Послание русским олигархам

Источник: overtonwindow.livejournal.com

Сейчас не важно какие именно мотивы двигали вами в 90е, когда в результате преступно проведённой приватизации вы стали владельцами той самой социалистической собственности, которую титаническим трудом, потом и кровью создавал весь советский народ.

Важно, какие мотивы вами двигают сейчас.



Если вы стремитесь к тому, чтобы ваши внуки и правнуки говорили на чужом наречии и при этом не знали своего родного русского языка, не изучали произведения великих русских писателей и поэтов, не осознавали всю гармонию русской души и высочайшей мудрости всей русской цивилизации, то можете не стараться. Всё выше перечисленное с вашей помощью или без неё, сделают враги русской цивилизации — англосаксы.

Если вы считаете, что украденные у советского народа с помощью наших врагов богатства недр земли русской пойдут вам на пользу, то это большое и трагическое заблуждение. Продавая богатства недр, вы делаете врагов ещё сильнее, так как даёте им энергоресурсы и сырьё, которые в конечном итоге послужат им для уничтожения коренных народов, населяющих нашу великую страну.

Вы, наверное, полагаете, что предав и ограбив свой народ, заслужите достойное место в англосаксонской цивилизации?

Или вы думаете, что Россию до вас так вероломно никто не предавал?

Предавали. И где сейчас потомки этих предателей?

Есть ли сейчас в англосаксонской цивилизации хоть один род, носящий русскую фамилию и занимающий при этом достойное место?

Вы для них всего лишь грязные воры, предавшие свой народ, а предателей и тем более воров в достойном обществе ни одна из сторон не принимает.

Вы, наверное, полагаете, что ваши потомки, пусть даже весьма обеспеченные, смогут благодаря награбленным вами ценностям долго продолжать ваш род?

Посмотрите на немцев. Нацисты ради своего народа, пролив реки крови ограбили полмира и подсунув на откуп союзникам разбитую в хлам советскими войсками и отыгравшую уже в войне свою роль армию для подписания капитуляции, исчезли с колоссальными средствами, на которые при помощи СС, «Дойче банка», металлургической империи Франца Тиссена и «ИГ Фарбениндустри» создали 750 подставных иностранных корпораций, тем самым «перехитрив» весь мир.

Прошло 70 лет. И что из этого вышло?

Историк А. Фурсов о современных немецких мужчинах: — «Они не хотят жениться. Они готовы завести собаку. Это потолок их ответственности. А жениться – это брать на себя большую ответственность и т.д. »… Мы видели в Кёльне немецких мужчин, оказавшихся неспособными защитить своих женщин во время устроенной мигрантами «секс-фиесты». Неспособность самцов защитить самок и детёнышей — один из первых признаков вырождения вида…

Конечно, вы надеетесь, что с вашими потомками такого не случится…

Это случится со всеми нашими потомками, если мы не остановим наступление западной цивилизации с её извращенческими ценностями и образом жизни. В одной из своих книг Алексей Ефимович Едрихин (Вандам) сказал: — «Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ».

Именно презираемый и уничтожаемый вами русский народ, а не горстка обезумевших от алчности ваших соклассников и до идиотизма оторванных от реальности членов ваших семей, может остановить экспансию западной трансгуманистической нечисти на нашу землю.

Вы давно поняли, что ограбленный вами народ не пойдёт защищать ваши яхты и дворцы, поэтому вы сделали из нашей страны военно-политический оператор, в котором вооружённые силы подконтрольны вам и только вам.

Конечно же они в случае бунта выполнят ваши преступные приказы и будут стрелять в несогласных и протестующих. А, в свою очередь, подконтрольные вам СМИ профессионально замнут трагедию любого масштаба, как это было при расстреле Дома Советов в 93м.

Вам кажется, что подавив сопротивление русского народа, вы победили.

Но пройдёт время и, не встретив ощутимых преград на своём пути, западная «культура» проникнет и в ваши семьи, и в вашу армию. А продуманная англосаксонская элита, получив от этого соответствующий спектр положительных эмоций, запишет на свой счёт ещё одну победу.

Источник: nstarikov.ru