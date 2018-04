Роман Смирнов. Советский госплан нам не нужен, нужен Российский

На выездном заседании в Питере – ВВП сказал, чтобы не повторяли как в госплане.



Честно говоря не знаю, если мы не будем повторять как в госплане, то как наша экономика в целом собирается конкурировать на мировой арене.



Госплан прекрасно отработал и в японии, и 4 пятилетки в южной корее, и Рузвельт по сути с помощью него вытащил пиндостан из депрессии.



Что уж говорить про Китай с его планами. ЕСовская экономика, по сравнению с нами, практически без ресурсов работает, в не малой степени благодаря регулированию и планированию.



Современные технологии позволяют осуществлять оные гибко и максимально оперативно – оставляя “места” и для целесообразной конкуренции.



Т.е. все успешные модели на планете они именно “госплано” подобные – единственное исключение это “британия” с ее оффшорами и колониальными схемами и “сияющий град”,

с самой мощной армией в мире, шпиками, голливудом, дарпой плюс пожалуй самым гениальным трюком в истории человечества все это обеспечивающим – станком резанной зеленой бумаги.



Конечно, если мы и дальше будем ползать на коленях перед “хайеком”, то ничего сверх ужасного в краткосрочной перспективе не случится.



Достаточно посмотреть наши данные по экспорту импорту (ежемесячно не менее 10 миллиардов долларов остается), понятно, что России абсолютно ничего в экономическом плане не угрожает.



Даже небольшой рост цен на нефть сейчас дал триллион рублей в бюджет – Силуанов не знает куда его потратить…



К тому же, так как демографического взрыва не намечается, а эффективность, благодаря в основном иностранным технологиям, хоть и медленно, но растет, то в целом жизнь населения ухудшаться точно не будет – особенно в мегаполисах.



Конечно не в оных зреет бомба в инфраструктуре, жкх (недавно подорвался Таганрог с канализацией https://otr-online.ru/news/v-taganroge-vvedut-100871.html ), есть мелкие решаемые проблемы по периметру – везет и с “врагами” – реально дураки.



Но пока есть ядерное оружие никто сюда не полезет. По настоящему решающий руководящий слой, а не “лидеры России”, люди все в самом расцвете сил – еще лет 10-15 точно порулят.

[если лидеры не дураки, то им надо готовится к перехвату управления именно к этому моменту].

Видео



Хорошо, “госплана” не будет, тогда, что?



Сейчас у нас отрасли и подотрасли поделены между несколькими сотнями людей, семей, группировок и т.д.



Вот, приведу тех, кто на виду:



1 Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика 19100 НЛМК | UCL Holding

2 Алексей Мордашов Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение 18700 Северсталь | TUI AG | Силовые машины | Nord Gold | Утконос

3 Леонид Михельсон Газ; нефтехимия 18000 Новатэк | Сибур

4 Вагит Алекперов Нефть; инвестиции 16400 Лукойл

5 Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции 16000 Новатэк | Банк Россия | Трансойл | Сибур

6 Владимир Потанин Цветная металлургия 15900 Норильский никель

7 Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика 15500 Еврохим | СУЭК

8 Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 15100 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group

9 Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции 14400 Русал | Sulzer | Oerlikon | Т Плюс | Акадо

10 Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет 12500 Металлоинвест | Mail.ru Group | Мегафон | DST Global | ЮТВ Холдинг | СТС Медиа|

11 Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции 10800 Evraz Plc | Chelsea FC | Первый канал

12 Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 9800 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group

13 Михаил Прохоров Инвестиции 9600

14 Виктор Рашников Черная металлургия 9300 ММК

15 Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 7600 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group | Turkcell

16 Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь 7300 УГМК | Трансмашхолдинг | Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Концерн «Калашников»

17 Леонид Федун Нефть; финансы 6900 Лукойл | ИФД Капиталъ | ФК Спартак

18 Дмитрий Рыболовлев Инвестиции 6800 Инвестиции

19 Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура 6700 Русал | Евросибэнерго | Ингосстрах | Главстрой

20 Сулейман Керимов Инвестиции 6400 Polyus Gold

21 Александр Абрамов Черная металлургия 5200 Evraz Plc

22 Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации 5100 Альфа-банк | Dea | Vimpelcom

23 Андрей Скоч Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура 4900 USM Holdings

24 Михаил Гуцериев Нефть; уголь; недвижимость; финансы 4800 Русснефть | Русский уголь | Нефтиса | Бин-банк

