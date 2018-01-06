Тартария ХХ век /Форматирование цивилизации/

Конец девятнадцатого и начало двадцатого века ознаменовалось бесконечной чередой революций, которые вспыхивали по всему свету. Если рассматривать их не в отдельности. А как разные эпизоды одного процесса, то невозможно не выявить одной закономерности: – выгодоприобретателем в каждом случае, непременно являлась Британская империя. И говорить о том, что англичане не имели к большинству из них прямого отношения, может только крайне близорукий и наивный человек. Опробованные и доведённые до совершенства методы ведения информационных войн девятнадцатого века, пополнились ещё более изощрённой тактикой подрыва государств изнутри, с помощью взращенных в их недрах, так называемых «пятых колонн». Так что это вовсе не изобретение ЦРУ, как полагают многие.«Боксёрское восстание» в Китае (1899—1901), Англо-бурская война 1899—1902гг., Англо-Аро война 1901—1902гг., Британская экспедиция в Тибет (1903—1904). Первый раздел Бенгалии (1905—1911). Филиппино-американская война (1899—1902/1913). Гражданская война в Венесуэле (1899—1902). Блокада Венесуэлы ВМС Германии, Великобритании и Италии с целью взыскания долгов и компенсации понесённого ущерба (1902—1903; Venezuela Crisis).Убийства короля Италии Умберто I (1900), президента США Мак-Кинли (1901), генерал-губернатора Финляндии Бобрикова, короля Португалии Карлуша I (1908), премьер-министра Японии Ито Хиробуми (1909). Экономические кризисы: 1901, 1907. Вот лишь неполный список событий начала двадцатого века, на фоне которых разворачивались трагические события в России, и на её восточных границах.Поражение в русско-японской войне? Что, опять!?Ситуация, спровоцированная Британией, в которой оказалась Россия, оказалась патовой. Какой бы выбор не сделал русский император, он неизбежно вёл к войне с Японией. Далее по сценарию, нужно сделать эту войну непопулярной, и использовать недовольство простого народа в борьбе с существующей властью, для последующего полного разгрома страны. И 1904 год стал такой отправной точкой. Оборона Порт-Артура, Цусимское сражение и битва при Мукдене были объявлены поражением Российской империи в русско-японской войне. Подобная оценка была крайне выгодна марксистам и из заморским хозяевам, поэтому за более, чем сто лет, никто не попытался даже переосмыслить истинное значение тех событий для России.Грамотный человек хорошо знает, что победитель в сражении – это тот, кто по его итогам улучшил соотношение между своими и чужими ресурсами. То есть возможна ситуация, когда даже отступление окажется на самом деле победой, потому что соотношение ресурсов улучшилось в пользу отступившего. А что видим мы, беспристрастно оценивая «поражение» России?При одной только осаде Порт-Артура, японцы потеряли 110000 человек убитыми, при наших потерях в 15000 бойцов. И крепость не была бы взята, если бы не предательство Коменданта крепости генерала Стесселя, который самовольно принял решение о сдаче крепости и выводе гарнизона. Военный трибунал признал его действия зловредными, и приговорил к смертной казни. Однако впоследствии Указом Николая II Анатолий Стессель был амнистирован, и выпущен на свободу.Командующий японскими войсками, осаждавшими Порт-Артур генерал Ноги, чьи два сына погибли на войне, посчитал свои действия крайне непрофессиональными. Как потомственный самурай, он попросил у японского императора разрешения совершить сеппуку – торжественный обряд самоубийства. Тот запретил ему это делать при своей жизни и Ноги покончил с собой только в 1912 году, после смерти своего государя. Т.е. сами японцы оценивали итоги войны как поражение, а не как победу. Вот, что пишет по этому поводу японский историк Сюмпэй Окамото:«Битва была жестокой, она окончилась 10 марта победой Японии. Но это была крайне неуверенная победа, так как потери Японии достигли 72 008 человек. Российские войска отступили на север, «сохраняя порядок», и начали готовиться к наступлению, в то время как подкрепления к ним все прибывали. В императорском штабе становилось ясно, что военная мощь России была сильно недооценена и что в Северной Маньчжурии могут оказаться до миллиона русских солдат. Финансовые возможности России также далеко превосходили подсчеты Японии».Мобилизационный потенциал нашей страны многократно превышал японский, поэтому мукденская «победа» на самом деле подорвала военные возможности противника, но не России. И Россия без особого труда разгромила бы Японию, если бы не… Если бы не предательство либеральной оппозиции в самой России. Уже два поколения борцов за права и свободы личности выросло в стране к тому моменту. И когда необходимо было бы сделать всего один шаг, чтобы разгромить Японию, истошные вопли о «бесславной позорной войне» напугали власти, раззадорили революционеров, и воодушевили «правозащитнков», которые понимают свободу как безответственность, безнаказанность, и возможность беспрепятственно уехать на запад. Вот что писал К.