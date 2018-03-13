Тартария. Вопросы, оставшиеся без ответа

Итак, пришло время подвести черту, кратко сформулировать, что же нам на сегодняшний момент удалось доказать, и отделить версии от предположений. Хотя данная работа и не претендует на роль научной, тем не менее, при её написании я старался как можно реже использовать такую логическую дефиницию, как Предположение. Я не принимал в расчет труды современных исследователей, имеющих сомнительную репутацию, которые своими умышленными или неумышленными действиями наносят колоссальный вред науке, ставя всё то, что связано с Тартарией, на одну ступень с сотнями прочих маргинальных сочинений. Все оперируемые понятия, суждения и выводы базируются на основе фактов, изложенных в источниках, которые признаны официальной наукой.

Отсюда следует, что по большей части, за исключением ошибочных выводов, которых не избежать ни мне, ни вообще кому-либо из смертных, имеются веские основания согласиться с тем, что история Великой Тартарии имеет право претендовать на роль части мировой истории наряду с историей древних Рима и Греции. Не касаясь вопроса о подлинности существующей хронологии, принятой в истории, уже сейчас можно выделить ряд вопросов, на основе которых необходимо начать коррекцию всей существующей системы знаний. Но с учётом изменений значения многих терминов, понятий и определений, которые произошли в течение длительного периода в силу различных причин.

Необходимо постоянно помнить о том, что ещё в недавнем прошлом множество понятий имело иной смысл, а некоторых вообще не существовало. Например, до конца девятнадцатого века в науке отсутствовало такое понятия как «нация». Не существовало и «этнических общностей», таких как «славяне», «угро-финны», «скандинавы», «прибалты» и пр. А вот такие понятия как «государство», «страна», «империя», «император», «великий(ие)» и пр. имели в прошлом иной смысл, отличный от тех, которые мы используем сегодня. Например, определение «страна Великая < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]>» имело следующее значение:

- Земли, занимающие большую площадь, на которых живут преимущественно народы, ведущие родословную от общего предка по имени Тартар, объединённые правлением одного главы, которому они платят налоги.

А понятие «Император Великих Моголов» имело следующий смысл:

- Человек, руководящий народом, который сам себя относит к поколению моголов (могуллов), которых соседние народы называют «великими» за их высокий рост и могучее телосложение. И ведь правда, многие арабские и европейские путешественники описывали жителей Тартарии как рослых и сильных людей.

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Не исключено, что само слово «могучий» эпитетного происхождения и означает «сильный, как могулл». Таким образом, становится понятно, что говоря «великий», наши предки вовсе не имели в виду какие-то выдающиеся заслуги и особенности, ставящие объект, к которому применён эпитет, выше других. Великий – это просто большой. Великороссия и Малороссия отличались только размером территорий и больше ничем. Как и название Малая < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]> не являлось уничижительным по отношению к Великой. Просто одна большая, другая поменьше.

Также следует напомнить и об изменении значения слов «инде», «лето» и «век». С последним сложилась очень забавная коллизия, которая вносит колоссальную путаницу в головах современных историков. Так, видя в старинной рукописи это слово, исследователь автоматически переносит на него привычную для него трактовку, что это период, длительностью в сто календарных лет. Но ведь ещё совсем недавно каждый русский отчётливо понимал, что век бывает разным. Это отразилось даже в нашем современном бытовом языке и в искусстве.тВспомните известную песню из любимого многими кинофильма, которая начинается строчкой «Кавалергарда век недолог…». Никому в голову не приходит, задать себе вопрос: «Как так? Почему век может быть долгим или недолгим, ведь сто лет они и в Африке сто лет»?

А всё дело в том, что когда историки ещё не успели раздробить историю на эры и эпохи, наши прадеды для обозначения исторических периодов использовали понятие Век. И века были самой различной продолжительности. Покажу это на примере Евангелия для детей, изданного в Санкт-Петербурге в 1820г. Кстати, современные учёные спорят о времени Всемирного потопа, доказывая друг другу, 12,5 тысяч лет назад он произошёл или 40 тысяч лет назад. Стыдно! В начале девятнадцатого века каждый ребёнок знал точную хронологию событий:

Коллизии христианской хронологии

- Первый век: от сотворения Мира до потопа, и длился 1656 лет, один месяц и двадцать шесть дней (в соответствии с григорианским календарём, получается, что < ![CDATA[ ]]> потоп< ![CDATA[]]> случился 26 ноября 3583 года до новой эры)

- Второй век: от лета 1657 (т.е. от прибытия Ноя к горе Арарат) до призвания Авраама в 2083 лето от сотворения мира. Продлился 426 лет, четыре месяца и 18 дней.

