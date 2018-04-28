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Роман Смирнов. Советский госплан нам не нужен, нужен Российский

15:59. 28 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

На выездном заседании в Питере – ВВП сказал, чтобы не повторяли как в госплане.

Честно говоря не знаю, если мы не будем повторять как в госплане, то как наша экономика в целом собирается конкурировать на мировой арене. 

Госплан прекрасно отработал и в японии, и 4 пятилетки в южной корее, и Рузвельт по сути с помощью него вытащил пиндостан из депрессии. 

Что уж говорить про Китай с его планами. ЕСовская экономика, по сравнению с нами, практически без ресурсов работает, в не малой степени благодаря регулированию и планированию. 

Современные технологии позволяют осуществлять оные гибко и максимально оперативно – оставляя “места” и для целесообразной конкуренции.

Т.е. все успешные модели на планете они именно “госплано” подобные – единственное исключение это “британия” с ее оффшорами и колониальными схемами и “сияющий град”,
с самой мощной армией в мире, шпиками, голливудом, дарпой плюс пожалуй самым гениальным трюком в истории человечества все это обеспечивающим – станком резанной зеленой бумаги. 

Конечно, если мы и дальше будем ползать на коленях перед “хайеком”, то ничего сверх ужасного в краткосрочной перспективе не случится.

Достаточно посмотреть наши данные по экспорту импорту (ежемесячно не менее 10 миллиардов долларов остается), понятно, что России абсолютно ничего в экономическом плане не угрожает. 

Даже небольшой рост цен на нефть сейчас дал триллион рублей в бюджет – Силуанов не знает куда его потратить…

К тому же, так как демографического взрыва не намечается, а эффективность, благодаря в основном иностранным технологиям, хоть и медленно, но растет, то в целом жизнь населения ухудшаться точно не будет – особенно в мегаполисах.

Конечно не в оных зреет бомба в инфраструктуре, жкх (недавно подорвался Таганрог с канализацией https://otr-online.ru/news/v-taganroge-vvedut-100871.html ), есть мелкие решаемые проблемы по периметру – везет и с “врагами” – реально дураки. 

Но пока есть ядерное оружие никто сюда не полезет.  По настоящему решающий руководящий слой, а не “лидеры России”, люди все в самом расцвете сил – еще лет 10-15 точно порулят. 
[если лидеры не дураки, то им надо готовится к перехвату управления именно к этому моменту].

Видео


Хорошо, “госплана” не будет, тогда, что?

Сейчас у нас отрасли и подотрасли поделены между несколькими сотнями людей, семей, группировок и т.д.

Вот, приведу тех, кто на виду:

