
    ООО “Русфорест Магистральный”->Компания “Русфорест Аб” (Rusforest Ab) (Швеция) 1,721,276,000
    ООО “СКФ Тверь”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Скф Форвалтнинг Аб” (Швеция) 1,710,323,000
    ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 1,481,746,000
    ООО “Аутолив”->Публичная Компания с ограниченной ответственностью “Аутолив Актиебулаг” (Швеция) 1,481,718,000
    ООО “АСТРОН БИЛДИНГС”->Линдаб Акциебулаг (Lindab Aktiebolag) (Швеция) 1,446,419,000
    ООО “ССАБ СНГ”->Ссаб Емеа Аб (Швеция) 1,419,748,000
    ООО “Аксис Коммуникейшнс”->АО “Аксис Коммуникейшнс Актиеболаг” (Швеция) 1,407,388,000
    ООО “Фригоскандиа”->Частное ООО “Бринг Фриго Аб” (Швеция) 1,311,983,000
    ООО “Фригоскандиа”->Частное ООО “Свебол Логистикс Актиеболаг” (Швеция) 1,311,983,000
    ООО “Скания-Питер”->АО “Скания Трейд Девелопмент Актиеболаг” (Швеция) 1,234,524,000
    НОУ ВО МОСТЕХ->Ассоциация “Всемирное Агентство по Планетному Мониторингу и Уменьшению Риска Землятресений” (Швеция) 1,022,529,000
    АО “ФЕЛИСТА”->АО Vnu Бродкастинг Аб (Швеция) 978,498,000
    ООО “УМЗ Эколин”->ОАО “Эколин” (Швеция) 967,733,000
    АО “ТЕЛИА КЭРРИЕР РАША”->Телия Сонера Актиеболаг (Швеция) 922,007,000
    ООО “Орион – Спецсплав – Гатчина”->Компания Нм Норд Инвестирингар Аб “Nm Nord Investiringar Ab” (Швеция) 911,014,000
    ООО “УМЦ”->Компания с ограниченной ответственностью “Геаллиум Хэнделс Аб” (Швеция) 834,020,000
    ОАО “Скандинавский Дом”->АО “Рейком Шиппинг” (Швеция) 830,873,000
    ООО “Изварино Фарма”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Изварино Фарма Аб” (Швеция) 780,931,000

” Ненавистные” пиндосы:

16 Соединенные Штаты Америки
    ООО ИК “Фридом Финанс”->Бмб Мунай, Инк (Соединенные Штаты Америки) 190,040,725,000
    ООО “Голдман Сакс”->Гс Рбд Холдингз, Л.П (Соединенные Штаты Америки) 106,145,076,000
    ООО “Марс”->Марс Оверсиз Холдингс,Инкорпорейтед (Соединенные Штаты Америки) 102,581,000,000
    ОАО “ТАИФ”->Nks Trading, Inc (Соединенные Штаты Америки) 92,829,706,000
    АО “АВИЛОН АГ”->New York Motors Corp (Соединенные Штаты Америки) 51,051,982,000
    ООО “СНГТ”->Корпорация “Флуор Дэниел Евразия, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 47,030,525,000
    ООО “ДельтаТорг”->ООО “Минерал Инвест, Ллс” (Соединенные Штаты Америки) 34,828,572,000
    ООО “Гугл”->”Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си” (Соединенные Штаты Америки) 29,916,891,000
    ООО “Ригли”->Вм.Ригли Дж.Компани (Соединенные Штаты Америки) 22,125,190,000
    ООО “Кимберли-Кларк”->Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк (Соединенные Штаты Америки) 21,395,773,000
    ООО НТО “ИРЭ-Полюс”->Компания “Ай-Пи-Джи Фотоникс Корпорэйшн” (Соединенные Штаты Америки) 16,356,997,000
    ООО “Амвэй”->Амвэй Форин Инвестмент Ко (Соединенные Штаты Америки) 15,803,931,000
    АО “СТС”->Корпорация “Сторнферст Коммьюникейшнз, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 14,896,365,000
    ООО “Джон Дир Русь”->Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000
    ООО “Джон Дир Русь”->Компания “Дир & Компани” (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000
    ЗАО “ЗМ Россия”->”Зм Компания” (Соединенные Штаты Америки) 12,621,088,000
    ООО “Модерн Машинери Фар Ист”->Модерн Машинери Ко.(Магадан), Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,580,618,000
    ООО “Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс”->Корпорация Маккинзи Раша Холдингс, Инк (Соединенные Штаты Америки) 10,402,037,000
    ООО “ОТИС Лифт”->Компания с ограниченной ответственностью “Отис Инвестментс, Л.Л.К.” (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000
    ООО “ОТИС Лифт”->Корпорация “Отис Элевейтор Компани” (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000
    ООО “Майкрософт Рус”->Корпорация “Майкрософт” (Соединенные Штаты Америки) 9,894,346,000
    ООО “Платежная система “Виза”->Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшен Неакционерная Корпорация (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000
    ООО “Платежная система “Виза”->Виза Интернэшнл Холдингс Ллс, Компания с ограниченной ответственностью (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000
    ООО “Камминз”->Элэлси “Камминз Интернейшнл Файненс” (Соединенные Штаты Америки) 8,216,071,000
    АО “ХОНЕВЕЛЛ”->Корпорация Хоневелл Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,816,283,000
    АО “МЭРИ КЭЙ”->Корпорация “Мэри Кэй Инк” (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000
    АО “МЭРИ КЭЙ”->Корпорация “Мэри Кэй Глобал,Инк” (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000
    ООО “Эс.Си. Джонсон”->Эс.Си.Джонсон Энд Сан, Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,185,833,000
    ООО “Дюпон Наука и Технологии”->”Дюпон Кемикал Энд Энерджи Оперейшнз, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 7,018,485,000