- Третий век: длился 430 лет от призвания Авраама до лета 2513 (2997г.д.н.э) когда Моисей увёл свой народ из Египта.

- Четвёртый век: от исхода иудеев до заложения храма Соломона в лето 2992 от с.м. (2518 г.д.н.э). Длился 479 лет и 17 дней.

- Пятый век: от заложения храма Соломона до конца пленения иудеев царём Киром, которое случилось в лето 3468 от с.м. Длился 476 лет. (Здесь возникает противоречие со сведениями, оставленными Геродотом. Либо на самом деле Кир жил на полторы тысячи лет ранее общепринятой версии, либо указанное событие произошло на тот же срок позже, если оно вообще было на самом деле)

- Шестой век: от начала свободы, дарованной Киром иудеям, до воплощения Бога Слова (Рождества Христова), которое произошло в лето 4000. Содержит 532 года (здесь опять загадочный момент: получается, что Иисус родился на 1508 лет раньше до своего официального Рождества, которое каждый год отмечают во всём мире 25 декабря.)

- Седьмой век: от рождества Иисуса до скончания мира…

И тут наступает один из самых интригующих моментов. Если автор не сумасшедший, то как понимать его слова? Ведь если седьмой век начался в 1508 году до новой эры, то, что было дальше? Мы до сих пор продолжаем жить в седьмом веке или же… Мир скончался ещё до того, как автор написал эти строки в начале 19 века? По тексту совершенно не ясно, был уже конец мира, или всё ещё впереди.

Существует масса косвенных свидетельств, указывающих на некий исторический рубеж, разделивший историю на «до» и «после». О нём не сохранилось ни единого документа, ни единого прямого упоминания, но по косвенным признакам, это случилось в период между 1812 и 1841 годами. Именно это время выглядит наиболее неправдоподобным на фоне всей официальной истории, и множество исследователей пришли к выводу о том, что написанная фальшивая история и появилась на свет ради одной только глобальной цели – сокрытия факта величайшей катастрофы, практически полностью уничтожившей жизнь в северном полушарии, после чего начался очередной передел мира. Но эта тема уже для другого исследования. А покатвернёмся к основным фактам, которые можно считать вполне основательными, учитывая вышеуказанные корректировки понятий и определений.

Тартарские тезисы

Тартария – это наследница одной из древнейших цивилизаций, существовавших одновременно с такими допотопными цивилизациями, как египетская, вавилонская, индийская, китайская и, может быть, теми, которые считаются мифическими; это Атлантида, Лемурия и Гиперборея. Велика вероятность того, что вышеперечисленные цивилизации, за исключением мифических, являлись частями одной единой цивилизации, которая, по некоторым сведениям, носила название Империя Рош.

Изначально Рош простиралась на территории всего северного полушария, но после Всемирного потопа возродилась на пространстве от Северного Ледовитого океана до Индийского Океана и Красного моря, с севера на юг, и от западного побережья Северной Америки до Британии, с востока на запад.

С того времени, когда территория этой страны потеряла часть Европы западнее реки Роны, Северную Африку, ближний Восток, Междуречье и Индию, за ней закрепилось несколько названий, существовавших иногда одновременно, среди которых были такие как Индия Верхняя, Скифия, Могол, Тартария, Катай, и всё это имело обобщающее название Асия.

Приблизительно в первом веке н.э. сложились наиболее устойчивые границы Асии, которая фактически граничила с Европой по Дунаю, а формально, по реке Дон. Однако, вплоть до шестнадцатого века, все земли от Дуная и Балтики подчинялись Тартарии, и фактически образовывали с ней единое целое, несмотря на отсутствие такого понятия как страна, или государство в нынешнем их понимании. Как Европа состояла из отдельных земель, так и Тартария, по сути, являлась конфедерацией отдельных политических образований.

Но в отличии от Европы, где каждый был «сам за себя», все субъекты Тартарии подчинялись единому правлению, и по сути являлись централизованным государством. Государством крайне неоднородным, как по этническому составу, так и по форме государственной власти, уровню развития отдельных регионов, и образу ведения хозяйства. Каждая из земель имела собственное название, правителя, символику, валюту и армию, но все они были равны между собой, и несли солидарную ответственность перед двором Великого хана. Но, кроме обязанностей, каждый из субъектов имел и набор прав, которые гарантировал ему Великий хан, в виде материальной и военной помощи.

