Роман Смирнов. Идеальная модель

Писал про то, что собираю базу всех Российских компаний с выручкой около миллиарда в год. База закончила собираться. Итоги. Собственно – подтвердила итак очевидную, если посмотреть по сторонам, вещь – Российский потребительский рай создан целиком и полностью иностранными компаниями. Как то однозначно трактовать эту историю нельзя – может быть так и было задумано и мы их обманули? Сохранив боеспособную армию провели модернизацию инфраструктуры (к сожалению относительно слабое звено это энергетика), приостановили вымирание и сейчас, после решения некоторых внутренних проблем, вполне готовы поучаствовать в неизбежном витке мировой напряженности хотя бы в режиме цитадели.

Ведь в случае, например победы ГКЧП, еще неизвестно как бы разворачивались события и смог ли я сейчас писать из казармы в интранет с какого нибудь МК-2088 – давление желудочных кадавров на политику в моменте очевидно было запредельным – соответственно побороть это потребительское бешенство в короткие сроки, после уже запущенных процессов, можно было только переведя 300 миллионов в режим чучхе, со всеми вытекающими… ну ладно не будем если бы да кабы.

Давайте посмотрим таблицы:

внимание показатели по компании суммировалась при наличии хотя бы одного учредители поэтому это вобщем то индикативная величина просто для сортировки

данные по росттату РСБУшной отчетности

Итак Кипр, Нидерланды, разные острова это понятно дело в основной своей массе “неизвестные отцы”.

Интересны неоффшорные юрисдикции Германия, Франция, Италия, Швеция и прч. – топ строчки из них

Абсолютный лидер:

6 Германия

ПАО “МТС”->Де Те Мобиль Дойче Телеком Мобиль Нет Гмбх (Германия) 314,325,168,000

ООО “ФМСМ”->”Филип Моррис Гмбх” (Германия) 268,798,497,000

ООО “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”->”Фольксваген Акциенгезельшафт” (Германия) 191,108,088,000

АО “МУМТ”->ООО “Батиг” (Германия) 182,091,819,000

АО “МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС”->”Даймлеркрайслер Аг” (Германия) 166,837,493,000

ООО “Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания”->ООО “Проктер Энд Гэмбл Аквизицьон Гмбх” (Германия) 143,516,043,000

ООО “Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания”->Проктер Энд Гэмбл Дойчланд Гмбх (Германия) 143,516,043,000

ООО “Нестле Россия”->”Нестле Дойчланд А.Г.” (АО) (Nestle Deutschland Aktiengesellschaft) (Германия) 141,109,000,000

ООО “Киа Моторс РУС”->Киа Моторс Юроп Гмбх (Германия) 125,455,239,000

ООО “Киа Моторс РУС”->Киа Моторс Дойчланд Гмбх (Германия) 125,455,239,000

ООО “ПепсиКо Холдингс”->Пепси Боттлинг Груп Гмбх (Германия) 120,564,073,000

ООО “Марс”->ООО Монтефельтро Фермегенсфервальтунгс Гмбx (Германия) 102,581,000,000

ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”->Карлсберг Дойчланд Гмбх (Германия) 90,525,214,000

ООО “БМВ Русланд Трейдинг”->Бмв Фарцойгтехник Гмбх (Германия) 90,271,079,000

ООО “ГИПЕРГЛОБУС”->”Альфа Хандельс- Унд Маркетинг Гмбх” (Германия) 82,706,866,000

ООО “ГИПЕРГЛОБУС”->Глобус Грундштюксфервертунг Унд Лизинг Москау Гешефтсфюрунгс- Гмбх (Германия) 82,706,866,000

ООО “Юнилевер Русь”->ООО “Юнилевер Дойчланд Гмбх” (Германия) 77,095,000,000

ООО “Петро”->Компания Джей Ти Интернешнл Джермани Гмбх (“Jt International Germany Gmbh”) (Германия) 64,882,757,000

ООО “Хенкель Рус”->Хенкель Аг & Кo. Кгаа (Германия) 63,682,855,000

ООО “Проктер энд Гэмбл”->ООО “Проктер Энд Гэмбл Инвестмент Гмбх” (Германия) 52,383,109,000

ООО “Джи Эм СНГ”->Гм Аусландспроекте Гмбх (Германия) 51,416,125,000

ООО “Джонсон & Джонсон”->Джонсон & Джонсон Холдинг Гмбх (Германия) 51,258,342,000

ООО “Джонсон & Джонсон”->Джонсон & Джонсон Медикал Гмбх (Германия) 51,258,342,000