25 Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика 4800 УГМК

26 Андрей Гурьев Удобрения; сельское хозяйство 4500 ФосАгро

27 Сергей Попов Инвестиции 4500

28 Сергей Галицкий Розничная торговля 4000 Магнит

29 Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость 3700 Акрон

30 Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля 3700 Группа Ташир

31 Юрий Мильнер Инвестиции 3700 DST Global

32 Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура 3500 Аэропорт Домодедово

33 Игорь Алтушкин Цветная металлургия 3400 Русская медная компания

34 Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура 3400 Аэропорт Шереметьево | ТПС Недвижимость

35 Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура 3400 TPS Недвижимость, аэропорт Шереметьево

36 Зарах Илиев Недвижимость 3300 Киевская площадь

37 Год Нисанов Недвижимость 3300 Киевская площадь

38 Александр Светаков Недвижимость; финансы 3300 Группа Абсолют

39 Валентин Гапонцев Технологии 3000 IPG Photonics

40 Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура 3000 Группа СГМ | СМП Банк | Минудобрения

41 Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость 2400 Группа Меркурий | Дикси Групп

42 Александр Мамут Инвестиции 2400 Полиметалл | Группа ПИК

43 Олег Тиньков Финансы 2200 Тинькофф Банк

44 Александр Фролов Черная металлургия 2200 Evraz Plc

45 Николай Буйнов Нефть 2100

46 Игорь Макаров Инвестиции 2100 ГК «Арети»

47 Алексей Репик Фармацевтика 2100

48 Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь 2000 Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Трансмашхолдинг | УГМК

49 Владимир Евтушенков Телекоммуникации; розничная торговля; медицина 2000 АФК Система

50 Вадим Мошкович Сельское хозяйство 2000 Русагро

51 Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь 1900 Полиметалл | Открытие | O1 Properties | Объединенная вагонная компания|

52 Мегдет Рахимкулов Инвестиции 1900 Инвестиции

53 Иван Саввиди Потребительские товары 1900

54 Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля 1800 Группа Крокус

55 Владимир Богданов Нефть 1800 Сургутнефтегаз

56 Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции 1700 Московский кредитный банк | НПФ Согласие | Инград | Аптечная сеть 36,6

57 Сергей Гордеев Недвижимость 1700 ГК «ПИК»

58 Павел Дуров Интернет 1700 Telegram

59 Константин Струков Цветная металлургия; уголь 1700 Южуралзолото

60 Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения 1700 Aeon Corporation

61 Александр Джапаридзе Нефтесервис 1600 Eurasia Drilling Company

62 Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение 1600 Трубная металлургическая компания | Синара

63 Андрей Андреев Интернет 1500 Badoo

64 Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес 1500 Finstar | Ritzio International | 4finance

65 Аркадий Волож Интернет 1500 Яндекс

66 Александр Клячин Недвижимость 1500 Инвестиции

67 Юрий Шефлер Потребительские товары 1500 Группа SPI

68 Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции 1400 Coalco

69 Фархад Ахмедов Инвестиции 1400

70 Евгений Касперский IT 1400 Лаборатория Касперского|

71 Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа 1400 Банк Россия | Согаз | Национальная медиагруппа | СТС Медиа | Tele2 Россия

72 Петр Кондрашев Инвестиции 1400 Инвестиции

73 Анатолий Ломакин Инвестиции 1400 Инвестиции

74 Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость 1400 Фармстандарт

75 Кирилл Шамалов Нефтехимия 1400

76 Гавриил Юшваев Инвестиции 1400 Инвестиции

77 Леонид Богуславский Интернет 1300 ru-Net

78 Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации 1300 Альфа-банк | RWE Dea | Vimpelcom

79 Елена Батурина Инвестиции; недвижимость 1200 Инвестиции

80 Сергей Колесников Стройматериалы 1200 Технониколь

81 Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика 1200 Группа Сумма

82 Андрей Молчанов Недвижимость; строительство 1200 Группа ЛСР

83 Борис Ротенберг Финансы; инвестиции 1200 СМП Банк

84 Игорь Рыбаков Стройматериалы 1200 Технониколь | Рыбаков Фонд

85 Леонид Симановский Газ 1200 Новатэк

86 Глеб Фетисов Инвестиции 1200 Инвестиции

87 Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия 1200 ТАИФ

88 Радик Шаймиев Нефтехимия; химия 1200 ТАИФ

89 Михаил Шелков Цветная металлургия 1200

90 Вадим Якунин Фармацевтика 1200 Протек

91 Владимир Коган Недвижимость; нефть 1100 Нефтегазиндустрия | Уралсиб

92 Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика 1100 Globaltrans | Global Ports