Д. Бальмонт, после того, как свершилась его мечта, и монархия в стране перестала существовать:«При царе я не хлопотал о заграничном паспорте, когда хотел поехать во Францию или Испанию. Я просто подавал заявление в доме генерал-губернатора и через несколько дней получал паспорт. В советской России на усилия уехать было истреблено целые полгода. Те разбойники, которые сейчас заседают в Кремле и в других, воровски захваченных, московских домах, давно обратили все русское население в рабов и восстановили крепостное право с прикреплением к данному месту. Вырваться из советской России заграницу – чудо, и это чудо со мною совершилось».Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Такие «демократы» во все времена были надёжной опорой агрессоров, и именно благодаря им, стала возможна Революция 1905 года в России. Революция, плоды которой мы пожинаем и сегодня, когда короткая память не позволяет провести параллели, и сделать убийственно простой вывод о том, что «Кровавое воскресенье» было прообразом всех современных «цветных» революций. С помощью которых, свергаются законные Правительства по всему миру.Сегодня уже доподлинно известно, что Царь во время тех страшных событий находился в Царском Селе, и получал информации в сильно искажённом виде, из уст человека, связанного с эсэрами. Читай – агента иностранной спецслужбы. Николай не мог отдать, и не отдавал приказа стрелять в демонстрантов. О случившемся, он был поставлен в известие, уже когда было поздно что-либо изменить. Вечером 9 января 1905 года Николай II написал в своём дневнике:«Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»Вторая ОтечественнаяНе знал тогда, последний Российский император, что этот день станет только прологом к будущим кровавым событиям. Коллективный запад, видя, что империя по прежнему крепка, доводит до логического разрешения длительную работу, направленную на формирование внутреннего врага в Российской империи. И это не просто «пятая колонна», а фактически западный форпост империи, её часть, – Германия.На первый взгляд, данное утверждение может показаться абсурдным, но я поясню свою точку зрения. Дело в том, что сегодня мало уже кто помнит, как на самом деле называли в России ту войну, которую впоследствии назвали «первой мировой». Всё меньше остаётся в открытом доступе материальных свидетельств-ровесников событий 1914 года. Вот лишь одно из них:С одной стороны, вопросов не возникает, почему она «Вторая Отечественная», но если памятовать о Первой отечественной войне, которая случилась веком ранее, и сделанных выводах, о том, что «отечественная» это синоним слову «гражданская», то возникают вопросы. Возможно ли такое, что Германская империя напала на Российскую империю, а мы рассуждаем о вероятной войне внутри одного отечества? Возможно!Да, формально на момент начала войны (24 июля 1914г.) в Европе существовало четыре империи: – Российская, Германская, Австро-Венгерская и Британская. Но мы же не раз уже имели случай убедиться в том, что государства зачастую существуют только для их граждан и подданных, а подлинные границы, разделяющие сферы влияния монархов, никак не связаны с прочерченными линиями, на политических картах. Теперь обратимся к полному наименованию титула Российского императора:«Божиею поспе́шествующею милостию Николай Вторы́й, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь Новагорода низовския земли́, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны́ повелитель; и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли́ и области Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».Во первых, привлекает внимание наличие тартарских титулов, таких как Удорский и Обдорский. Во вторых, мы видим, что Николай то, оказывается, «герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и…». Всё это княжества, находившиеся на территории современных Германии, Австрии и Дании. А «прочая» включает в себя и Княжество Люксембург, куда вторглись германские войска, объявив войну России 1августа 1914г.И это момент истины. Именно потому, что Люксембург был частью Российской империи, и на него напала страна, которая формально, как и Англия была дружественной, ведь и в Британии, и в России, правящие монархии были связаны родственными связями, все они происходили из рода Ольденбургов, Николай назвал войну Отечественной. Что сделали британцы? Они использовали данное обстоятельство для втягивания России в Антанту, и одновременно натравили Германскую и Австро-Венгерскую империи на Россию. И уже тогда было всё предопределено: – развал Российской империи, с переходом её прав и территорий в пользу законных, в соответствии с Морским (международным) правом наследников – Саксен-Кобург-Готов, которые теперь именуются Виндзорами.