ОАО “Севернефтегазпром”->”Tng Power Gmbh” (Германия) 50,365,483,000

ЗАО “Л`Ореаль”->Фирма Л Ореаль Дойчланд Гмбх (Германия) 48,503,464,000

Франция:

4 Франция

ООО “АШАН”->АО “Сожепар” (Франция) 333,095,519,000

ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК”->АО “Бриколаж Инвестиссман Франс” (Франция) 188,268,387,000

ООО “ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК”->АО “Груп Адео” (Франция) 188,268,387,000

ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС”->Ниссан Аутомотив Юроп (Франция) 96,695,253,000

ЗАО “РЕНО РОССИЯ”->АО Упрощенной Структуры “Рено” (Франция) 94,587,236,000

ООО “АТАК”->Упрощенное АО Сожепар (Франция) 70,540,086,000

АО “САНОФИ РОССИЯ”->”Авентис Фарма Са” (Франция) 44,383,390,000

ЗАО “Корпорация “Глория Джинс”->АО “Девюроп” (Франция) 33,361,362,000

ЗАО “Корпорация “Глория Джинс”->АО “Сипарекс Инженери Э Финанс” (Франция) 33,361,362,000

АО “ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК”->АО “Шнейдер Электрик Индустри АО” (Франция) 28,026,637,000

ООО “СДС”->АО Кристалис (Франция) 25,757,122,000

АО “СЕРВЬЕ”->Биофарма (Франция) 19,013,928,000

ЗАО “П.Р. Русь”->Пр Европа (Франция) 17,113,101,000

АО “ТАРКЕТТ”->Таркетт, АО с Правлением и Наблюдательным Советом (Tarkett, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance) (Франция) 15,702,797,000

ООО “ШАНЕЛЬ”->Шанель (Chanel) (Франция) 14,233,458,000

ООО “ШАНЕЛЬ”->Шанель Парфам Боте (Chanel Parfums Beaute) (Франция) 14,233,458,000

ООО “ОКТОБЛУ”->АО “Декатлон” (Франция) 13,863,467,000

ООО “Селдико”->АО Парфюмс Кристиан Диор с.А (Франция) 12,388,413,000

ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”->АО Упрощенного типа “Сен-Гобен Плако Сас” (Saint-Gobain Placo Sas) (Франция) 11,690,038,000

ООО “НУТРИЦИЯ”->Простое АО “Данон Бэби Энд Медикал Холдинг” (Франция) 11,064,566,000

ООО “Бондюэль-Кубань”->АО Упрощенного типа “Бондюэль” (Франция) 10,772,530,000

ООО “ПЕЖО СИТРОЕН РУС”->АО “Автомобили Пежо” (Франция) 8,878,943,000

ООО “ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ”->АО с Правлением и Наблюдательным Советом “Форесиа Инвестментс” (Франция) 8,276,154,000

ООО “Ив Роше Восток”->ООО “Ив Роше Интернэшнл” (Франция) 7,794,648,000

ООО “ДжиИ Хэлскеа”->Компания “Джии Медикал Системз” (Франция) 7,142,275,000

ООО “ЛЕГРАН”->Полное товарищество “Легран П.T.” (Франция) 7,101,231,000

ООО “ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК”->Луи Вюиттон Маллетье (Франция) 6,698,825,000

АО “ЛАКТАЛИС ВОСТОК”->”Группа Лакталис” (Франция) 6,675,124,000

АО “ЛАКТАЛИС ВОСТОК”->”Бса” (Франция) 6,675,124,000

ООО “МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС”->АО Упрощенного типа “Моет Хеннесси Интернэшнл” (Франция) 6,469,187,000

ООО “Импэкс Электро”->АО “Нексанс Партисипасьон” (Франция) 6,362,994,000

ООО “ТОТАЛ ВОСТОК”->АО Тотал Маркетинг Сервис (Франция) 5,830,713,000

Даже маленькая швеция и то дает работу менеджменту за счет российского рынка.

8 Швеция

ПАО “МЕГАФОН”->АО Телия Интернэшнл А.Б. (Telia International A.B.) (Швеция) 286,658,000,000

ПАО “МЕГАФОН”->АО Телия Интернэшнл Менеджмент Аб (Telia International Management A.B.) (Швеция) 286,658,000,000

ООО “ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ “БАЛТИКА”->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 90,525,214,000

ООО “Эйч энд Эм”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц Джибиси А.Б.” (Швеция) 29,844,613,000

ООО “Скания – Русь”->Фирма “Скания Трейд Девелопмент Аб” (Швеция) 20,805,018,000

ООО “БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК”->АОпиэльэм Септанус Актиеболаг (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000