93 Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика 1100 Globaltrans | Global Ports

94 Андрей Раппопорт Инвестиции 1100 Инвестиции

95 Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость 1100 ТЭК Мосэнерго | Газпром бурение | ТПС Недвижимость

96 Рустем Сультеев Нефтехимия; химия 1100 ТАИФ

97 Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика 1100 Globaltrans | Global Ports

98 Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия 1100 ТАИФ

99 Филарет Гальчев Стройматериалы 1000 Евроцемент Груп

100 Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость 1000 Группы «Гута»

101 Борис Зингаревич Лесопереработка 1000 Группа Илим | Ilim Timber

102 Лев Кветной Стройматериалы; финансы 1000 Новоросцемент | Банк Национальный стандарт

103 Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика 1000 УГМК | Кузбассразрезугль

104 Сергей Петров. Розничная торговля 1000 Группа Рольф

105 Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость 1000 Группа Илим | Старт Девелопмент

106 Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика 1000 УГМК

107 Андрей Баронов IT 950

108 Дмитрий Босов Добыча угля и газа 950 Группа Аллтек

109 Рубен Варданян Инвестиции 950 Инвестиции

110 Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость 950 Недвижимость

111 Сергей Кациев Розничная торговля 950 ГК «Меркурий»

112 Владимир Лещиков Недвижимость 950

113 Вячеслав Мирилашвили Инвестиции 950 Инвестиции

114 Виктор Ремша Интернет 950 Финам | Мамба | Badoo

115 Сергей Студенников Розничная торговля 950 «Красное & Белое»

116 Ратмир Тимашев IT 950

117 Илья Щербович Инвестиции 950

118 Руслан Байсаров Инвестиции 900 Инвестиции

119 Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость 900 Банк Система | Магнит

120 Анатолий Карачинский. Интернет 900

121 Андрей Комаров Черная металлургия 900 Группа ЧТПЗ

122 Владимир Литвиненко Удобрения 900 Фосагро

123 Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство 900 Банк Авангард | Авангард-Агро

124 Виталий Орлов Рыбный промысел 900

125 Анатолий Скуров Инвестиции 900 Инвестиции

126 Александр Тынкован Розничная торговля 850 М.Видео

127 Григорий Березкин Энергетика; медиа 800 Группа ЕСН | «Комсомольская правда»

128 Андрей Бородин Инвестиции 800 Инвестиции

129 Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика 800 Группа Синтез

130 Александр Путилов Нефтесервис 800 Eurasia Drilling Company

131 Андрей Рогачев Розничная торговля 800 Инвестиции

132 Давид Якобашвили Недвижимость 800 Инвестиции

133 Игорь Антошин Удобрения 750

134 Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость 750 Модный континент

135 Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля 750

136 Алексей Исайкин Авиаперевозки 750

137 Николай Максимов Инвестиции 750 Инвестиции

138 Виталий Малкин Инвестиции 750 Инвестиции

139 Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость 750

140 Николай Ольшанский Сельское хозяйство 750 Инвестиции

141 Николай Саркисов Недвижимость; финансы 750 РЕСО-Гарантия

142 Сергей Саркисов Недвижимость; финансы 750 РЕСО-Гарантия|

143 Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение 750 Объединенная металлургическая компания|

144 Алексей Хотин Недвижимость; нефть 750

145 Игорь Яковлев Розничная торговля 750 Сулпак | Kari

146 Альберт Авдолян Инвестиции 700 Инвестиции

147 Сергей Адоньев Инвестиции 700 Инвестиции

148 Алексей Ананьев IT 700 Промсвязьбанк | Техносерв | Промсвязьнедвижимость

149 Дмитрий Ананьев Недвижимость 700 Промсвязьбанк|Техносерв|Промсвязьнедвижимость

150 Александр Вагин Черная металлургия 700 Evraz

151 Георгий Генс IT; розничная торговля 700 Ланит | Inventive Retail Group

152 Евгений Зубицкий Черная металлургия 700 Промышленно-металлургический холдинг

153 Геннадий Козовой Черная металлургия 700 Evraz Plc

154 Александр Луценко Сельское хозяйство 700 Содружество

155 Владимир Мельников Розничная торговля 700 Глория Джинс

156 Дмитрий Стрежнев Удобрения 700 Еврохим

157 Сергей Щербаков Машиностроение 700

158 Олег Бурлаков Инвестиции 650 Стройлесбанк

159 Давид Давидович Инвестиции 650 Инвестиции

160 Сергей Махлай Удобрения 650 Тольяттиазот

161 Август Мейер Финансы 650

162 Михаил Абызов Энергетика 600 Группа Ru-Com

163 Дени Бажаев Цветная металлургия 600 Русская платина

164 Муса Бажаев Цветная металлургия 600 Русская платина

165 Татьяна Бакальчук Розничная торговля 600 интернет-магазин Wildberries (100%)

