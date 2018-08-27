Отношение к лозунгу «Россия для русских» изменилось — опрос
В России впервые за несколько лет выросла популярность лозунга «Россия для русских», следует из данных социологического опроса «Левада-центра».
За год доля граждан, одобряющих его, увеличилась с 10 до 19%, сообщает газета «Ведомости».
Помимо этого, увеличилось негативное отношение к представителям отдельных национальностей. Так, с 17 до 32% выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания в стране цыган.
Другими нежелательными этносами опрошенные назвали китайцев (доля таких людей увеличилась с 15 до 31%), а также вьетнамцев (с 12 до 26%).
Помимо этого, 39% опрошенных положительно отозвались о дискриминационных объявлениях о сдаче жилья или о работе. С 58 до 67% выросло число тех, кто уверен в том, что власти должны ограничивать приток мигрантов.
По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, если в 2014–2017 годах ксенофобию к этническим меньшинствам вытесняло негативное отношение к Западу, то после чемпионата мира по футболу ситуация изменилась.
Отношение людей к США и ЕС улучшилось, а ухудшение потребительских и социальных настроений вкупе с недовольством повышением пенсионного возраста привело к тому, что граждане стали искать источник раздражения среди людей других национальностей.
С этим согласился и директор центра «Сова» Александр Верховский. По его мнению, «потенциал канализации негативных настроений на Запад исчерпался», так как агитация в этом вопросе приняла истеричные формы.
При этом он предположил, что поскольку антизападные настроения быстро снижаться не будут, то и места для роста этнической ксенофобии «останется не так много».
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Артем Филипенок
Источник: rusvesna.su
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Следующий шаг- помочь наРОДу осознать,кто такие русские…И это будет самым трудным шагом…
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Россия должна быть не для русских, а для коренных жителей. И не для пришлых. В руководстве страной коренных жителей должно быть прямо пропорционально их численности. Пришлые – это те, кто имеет свои государства за рубежами России. И они должны быть в нашей власти не выше 3-4 ролей.
Термин русский – прилагательное. Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси.
Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.
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Я бы еще пересмотрела понятие “ксенофобия”, потому как, по большому счёту, это умышленно введённый ложный термин. Ведь, какое определение дают словари? “Ксенофобия – страх или ненависть к чужому, восприятие чужого как опасного”. И практика применения также указывает на злой умысел. Если ты не хочешь, чтобы в твоём доме хозяйничали чужаки, ты будешь против их присутствия, потому как это твой дом и ты как хозяин решаешь кому жить в твоем доме, а кто пусть свой строит, причем на своей земле, а не на твоей.
А нам всем навязывается, причем даже не просьба – в качестве милости, а требование пускать к себе в дом всех, кто захочет, не препятствовать им ни в чем, и смиренно терпеть все их выходки.