Форматирование цивилизации

Рассматривая исторические процессы, не в отрыве друг от друга, а в целом, невозможно не усмотреть некоторые глобальные процессы, которые при фрагментарном изучении, разглядеть невозможно. События, произошедшие в разных странах, и на разных континентах в определённые периоды времени, оказывается, имеют прямые и косвенные связи, позволяющие совершенно по новому оценить суть и подоплёку многих процессов. Так, середина девятнадцатого века, начинает выглядеть явной поворотной точкой в мировой истории. Проигрыш Европы в так называемой «Крымской» войне, повлёк за собой целую цепь глобальных изменений, которые не были очевидными даже для очевидцев этих изменений. Дело в том, что на самом деле, великое видится на расстоянии.Теперь, по прошествии достаточного количества времени, мы уже можем сложить из фрагментов единую картину событий, происходящих не протяжении смены нескольких поколений. В то время, как представителям этих поколений, перемены были попросту не видны. Что, в первую очередь привлекает внимание, так это совершенно потрясающая схожесть событий и явлений по всему миру. И это не может быть случайным совпадением.Социология наука точная, и законы развития общества отменить никто не в силах. Если в обществе накапливается критическая масса тех, кому нечего терять, то революция становится неизбежной. В этом никто не посмеет усомниться, как не усомнится он и в том, что если военных становится больше, чем тех, кто их содержит, то это значит, что будет война. И если мы, рассматривая архитектуру городов середины девятнадцатого века, не можем отличить по внешнему виду, в каком городе, стране и даже на каком континенте находилось то, или иное здание, то это может означать только одно: – Мир был глобальным.Даже при отсутствии современных средств передачи информации, каким то непостижимым образом возникли абсолютно идентичные города в Африке, Европе, Канаде, США, Парагвае, Чили, Бразилии, Австралии, Индии, Японии, Китае, Юго-восточной Азии и в Российской империи. На первый взгляд может показаться, что это просто единый архитектурный стиль, который распространился по всему свету благодаря заимствованиям и банальному подражательству. Однако, при более детальном изучении, обнаруживаются совершенно необъяснимые факты. Некоторые архитектурные элементы зданий и сооружений в различных частях света не просто похожи, а совершенно идентичны.Порой, они совпадают до миллиметров, словно отпечатаны на 3D принтере, или отлиты в одни и те же стандартные формы.Идентичные капители в Нью-Йорке и Санкт-ПетербургеИ объяснений историков о том, что это некий «колониальный» архитектурный стиль, который распространился по всему миру вместе с колонизаторами, принёсшими цивилизацию «диким» народам, тут явно недостаточно. Суть в том, что одно дело, когда туземцы пытаются скопировать на своём острове дворец, который увидел кто-то из соплеменников, побывав в далёких странах, населённых одними белыми людьми. И совсем другое дело, когда качество сооружений абсолютно везде находится на высочайшем уровне, а многие элементы зданий не оставляют сомнений в том, что изготовлены они по единым стандартам. Если допустить, что все «колониальные» города построены пришельцами из Старого света, то тогда придётся признать, что и спроектированы они в одном институте.Кроме того, для таких масштабных строек необходимы были сотни тысяч квалифицированных рабочих, прорабов и инженеров, а откуда им было взяться, в Австралии, например? Англичане обучили, необходимым навыкам, аборигенов? Или на кораблях завезли десятки тысяч, обученных специалистов, высочайшего уровня? Да нет. Судя по всему, уровень технологий и стандарты были едиными по всему миру. Китайские города ничем не отличались от европейских, и всех прочих, и выглядели в точности как Санкт-Петербург, Лондон или Вашингтон. Главенствовал в то время имперский стиль, который официально теперь именуется «ампиром», видимо для того, чтобы никто не догадался.Руины дворца Юаньминьгуань в Китае. Разрушен в 1860г. англо-французскими войсками, во время Второй опиумной войны.В самом названии этого архитектурного стиля заложен ответ на вопрос о том, почему не существовало национальных архитектурных особенностей. Потому, что империя была планетарной, и ею являлась отнюдь не Британия. Ответ на вопрос о том, где же находился центр метрополии, может оказаться до удивления прост: – Там где находился центр географических координат. И это ожидаемо и логично. Остаётся только вспомнить, в какой точке находился нулевой меридиан. А ведь нулевым меридианом являлся, в то время, Пулковский меридиан. Вот и получается, что центром мира до середины девятнадцатого века, был Санкт-Петербург. Для того, чтобы понять, где находится новый центр глобальной мировой империи, достаточно знать, где находится нулевой меридиан, а так же иные символы высшей власти, такие как скипетр, держава, и корона с самым чистым из крупнейших бриллиантов. Разумеется, это Лондон.