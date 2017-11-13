Роман Смирнов. Ржака

Смотрю в ответ на запрет раши тудей, хотят запретить у нас CNN и прч.



Достаточно интересно, что реально шпионы транснациков на нашей территории это не вобщем то легальный CNN или BBC, а томсон рейтер,

блумберг, wsj и им подобные.



Если CNN еще придает какую то субьектность нашим властям т.е. там есть элемент уважения, пускай и со знаком минус, то чувачки из этих “агентств” вместе со своими друзьями “консалтерами”, рассматривают Россию исключительно как территорию населенную дикими племенами, мешающими добывать или обменивать на бусы зарытые в землю “commodities”.



На это фирменное англо-саксонское зазнайство хозяев у некоторых “бывших местных” шестерок глобального капитала накладываются глубоко личные комплексы.



Именно они носились как с писанной торбой с оказывшимися пустышкой “утечками из оффшоров”, они раздувают милитаристкую истерику

( Россия аннексирует Балтику – https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/predictions-for-2017/)

( Россия коррумпировала ФИФА – https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/corruption-look-like/ )



А многочисленные расследования про родственников президента? ( не буду приводить растиражированную подвальными и дождями агитку ), никто этих “жмурналюг” не осадил, значит не боятся…



Ржака конечно, что многие наши государственные компании этим “агентствам” платят, даже после многочисленых высосанных из пальца нападок на руководство страны.

Этот же ройтер подставил директора Силовых машин с сименсовскими турбинами. Ну и потом они же раздували шумиху в европе, нанеся серьезный ущерб российско-германским отношениям… и где спрашивается копроративная солидарность, когда например мосэнерго опять у них заказывает абсолютно не нужные “услуги”?



Более того не компании, а даже министерство “энергетики”, только что отвалило больше двух миллионов рублей этим “партнерам”:



http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD

Закупка завершена / 223-ФЗ

2 330 541 ,60

Российский рубль

№ 31705646733

Заказчик:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО” МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подписка на информационный портал Томсон Рейтер (Thomson Reuters



Вопрос за что? Ну или доколе?

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Уверен гос структуры ни немцев, ни англичан, ни французов, ни японцев, ни тем более китайцев у Томсона ничего не заказывают.

Потому, что сами с усами.



На месте наших боссов если хотят действительно ущипнуть партнеров, не у CNN бы отозвал лицензию, а у шнырей вроде томсона – визг до небес будет стоять. Визг еще громче будет стоять если организовать хотя бы отдаленный аналог для БРИКСа…



Ну и раз выходные приведу набор картинок с америкосовских сайтов борцунов за справедливость, забавно.



Забавно – у америкосов почти все превращается в бизнес в том числе и “борцунство” с “благотворительностью”, но тем не менее многомиллионная аудитория подобных проектов (откуда взяты картинки) наводит на мысль не все еще потеряно для той страны.

Источник: https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=642