ООО “БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК”->АО “Плм Септанус Актиболаг” (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000

ООО “Вольво Карс”->Вольво Кар Энэсси Холдинг Аб (Швеция) 17,368,715,000

ООО “Ферронордик Машины”->Открытая Компания с ограниченной ответственностью “Ферронордик Машины Аб” (Швеция) 12,298,354,000

ООО “КЕХ еКоммерц”->Компания с ограниченной ответственностью “Авито Холдинг Аб” (Швеция) 11,656,062,000

ООО “КЕХ еКоммерц”->Компания с ограниченной ответственностью “Авито Аб” (Швеция) 11,656,062,000

ООО “Скания Лизинг”->Скания Финанс Холдинг Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000

ООО “Скания Лизинг”->Скания Тракс Энд Басес Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000

ООО “Электролюкс Рус”->Актиебулагет Электролюкс (Публ) (Швеция) 9,348,859,000

ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус”->Частное ООО “Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб” (Швеция) 9,245,430,000

ООО “Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ”->Компания “Индустри Актиебулаг Скомаб” (Швеция) 9,118,672,000

ООО “КАРЛСБЕРГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА”->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 8,603,617,000

АО “АРМАДИЛЛО БИЗНЕС ПОСЫЛКА”->Компания “Болтик Лоджистик Систем Интернешнл Аб” (Швеция) 7,589,602,000

ООО “НКМ Норд”->Компания Нм Норд Инвестерингар Аб “Nm Nord Investeringar Ab” (Швеция) 7,541,201,000

ООО “ВФС Восток”->Компания Вфс Интернешнл Аб (Швеция) 7,527,559,000

ЗАО СКФ->Компания “Skf Eurotrade Akteibolag” (Швеция) 6,123,066,000

ООО “Сандвик”->АО в Соответствии с Законодательством Швеции Сетп Инвест Аб (Швеция) 6,085,643,000

ЗАО “ЭРИКССОН КОРПОРАЦИЯ АО”->Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Швеция) 4,999,215,000

ООО “БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”->Бонава Аб (Публ) (Швеция) 4,654,176,000

ООО “Хускварна”->Компания с ограниченной ответственностью “Хускварна Холдинг Актиеболаг” (Швеция) 4,604,440,000

ООО “МЕТСО”->Метсо Минералс (Швеция) Аб 4,213,191,000

ООО “ИКЕА Индастри Новгород”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,859,773,000

ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,364,610,000

ООО “АРЛА ФУДС”->Компания с ограниченной ответственностью Арла Фудс Раша Холдинг Аб (Швеция) 3,180,091,000

ЗАО “Даниско”->АО “Даниско Культор Свиден Аб” (Швеция) 3,112,123,000

ООО “ИЗМВ”->Инкерман Интернейшнл Аб (Швеция) 2,826,118,000

ООО “МЕДА Фарма”->”Айпекс Аб” (Ipex Ab) (Швеция) 2,304,761,000

ООО “МЕДА Фарма”->”Меда Акциебулаг” (Meda Aktiebolag) (Швеция) 2,304,761,000

ООО “Системэйр”->”Системэйр Аб” (Швеция) 2,253,895,000

ООО “ТМХ РУС”->Тойота Материал Хендлинг Юроп Аб (Швеция) 2,082,585,000

ООО “ТМХ РУС”->Бт Продактс Акциеболаг (Швеция) 2,082,585,000

ООО “Лантманнен Юнибэйк”->Пане Инвест Аб (Швеция) 2,023,054,000

АО “НИТРО СИБИРЬ”->АО “Дино Нобель Свиден” (Швеция) 1,858,094,000

ООО “Тардан Голд”->Публичная Компания с ограниченной ответственностью “Ариэнт Майнинг Аб” (Auriant Mining Ab) (Швеция) 1,838,893,000

ООО “Русфорест Магистральный”->Компания “Русфорест Аб” (Rusforest Ab) (Швеция) 1,721,276,000

ООО “СКФ Тверь”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Скф Форвалтнинг Аб” (Швеция) 1,710,323,000

ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА”->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 1,481,746,000

ООО “Аутолив”->Публичная Компания с ограниченной ответственностью “Аутолив Актиебулаг” (Швеция) 1,481,718,000

ООО “АСТРОН БИЛДИНГС”->Линдаб Акциебулаг (Lindab Aktiebolag) (Швеция) 1,446,419,000

ООО “ССАБ СНГ”->Ссаб Емеа Аб (Швеция) 1,419,748,000

ООО “Аксис Коммуникейшнс”->АО “Аксис Коммуникейшнс Актиеболаг” (Швеция) 1,407,388,000