Вообще, Тартария, – это не самоназвание жителей большой страны. Каждая из стран имела собственное название: Белая Руссия, Червоная Руссия, Биармия, Московия, Волгария (Булгария), Обдория, Черемиссия, Югория, Черкассия, Тангут, Могол, Тартар, и т.д. Один из народов, который называл себя Тартар, живший на территории современной Колымы, в городе Тартар, на берегу одноимённой реки, дал название всем народам, которые жили восточнее Дона, и севернее Тибета. Однако название это было общим на всех, что понятно, многим не нравилось. Как сейчас для иностранцев мы все, по прежнему, – русские. Даже когда существовал СССР, нас всё равно, по привычке называли русскими, ещё со времён существования Российской империи.

Не совсем ясно, по каким отличительным признакам русские начали называть представителей тех или иных народов тартарами. Причём замечу, что наряду с привычным для нас сегодня этнонимом – татары, часто можно было встретить и западный вариант произношения, – тартары. В принципе, оснований для такого выделения практически не было, потому, что ни этнических, ни культурных различий между руссами и словенами, могуллами и тартарами – не существовало.

Тут можно выдвинуть только одну, боле менее вероятную версию. Тартарами, или татарами наши предки, в какой-то момент начали называть племена, которые вместе с исламом переняли от туркских племён и язык общения. Но, как известно, язык не является отличительной чертой этноса. И результаты исследований ДНК-генеалогии полностью подтверждают эту версию. Славяне и татары, а так же прибалты, туркмены, таджики, башкиры, узбеки, киргизы, и калмыки, все имеют единый гаплотип R1. Мало того, мы в большинстве своём, являемся носителями единой гаплогруппы R1а1. А это уже не просто братские народы, а единый народ.

Выходит, что генетически, киргизы ближе русским, чем европейцы, среди которых преобладают гаплотип N1 и гаплогруппа R1b1. Поэтому, хотелось бы предостеречь всех тех, кто пребывает в псевдопатриотической эйфории: – Тартария, это не «империя славян». Тартария, как и Российская Федерация, как СССР и Российская империя, во все времена была домом для великого множества родов, племён и народов, среди которых не существовало плохих и хороших, великих и «так себе».

Тартария являлась союзом свободных земель, основанном на равенстве в правах и обязанностях, имеющих широкие полномочия по всем вопросам, вплоть до права чеканить собственную деньгу, и выбирать форму правления и законодательство. «Игом», или «тюрьмой народов», её называли те, кто не желал разделить коллективную ответственность, кто мечтал не платить налогов, и верил в то, что став подданным католиков, ему будет позволено иметь меньше обязательств перед государем и собственным народом.

Поэтому все те, кто громче всех кричит о том, что Тартария это «вброс Ватикана», – либо не способен «сложить дважды два», либо сам действует в интересах врагов нашей страны. Знание об истинном прошлом Родины, делает невозможным изменение сути и принципов, на которых базируется наша цивилизация, а значит не оставляет шансов нашим врагам, мечтающим разделить Россию на части, и растащить «на органы». А это в корне противоречит тем, кто утверждает, что «Проект масонов «Тартария» способствует отделению Сибири от России. Да наоборот! И я привёл в пользу этого весомые аргументы. Критики же, не приводят в подтверждение своих аргументов ничего, кроме голословных утверждений – лозунгов.

Ну, и в связи с этим обстоятельством, не могу не упомянуть о новой тенденции, отчётливо обозначившейся в конце 2017 года. Это лавина «разоблачительной» информации, касающейся всего, что связано с Тартарией. Вряд ли это управляемый и направляемый процесс, хотя я не исключаю и такой вероятности, но скорее всего это проявление банального стадного инстинкта. Кто-то из авторитетных личностей, чьё мнение считается непререкаемым, не владея полной информацией, основываясь только на высказывания маргинальных псевдоисториков, претендующих на роль пастырей, высказался о Тартарии, мягко говоря, как о заблуждении.

