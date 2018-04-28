Роман Смирнов. Советский госплан нам не нужен, нужен Российский
На выездном заседании в Питере – ВВП сказал, чтобы не повторяли как в госплане.
Честно говоря не знаю, если мы не будем повторять как в госплане, то как наша экономика в целом собирается конкурировать на мировой арене.
Госплан прекрасно отработал и в японии, и 4 пятилетки в южной корее, и Рузвельт по сути с помощью него вытащил пиндостан из депрессии.
Что уж говорить про Китай с его планами. ЕСовская экономика, по сравнению с нами, практически без ресурсов работает, в не малой степени благодаря регулированию и планированию.
Современные технологии позволяют осуществлять оные гибко и максимально оперативно – оставляя “места” и для целесообразной конкуренции.
Т.е. все успешные модели на планете они именно “госплано” подобные – единственное исключение это “британия” с ее оффшорами и колониальными схемами и “сияющий град”,
с самой мощной армией в мире, шпиками, голливудом, дарпой плюс пожалуй самым гениальным трюком в истории человечества все это обеспечивающим – станком резанной зеленой бумаги.
Конечно, если мы и дальше будем ползать на коленях перед “хайеком”, то ничего сверх ужасного в краткосрочной перспективе не случится.
Достаточно посмотреть наши данные по экспорту импорту (ежемесячно не менее 10 миллиардов долларов остается), понятно, что России абсолютно ничего в экономическом плане не угрожает.
Даже небольшой рост цен на нефть сейчас дал триллион рублей в бюджет – Силуанов не знает куда его потратить…
К тому же, так как демографического взрыва не намечается, а эффективность, благодаря в основном иностранным технологиям, хоть и медленно, но растет, то в целом жизнь населения ухудшаться точно не будет – особенно в мегаполисах.
Конечно не в оных зреет бомба в инфраструктуре, жкх (недавно подорвался Таганрог с канализацией https://otr-online.ru/news/v-taganroge-vvedut-100871.html ), есть мелкие решаемые проблемы по периметру – везет и с “врагами” – реально дураки.
Но пока есть ядерное оружие никто сюда не полезет. По настоящему решающий руководящий слой, а не “лидеры России”, люди все в самом расцвете сил – еще лет 10-15 точно порулят.
[если лидеры не дураки, то им надо готовится к перехвату управления именно к этому моменту].
Видео
Хорошо, “госплана” не будет, тогда, что?
Сейчас у нас отрасли и подотрасли поделены между несколькими сотнями людей, семей, группировок и т.д.
Вот, приведу тех, кто на виду:
1 Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика 19100 НЛМК | UCL Holding
2 Алексей Мордашов Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение 18700 Северсталь | TUI AG | Силовые машины | Nord Gold | Утконос
3 Леонид Михельсон Газ; нефтехимия 18000 Новатэк | Сибур
4 Вагит Алекперов Нефть; инвестиции 16400 Лукойл
5 Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции 16000 Новатэк | Банк Россия | Трансойл | Сибур
6 Владимир Потанин Цветная металлургия 15900 Норильский никель
7 Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика 15500 Еврохим | СУЭК
8 Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 15100 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group
9 Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции 14400 Русал | Sulzer | Oerlikon | Т Плюс | Акадо
10 Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет 12500 Металлоинвест | Mail.ru Group | Мегафон | DST Global | ЮТВ Холдинг | СТС Медиа|
11 Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции 10800 Evraz Plc | Chelsea FC | Первый канал
12 Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 9800 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group
13 Михаил Прохоров Инвестиции 9600
14 Виктор Рашников Черная металлургия 9300 ММК
15 Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 7600 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group | Turkcell