ООО “Фригоскандиа”->Частное ООО “Бринг Фриго Аб” (Швеция) 1,311,983,000

ООО “Фригоскандиа”->Частное ООО “Свебол Логистикс Актиеболаг” (Швеция) 1,311,983,000

ООО “Скания-Питер”->АО “Скания Трейд Девелопмент Актиеболаг” (Швеция) 1,234,524,000

НОУ ВО МОСТЕХ->Ассоциация “Всемирное Агентство по Планетному Мониторингу и Уменьшению Риска Землятресений” (Швеция) 1,022,529,000

АО “ФЕЛИСТА”->АО Vnu Бродкастинг Аб (Швеция) 978,498,000

ООО “УМЗ Эколин”->ОАО “Эколин” (Швеция) 967,733,000

АО “ТЕЛИА КЭРРИЕР РАША”->Телия Сонера Актиеболаг (Швеция) 922,007,000

ООО “Орион – Спецсплав – Гатчина”->Компания Нм Норд Инвестирингар Аб “Nm Nord Investiringar Ab” (Швеция) 911,014,000

ООО “УМЦ”->Компания с ограниченной ответственностью “Геаллиум Хэнделс Аб” (Швеция) 834,020,000

ОАО “Скандинавский Дом”->АО “Рейком Шиппинг” (Швеция) 830,873,000

ООО “Изварино Фарма”->Частная Компания с ограниченной ответственностью “Изварино Фарма Аб” (Швеция) 780,931,000

” Ненавистные” пиндосы:

16 Соединенные Штаты Америки

ООО ИК “Фридом Финанс”->Бмб Мунай, Инк (Соединенные Штаты Америки) 190,040,725,000

ООО “Голдман Сакс”->Гс Рбд Холдингз, Л.П (Соединенные Штаты Америки) 106,145,076,000

ООО “Марс”->Марс Оверсиз Холдингс,Инкорпорейтед (Соединенные Штаты Америки) 102,581,000,000

ОАО “ТАИФ”->Nks Trading, Inc (Соединенные Штаты Америки) 92,829,706,000

АО “АВИЛОН АГ”->New York Motors Corp (Соединенные Штаты Америки) 51,051,982,000

ООО “СНГТ”->Корпорация “Флуор Дэниел Евразия, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 47,030,525,000

ООО “ДельтаТорг”->ООО “Минерал Инвест, Ллс” (Соединенные Штаты Америки) 34,828,572,000

ООО “Гугл”->”Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си” (Соединенные Штаты Америки) 29,916,891,000

ООО “Ригли”->Вм.Ригли Дж.Компани (Соединенные Штаты Америки) 22,125,190,000

ООО “Кимберли-Кларк”->Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк (Соединенные Штаты Америки) 21,395,773,000

ООО НТО “ИРЭ-Полюс”->Компания “Ай-Пи-Джи Фотоникс Корпорэйшн” (Соединенные Штаты Америки) 16,356,997,000

ООО “Амвэй”->Амвэй Форин Инвестмент Ко (Соединенные Штаты Америки) 15,803,931,000

АО “СТС”->Корпорация “Сторнферст Коммьюникейшнз, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 14,896,365,000

ООО “Джон Дир Русь”->Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000

ООО “Джон Дир Русь”->Компания “Дир & Компани” (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000

ЗАО “ЗМ Россия”->”Зм Компания” (Соединенные Штаты Америки) 12,621,088,000

ООО “Модерн Машинери Фар Ист”->Модерн Машинери Ко.(Магадан), Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,580,618,000

ООО “Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс”->Корпорация Маккинзи Раша Холдингс, Инк (Соединенные Штаты Америки) 10,402,037,000

ООО “ОТИС Лифт”->Компания с ограниченной ответственностью “Отис Инвестментс, Л.Л.К.” (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000

ООО “ОТИС Лифт”->Корпорация “Отис Элевейтор Компани” (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000

ООО “Майкрософт Рус”->Корпорация “Майкрософт” (Соединенные Штаты Америки) 9,894,346,000

ООО “Платежная система “Виза”->Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшен Неакционерная Корпорация (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000

ООО “Платежная система “Виза”->Виза Интернэшнл Холдингс Ллс, Компания с ограниченной ответственностью (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000

ООО “Камминз”->Элэлси “Камминз Интернейшнл Файненс” (Соединенные Штаты Америки) 8,216,071,000

АО “ХОНЕВЕЛЛ”->Корпорация Хоневелл Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,816,283,000

АО “МЭРИ КЭЙ”->Корпорация “Мэри Кэй Инк” (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000

АО “МЭРИ КЭЙ”->Корпорация “Мэри Кэй Глобал,Инк” (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000