Особенно странным кажется один из «доказательных» аргументов, который широко распространился в среде «разоблачителей», это отсылка к правилам произношения слов в английском языке. Мол, в соответствии с правилами, слово «Tartaria» читается как Татария, потому, что в английском, буква «R» перед согласными, не читается, а значит и вообще такой страны не существовало. Логика разоблачителей не умещается ни в какие рамки, но пастве, распространяющей слова своего учителя нет никакого дела до того, что старинные карты и тексты, в которых присутствует слово «Тартария», написаны на любых языках, кроме английского. Нет, есть, конечно, карты и тексты на английском языке, но доля их, в общей массе – ничтожна.

Таким образом, я прихожу к выводу о том, что скорее всего, труды псевдоисториков являются частью спланированной компании, направленной на сокрытие исторической правды. Ведь если её нет возможности спрятать от глаз любопытных граждан, то достаточно всего лишь дискредитировать, и публично высмеять, объявив всех, кто занимается данным вопросом, либо злонамеренными фальсификаторами, ищущими собственную выгоду, либо необразованными, неумными, поддающимися внушению людьми.

Между тем, отбросив домыслы и голословные утверждения, у нас в руках остаётся колоссальный массив объективных данных, сфабриковать который невозможно физически. Нам известно великое множество сведений, позволяющее составить, подчас, детальную картину прошлого. Мы имеем точное описание географии Великой Тартарии, её этнического состава, форм государственного устройства и правления, обычаи и нравы, религии, мифология, письменность, государственная символика и основные вехи истории, подтверждаемые различными независимыми источниками.

Как известно, главными символами Великой Тартарии были гриф (грифон) и сова, изображаемые на знамёнах золотого цвета. Кстати, Российская империя, как правопреемница Тартарии, изначально имела такое же знамя, только сова и гриф, уступили место двуглавому орлу. Сова теперь, считается символом некоторых тайных обществ, а грифон, правда двуногий, в отличии от тартарского, называется Зилантом, и изображается на гербе Казани.

Что это за диковинные звери? Может быть выдумка, а может быть, и нет. Вот два фрагмента карты мира, составленной Монте Урбано в 1587г.:

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Единорог в междуречье Лены и Енисея

На территории современной Якутии мы видим единорога, который так же был и на знамени Московии во времена правления Ивана Грозного. Он же изображался и не личной печати государя. Можно, конечно считать единорога мифическим зверем, если бы не Послание Пресвитера Иоанна Папе, в котором он, описывая Тартарию, упоминает о неких метагалинариях. Принято считать, что эти звери такие же выдуманные, как и грифоны с василисками. Но вот интересно, как можно выдумать то, чему аналогов нет? Ведь спинка трона великих ханов имела украшение в виде скульптуры, изображающей «ископаемого» птеродактиля, который, якобы, вымер 66 миллионов лет назад, и стал известен палеонтологам в 1784 году, после обнаружения в Баварии отпечатка скелета на каменной плите, по которому удалось воссоздать внешний облик этого ящера.

Значит, и с прочими «сказочными» зверями не всё так просто. Существует мнение о том, что метагалинариями называли один из видов носорогов, действительно обитавших в Евразии, который вымер, по мнению учёных, около восьми тысяч лет назад. А что если они обитали ещё совсем недавно, и предания о «лошади с рогом на лбу» ещё были свежи во времена Ивана Грозного? Тогда логично предположение о том, что и грифон вовсе не такой уж мифический зверь. Просто рисовали его со слов стариков, которые описывали грифов, доступным для них языком.

Так получился «змей» с птичьей головой и крыльями. Змеями называли всех рептилий, в том числе и «коркодилов», которые не были диковинкой для России даже в позднем средневековье, потому, что сохранилось несколько экземпляров газеты «Псковские ведомости» конца девятнадцатого века, где рассказывается об удивительном происшествии, запечатлённом в летописи. В ней говорится о нашествии «коркодилов», выползших из реки Великой, которые начали «поядоша» кошек и собак, и даже несколько человек притом пострадали.

Кроме того, палеонтологам хорошо известен целый подкласс птерозавров с четырьмя лапами. Передние, обычно совмещены с крыльями, как у летучих мышей. Именно такой вид птерозавра и мог превратиться в грифона, изображаемого не очевидцем, а художником, создавшим рисунок существа по устным описаниям, дошедшим с более древних времён.