Как же случилось, что маленькое островное государство, куда в прежние века ссылали преступников и прочие асоциальные элементы, смогло стать метрополией? А ответ на этот вопрос, как это часто бывает, заложен в самом вопросе. Тут необходимо коснуться очень щекотливой темы, которая очень болезненно воспринимается в первую очередь самими британцами, свято верящими в древность и единство своей «нации». Ни в одном из официальных источниках вы не встретите упоминаний о том, что «Туманный Альбион» в прошлом был обычной каторгой, естественной тюрьмой, не требующей финансирования, и не имеющей обслуживающего персонала и надзирателей.Но по косвенным признакам, и следуя здравому смыслу, я утвердился в мысли о том, что данная версия имеет право на жизнь. Вед нам известен и восточный аналог Британии, – Сахалин. И этот факт полностью вписывается в законы социологии. Всегда, во все времена, определённая страта общества непременно будет принадлежать членам с криминальным сознанием. В любом, самом духовном и просвещённом обществе всегда имеется определённый процент тех, кого необходимо изолировать во благо безопасности всего социума.Проще всего такая проблема решается, если существует некое изолированное место, из которого невозможно сбежать. И такими местами являлись острова. Достаточно выгрузить на берег острова всех приговорённых, и пусть они там сами себе создают собственный ад. Думаю, что с высокой долей вероятности, таким место и была Англия. Именно по этой причине, данные исследований ДНК-генеалогии проведённых среди коренного населения этой страны, ставят учёных в тупик. Они никак не могут свести концы с концами, и объяснить причины такой генетической неоднородности англичан.Их далёкие предки имеют генетические маркеры, характерные для представителей различных народов, из самых разных, не граничащих друг с другом, уголков Европы. Но этот парадокс автоматически решается, если признать правоту версии о том, что Англия, это европейский «филиал» Сахалина. И если всё дело обстоит именно так, то нам необходимо учитывать, формировавшееся на протяжении многих поколений, мировоззрение криминального типа у потомков каторжан. По сути, Англия является одним большим пиратским кораблём, команда которого состоит из изощрённых беспринципных бандитов, которые привыкли всё вокруг считать своей собственностью, и крайне неразборчивы в выборе средств для достижения своих целей.Понятно, что как Тартария, привыкшая отстаивать свои интересы с открытым забралом, проиграла коварным Ольденбургам, так и Российская империя, сама ставшая Тартарией, не смогла противостоять вероломству англосаксов. Здесь будет уместным привести очень показательный пример:Во время Первой мировой войны один из русских инженеров – авиаторов, предложил императору Николаю II использовать аэропланы в качестве бомбардировщиков. Николай категорически запретил внедрять подобный опыт, назвав его варварским, нарушающим Правила ведения войны. Между тем, германские авиаторы оказались не столь щепетильными, и не заботясь о правах солдат противника, впервые применили бомбометание с аэропланов.Но осознания «национального» характера англичан недостаточно для понимания того, как же им всё-таки удалось узурпировать власть над планетой, отобрав её у предыдущих хозяев мира. И тут, в помощь нам простая хронология событий. Не забывая ни на секунду о том, что главнейшим принципом управления является разделение, посмотрим со стороны, что же происходило в мире сразу после окончания «Крымской» войны.Для начала нужно было добить Францию. Этот вопрос англичане решили феноменально. Сначала они убедили славян Германии в том, что они являются потомками древних великих германцев. Этим шагом было убито сразу два зайца. Во первых огромный регион в центре Европы окончательно вышел из сферы влияния России, а во вторых, в лице германцев англичане получили идеальное орудие убийства французов. Несколько лет подрывной работы, и вот пожалуйста, в 1870 году по Европе пронёсся невиданный до сих пор, смерч войны. Ущерб, нанесённый боевыми действиями франко-прусской войны, был ужасающим. Франция после этой войны выглядела в точности как Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок.Здание Министерства финансов Франции после артобстрела. Париж, 1871г.В результате, Франция из империи превратилась в республику, потеряла Эльзас и Лотарингию, и вынуждена была отстраивать города с нуля. При этом, новые города уже совершенно не напоминали внешний вид городов, – своих предшественников. Так появилась «французская национальная» архитектура. А Германия не только откололась от России, но создала собственную маленькую империю, и в соответствии с новым национальным самосознанием начала создавать собственные архитектуру, и культуру. Настали золотые времена для немецких писателей, поэтов, композиторов и архитекторов, которые создали новую нацию, отличную от всех прочих.Война, и искусственно созданный Рокфеллерами биржевой крах 1873 года, вогнал Европу в невиданную доселе, экономическую депрессию, унёсшую миллионы жизней. Теперь, когда все были голодными, но при этом получили «национальную идею», началось массовое объединение земель по национальному принципу. Так впервые появилась единая страна Италия. И было это в 1871 году. Это хорошо бы помнить тем, кто умиляется, слушая романтические сказки о «средневековой Италии».