1    Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика    19100    НЛМК | UCL Holding
2    Алексей Мордашов Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение    18700    Северсталь | TUI AG | Силовые машины | Nord Gold | Утконос
3    Леонид Михельсон Газ; нефтехимия    18000    Новатэк | Сибур
4    Вагит Алекперов Нефть; инвестиции    16400    Лукойл
5    Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции    16000    Новатэк | Банк Россия | Трансойл | Сибур
6    Владимир Потанин Цветная металлургия    15900    Норильский никель
7    Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика    15500    Еврохим | СУЭК
8    Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля    15100    Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group
9    Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции    14400    Русал | Sulzer | Oerlikon | Т Плюс | Акадо
10    Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет    12500    Металлоинвест | Mail.ru Group | Мегафон | DST Global | ЮТВ Холдинг | СТС Медиа|
11    Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции    10800    Evraz Plc | Chelsea FC | Первый канал
12    Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля    9800    Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group
13    Михаил Прохоров Инвестиции    9600    
14    Виктор Рашников Черная металлургия    9300    ММК
15    Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля    7600    Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group | Turkcell
16    Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь    7300    УГМК | Трансмашхолдинг | Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Концерн «Калашников»
17    Леонид Федун Нефть; финансы    6900    Лукойл | ИФД Капиталъ | ФК Спартак
18    Дмитрий Рыболовлев Инвестиции    6800    Инвестиции
19    Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура    6700    Русал | Евросибэнерго | Ингосстрах | Главстрой
20    Сулейман Керимов Инвестиции    6400    Polyus Gold
21    Александр Абрамов Черная металлургия    5200    Evraz Plc
22    Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации    5100    Альфа-банк | Dea | Vimpelcom
23    Андрей Скоч Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура    4900    USM Holdings
24    Михаил Гуцериев Нефть; уголь; недвижимость; финансы    4800    Русснефть | Русский уголь | Нефтиса | Бин-банк
25    Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика    4800    УГМК
26    Андрей Гурьев Удобрения; сельское хозяйство    4500    ФосАгро
27    Сергей Попов Инвестиции    4500    
28    Сергей Галицкий Розничная торговля    4000    Магнит
29    Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость    3700    Акрон
30    Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля    3700    Группа Ташир
31    Юрий Мильнер Инвестиции    3700    DST Global
32    Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура    3500    Аэропорт Домодедово
33    Игорь Алтушкин Цветная металлургия    3400    Русская медная компания
34    Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура    3400    Аэропорт Шереметьево | ТПС Недвижимость
35    Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура    3400    TPS Недвижимость, аэропорт Шереметьево
36    Зарах Илиев Недвижимость    3300    Киевская площадь
37    Год Нисанов Недвижимость    3300    Киевская площадь
38    Александр Светаков Недвижимость; финансы    3300    Группа Абсолют
39    Валентин Гапонцев Технологии    3000    IPG Photonics
40    Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура    3000    Группа СГМ | СМП Банк | Минудобрения
41    Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость    2400    Группа Меркурий | Дикси Групп
42    Александр Мамут Инвестиции    2400    Полиметалл | Группа ПИК
43    Олег Тиньков Финансы    2200    Тинькофф Банк
44    Александр Фролов Черная металлургия    2200    Evraz Plc
45    Николай Буйнов Нефть    2100    
46    Игорь Макаров Инвестиции    2100    ГК «Арети»
47    Алексей Репик Фармацевтика    2100    
48    Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь    2000    Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Трансмашхолдинг | УГМК
49    Владимир Евтушенков Телекоммуникации; розничная торговля; медицина    2000    АФК Система
50    Вадим Мошкович Сельское хозяйство    2000    Русагро
51    Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь    1900    Полиметалл | Открытие | O1 Properties | Объединенная вагонная компания|
52    Мегдет Рахимкулов Инвестиции    1900    Инвестиции
53    Иван Саввиди Потребительские товары    1900    
54    Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля    1800    Группа Крокус
55    Владимир Богданов Нефть    1800    Сургутнефтегаз
56    Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции    1700    Московский кредитный банк | НПФ Согласие | Инград | Аптечная сеть 36,6