Результат всем известен. Как и в предыдущем эпизоде, во время Революции 1905 года, сработали те же механизмы, и на волне недовольства народа «братоубийственной» войной (простые солдаты русской и германской армий ещё прекрасно знали, что они – единый в прошлом, народ), начали планомерно скатывать страну в пучину очередной революции. Словно чёртики из табакерки, повсюду повыскакивали люди с маузерами в кожанках, и начали делать всё возможное для военного поражения Российской империи, с последующим разграблением страны, и дроблением её на части для раздела между бывшими союзниками по Антанте – интервентами. Это были меньшевики и эсэры, которые даже не планировали возглавить страну. Им не нужна была империя, они хотели только наживы.В отличии от этого «воронья», большевики, хоть и получили мзду от запада, для организации революции, но в их планах, всё же было сохранение большей части государства. Поэтому, я считаю огромной удачей тот факт, что эсэрам и меньшевикам не удалось удержаться у власти и года. Взяв её в феврале 1917, они быстро показали полную свою несостоятельность, и уже в октябре того же года, их конкуренты большевики и «середняки» (троцкисты), перехватили управление, и начали принимать экстренные меры по недопущению окончательного разгрома страны. Так Великая Тартария умерла во второй раз.Но у этой страны, видимо роль в мире такая, – умирать и возрождаться из пепла. Вскоре после окончания Второй отечественной, под обломками старого мира оказались похороненными все империи, кроме Британской. Казалось бы, это триумф. Ан нет… На руинах Российской империи восстала империя Советская. Очистилась от «воронья», что впоследствии будет названо «сталинскими репрессиями», и вновь мир перестал быть однополярным. Однако даже ушлые британцы не умеют делать верных выводов, из полученных уроков истории. Так и не осознав, что русские и немцы это по сути один народ, они видели в их существовании только смертельную опасность для собственного процветания. И вот уже в который раз, было принято уничтожать русских и немцев их же собственными руками. Начался проект «Нацистская Германия».Но на этот раз, с «пятой колонной» у запада ничего не вышло. Мощный полицейский аппарат, созданный в СССР, а главное, – единые цели и идеология, подкреплённые осязаемыми экономическими и социальными успехами нового государства, не оставляли никаких шансов, для создания в России враждебной оппозиции. И в результате кровопролитнейшей в истории человечества войны, миру явился новый исполин – Советский Союз. Основы его были столь прочны, что позволили ему просуществовать вплоть до конца двадцатого века. К сожалению, изначально в его конструкции были заложены элементы, которые со дня основания вели его к неминуемому краху.Те достижения, которые делали империю бессмертной, частично нивелировались последствиями национальной политики большевиков, и ещё множеством специфических факторов, но речь не о них. Главное для нас, – осознание того факта, что мировоззрение народов, населяющих территорию Великой Тартарии, сформированное тысячелетиями, заложило мощный фундамент, делающий невозможным уничтожение большой страны окончательно. Принципы равноправного совместного существования племён и народов, объединённых общими идеалами справедливости, равенства, братства, ответственности, взаимовыручки и самопожертвования во имя общей цели, не дают ни малейшего шанса на победу западной цивилизации индивидуалистов и потребителей над восточной общинной цивилизацией.Но для того, чтобы нам этот фундамент сохранить, нужно понять, что мы живы только до тех пор, пока остаёмся цивилизацией восточного типа, которая исповедует главенство интересов общества, а не отдельной личности. А для этого необходимо знать историю своей страны. Причём все её периоды, и славные и горестные, чтобы не допускать прошлых ошибок в будущем. Чтобы передать то, что для нас сохранили предки, нашим потомкам. И ни важно, как будет завтра называться наша страна, Советский Союз, Тартария, Российская Федерация, или Скифия, главное знать, что пока мы вместе, мы непобедимы. А значит, у наших потомков есть гарантированное, успешное будущее. И башкирские, татарские, чувашские, русские, украинские, белорусские, казахские, детёныши всех прочих племён и народов империи, будут играть вместе, не задумываясь о том, может ли он быть лучше или хуже, в зависимости от цвета волос и разреза глаз.Но необходимо помнить и о том, что где-то есть люди способные сделать так, чтобы мы рассорились, разделились на республики, и начали враждовать, ради того, чтоб мы все стали индивидуалистами, которыми можно по одиночке манипулировать в чьих то корыстных интересах. Заветы Чигис-Хана должен знать каждый с младенчества, и не забывать до самой смерти.

Источник: nashaplaneta.su