По какому то мистическому совпадению, в не воевавших Персии, Индии и Китае, в это же время разразился голод катастрофических масштабов. Суммарно в этих странах от голода погибло более 41 миллиона жителей. Потери просто в голове не укладываются, но в школах, если эти события и упоминаются, то как всегда раздельно, рассматривая события, произошедшие только в одной из стран. Например, учитель в школе, рассказывая о голоде в Персии 1871 года, упомянет о двух миллионах погибших. А потом когда-нибудь, когда настанет время изучать историю Китая, тот же учитель расскажет о голоде 1876 года, унёсшем жизни более 13 миллионов китайцев. И, конечно же, никому в голову не придёт связать эти события воедино, включая и самого учителя.И всё это происходит на фоне русско-турецкой войны 1877-1878гг., результатом которой явилось появление ещё одной страны – Болгарии. А разорванная на части Священная Римская Империя, пытается самоорганизоваться на новых принципах, и возникает тройственный союз Российской, Германской, и Австро-Венгерской империй. И это факт, конечно возмутил англичан. На бумаге они откололи огромные территории от России, но фактически, положение вещей не изменилось. Под влияние Британской империи попали только территории западнее Германии. И можно нисколько не сомневаться в том, что подготовка Первой мировой войне, началась именно в этот период.Необходимо было создать нацию, враждебную России, и долговременный процесс был запущен уже в семидесятые годы девятнадцатого века. Именно тогда для русских начали печатать путеводители по Германии, в которых были даны таблицы соответствия новых названий городов с привычными русскими. Процесс дерусификации Германии начался с переименования городов. Но даже и по сей день на территории этой страны сотни русских топонимов напоминают о её недавнем славянском прошлом.А в России в это же время активно начинается создание «пятой колонны». Появляется либеральная оппозиция, которая разворачивает скрытую подрывную деятельность, направленную на возбуждение недовольства простого народа, и подталкивание к революции и гражданской войне. Жертвой этой оппозиции стал и император Александр II в 1881 году. К этому времени США, Франция и Великобритания, уже не скрываясь, повсюду выступают единым фронтом, и без совместного участия этих трёх стран, в девятнадцатом веке уже не будет ни одной войны, где бы она не происходила. Особенно бурную деятельность англосаксы развили в этот период в Китае, юго-восточной Азии, Афганистане и Пакистане. Т.е. у южных и восточных границ Российской империи. Нет никаких сомнений в том, что именно эти усилия и привели в скором времени к русско-японской войне.Эти же усилия стёрли с лица земли все города на этих территориях, архитектура которых была идентичной европейской и американской. Так, началось создание «уникальных» восточных культур, которые теперь считаются одними из самых древних на Земле. Скорее всего, Александр III прекрасно отдавал себе отчёт, что именно происходит. Тогда становится понятен смысл Франко-Русского союза, заключённого в 1891 году. С одной стороны этот шаг позволил оттянуть начало агрессии британской марионетки – Японии, с территории оккупированного ею Китая, а с другой стороны, окончательно сделал неизбежной, битву за Порт-Артур в 1904 году.Очень похоже на то, что именно в эти годы было принято решение окончательно «похоронить» все малозатратные, но эффективные технологии, которые были известны до разгрома Великой Тартарии, а так же знания об устройстве мира. В последнее десятилетие девятнадцатого века был избран путь технократического развития цивилизации, позволяющий получать прибыль от продажи товаров и услуг, в которых человечество на самом деле не нуждалось. Для этого были объявлены вне закона алхимия, все космологические теории, кроме гелиоцентрической, и постепенно научные знания превратились в инструмент управления массами.По большому счёту, практически все достижения современной цивилизации, которыми мы пользуемся сегодня, появились на свет именно во второй половине девятнадцатого века. Двадцатый век, и даже двадцать первый, не дали нам ничего принципиально нового, за исключением, пожалуй, только информационных технологий. Всё остальное является, всего лишь, развитием того, что было изобретено в девятнадцатом веке.Данное обстоятельство заставляет всерьёз подозревать некий сговор, благодаря которому стало возможно, практически, «залповое» появление невиданных ранее технологий. Словно кто-то хотел умышленно направить развитие человечества по указанному пути. Пути, который, как теперь уже стало понятно, является тупиковым, ведущим к самоуничтожению человечества.