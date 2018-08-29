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Побоище в Германии показало, что терпение немцев на исходе

11:39. 29 августа 2018 Просмотров - 102 4 коммент. Опубликовал:
Антон Крылов

Побоище между фашистами и антифашистами в немецком Хемнице (бывший Карл-Маркс-Штадт) – это проблема не одной только Германии, а Евросоюза в целом. Объединение 28 стран должно показать, что способно достичь компромисса по ряду запущенных проблем, либо умереть, чтобы открыть дорогу другим политическим союзам на континенте.

Город Хемниц имеет давнюю историю. Первое упоминание в летописи – 1143 год (на четыре года раньше Москвы). Название – германизированное славянское слово «Каменец». Во время Второй мировой исторический центр почти полностью разрушен британской и американской авиацией. А в период существования ГДР город носил название Карл-Маркс-Штадт, и даже те, кто не подозревает о существовании музыкальной группы «Мегаполис», наверняка слышали их навязчивую песню на мотив «Ландышей».

Бронзовая голова Маркса работы советского скульптора Льва Кербеля – одна из немногочисленных достопримечательностей Хемница. Немцы не стали избавляться от нее после восстановления исторического названия. И именно возле гигантской головы вот уже второй день проходят массовые митинги, вызванные убийством 35-летнего плотника Даниэля Хиддинга.

Хиддинг был одним из участников городского праздника, состоявшегося в субботу. Около трех часов ночи произошла драка с поножовщиной, в которой, по данным полиции, участвовали «представители 10 национальностей». Первоначально сообщалось, что Хиддинг пытался защитить девушку, к которой приставали мигранты, но полиция опровергла эту информацию.


По подозрению в убийстве Хиддинга и ранении еще двух местных жителей задержаны беженцы из Ирака и Сирии, им уже предъявлены обвинения.

Первую акцию в связи с этими событиями провела партия «Альтернатива для Германии», но митинг получился малолюдным. Вторую, уже в центре города, организовали футбольные фанаты из группировки Kaotic Chemnitz, собрав порядка 1000 человек. Как пишет DW, «в этой несанкционированной демонстрации участвовали отнюдь не только праворадикальные футбольные фанаты и известные в городе неонацисты, были и вполне добропорядочные горожане, считающие, что местная полиция миндальничает с беженцами, утаивает информацию о совершенных ими правонарушениях и не обеспечивает надлежащую безопасность на улицах города».

В конечном счете в полицейских полетели бутылки. Также сообщалось о нападениях на мигрантов.

В понедельник беспорядки продолжились. Но теперь, помимо правых, к которым присоединились сторонники антиисламистского движения ПЕГИДА, на улицы вышли левые – союз «Хемниц без нацистов» с лозунгами «Нет расизму и насилию», «Выбросить национализм из головы» и «Нет права на нацистскую пропаганду».

Столкновения между левыми и правыми были практически неизбежны – и они произошли. Полиция Саксонии сообщила, что «несколько человек получили ранения» и были госпитализированы, противоположные лагеря демонстрантов забросали друг друга «пиротехникой и другими подручными средствами». Полицейские, в свою очередь, применили водометы.

Позднее информация о пострадавших была уточнена: ранения получили два сотрудника полиции и 18 протестующих, в том числе гражданин России. Российское посольство в Германии называет его «Дмитрий М.».

Канцлер Ангела Меркель высказала соболезнования родственникам Даниэля Хиддинга. И в то же время заявила следующее: «Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах. Это не имеет ничего общего с нашим правовым государством, мы можем это еще раз подчеркнуть».

Напряженная обстановка в городе сохраняется, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер предложил региональным властям поддержку федеральных правоохранительных органов. «Растерянность населения по этому поводу можно понять, но я хочу также ясно сказать, что это ни при каких обстоятельствах не оправдывает призывы к насилию и беспорядки, сопровождающиеся насилием», – отметил министр, которого ранее подвергли критике за трехдневное молчание.

Независимо от того, как будет развиваться ситуация в бывшем Карл-Маркс-Штадте, произошедшее – еще один сигнал о провале политики «добро пожаловать, беженцы», проводимой Ангелой Меркель. Причем провал двойной – беженцы не готовы вести себя в соответствии с немецкими традициями начала XXI века и не носить с собой ножи, а немцы не готовы считать зарезанного арабами мужчину «случайной жертвой».

Число протестующих с «правой» стороны приблизительно в два раза больше, чем с «левой». И, как отмечает Би-би-си, Хемниц находится в земле Саксония, где АдГ и ПЕГИДА пользуются особой популярностью.

Напомним, что ранее итальянские политики, в числе которых премьер-министр Джузеппе Конте и вице-премьер, лидер правящей партии «Движение пяти звезд» Луиджи Ди Майо, заявили о готовности сократить взносы в бюджет Евросоюза и даже заблокировать бюджет ЕС из-за невыполнения другими его членами своих обязательств по приему беженцев. Еще один вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини также добавил, что следующее судно, которое доставит мигрантов к берегам его страны, будет вынуждено вернуться обратно, так как «предел настал».

Выступление в Хемнице ясно говорит о том, что немцы тоже «на пределе». А восточноевропейские страны и прежде были настроены к политике «добро пожаловать» крайне жестко, наотрез отказываясь принимать беженцев.

Но закрыть границы и выслать всех нелегалов европейцы не могут – «леваков» где-то меньше, где-то больше, но протестовать и устраивать беспорядки они умеют не хуже правых. Нужен компромисс, который сложно найти среди 28 государств, обязанных принимать солидарные решения.

Если по вопросу антироссийских санкций Брюсселю удается договориться с их явными противниками относительно легко (потери в случае «бунта» значительно превысят убытки от ограничений торговли с Россией), то ситуация с беженцами куда сложнее. Все понимают, что народные протесты в данном случае могут оказаться разрушительными, а Хемниц покажется лишь легкой разминкой.

При этом нарастающее противостояние с США парадоксальным образом работает не на цементирование, а на ослабление связей в Евросоюзе. Раньше все понимали – пусть Германия крупнейшая и мощнейшая страна ЕС, пусть Франция и Италия претендуют на особую роль, но истинным лидером Евросоюза является Вашингтон, «добрый заокеанский дядюшка».

Если США самостоятельно или с настойчивой помощью Берлина и Парижа устранятся от европейской политики, неизбежно оживут комплексы и страхи, которые, казалось бы, давно ушли в историю. Германию будут подозревать в попытке навязать всем свою волю (как это уже неоднократно бывало в прошлом), громкие инициативы Франции заставят вспомнить о Наполеоне, а высказывания итальянских политиков будут сравнивать с заявлениями Муссолини.

По сути, консенсус по проблеме нелегальных мигрантов не удается найти со времен «арабской весны». И судя по тому, что для решения своих внутриполитических вопросов Вашингтон настроен нанести новый удар по Сирии, можно ожидать нового потока беженцев, а значит, и обострения проблемы, которая уже поставила Евросоюз на грань развала.

Антон Крылов
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: антифашизм, беженцы, Германия, евросоюз, Меркель, Россия, фашизм
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