Макаронники:

34 Италия
    ООО “ВИРЛПУЛ РУС”->Компания “Вирлпул Емеа С.П.А.” (Италия) 24,217,364,000
    АО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ”->АО “Мерлони Элеттродоместичи С.П.А.” (Италия) 18,737,331,000
    АО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ”->АО “Сочьета Итальяна Пер Ле Импрезе Мисте Аль Эстро” (“Симест С.П.А.”) (Италия) 18,737,331,000
    АО “ДКС”->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 11,497,816,000
    ООО “Единая Европа-Элит”->Голден Леди Компани – АО (Италия) 7,604,462,000
    ООО “Пармалат МК”->Компания “Пармалат С.П. А.” (Италия) 6,502,109,000
    ООО “СПК-ЧИМОЛАИ”->АО “Чимолаи С.П.А” (Италия) 6,393,378,000
    ООО “СПК-ЧИМОЛАИ”->АО “Финансовая Компания по Развитию Экономического Сотрудничества Со Странами Восточной Европы-Финест С.П.А.” (Италия) 6,393,378,000
    ЗАО “КЕРАМА ЦЕНТР”->АО “Велко Индустриале” (Италия) 6,074,469,000
    ООО “Аристон Термо Русь”->ООО “Аристон Термо Интернэшнл С.Р.Л.” (Италия) 5,976,281,000
    АО “БМК”->ОАО “Пармалат” (Италия) 5,146,403,000
    АО “СИЛД ЭЙР КАУСТИК”->”Силд Эйр С.Р.Л.” (Италия) 5,061,396,000
    ООО “КАЛЦРУ”->Кальцедония С.П.А (Италия) 4,800,894,000
    ООО “Бенеттон Руссия”->Бенеттон Груп С.Р.Л (Италия) 4,252,051,000
    ООО “Руссиатэкс”->АО Тедди С.П.А (Италия) 4,183,316,000
    ООО “Харрис СНГ”->АО Братья Барилла Г.И.Р (Италия) 3,922,498,000
    ООО “Камоцци Пневматика”->АО “Камоцци” (Camozzi Spa) (Италия) 3,858,064,000
    АО “РУССКИЙ ХРОМ 1915″->АО “Стоппани С.П.А.” (Италия) 3,512,532,000
    ООО “Система 5″->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 3,177,306,000
    ООО “Текнимонт Руссия”->АО с Единственным Акционером “Текнимонт С.П.А.” (Италия) 3,012,540,000
    ООО “Замбон Фарма”->”Замбон С.П.А..” (Zambon S.P.A.) (Италия) 2,974,264,000
    ООО “Фройденберг Политекс”->Политекс С.А.с. Ди Фройденберг Политекс С.Р.Л (Италия) 2,673,592,000
    ООО “Прада Рус”->АО Прада С.П.А (Италия) 2,532,133,000
    ООО “К-ФЛЕКС”->АО “Л`Изоланте К-Флекс” (L` Isolante K-Flex S.P.A.) (Италия) 2,463,995,000

Китая кстати пока немного.

Полная база здесь - http://romansmirnov.org/files/base.html

Поэтому очень низко оцениваю вероятность войны с танчиками ракетами и бомбами – конечно большинство вложений не сильно капитальные, сляпанные из металлоконструкций логистические центры со сборочными линиями разбираются и вывозятся достаточно быстро, но все равно не для того собственно…

У нас тут в России кстати получилась идеальная модель мировой экономики с сотрудничеством всех друг с другом :) 

Может от того америкосы и ширше англосаксы так и бесятся? Могут подлянку какую нибудь устроить… 

Да еще достаточно интересно как получается так долго создавать оптическую иллюзию в средствах массовой информации относительно реального положения дел и степень унавоженности мозгов “российских экономистов” – опусы выпускников этих ВШЭ, “сколковских бизнес школ” и прч так вобще вызывают сомнения в необходимости содержания этих увеселительных заведений. 

P.S.

Вчера недалеко от моего дальневосточного гектара шторм выбросил несколько тонн морского гребешка (1 кг от 1,5 тысячи рублей)

https://astv.ru/news/society/2017-09-19-vcherashnij-ciklon-vybrosil-tonny-svezhego-grebeshka-v-anivskom-zalive

морская капуста говорят еще есть. клево.

21 декабря –  http://GosPlan.Club

Источник: https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=605

Источник: pravosudija.net

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