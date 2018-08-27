Отношение к лозунгу «Россия для русских» изменилось — опрос

В России впервые за несколько лет выросла популярность лозунга «Россия для русских», следует из данных социологического опроса «Левада-центра».

За год доля граждан, одобряющих его, увеличилась с 10 до 19%, сообщает газета «Ведомости».

Помимо этого, увеличилось негативное отношение к представителям отдельных национальностей. Так, с 17 до 32% выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания в стране цыган.

Другими нежелательными этносами опрошенные назвали китайцев (доля таких людей увеличилась с 15 до 31%), а также вьетнамцев (с 12 до 26%).

Помимо этого, 39% опрошенных положительно отозвались о дискриминационных объявлениях о сдаче жилья или о работе. С 58 до 67% выросло число тех, кто уверен в том, что власти должны ограничивать приток мигрантов.

По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, если в 2014–2017 годах ксенофобию к этническим меньшинствам вытесняло негативное отношение к Западу, то после чемпионата мира по футболу ситуация изменилась.

Отношение людей к США и ЕС улучшилось, а ухудшение потребительских и социальных настроений вкупе с недовольством повышением пенсионного возраста привело к тому, что граждане стали искать источник раздражения среди людей других национальностей.

С этим согласился и директор центра «Сова» Александр Верховский. По его мнению, «потенциал канализации негативных настроений на Запад исчерпался», так как агитация в этом вопросе приняла истеричные формы.

При этом он предположил, что поскольку антизападные настроения быстро снижаться не будут, то и места для роста этнической ксенофобии «останется не так много».

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Артем Филипенок