166 Сергей Генералов Инвестиции 600 Инвестиции

167 Олег Леонов Инвестиции 600 Инвестиции

168 Александр Линник Сельское хозяйство 600 Мираторг

169 Виктор Линник Сельское хозяйство 600 Мираторг

170 Михаил Николаев Инвестиции 600 Инвестиции

171 Елена Рыболовлева Инвестиции 600 Инвестиции

172 Наталия Филева Авиаперевозки 600

173 Михаил Ходорковский Недвижимость 600 Quadrum Global

174 Игорь Худокормов Сельское хозяйство 600 Продимекс

175 Денис Штенгелов Потребительские товары 600

176 Николай Борцов Инвестиции 550 Инвестиции

177 Александр Гирда Розничная торговля 550 Инвестиции

178 Андрей Добров Инвестиции 550 Инвестиции

179 Петр Колбин Инвестиции 550 Инвестиции

180 Дмитрий Костыгин Розничная торговля 550 Юлмарт | Рив Гош | инвестиции

181 Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость 550 Нефтьсервисхолдинг | Эр-Телеком

182 Марк Курцер Медицина 550 MD Medical Group

183 Владимир Рашевский Уголь; энергетика 550

184 Сейфеддин Рустамов Химия 550

185 Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары 500 Прогресс

186 Вячеслав Брешт Инвестиции 500 Инвестиции

187 Михаил Брудно Недвижимость 500 Quadrum Global

188 Александр Верховский Рыбный промысел; строительство 500

189 Полина Дерипаска Цветная металлургия; энергетика 500

190 Владимир Дубов Недвижимость 500 Quadrum Global | Амфора

191 Александр Дюков Нефтехимия 500

192 Владимир Зотов Сельское хозяйство 500 Агро-Белогорье

193 Игорь Зюзин Черная металлургия; уголь 500 Мечел

194 Дмитрий Конов Нефтехимия 500

195 Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость 500 Фармстандарт

196 Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость 500 Bosco di Ciliegi

197 Платон Лебедев Недвижимость 500 Quadrum Global

198 Александр Орлов Сельское хозяйство 500

199 Игорь Юсуфов Нефть 500

200 Давид Ян IT 500





Фрактально эта схема спускается вплоть до ларька :)



При этом, формально экономика все равно остается в серьезной части государственной при 50% выручке бюджета от нефтегаза (в этом нет ничего плохого) и других экспортных штук – оные распределяются между “условно” бюджетниками (в т.ч. ВПК и силовикам) и далее по пищевой цепочке дают покормиться остатками после транснациков в том числе среднему и малому “частному сектору”.



Старая картинка:







https://romansmirnov.org/10

Который в конечном счете покупает на эту валютную выручку обменянную через ЦБ на рубли – смартфоны, автомашины, лекарства и т.д. опять же у транснациков, ездит отдохнуть и прч.



Те, кто по крупнее закупают строительную технику, оборудование, лицензии на SAP с Oracle и прч.



Достаточно серьезная часть населения в том числе белых воротничков уже вобще работает исключительно на транснациков, тысячи в большой четверке и около ( https://romansmirnov.org/31 ) – миллионы в ашанах, тойотах…, разных “дистрибьютерах”.



Может так и надо в принципе, единственная угроза это падение доходов с экспорта, ну как говорится пока не клюнет.



Сейчас вот опять пойдет “перезагрузка”… только прорыва в текущей модели явно ожидать не стоит, поэтому надеюсь ВВП сказал про, то что нам не нужен “советский” госплан, так как нам нужен Российский - иначе, рано или поздно всех “местных” попросят как “дерипаску” снизить долю менее 50%, не будешь же по ним калибры запускать :)).

In my humble opinion.



P.S.

Зарплаты у чиновников в иностранных региональных госаппаратах кстати существенно ниже, чтобы снимать хорошо – необходимо хотя бы ЕСовский уровень иметь ( https://romansmirnov.org/22), а его опять же без “госплана” никак не получится, это по загибающемуся ЕЭС видно.

Камменты как обычно жгут: