Восстановление смыслов. Деньги, экономика, власть. Часть 9.
13:27. 21 августа 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Часть 8
В следующей части я собирался рассказать о системе кредитования, но собирая и анализируя информацию по этой теме я через некоторое время пришёл к выводу, что невозможно рассказывать про деньги, не затрагивая такие понятия как власть и экономика. Поэтому я решил, во-первых, изменить название всего цикла на «Восстановление смыслов. Деньги, экономика, власть.», а во-вторых, сделать две большие вставки про власть и экономику, без которых будет сложно понять мои дальнейшие рассуждения и выводы про денежную систему.
Итак. Что же такое власть?
Если опустить длинные философские рассуждения, то власть — это возможность одного человека навязать свою волю другому человеку или группе людей, в том числе вопреки их сопротивлению или желанию. Другими словами, это возможность заставить другого человека действовать в интересах лица, обладающего властью, даже если это будет противоречить его собственным интересам.
В тех случаях, когда происходит взаимовыгодное взаимодействие, согласно свободному договору, проявления власти, по сути, нет.
Давайте рассмотрим варианты, при которых человек будет следовать указаниям и распоряжениям другого человека, а не руководствоваться собственным выбором:
1. Дающий указания и распоряжения другой человек обладает большим опытом и знаниями. При этом следующие этим указаниям и распоряжениям люди это признают и подчиняются им добровольно. Это управление через авторитет управляющего. Причём такой человек далеко не всегда формально наделён властными полномочиями.
2. Навязывающий свою волю физически сильнее, в том числе обладает оружием, которым не обладают остальные, а за отказ подчиниться его воле последует наказание в том или ином виде, вплоть до убийства. Это власть, которая основывается на физическом превосходстве. Управление через насилие.
3. Навязывающий свою волю тем или иным образом создал зависимость от себя у того, кем он управляет. При этом он не обязательно должен быть физически сильнее. На практике часто как раз наоборот. Наиболее характерный пример, когда женщина, которая физически слабее мужчины, начинает им управлять через сексуальную или психологическую зависимость.
На данный момент мне не удалось выделить других причин, которые могли бы заставить человека выполнять волю другого человека. Все остальные так или иначе сводятся к этим трём. Если кто из читателей подскажет другие варианты, буду весьма признателен.
Теперь рассмотрим каждый из этих трёх вариантов более подробно.
Первый вариант является идеальной формой управления, но у него есть несколько важный условий, без которых он не будет работать.
Первое условие я уже назвал. Человек, который наделяется властью, должен обладать большим опытом и знаниями в той области, которой занимается данная группа людей. Для данного варианта это очевидное условие.
Второе условие в том, что у всех людей в группе, как у управляющего, так и у подчиняющихся, должна быть общая цель, ради достижения которой они действуют. При этом цель должна быть в той или иной мере выгодна всем членам этой группы. Если кому-то из членов группы данная цель не выгодна, то при отсутствии других стимулов следовать указаниям лидера группы ему нет никакого смысла.
Третье важное условие состоит в том, что лидер группы должен постоянно демонстрировать тот факт, что он в состоянии эффективно управлять деятельностью этой группы. Если «Акелла» всё время промахивается, то стая должна выбрать себе нового вожака. То есть, если под управлением данного лидера деятельность группы раз за разом не приводит к достижению поставленных целей, то она должна выбрать себе нового лидера группы, поскольку следовать указаниям старого лидера не имеет смысла из-за низкой эффективности и отсутствия результатов.
Запомним эти условия, мы к ним ещё вернёмся чуть позже.
В целом же данный вариант управления характерен для нормального человеческого общества и используется в общинах и так называемых «первобытных племенах». В марксизме это соответствует родо-племенному строю.
Теперь рассмотрим второй вариант, когда управление идёт через явное насилие. Этот вариант управления соответствует так называемому «рабовладельческому строю». Некоторые из элементов этой модели присутствуют и при так называемой «тоталитарной» системе управления.
У данной модели также есть несколько важных моментов, которые следует отметить.
Во-первых, тот, кто с помощью насилия принуждает других людей подчиняться своей воле, на самом деле не заинтересован в том, чтобы калечить или убивать большое количество рабов. Его главная задача вызвать у людей страх, который в конечном итоге и заставит их подчинятся его воле. В тоже время совсем без насилия и регулярной демонстрации силы, своего физического превосходства, а главное, решимости эту свою силу применять вплоть до убийства непокорных, эта модель управления работать не будет.