16 Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь 7300 УГМК | Трансмашхолдинг | Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Концерн «Калашников»
17 Леонид Федун Нефть; финансы 6900 Лукойл | ИФД Капиталъ | ФК Спартак
18 Дмитрий Рыболовлев Инвестиции 6800 Инвестиции
19 Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура 6700 Русал | Евросибэнерго | Ингосстрах | Главстрой
20 Сулейман Керимов Инвестиции 6400 Polyus Gold
21 Александр Абрамов Черная металлургия 5200 Evraz Plc
22 Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации 5100 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom
23 Андрей Скоч Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура 4900 USM Holdings
24 Михаил Гуцериев Нефть; уголь; недвижимость; финансы 4800 Русснефть | Русский уголь | Нефтиса | Бин-банк
25 Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика 4800 УГМК
26 Андрей Гурьев Удобрения; сельское хозяйство 4500 ФосАгро
27 Сергей Попов Инвестиции 4500
28 Сергей Галицкий Розничная торговля 4000 Магнит
29 Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость 3700 Акрон
30 Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля 3700 Группа Ташир
31 Юрий Мильнер Инвестиции 3700 DST Global
32 Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура 3500 Аэропорт Домодедово
33 Игорь Алтушкин Цветная металлургия 3400 Русская медная компания
34 Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура 3400 Аэропорт Шереметьево | ТПС Недвижимость
35 Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура 3400 TPS Недвижимость, аэропорт Шереметьево
36 Зарах Илиев Недвижимость 3300 Киевская площадь
37 Год Нисанов Недвижимость 3300 Киевская площадь
38 Александр Светаков Недвижимость; финансы 3300 Группа Абсолют
39 Валентин Гапонцев Технологии 3000 IPG Photonics
40 Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура 3000 Группа СГМ | СМП Банк | Минудобрения
41 Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость 2400 Группа Меркурий | Дикси Групп
42 Александр Мамут Инвестиции 2400 Полиметалл | Группа ПИК
43 Олег Тиньков Финансы 2200 Тинькофф Банк
44 Александр Фролов Черная металлургия 2200 Evraz Plc
45 Николай Буйнов Нефть 2100
46 Игорь Макаров Инвестиции 2100 ГК «Арети»
47 Алексей Репик Фармацевтика 2100
48 Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь 2000 Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Трансмашхолдинг | УГМК
49 Владимир Евтушенков Телекоммуникации; розничная торговля; медицина 2000 АФК Система
50 Вадим Мошкович Сельское хозяйство 2000 Русагро
51 Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь 1900 Полиметалл | Открытие | O1 Properties | Объединенная вагонная компания|
52 Мегдет Рахимкулов Инвестиции 1900 Инвестиции
53 Иван Саввиди Потребительские товары 1900
54 Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля 1800 Группа Крокус
55 Владимир Богданов Нефть 1800 Сургутнефтегаз
56 Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции 1700 Московский кредитный банк | НПФ Согласие | Инград | Аптечная сеть 36,6
57 Сергей Гордеев Недвижимость 1700 ГК «ПИК»
58 Павел Дуров Интернет 1700 Telegram
59 Константин Струков Цветная металлургия; уголь 1700 Южуралзолото
60 Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения 1700 Aeon Corporation
61 Александр Джапаридзе Нефтесервис 1600 Eurasia Drilling Company
62 Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение 1600 Трубная металлургическая компания | Синара
63 Андрей Андреев Интернет 1500 Badoo
64 Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес 1500 Finstar | Ritzio International | 4finance
65 Аркадий Волож Интернет 1500 Яндекс
66 Александр Клячин Недвижимость 1500 Инвестиции
67 Юрий Шефлер Потребительские товары 1500 Группа SPI
68 Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции 1400 Coalco
69 Фархад Ахмедов Инвестиции 1400
70 Евгений Касперский IT 1400 Лаборатория Касперского|