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Грифон на Аляске

В общем, уже многие учёные робко начинают высказываться в пользу утверждения о том, что < ![CDATA[ ]]> мамонты< ![CDATA[]]> существовали ещё несколько веков назад, и вполне возможно, что их называли просто – слоны. Останков мамонтов с длинной и густой шерстью до сих пор не найдено. Образ мохнатого гиганта родился только благодаря необходимости как то обосновать сам факт нахождения этих теплолюбивых травоядных на северных территориях. На самом деле, шерсть у мамонтов была жиденькая, чуть больше, чем у индийских слонов. Поэтому, велика вероятность того, что на Зелёной горке у Хубилай-Хана жили именно те слоны, которых мы теперь называем мамонтами.

И о том, что сибирские слоны существовали совсем недавно, существуют не только косвенные свидетельства, такие как оговорка Тургенева, например, в рассказе “Хорь и Калиныч”, где он в описании одежды крестьянина, совершенно буднично говорит о том, что на ногах у мужика были надеты сапоги из мамонтовой кожи, но и прямые утверждения. Так, например, посланник Петра Первого Эбергард Избраннедес, отправленный из Москвы в Катай, писал в своём отчёте 1692 года:

«Древние сибиряки и русские верят, что маманты и слоны одно, хотя зубы из мамантов больше нагнуты, и против слоновых в щеках крепче, о чём следующим образом разсуждают: до потопа, они говорят, места их якобы, были весьма тёплые, и слонов тамо имелось множество, кои со всеми протчими тварьми потопли, и плавая по воде, пока оная збыла, и так же такие слоны в грязях и в болотах остались, а после потопа, климат у них переменился, и стало быть весьма холодно, и оные болоты купно з слонами замёрзли; а как от вешняго воздуха растает, что наверх выходят, а мерзлость от их от гнилости сохраняет…»

Выходит, что в конце семнадцатого века ещё жили люди, которые пережили < ![CDATA[ ]]> потоп< ![CDATA[]]>, и помнят, какой была Сибирь до него. И это очередной момент истины, позволяющий установит боле менее точную дату катастрофы, уничтожившей практически всю восточную часть Великой Тартарии от Урала до западного побережья США. В принципе, для этого годится и 1492 год, ставший годом «открытия Нового света», но куда больше аргументов в пользу того, что всё-таки, это случилось в промежутке между 1645 и 1649 годами. Ведь если мы посмотрим на хронику событий этого периода, то увидим совершенно аномальную картину: по всему миру в это время происходили извержения вулканов, землетрясения, цунами, эпидемии, и голод, унесшие миллионы человеческих жизней по всему свету.

Марко Поло утверждал, что в Катае проживает больше двухсот миллионов жителей, но если это правда, то где останки людей? Тот факт, что Сибирь была практически голой пустыней, лишённой всяческой растительности ещё сто двадцать лет назад подтверждён многократно, в том числе и фотографиями. Следы катастрофы без труда читаются на спутниковых снимках даже сегодня, когда этот регион полностью зарос тайгой. Следовательно, катастрофа на самом деле была совсем недавно, и наряду с мамонтами, шерстистыми носорогами, саблезубыми тиграми, и прочими животными, погубленными потопом, в вечной мерзлоте непременно должны были бы находится и останки людей. Официально их не находили.

И это всегда было основным козырем в руках традиционной науки, утверждающей, что < ![CDATA[ ]]> мамонты< ![CDATA[]]> вымерли в тот период, когда человек ещё мало отличался от обезьяны, и бегал по тундре с дубиной, загоняя мамонтов в ямы, с расставленными на дне заострёнными кольями. А кто из учёных рискнёт поохотиться подобным образом на африканских слонов, чтоб доказать, что так всё и было в действительности? Нет желающих. Но, главное: – а где же тогда останки первобытных приматов, которые гонялись за мамонтами? А официально, их тоже нет. Что же было на самом деле, если потоп был, причём недавно, а кроме останков замороженных мамонтов, нам не показывают ни одного замороженного неандертальца?

Всё станет ясным, если предположить, что останки всё-таки находят, но эти останки не принадлежать доисторическим приматам. Если трупы людей одеты в средневековую одежду, да ещё имеют ярко выраженную европеоидную внешность, то это камня на камне не оставит от нынешнего мира. Рухнет всё, и сразу. Весь мир перевернётся, если всем станет известна правда, которая сделает население Земли практически неуправляемым. И очень похоже на то, что свидетельства, подтверждающие эту версию, существуют. Не могу поручиться за достоверность события, описание которого приведу ниже, но подтвердить или опровергнуть его невозможно. По крайней мере, на данном этапе. Вот, что мне рассказал один мой знакомый, который пожелал сохранить инкогнито:

Останки зеков, или великих моголов?