И ради достижения этой цели, была искусственно создана ситуация, которая буквально отформатировала сознание и память поколений. И никакой мистики при этом не требуется. Достаточно погрузить мир в пучину войн, эпидемий и экономических кризисов. Всё это способствует массовому истреблению представителей лучшей части человечества, носителей знаний, передового образа мышления, и наделённых физическим и душевным здоровьем. Оставшиеся, вынужденно переселившиеся в места, далёкие от территорий традиционного обитания их предыдущих поколений, утрачивают свои корни; опыт и знания, накопленные за предыдущие тысячелетия. Вот эти-то люди и плодят впоследствии подобных себе, что ведёт к деградации.Очень показателен такой факт: – Учёные с остервенением спорят о том, где же именно произошла битва, известная как «Ледовое побоище». Им и в голову не приходит мысль о том, что местное население, которое стало свидетелем этих событий, может по сей день помнить о том, где и как это всё происходило. Есть в Псковской области небольшая деревенька, которая называется Мтеж. Расположена она на полуострове в Псковском озере, где находится самое узкое место между западным и восточным его берегами. И та часть озера, которая граничит с одной стороны с Мтежем, а с другой с эстонским побережьем носит название Тёплое озеро. Почему? Да потому, что со дна, в этом месте, бьёт великое множество ключей, которые даже в холодную зиму размывают лёд снизу, и делает его чрезвычайно непрочным.По сей день в этом месте каждую зиму гибнет по несколько рыбаков или пограничников. А теперь внимание! Куда, и зачем шли «псы – рыцари» по льду? Почему они благополучно прошли через всё озеро, а именно у самого Пскова вдруг начали уходить под лёд? Ответ на этот вопрос весьма прост. Смысл похода становится ясным, если знать происхождение топонима Мтеж. В стародавние времена, в этом самом узком месте озера был кратчайший путь в Европу. А на всех торговых путях существовали таможенные пункты, которые назывались в прошлом «Мытными избами». Мыто – разновидность подорожного сбора, так же как и тамга. Поэтому Мтеж, это не имя собственное, а просто таможня.Так вот. Предки современных жителей Мтежа, никуда не переезжали в течении столетий, поэтому деревенские хроники, передающиеся из уст уста от дедов к внукам, сохранили детальные описания не самого сражения, а его последствий. Предания гласят о том, что дружинники Александра Невского ехали через деревню верхом на конях со стороны Тёплого озера, а пленные рыцари шли по снегу босиком, держась руками за стремена всадников.И целью рыцарей, вероятнее всего была именно Мытная изба, в которой периодически скапливалось довольно много золотых и серебряных монет. Всё просто и понятно. На поверку, «Ледовое побоище» оказывается обыкновенной полицейской операцией, по защите «банковского отделения». Не так романтично и патриотично, зато реально.Вот, что такое преемственность поколений! И голову ломать не надо. Место Ледового побоища известно доподлинно. Ныряйте и копайте дно Тёплого озера. Правда рассчитывать на множество артефактов не приходится, потому, что численность потерь с обеих сторон, явно завышена.Подобных примеров, на самом деле, можно привести достаточно много, но и этого вполне достаточно для понимания сути процессов, способствующих стиранию исторической памяти. И становится очевидным, что эти процессы приняли глобальный масштаб в девятнадцатом веке, а затем получили мощное развитие в первой половине двадцатого века. Кроме того, человеческая природа устроена таким образом, что его необязательно обманывать на глобальном уровне, достаточно только подтолкнуть. Алчность, тщеславие и жажда власти заставляют нас самих участвовать в процессах, способствующих уничтожению правдивой истории.Как только в каком-то месте возникает ситуация при которой появляется возможность присвоения чужой материальной или интеллектуальной собственности, тут же появляется претендент. Кто-то находит мраморную статую, и тут же у неё возникает «собственник», который говорит: – «Вот, смотрите! Такие статуи делали мои предки великие римляне, греки, византийцы (выбрать из списка), а значит, они проживали и в землях, на которых обнаружена эта статуя. Следовательно, по закону наследования, эта земля моя»!И всё. Никакой конспирологии не требуется. Человек без памяти беззащитен и слаб. А чтобы сделать его таким, организуются вышеперечисленные катастрофические обстоятельства, способствующие переформатированию истории. Не назвал я, пожалуй, только великие пожары. Смотрите, что получается:– 1811г. Киев,– 1812г. Москва,– 1842г. Гамбург,– 1871г. Чикаго,– 1882г. Бостон,Чикаго после пожара 1871г.И это далеко не полный список пожаров, после которых города отстраивались заново, практически с нуля. В большинстве случаев, эти пожары не были спровоцированы военными действиями. А сколько городов было полностью стёрто с лица земли в этот период, невозможно даже подсчитать. Т.е. те города, которые мы привычно считаем древними, Париж и Лион, к примеру, на самом деле являются одними из самых молодых, потому, что подлинно древние города, были уничтожены в девятнадцатом веке, и от них остались только названия. И процесс переформатирования цивилизации в соответствии с данным сценарием, в двадцатом веке вышел на новый уровень. Когда материальные свидетельства были в основном уже уничтожены, главной «убийцей»истории, стала информация.

Источник: nashaplaneta.su