По этой же причине при всех рабовладельческих или тоталитарных режимах практикуются публичные казни и экзекуции провинившихся. Это было и во времена «римской рабовладельческой империи», и во время романовского «крепостного права», которое не сильно отличалось от рабовладельческого строя, когда казни и наказания превращались в шоу. Во время нацисткой оккупации Германии в 1941-1945 годах партизан, коммунистов и просто провинившихся специально вешали на видном месте, чтобы их увидело как можно большее количество местного населения. При этом часто принудительно сгоняли всё местное население к месту казни или наказания виновных. Аналогичная практика применялась нацистами в концентрационных лагерях. При этом главной задачей было запугать оставшуюся часть населения и тем самым заставить их исполнять волю «хозяев».
Кстати, в этом плане интересно, что во время войны 1941-1945 годов нацисты очень быстро выяснили, что для многих из советских людей личная смерть не является останавливающим фактором. Поэтому они вынуждены были начать применять новые методы, когда за преступление или нападение на немецких военных и служащих наказывался не конкретный виновный или нападавший, а некоторая часть из местного населения, выбранная случайно. Но тут нужно помнить о том, что нацисты в принципе собирались в основном истребить местное население СССР, поскольку считали, что из них не получится хороших послушных рабов.
Наказание не только провинившегося, но и всей его семьи, также достаточно распространённая практика, которая применяется рабовладельческими и тоталитарными режимами для того, чтобы обеспечить подчинение населения.
Во-вторых, особенностью насильственного метода принуждения людей является то, что этот способ требует весьма значительных накладных расходов для поддержания устойчивости системы. То есть те, кто принуждают, должны быть сильнее тех, кого принуждают. Достигается это различными методами. Сюда входит специальная подготовка надсмотрщиков, наделение их правом иметь оружие и обучение правильно применять это оружие, а также обучение различным боевым единоборствам, которые должны обеспечить победу над противником даже без оружия. Само собой, что подчиняемое население, в свою очередь, должно быть лишено права владеть оружием, либо это право должно быть сильно ограничено.
Более эффективное и технологичное оружие позволяет уменьшить общее количество надсмотрщиков, поскольку в этом случае они могут меньшим количеством подавить сопротивление большего количества безоружных рабов, но совсем без надсмотрщиков обойтись не получится.
Таким образом мы выходим на третью проблему насильственного метода, которую кратко можно обозначить как «кто сторожит сторожей?». При увеличении размеров насильственной системы в ней неизбежно появление внутренней иерархии и формирование внутренних группировок, между которыми возникает борьба за расширение сферы влияния и распространение своего контроля с уже имеющейся под контролем части системы на другие части системы или даже на всю систему в целом. То есть, возникает классическая борьба «пауков в банке», которую мы регулярно наблюдаем во всех паразитических системах. Чтобы этого не происходило, элите вышестоящего уровня необходимо, с одной стороны, обеспечивать лояльность нижестоящих уровней пирамиды принуждения через предоставления им более высокого уровня жизни, чем тем, кто находится на уровне ниже, а также дополнительных привилегий и прав, которых лишены нижестоящие уровни. При этом данные права и привилегии не обязательно должны быть продекларированы официально для всего населения. Достаточно их фактическое наличие, когда формально существующие законы и правила на самом деле не применяются к тем или иным уровням иерархии (это мы тоже регулярно наблюдаем на практике).