57    Сергей Гордеев Недвижимость    1700    ГК «ПИК»
58    Павел Дуров Интернет    1700    Telegram
59    Константин Струков Цветная металлургия; уголь    1700    Южуралзолото
60    Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения    1700    Aeon Corporation
61    Александр Джапаридзе Нефтесервис    1600    Eurasia Drilling Company
62    Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение    1600    Трубная металлургическая компания | Синара
63    Андрей Андреев Интернет    1500    Badoo
64    Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес    1500    Finstar | Ritzio International | 4finance
65    Аркадий Волож Интернет    1500    Яндекс
66    Александр Клячин Недвижимость    1500    Инвестиции
67    Юрий Шефлер Потребительские товары    1500    Группа SPI
68    Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции    1400    Coalco
69    Фархад Ахмедов Инвестиции    1400    
70    Евгений Касперский IT    1400    Лаборатория Касперского|
71    Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа    1400    Банк Россия | Согаз | Национальная медиагруппа | СТС Медиа | Tele2 Россия
72    Петр Кондрашев Инвестиции    1400    Инвестиции
73    Анатолий Ломакин Инвестиции    1400    Инвестиции
74    Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость    1400    Фармстандарт
75    Кирилл Шамалов Нефтехимия    1400    
76    Гавриил Юшваев Инвестиции    1400    Инвестиции
77    Леонид Богуславский Интернет    1300    ru-Net
78    Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации    1300    Альфа-банк | RWE Dea | Vimpelcom
79    Елена Батурина Инвестиции; недвижимость    1200    Инвестиции
80    Сергей Колесников Стройматериалы    1200    Технониколь
81    Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика    1200    Группа Сумма
82    Андрей Молчанов Недвижимость; строительство    1200    Группа ЛСР
83    Борис Ротенберг Финансы; инвестиции    1200    СМП Банк
84    Игорь Рыбаков Стройматериалы    1200    Технониколь | Рыбаков Фонд
85    Леонид Симановский Газ    1200    Новатэк
86    Глеб Фетисов Инвестиции    1200    Инвестиции
87    Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия    1200    ТАИФ
88    Радик Шаймиев Нефтехимия; химия    1200    ТАИФ
89    Михаил Шелков Цветная металлургия    1200    
90    Вадим Якунин Фармацевтика    1200    Протек
91    Владимир Коган Недвижимость; нефть    1100    Нефтегазиндустрия | Уралсиб
92    Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика    1100    Globaltrans | Global Ports
93    Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика    1100    Globaltrans | Global Ports
94    Андрей Раппопорт Инвестиции    1100    Инвестиции
95    Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость    1100    ТЭК Мосэнерго | Газпром бурение | ТПС Недвижимость
96    Рустем Сультеев Нефтехимия; химия    1100    ТАИФ
97    Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика    1100    Globaltrans | Global Ports
98    Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия    1100    ТАИФ
99    Филарет Гальчев Стройматериалы    1000    Евроцемент Груп
100    Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость    1000    Группы «Гута»
101    Борис Зингаревич Лесопереработка    1000    Группа Илим | Ilim Timber
102    Лев Кветной Стройматериалы; финансы    1000    Новоросцемент | Банк Национальный стандарт
103    Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика    1000    УГМК | Кузбассразрезугль
104    Сергей Петров. Розничная торговля    1000    Группа Рольф
105    Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость    1000    Группа Илим | Старт Девелопмент
106    Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика    1000    УГМК
107    Андрей Баронов IT    950    
108    Дмитрий Босов Добыча угля и газа    950    Группа Аллтек
109    Рубен Варданян Инвестиции    950    Инвестиции
110    Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость    950    Недвижимость
111    Сергей Кациев Розничная торговля    950    ГК «Меркурий»
112    Владимир Лещиков Недвижимость    950    
113    Вячеслав Мирилашвили Инвестиции    950    Инвестиции
114    Виктор Ремша Интернет    950    Финам | Мамба | Badoo
115    Сергей Студенников Розничная торговля    950    «Красное & Белое»
116    Ратмир Тимашев IT    950    
117    Илья Щербович Инвестиции    950    
118    Руслан Байсаров Инвестиции    900    Инвестиции
119    Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость    900    Банк Система | Магнит
120    Анатолий Карачинский. Интернет    900    
121    Андрей Комаров Черная металлургия    900    Группа ЧТПЗ
122    Владимир Литвиненко Удобрения    900    Фосагро
123    Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство    900    Банк Авангард | Авангард-Агро
124    Виталий Орлов Рыбный промысел    900    