ООО “Эс.Си. Джонсон”->Эс.Си.Джонсон Энд Сан, Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,185,833,000

ООО “Дюпон Наука и Технологии”->”Дюпон Кемикал Энд Энерджи Оперейшнз, Инк.” (Соединенные Штаты Америки) 7,018,485,000

Макаронники:

34 Италия

ООО “ВИРЛПУЛ РУС”->Компания “Вирлпул Емеа С.П.А.” (Италия) 24,217,364,000

АО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ”->АО “Мерлони Элеттродоместичи С.П.А.” (Италия) 18,737,331,000

АО “ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ”->АО “Сочьета Итальяна Пер Ле Импрезе Мисте Аль Эстро” (“Симест С.П.А.”) (Италия) 18,737,331,000

АО “ДКС”->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 11,497,816,000

ООО “Единая Европа-Элит”->Голден Леди Компани – АО (Италия) 7,604,462,000

ООО “Пармалат МК”->Компания “Пармалат С.П. А.” (Италия) 6,502,109,000

ООО “СПК-ЧИМОЛАИ”->АО “Чимолаи С.П.А” (Италия) 6,393,378,000

ООО “СПК-ЧИМОЛАИ”->АО “Финансовая Компания по Развитию Экономического Сотрудничества Со Странами Восточной Европы-Финест С.П.А.” (Италия) 6,393,378,000

ЗАО “КЕРАМА ЦЕНТР”->АО “Велко Индустриале” (Италия) 6,074,469,000

ООО “Аристон Термо Русь”->ООО “Аристон Термо Интернэшнл С.Р.Л.” (Италия) 5,976,281,000

АО “БМК”->ОАО “Пармалат” (Италия) 5,146,403,000

АО “СИЛД ЭЙР КАУСТИК”->”Силд Эйр С.Р.Л.” (Италия) 5,061,396,000

ООО “КАЛЦРУ”->Кальцедония С.П.А (Италия) 4,800,894,000

ООО “Бенеттон Руссия”->Бенеттон Груп С.Р.Л (Италия) 4,252,051,000

ООО “Руссиатэкс”->АО Тедди С.П.А (Италия) 4,183,316,000

ООО “Харрис СНГ”->АО Братья Барилла Г.И.Р (Италия) 3,922,498,000

ООО “Камоцци Пневматика”->АО “Камоцци” (Camozzi Spa) (Италия) 3,858,064,000

АО “РУССКИЙ ХРОМ 1915″->АО “Стоппани С.П.А.” (Италия) 3,512,532,000

ООО “Система 5″->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 3,177,306,000

ООО “Текнимонт Руссия”->АО с Единственным Акционером “Текнимонт С.П.А.” (Италия) 3,012,540,000

ООО “Замбон Фарма”->”Замбон С.П.А..” (Zambon S.P.A.) (Италия) 2,974,264,000

ООО “Фройденберг Политекс”->Политекс С.А.с. Ди Фройденберг Политекс С.Р.Л (Италия) 2,673,592,000

ООО “Прада Рус”->АО Прада С.П.А (Италия) 2,532,133,000

ООО “К-ФЛЕКС”->АО “Л`Изоланте К-Флекс” (L` Isolante K-Flex S.P.A.) (Италия) 2,463,995,000

Китая кстати пока немного.

Полная база здесь - http://romansmirnov.org/files/base.html

Поэтому очень низко оцениваю вероятность войны с танчиками ракетами и бомбами – конечно большинство вложений не сильно капитальные, сляпанные из металлоконструкций логистические центры со сборочными линиями разбираются и вывозятся достаточно быстро, но все равно не для того собственно…

У нас тут в России кстати получилась идеальная модель мировой экономики с сотрудничеством всех друг с другом :)

Может от того америкосы и ширше англосаксы так и бесятся? Могут подлянку какую нибудь устроить…

Да еще достаточно интересно как получается так долго создавать оптическую иллюзию в средствах массовой информации относительно реального положения дел и степень унавоженности мозгов “российских экономистов” – опусы выпускников этих ВШЭ, “сколковских бизнес школ” и прч так вобще вызывают сомнения в необходимости содержания этих увеселительных заведений.

P.S.

Вчера недалеко от моего дальневосточного гектара шторм выбросил несколько тонн морского гребешка (1 кг от 1,5 тысячи рублей)

https://astv.ru/news/society/2017-09-19-vcherashnij-ciklon-vybrosil-tonny-svezhego-grebeshka-v-anivskom-zalive

морская капуста говорят еще есть. клево.

21 декабря – http://GosPlan.Club

Источник: https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=605