С другой стороны, элита вышестоящего уровня обязана создать надзорные и карательные структуры, которые должны выявлять и сурово наказывать за любое нарушение лояльности к вышестоящему уровню. Причём реакция по возможности должна следовать не когда уже произошла попытка переворота или захвата власти, а ещё на этапе заговора и подготовки заговорщиков к активным действиям. Само собой, что получить подобную информацию без наличия развитой агентурной сети, которая действует вне рамок формальных декларируемых законов, невозможно. Аналогично реакция на подобные действия нижестоящего уровня со стороны элиты вышестоящего уровня также не обязана быть в рамках формальных законов и правил. Когда есть возможность обставить это как нарушение закона и устроить "показательную порку", чтобы припугнуть и повысить лояльность остальных, это будет сделано. При этом формальные обвинения могут быть вовсе не связаны с тем реальным действием, за которое наказывают, как это было в случае с Домиником Стросс-Каном, которому сфабриковали дело о якобы изнасиловании горничной в отеле. Но на самом деле его наказали за выступление на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка, которое состоялось 3 апреля 2011 года. Во время этого выступления он сказал, что основополагающие принципы западной экономики, заложенные в «Вашингтонском консенсусе», оказались нежизнеспособными и даже опасными. Стремление каждого государства обеспечить минимальный бюджетный дефицит, высокие темпы экономического роста, свободного и неподконтрольного государству финансового рынка и либеральных (то есть низких) налогов – все это привело к тому, что мировой экономический кризис стал неизбежным. Стросс-Кан призвал создать такую глобальную экономику, в которой рисков будет намного меньше, а неопределенности финансового сектора будут регулироваться государством (без ссылок на пресловутый «всемогущий рынок»). При этом деньги и доходы должны распределяться в соответствии с принципом справедливости. Необходимо, по его мнению, придать иное качество глобализации – она должна быть не капиталистической, а справедливой, с «человеческим лицом». Подробнее см. статью Руслана Хазбулатова «Крах «Вашингтонского консенсуса» и что делать российским догматикам-либертарианцам «консенсуса»?».
Но если соблюсти формальности и задействовать формальную правоохранительную систему не удаётся, то для наказания или устранения неугодных будут использованы любые другие методы, которые позволяют решить проблему. В итоге мы получаем «несчастный случай» или очередное эффектное заказное убийство, если необходимо дополнительно припугнуть остальных.
В заключении хочу ещё раз подчеркнуть, что управление через насилие требует весьма значительных накладных расходов с одной стороны, а также порождает потенциальную опасность, что внутри самой иерархии подавления, без создания которой расширение системы управления и подчинения всё больших людей и ресурсов будет невозможно, могут возникнуть центры силы, которые станут представлять угрозу высшему уровню и могут попытаться занять их место.
Соответственно, третья модель подчинения через создание той или иной формы зависимости, является дальнейшим логическим развитием второй модели, которая становится более эффективной и менее затратной для правящей элиты.
Продолжение следует…
Часть 8
В следующей части я собирался рассказать о системе кредитования, но собирая и анализируя информацию по этой теме я через некоторое время пришёл к выводу, что невозможно рассказывать про деньги, не затрагивая такие понятия как власть и экономика. Поэтому я решил, во-первых, изменить название всего цикла на «Восстановление смыслов. Деньги, экономика, власть.», а во-вторых, сделать две большие вставки про власть и экономику, без которых будет сложно понять мои дальнейшие рассуждения и выводы про денежную систему.
Итак. Что же такое власть?
Если опустить длинные философские рассуждения, то власть — это возможность одного человека навязать свою волю другому человеку или группе людей, в том числе вопреки их сопротивлению или желанию. Другими словами, это возможность заставить другого человека действовать в интересах лица, обладающего властью, даже если это будет противоречить его собственным интересам.
В тех случаях, когда происходит взаимовыгодное взаимодействие, согласно свободному договору, проявления власти, по сути, нет.
Давайте рассмотрим варианты, при которых человек будет следовать указаниям и распоряжениям другого человека, а не руководствоваться собственным выбором:
1. Дающий указания и распоряжения другой человек обладает большим опытом и знаниями. При этом следующие этим указаниям и распоряжениям люди это признают и подчиняются им добровольно. Это управление через авторитет управляющего. Причём такой человек далеко не всегда формально наделён властными полномочиями.
2. Навязывающий свою волю физически сильнее, в том числе обладает оружием, которым не обладают остальные, а за отказ подчиниться его воле последует наказание в том или ином виде, вплоть до убийства. Это власть, которая основывается на физическом превосходстве. Управление через насилие.
3. Навязывающий свою волю тем или иным образом создал зависимость от себя у того, кем он управляет. При этом он не обязательно должен быть физически сильнее. На практике часто как раз наоборот. Наиболее характерный пример, когда женщина, которая физически слабее мужчины, начинает им управлять через сексуальную или психологическую зависимость.
На данный момент мне не удалось выделить других причин, которые могли бы заставить человека выполнять волю другого человека. Все остальные так или иначе сводятся к этим трём. Если кто из читателей подскажет другие варианты, буду весьма признателен.