125    Анатолий Скуров Инвестиции    900    Инвестиции
126    Александр Тынкован Розничная торговля    850    М.Видео
127    Григорий Березкин Энергетика; медиа    800    Группа ЕСН | «Комсомольская правда»
128    Андрей Бородин Инвестиции    800    Инвестиции
129    Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика    800    Группа Синтез
130    Александр Путилов Нефтесервис    800    Eurasia Drilling Company
131    Андрей Рогачев Розничная торговля    800    Инвестиции
132    Давид Якобашвили Недвижимость    800    Инвестиции
133    Игорь Антошин Удобрения    750    
134    Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость    750    Модный континент
135    Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля    750    
136    Алексей Исайкин Авиаперевозки    750    
137    Николай Максимов Инвестиции    750    Инвестиции
138    Виталий Малкин Инвестиции    750    Инвестиции
139    Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость    750    
140    Николай Ольшанский Сельское хозяйство    750    Инвестиции
141    Николай Саркисов Недвижимость; финансы    750    РЕСО-Гарантия
142    Сергей Саркисов Недвижимость; финансы    750    РЕСО-Гарантия|
143    Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение    750    Объединенная металлургическая компания|
144    Алексей Хотин Недвижимость; нефть    750    
145    Игорь Яковлев Розничная торговля    750    Сулпак | Kari
146    Альберт Авдолян Инвестиции    700    Инвестиции
147    Сергей Адоньев Инвестиции    700    Инвестиции
148    Алексей Ананьев IT    700    Промсвязьбанк | Техносерв | Промсвязьнедвижимость
149    Дмитрий Ананьев Недвижимость    700    Промсвязьбанк|Техносерв|Промсвязьнедвижимость
150    Александр Вагин Черная металлургия    700    Evraz
151    Георгий Генс IT; розничная торговля    700    Ланит | Inventive Retail Group
152    Евгений Зубицкий Черная металлургия    700    Промышленно-металлургический холдинг
153    Геннадий Козовой Черная металлургия    700    Evraz Plc
154    Александр Луценко Сельское хозяйство    700    Содружество
155    Владимир Мельников Розничная торговля    700    Глория Джинс
156    Дмитрий Стрежнев Удобрения    700    Еврохим
157    Сергей Щербаков Машиностроение    700    
158    Олег Бурлаков Инвестиции    650    Стройлесбанк
159    Давид Давидович Инвестиции    650    Инвестиции
160    Сергей Махлай Удобрения    650    Тольяттиазот
161    Август Мейер Финансы    650    
162    Михаил Абызов Энергетика    600    Группа Ru-Com
163    Дени Бажаев Цветная металлургия    600    Русская платина
164    Муса Бажаев Цветная металлургия    600    Русская платина
165    Татьяна Бакальчук Розничная торговля    600    интернет-магазин Wildberries (100%)
166    Сергей Генералов Инвестиции    600    Инвестиции
167    Олег Леонов Инвестиции    600    Инвестиции
168    Александр Линник Сельское хозяйство    600    Мираторг
169    Виктор Линник Сельское хозяйство    600    Мираторг
170    Михаил Николаев Инвестиции    600    Инвестиции
171    Елена Рыболовлева Инвестиции    600    Инвестиции
172    Наталия Филева Авиаперевозки    600    
173    Михаил Ходорковский Недвижимость    600    Quadrum Global
174    Игорь Худокормов Сельское хозяйство    600    Продимекс
175    Денис Штенгелов Потребительские товары    600    
176    Николай Борцов Инвестиции    550    Инвестиции
177    Александр Гирда Розничная торговля    550    Инвестиции
178    Андрей Добров Инвестиции    550    Инвестиции
179    Петр Колбин Инвестиции    550    Инвестиции
180    Дмитрий Костыгин Розничная торговля    550    Юлмарт | Рив Гош | инвестиции
181    Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость    550    Нефтьсервисхолдинг | Эр-Телеком
182    Марк Курцер Медицина    550    MD Medical Group
183    Владимир Рашевский Уголь; энергетика    550    
184    Сейфеддин Рустамов Химия    550    
185    Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары    500    Прогресс
186    Вячеслав Брешт Инвестиции    500    Инвестиции
187    Михаил Брудно Недвижимость    500    Quadrum Global
188    Александр Верховский Рыбный промысел; строительство    500    
189    Полина Дерипаска Цветная металлургия; энергетика    500    
190    Владимир Дубов Недвижимость    500    Quadrum Global | Амфора
191    Александр Дюков Нефтехимия    500    
192    Владимир Зотов Сельское хозяйство    500    Агро-Белогорье
193    Игорь Зюзин Черная металлургия; уголь    500    Мечел
194    Дмитрий Конов Нефтехимия    500    
195    Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость    500    Фармстандарт
196    Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость    500    Bosco di Ciliegi
197    Платон Лебедев Недвижимость    500    Quadrum Global
198    Александр Орлов Сельское хозяйство    500    
199    Игорь Юсуфов Нефть    500    
200    Давид Ян IT    500    