71 Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа 1400 Банк Россия | Согаз | Национальная медиагруппа | СТС Медиа | Tele2 Россия
72 Петр Кондрашев Инвестиции 1400 Инвестиции
73 Анатолий Ломакин Инвестиции 1400 Инвестиции
74 Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость 1400 Фармстандарт
75 Кирилл Шамалов Нефтехимия 1400
76 Гавриил Юшваев Инвестиции 1400 Инвестиции
77 Леонид Богуславский Интернет 1300 ru-Net
78 Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации 1300 Альфа-банк | RWE Dea | Vimpelcom
79 Елена Батурина Инвестиции; недвижимость 1200 Инвестиции
80 Сергей Колесников Стройматериалы 1200 Технониколь
81 Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика 1200 Группа Сумма
82 Андрей Молчанов Недвижимость; строительство 1200 Группа ЛСР
83 Борис Ротенберг Финансы; инвестиции 1200 СМП Банк
84 Игорь Рыбаков Стройматериалы 1200 Технониколь | Рыбаков Фонд
85 Леонид Симановский Газ 1200 Новатэк
86 Глеб Фетисов Инвестиции 1200 Инвестиции
87 Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия 1200 ТАИФ
88 Радик Шаймиев Нефтехимия; химия 1200 ТАИФ
89 Михаил Шелков Цветная металлургия 1200
90 Вадим Якунин Фармацевтика 1200 Протек
91 Владимир Коган Недвижимость; нефть 1100 Нефтегазиндустрия | Уралсиб
92 Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика 1100 Globaltrans | Global Ports
93 Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика 1100 Globaltrans | Global Ports
94 Андрей Раппопорт Инвестиции 1100 Инвестиции
95 Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость 1100 ТЭК Мосэнерго | Газпром бурение | ТПС Недвижимость
96 Рустем Сультеев Нефтехимия; химия 1100 ТАИФ
97 Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика 1100 Globaltrans | Global Ports
98 Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия 1100 ТАИФ
99 Филарет Гальчев Стройматериалы 1000 Евроцемент Груп
100 Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость 1000 Группы «Гута»
101 Борис Зингаревич Лесопереработка 1000 Группа Илим | Ilim Timber
102 Лев Кветной Стройматериалы; финансы 1000 Новоросцемент | Банк Национальный стандарт
103 Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика 1000 УГМК | Кузбассразрезугль
104 Сергей Петров. Розничная торговля 1000 Группа Рольф
105 Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость 1000 Группа Илим | Старт Девелопмент
106 Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика 1000 УГМК
107 Андрей Баронов IT 950
108 Дмитрий Босов Добыча угля и газа 950 Группа Аллтек
109 Рубен Варданян Инвестиции 950 Инвестиции
110 Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость 950 Недвижимость
111 Сергей Кациев Розничная торговля 950 ГК «Меркурий»
112 Владимир Лещиков Недвижимость 950
113 Вячеслав Мирилашвили Инвестиции 950 Инвестиции
114 Виктор Ремша Интернет 950 Финам | Мамба | Badoo
115 Сергей Студенников Розничная торговля 950 «Красное & Белое»
116 Ратмир Тимашев IT 950
117 Илья Щербович Инвестиции 950
118 Руслан Байсаров Инвестиции 900 Инвестиции
119 Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость 900 Банк Система | Магнит
120 Анатолий Карачинский. Интернет 900
121 Андрей Комаров Черная металлургия 900 Группа ЧТПЗ
122 Владимир Литвиненко Удобрения 900 Фосагро
123 Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство 900 Банк Авангард | Авангард-Агро
124 Виталий Орлов Рыбный промысел 900
125 Анатолий Скуров Инвестиции 900 Инвестиции
126 Александр Тынкован Розничная торговля 850 М.Видео
127 Григорий Березкин Энергетика; медиа 800 Группа ЕСН | «Комсомольская правда»
128 Андрей Бородин Инвестиции 800 Инвестиции
129 Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика 800 Группа Синтез
130 Александр Путилов Нефтесервис 800 Eurasia Drilling Company
131 Андрей Рогачев Розничная торговля 800 Инвестиции
132 Давид Якобашвили Недвижимость 800 Инвестиции
133 Игорь Антошин Удобрения 750
134 Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость 750 Модный континент
135 Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля 750