«История вот как была: услышал всё от того же К… (это фамилия знаменитого геолога, с которым мы по приполярному Уралу вместе ползали). Рассказывать он начал про свою потомственную геологическую династию, мол, и отец и дед его ещё при царе этим занимались, но специализировались именно по золоту. В советское время им давали маршруты и они как разведчики должны были делать шурфы в строго обозначенных местах причем это именно на Колыме было. Вот точных названий или координат он не называл. Или я уже не помню. 18 лет назад, золота там, говорит, полно везде было. А там, куда они пришли содержание просто дичайшее было, на метр кубический породы сто двадцать грамм. Это просто сказочное содержание, не реальное. Только, говорит, в центр сообщили о находке, их снимают с точки, и на прииск ближайший высаживают. А там на поиске завал по плану годовой горит да так сильно что шапки должны были полететь серьезные, вот отец и предложил что если там кусочек выработать то за день можно годовую норму отработать по золоту. Начальство в областной центр сообщает. Там молчание на сутки, потом на вертолёте прилетают товарищи в штатском, с оттопыривающимися подмышками с левой стороны. Тех работяг кого отобрали, – под подписку сразу и условие: работать только ночью. Оцепили район. Ночь. Прожектора. Бульдозер под пушку промприбора породу нагребает когда водой дали промывку эту на трафарет, оттуда люди полетели замороженные. Сам то он это от отца слышал, а я спрашиваю одежда какая что за люди пол возраст? Отнекался. Говорит, этап наверное при Сталине заморозили тут, да и делов… В общем за две ночи они и план перекрыли и на премии всему прииску заработали … Людей, говорит, обратно заровняли землёй бульдозером, и забыть все наказали навечно… Но на вопрос много ли там людей замороженных, ответ был: – «Тысячи»! Кто ж его знает, что там дальше! Мы только краешек поляны зацепили… Вот как то так я услышал это… Там ещё он про камни волшебные рассказывал, что в тех краях есть тоже интересно».

Вот такая история. Тысячи замороженных трупов, это удачный сюжет для ужастика, какие любят сочинять правозащитники, однако мне представляется весьма сомнительным такое объяснение. Тем более, если принимать во внимание неофициальные данные экспедиции доктора исторических наук Юрия Алексеевича Мочанова, 1977 год, входе которой была открыта, так называемая, Дирингская культура.

Официально заявлено, что на территории нынешнего национального парка Ленские столбы, на одном из притоков Лены Диринг-Юряхе, экспедиция обнаружила примитивные орудия труда первобытного человека, сделанные из кварцита. Согласно термолюминесцентному анализу орудий, возраст отложений с культурными остатками составил 370 – 260 тыс. лет назад. Географы относят дирингские находки к 125 -10 тыс. лет назад. Данное утверждение теперь даёт основания для того, чтобы результаты раскопок, стали предметом для изучения Комиссией по борьбе с лженауками и фальсификацией научных исследований при Минобрнауки.

Но это уже нынешняя ситуация, а на весну 1986 года был назначен международный симпозиум в Москве, на котором Мочанов должен был обнародовать основные результаты исследований. Однако, под надуманными предлогами симпозиум сначала перенесли на более позднюю дату, а потом и вовсе отменили. «Перестройка» помешала, видите ли.

И теперь уже никто даже не задаётся вопросом о том, как вообще археологов занесло в глухую тайгу. Ведь они не успевают раскапывать даже то, что они обязаны исследовать в соответствии с графиками градостроительства. Вот как объяснить такое «волшебное» совпадение, Юрий Алексеевич что, сам ткнул пальцем в карту, и поехали копать незнамо что, незнамо где? Нет. Так не бывает. По неофициальным данным, их туда вызвали геологоразведчики, проводившие в том районе изыскательские работы.

И причиной вызова, были вовсе не камешки из кварцита. На них то геологи вообще внимания не обратили. Причиной явилось внезапно открытая полость в скальном грунте, где находились останки десятков людей, чьи скелеты с первого взгляда давали основание утверждать, что это очень древнее погребение. А уж исследуя слои грунта под погребением, были обнаружены и кусочки камней с явными следами их ручной обработки. Но… Сенсация не состоялась. Радиоуглеродный анализ показал, что останки датируются шестым – пятым тысячелетием до н.э. И понятно, что если во всех учебных заведениях мира преподают теорию циклических оледенений, то подобная находка опровергала всю историческую науку напрочь.