Фрактально эта схема спускается вплоть до ларька :)

При этом, формально экономика все равно остается в серьезной части государственной при 50% выручке бюджета от нефтегаза (в этом нет ничего плохого) и других экспортных штук – оные распределяются между “условно” бюджетниками (в т.ч. ВПК и силовикам) и далее по пищевой цепочке дают покормиться остатками после транснациков в том числе среднему и малому “частному сектору”. 

Старая картинка:



https://romansmirnov.org/10

Который в конечном счете покупает на эту валютную выручку обменянную через ЦБ на рубли – смартфоны, автомашины, лекарства и т.д. опять же у транснациков, ездит отдохнуть и прч.

Те, кто по крупнее закупают строительную технику, оборудование, лицензии на SAP с Oracle и прч.

Достаточно серьезная часть населения в том числе белых воротничков уже вобще работает исключительно на транснациков, тысячи в большой четверке и около ( https://romansmirnov.org/31 ) – миллионы в ашанах, тойотах…, разных “дистрибьютерах”.

Может так и надо в принципе, единственная угроза это падение доходов с экспорта, ну как говорится пока не клюнет.

Сейчас вот опять пойдет “перезагрузка”… только прорыва в текущей модели явно ожидать не стоит, поэтому надеюсь ВВП сказал про, то что нам не нужен “советский” госплан, так как нам нужен Российский - иначе, рано или поздно всех “местных” попросят как “дерипаску” снизить долю менее 50%, не будешь же по ним калибры запускать :)).

In my humble opinion.

P.S.
Зарплаты у чиновников в иностранных региональных госаппаратах кстати существенно ниже, чтобы снимать хорошо – необходимо хотя бы ЕСовский уровень иметь ( https://romansmirnov.org/22), а его опять же без “госплана” никак не получится, это по загибающемуся ЕЭС видно.

Камменты как обычно жгут:

Вторников(1 год 10 месяцев) (08:36:59 / 28-04-2018) новое

Китайский Госплан – Государственный комитет по делам планирования и развития КНР – который функционирует давно и довольно успешно. Китайцы, начиная реформы, не стали бездумно крушить свой Госплан, созданный по образу и подобию советского. Этот орган занимается планированием и формированием стратегии в области народного хозяйства и социального развития, разработкой программ развития в краткой и долгосрочной перспективе, изучает и анализирует экономическую ситуацию и тенденции ее развития как внутри Китая, так и во всем мире. Проводит необходимые исследования и определяет стратегическое направление политического курса в отношении использования иностранного капитала.

 В экономической иерархии мира Китайская Народная Республика поднялась на вторую ступень. Россия же все еще догоняет и никак не может догнать саму себя образца 1990 года по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в натуральном измерении.

За 40 лет реформ Китай продемонстрировал миру свое экономическое чудо. 

Великая депрессия в США, когда 32-й, самый выдающийся в Штатах президент Рузвельт воспользовался успешным опытом СССР в части государственного регулирования экономики с помощью плана и задействовал это у себя в стране, что позволило успешно выйти из кризиса. Действительность такова, что централизованное планирование в США существует и поныне, причем не ограничивается только государственным бюджетом и целевыми программами. В послевоенный период под патронажем правительства США были соз­даны мощные организации по долгосрочному и стратегическому планированию. Многие крупные американские корпорации по своим масштабам даже превосходили советские отраслевые министерства, планирование внутри корпораций осуществлялось директивными методами – ведь собственность корпоративная. Существует, и не без основания, мнение, что директивное централизованное планирование в США – бюджет + крупные корпорации по масштабам даже превосходило директивное планирование в СССР. 

Наряду с обозначенной выше американской моделью планирования существуют японская, французская, индийская и другие. Этим в странах занимаются специальные органы: в Японии это Управление экономического планирования (основано в 1937 году), во Франции Генеральный комиссариат по планированию (создан в начале 1946 года), в Индии Плановая комиссия (основана в 1950 году). Везде планирующие органы выполняют свою миссию по подготовке планов с различным горизонтом действия. 

Источник: https://romansmirnov.org/62

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