136 Алексей Исайкин Авиаперевозки 750
137 Николай Максимов Инвестиции 750 Инвестиции
138 Виталий Малкин Инвестиции 750 Инвестиции
139 Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость 750
140 Николай Ольшанский Сельское хозяйство 750 Инвестиции
141 Николай Саркисов Недвижимость; финансы 750 РЕСО-Гарантия
142 Сергей Саркисов Недвижимость; финансы 750 РЕСО-Гарантия|
143 Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение 750 Объединенная металлургическая компания|
144 Алексей Хотин Недвижимость; нефть 750
145 Игорь Яковлев Розничная торговля 750 Сулпак | Kari
146 Альберт Авдолян Инвестиции 700 Инвестиции
147 Сергей Адоньев Инвестиции 700 Инвестиции
148 Алексей Ананьев IT 700 Промсвязьбанк | Техносерв | Промсвязьнедвижимость
149 Дмитрий Ананьев Недвижимость 700 Промсвязьбанк|Техносерв|Промсвязьнедвижимость
150 Александр Вагин Черная металлургия 700 Evraz
151 Георгий Генс IT; розничная торговля 700 Ланит | Inventive Retail Group
152 Евгений Зубицкий Черная металлургия 700 Промышленно-металлургический холдинг
153 Геннадий Козовой Черная металлургия 700 Evraz Plc
154 Александр Луценко Сельское хозяйство 700 Содружество
155 Владимир Мельников Розничная торговля 700 Глория Джинс
156 Дмитрий Стрежнев Удобрения 700 Еврохим
157 Сергей Щербаков Машиностроение 700
158 Олег Бурлаков Инвестиции 650 Стройлесбанк
159 Давид Давидович Инвестиции 650 Инвестиции
160 Сергей Махлай Удобрения 650 Тольяттиазот
161 Август Мейер Финансы 650
162 Михаил Абызов Энергетика 600 Группа Ru-Com
163 Дени Бажаев Цветная металлургия 600 Русская платина
164 Муса Бажаев Цветная металлургия 600 Русская платина
165 Татьяна Бакальчук Розничная торговля 600 интернет-магазин Wildberries (100%)
166 Сергей Генералов Инвестиции 600 Инвестиции
167 Олег Леонов Инвестиции 600 Инвестиции
168 Александр Линник Сельское хозяйство 600 Мираторг
169 Виктор Линник Сельское хозяйство 600 Мираторг
170 Михаил Николаев Инвестиции 600 Инвестиции
171 Елена Рыболовлева Инвестиции 600 Инвестиции
172 Наталия Филева Авиаперевозки 600
173 Михаил Ходорковский Недвижимость 600 Quadrum Global
174 Игорь Худокормов Сельское хозяйство 600 Продимекс
175 Денис Штенгелов Потребительские товары 600
176 Николай Борцов Инвестиции 550 Инвестиции
177 Александр Гирда Розничная торговля 550 Инвестиции
178 Андрей Добров Инвестиции 550 Инвестиции
179 Петр Колбин Инвестиции 550 Инвестиции
180 Дмитрий Костыгин Розничная торговля 550 Юлмарт | Рив Гош | инвестиции
181 Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость 550 Нефтьсервисхолдинг | Эр-Телеком
182 Марк Курцер Медицина 550 MD Medical Group
183 Владимир Рашевский Уголь; энергетика 550
184 Сейфеддин Рустамов Химия 550
185 Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары 500 Прогресс
186 Вячеслав Брешт Инвестиции 500 Инвестиции
187 Михаил Брудно Недвижимость 500 Quadrum Global
188 Александр Верховский Рыбный промысел; строительство 500
189 Полина Дерипаска Цветная металлургия; энергетика 500
190 Владимир Дубов Недвижимость 500 Quadrum Global | Амфора
191 Александр Дюков Нефтехимия 500
192 Владимир Зотов Сельское хозяйство 500 Агро-Белогорье
193 Игорь Зюзин Черная металлургия; уголь 500 Мечел
194 Дмитрий Конов Нефтехимия 500
195 Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость 500 Фармстандарт
196 Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость 500 Bosco di Ciliegi
197 Платон Лебедев Недвижимость 500 Quadrum Global
198 Александр Орлов Сельское хозяйство 500
199 Игорь Юсуфов Нефть 500
200 Давид Ян IT 500
Фрактально эта схема спускается вплоть до ларька :)
При этом, формально экономика все равно остается в серьезной части государственной при 50% выручке бюджета от нефтегаза (в этом нет ничего плохого) и других экспортных штук – оные распределяются между “условно” бюджетниками (в т.ч. ВПК и силовикам) и далее по пищевой цепочке дают покормиться остатками после транснациков в том числе среднему и малому “частному сектору”.