Теперь рассмотрим каждый из этих трёх вариантов более подробно.
Первый вариант является идеальной формой управления, но у него есть несколько важный условий, без которых он не будет работать.
Первое условие я уже назвал. Человек, который наделяется властью, должен обладать большим опытом и знаниями в той области, которой занимается данная группа людей. Для данного варианта это очевидное условие.
Второе условие в том, что у всех людей в группе, как у управляющего, так и у подчиняющихся, должна быть общая цель, ради достижения которой они действуют. При этом цель должна быть в той или иной мере выгодна всем членам этой группы. Если кому-то из членов группы данная цель не выгодна, то при отсутствии других стимулов следовать указаниям лидера группы ему нет никакого смысла.
Третье важное условие состоит в том, что лидер группы должен постоянно демонстрировать тот факт, что он в состоянии эффективно управлять деятельностью этой группы. Если «Акелла» всё время промахивается, то стая должна выбрать себе нового вожака. То есть, если под управлением данного лидера деятельность группы раз за разом не приводит к достижению поставленных целей, то она должна выбрать себе нового лидера группы, поскольку следовать указаниям старого лидера не имеет смысла из-за низкой эффективности и отсутствия результатов.
Запомним эти условия, мы к ним ещё вернёмся чуть позже.
В целом же данный вариант управления характерен для нормального человеческого общества и используется в общинах и так называемых «первобытных племенах». В марксизме это соответствует родо-племенному строю.
Теперь рассмотрим второй вариант, когда управление идёт через явное насилие. Этот вариант управления соответствует так называемому «рабовладельческому строю». Некоторые из элементов этой модели присутствуют и при так называемой «тоталитарной» системе управления.
У данной модели также есть несколько важных моментов, которые следует отметить.
Во-первых, тот, кто с помощью насилия принуждает других людей подчиняться своей воле, на самом деле не заинтересован в том, чтобы калечить или убивать большое количество рабов. Его главная задача вызвать у людей страх, который в конечном итоге и заставит их подчинятся его воле. В тоже время совсем без насилия и регулярной демонстрации силы, своего физического превосходства, а главное, решимости эту свою силу применять вплоть до убийства непокорных, эта модель управления работать не будет.
По этой же причине при всех рабовладельческих или тоталитарных режимах практикуются публичные казни и экзекуции провинившихся. Это было и во времена «римской рабовладельческой империи», и во время романовского «крепостного права», которое не сильно отличалось от рабовладельческого строя, когда казни и наказания превращались в шоу. Во время нацисткой оккупации Германии в 1941-1945 годах партизан, коммунистов и просто провинившихся специально вешали на видном месте, чтобы их увидело как можно большее количество местного населения. При этом часто принудительно сгоняли всё местное население к месту казни или наказания виновных. Аналогичная практика применялась нацистами в концентрационных лагерях. При этом главной задачей было запугать оставшуюся часть населения и тем самым заставить их исполнять волю «хозяев».
Кстати, в этом плане интересно, что во время войны 1941-1945 годов нацисты очень быстро выяснили, что для многих из советских людей личная смерть не является останавливающим фактором. Поэтому они вынуждены были начать применять новые методы, когда за преступление или нападение на немецких военных и служащих наказывался не конкретный виновный или нападавший, а некоторая часть из местного населения, выбранная случайно. Но тут нужно помнить о том, что нацисты в принципе собирались в основном истребить местное население СССР, поскольку считали, что из них не получится хороших послушных рабов.
Наказание не только провинившегося, но и всей его семьи, также достаточно распространённая практика, которая применяется рабовладельческими и тоталитарными режимами для того, чтобы обеспечить подчинение населения.
Во-вторых, особенностью насильственного метода принуждения людей является то, что этот способ требует весьма значительных накладных расходов для поддержания устойчивости системы. То есть те, кто принуждают, должны быть сильнее тех, кого принуждают. Достигается это различными методами. Сюда входит специальная подготовка надсмотрщиков, наделение их правом иметь оружие и обучение правильно применять это оружие, а также обучение различным боевым единоборствам, которые должны обеспечить победу над противником даже без оружия. Само собой, что подчиняемое население, в свою очередь, должно быть лишено права владеть оружием, либо это право должно быть сильно ограничено.