Только поэтому открытие века «сморщилось» до камушков эпохи палеолита, которые впоследствии, начали высмеивать. Можно только посочувствовать, предполагая, какой личной трагедией обернулось это издевательство над здравым смыслом для профессора Мочанова.

Как бы то ни было, убедительных доказательств озвученной версии у меня нет, если не считать отсутствие находок останков людей – современников мамонтов, доказательством. На мой взгляд, это одно из самых верных доказательств сокрытия объективной информации. Зачем её скрывать, – очевидно: чтобы не переписывать всю историю заново. И подтверждением данной версии, можно считать парадоксы средневековой картографии.

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Фрагмент карты мира Монте Урбано 1587г.

Сначала географам были хорошо известны очертания материков, рек, гор, как на карте Келлера 1590 года, на которую я не раз ссылался выше, а потом что-то случилось… Парусные суда уже не бороздят просторы Северного Ледовитого океана, как это было в шестнадцатом веке. Теперь вся северо-восточная часть Азии и западное побережье Северной Америки залито водой:

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Фрагмент Новой карта мира Джона Сенекса. 1720г. Колыма и Чукотка на дне океана.

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Фрагмент Новой карта мира Джона Сенекса. 1720г. Северо-запад Америки на дне океана

По моему, яснее некуда. Джон Сенекс назвал свою карту «Новая карта мира». Не видеть и не понимать, что это означает, – верх беспечности. Очевидно, что во второй половине семнадцатого века произошли события, изменившие внешний вид материков, и потребовалась новая карта мира. Объяснения этого факта неграмотностью картографа, не выдерживают никакой критики. До восемнадцатого века у каждого капитана корабля были карты с точно прорисованными береговых линий всех материков, и даже гор и рек имеющихся на них, а тут вдруг внезапно все забыли о существовании этих карт, и пришлось чертить Новую карту мира. А потом ещё и последовала «Эпоха географических открытий». Да, именно так. Эпоха великих географических открытий, на самом деле имела иные временные рамки, нежели заявленные официально, и началась только в восемнадцатом веке, < ![CDATA[ ]]> когда появились хронометры< ![CDATA[]]>, без которых невозможно было определить географическую долготу (координату Y).

Да никто ничего не открывал. Просто потребовалась ревизия, чтобы уточнить, как теперь выглядит наша планета. Витусу Берингу, к примеру, выпал жребий узнать, сохранился ли пролив между Чукоткой и Аляской. Оказалось, что сохранился. И даже получил имя «первооткрывателя». А Жан де Лаперуз был отправлен в 1841 году, чтобы выяснить, на месте ли Сахалин и Хоккайдо, и не появилось ли между ними перешейка. Пролив оказался на месте, и получил новое имя, в честь своего «первооткрывателя». Остальные географические открытия, скорее всего, так же происходили в это время, потому, что прежние подвиги мореплавателей, оказались бесполезными без точных морских карт.

И даже в том случае, если я ошибаюсь в деталях, пусть и существенных, основная версия, на данный момент звучит именно так:

«Спусковым крючком», для преобразования Великой Тартарии в Российскую империю послужил даже не сепаратизм Ивана Грозного, который воспользовался внутренними противоречиями, вызванными моральным разложением правителей Тартарии, приведшим к упадку великой империи, а природный катаклизм, уничтоживший большую часть этой страны, и завершил её историю, практически окончательно, и бесповоротно. Более поздние попытки реванша, предпринятые Алексеем Григорьевичем Черкасским и его воеводой Степаном Разиным, а так же Емельяном Ивановичем Измайловым (Пугачёвым), но, они не увенчались успехом.

Последние резервы Тартарии были уничтожены под видом Отечественной войны 1812 года, а окончательно, осколки Тартарии были «подобраны» Российской империей в 1868 году, когда войска генерала Кауфмана взяли штурмом Самарканд. Так закончилось вековое противостояние Ольденбургов, к которым, скорее всего, принадлежал не только Пётр I и его последователи, но и сам Иван Грозный, с Новгородскими и Каракурумскими. Но ведь эта история не закончилась и в наши дни! Современная Россия является наследницей Великой Тартарии, и битва между восточным и западным типами цивилизации, продолжает разворачиваться прямо на наших глазах. А значит, впереди ещё очень много интересного!

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