Старая картинка:
https://romansmirnov.org/10
Который в конечном счете покупает на эту валютную выручку обменянную через ЦБ на рубли – смартфоны, автомашины, лекарства и т.д. опять же у транснациков, ездит отдохнуть и прч.
Те, кто по крупнее закупают строительную технику, оборудование, лицензии на SAP с Oracle и прч.
Достаточно серьезная часть населения в том числе белых воротничков уже вобще работает исключительно на транснациков, тысячи в большой четверке и около ( https://romansmirnov.org/31 ) – миллионы в ашанах, тойотах…, разных “дистрибьютерах”.
Может так и надо в принципе, единственная угроза это падение доходов с экспорта, ну как говорится пока не клюнет.
Сейчас вот опять пойдет “перезагрузка”… только прорыва в текущей модели явно ожидать не стоит, поэтому надеюсь ВВП сказал про, то что нам не нужен “советский” госплан, так как нам нужен Российский - иначе, рано или поздно всех “местных” попросят как “дерипаску” снизить долю менее 50%, не будешь же по ним калибры запускать :)).
In my humble opinion.
P.S.
Зарплаты у чиновников в иностранных региональных госаппаратах кстати существенно ниже, чтобы снимать хорошо – необходимо хотя бы ЕСовский уровень иметь ( https://romansmirnov.org/22), а его опять же без “госплана” никак не получится, это по загибающемуся ЕЭС видно.
Камменты как обычно жгут:
Китайский Госплан – Государственный комитет по делам планирования и развития КНР – который функционирует давно и довольно успешно. Китайцы, начиная реформы, не стали бездумно крушить свой Госплан, созданный по образу и подобию советского. Этот орган занимается планированием и формированием стратегии в области народного хозяйства и социального развития, разработкой программ развития в краткой и долгосрочной перспективе, изучает и анализирует экономическую ситуацию и тенденции ее развития как внутри Китая, так и во всем мире. Проводит необходимые исследования и определяет стратегическое направление политического курса в отношении использования иностранного капитала.
В экономической иерархии мира Китайская Народная Республика поднялась на вторую ступень. Россия же все еще догоняет и никак не может догнать саму себя образца 1990 года по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в натуральном измерении.
За 40 лет реформ Китай продемонстрировал миру свое экономическое чудо.
Великая депрессия в США, когда 32-й, самый выдающийся в Штатах президент Рузвельт воспользовался успешным опытом СССР в части государственного регулирования экономики с помощью плана и задействовал это у себя в стране, что позволило успешно выйти из кризиса. Действительность такова, что централизованное планирование в США существует и поныне, причем не ограничивается только государственным бюджетом и целевыми программами. В послевоенный период под патронажем правительства США были созданы мощные организации по долгосрочному и стратегическому планированию. Многие крупные американские корпорации по своим масштабам даже превосходили советские отраслевые министерства, планирование внутри корпораций осуществлялось директивными методами – ведь собственность корпоративная. Существует, и не без основания, мнение, что директивное централизованное планирование в США – бюджет + крупные корпорации по масштабам даже превосходило директивное планирование в СССР.
Наряду с обозначенной выше американской моделью планирования существуют японская, французская, индийская и другие. Этим в странах занимаются специальные органы: в Японии это Управление экономического планирования (основано в 1937 году), во Франции Генеральный комиссариат по планированию (создан в начале 1946 года), в Индии Плановая комиссия (основана в 1950 году). Везде планирующие органы выполняют свою миссию по подготовке планов с различным горизонтом действия.
Источник: https://romansmirnov.org/62