Более эффективное и технологичное оружие позволяет уменьшить общее количество надсмотрщиков, поскольку в этом случае они могут меньшим количеством подавить сопротивление большего количества безоружных рабов, но совсем без надсмотрщиков обойтись не получится.
Таким образом мы выходим на третью проблему насильственного метода, которую кратко можно обозначить как «кто сторожит сторожей?». При увеличении размеров насильственной системы в ней неизбежно появление внутренней иерархии и формирование внутренних группировок, между которыми возникает борьба за расширение сферы влияния и распространение своего контроля с уже имеющейся под контролем части системы на другие части системы или даже на всю систему в целом. То есть, возникает классическая борьба «пауков в банке», которую мы регулярно наблюдаем во всех паразитических системах. Чтобы этого не происходило, элите вышестоящего уровня необходимо, с одной стороны, обеспечивать лояльность нижестоящих уровней пирамиды принуждения через предоставления им более высокого уровня жизни, чем тем, кто находится на уровне ниже, а также дополнительных привилегий и прав, которых лишены нижестоящие уровни. При этом данные права и привилегии не обязательно должны быть продекларированы официально для всего населения. Достаточно их фактическое наличие, когда формально существующие законы и правила на самом деле не применяются к тем или иным уровням иерархии (это мы тоже регулярно наблюдаем на практике).
С другой стороны, элита вышестоящего уровня обязана создать надзорные и карательные структуры, которые должны выявлять и сурово наказывать за любое нарушение лояльности к вышестоящему уровню. Причём реакция по возможности должна следовать не когда уже произошла попытка переворота или захвата власти, а ещё на этапе заговора и подготовки заговорщиков к активным действиям. Само собой, что получить подобную информацию без наличия развитой агентурной сети, которая действует вне рамок формальных декларируемых законов, невозможно. Аналогично реакция на подобные действия нижестоящего уровня со стороны элиты вышестоящего уровня также не обязана быть в рамках формальных законов и правил. Когда есть возможность обставить это как нарушение закона и устроить "показательную порку", чтобы припугнуть и повысить лояльность остальных, это будет сделано. При этом формальные обвинения могут быть вовсе не связаны с тем реальным действием, за которое наказывают, как это было в случае с Домиником Стросс-Каном, которому сфабриковали дело о якобы изнасиловании горничной в отеле. Но на самом деле его наказали за выступление на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка, которое состоялось 3 апреля 2011 года. Во время этого выступления он сказал, что основополагающие принципы западной экономики, заложенные в «Вашингтонском консенсусе», оказались нежизнеспособными и даже опасными. Стремление каждого государства обеспечить минимальный бюджетный дефицит, высокие темпы экономического роста, свободного и неподконтрольного государству финансового рынка и либеральных (то есть низких) налогов – все это привело к тому, что мировой экономический кризис стал неизбежным. Стросс-Кан призвал создать такую глобальную экономику, в которой рисков будет намного меньше, а неопределенности финансового сектора будут регулироваться государством (без ссылок на пресловутый «всемогущий рынок»). При этом деньги и доходы должны распределяться в соответствии с принципом справедливости. Необходимо, по его мнению, придать иное качество глобализации – она должна быть не капиталистической, а справедливой, с «человеческим лицом». Подробнее см. статью Руслана Хазбулатова «Крах «Вашингтонского консенсуса» и что делать российским догматикам-либертарианцам «консенсуса»?».
Но если соблюсти формальности и задействовать формальную правоохранительную систему не удаётся, то для наказания или устранения неугодных будут использованы любые другие методы, которые позволяют решить проблему. В итоге мы получаем «несчастный случай» или очередное эффектное заказное убийство, если необходимо дополнительно припугнуть остальных.
В заключении хочу ещё раз подчеркнуть, что управление через насилие требует весьма значительных накладных расходов с одной стороны, а также порождает потенциальную опасность, что внутри самой иерархии подавления, без создания которой расширение системы управления и подчинения всё больших людей и ресурсов будет невозможно, могут возникнуть центры силы, которые станут представлять угрозу высшему уровню и могут попытаться занять их место.
Соответственно, третья модель подчинения через создание той или иной формы зависимости, является дальнейшим логическим развитием второй модели, которая становится более эффективной и менее затратной для правящей элиты.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com