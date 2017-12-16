Восстановление смыслов. Что такое деньги? часть 1
09:56. 16 декабря 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предисловие
В последние несколько месяцев мне пришлось много беседовать с самыми разными людьми на самые различные темы. И в ходе этих бесед я вдруг обнаружил, что многие из моих собеседников далеко не всегда понимают настоящий смысл, внутреннюю суть тех явлений, процессов или объектов, которые мы обсуждаем. То есть, часто они достаточно много знают о предмете обсуждения, но на самом деле это всё так называемые «книжные знания», которые отражают не внутренний смысл обсуждаемых явлений или процессов, а то, как этот смысл понимает автор прочитанной собеседником когда-то книги, либо даже то, как этот автор хотел бы, чтобы читатель этот смысл понял. Причём далеко не всегда этот автор сознательно искажает смыслы явлений или процессов, о которых пишет. Бывает, что он просто является ретранслятором чьих-то чужих мыслей и идей, либо не сумел до конца разобраться в обсуждаемом вопросе. Но очень часто ложные образы и понятия транслируются сознательно, чтобы исказить у человека восприятие реальности и сделать из него неосознанного проводника этих искажений дальше в сознание других людей.
Другими словами, в нашем мире искажена не только история нашей цивилизации, но и множество других знаний об окружающем мире. Особенно это касается такой области, как экономика и финансы. Людям специально внедряется в сознание ложное понимание тех процессов, которые на самом деле реально происходят в экономике и обществе, чтобы через это ложное понимание ими было проще манипулировать.
Одним из основных видов моей деятельности, с помощью которого я зарабатываю себе на жизнь, является создание и внедрение различных автоматизированных информационных систем, в том числе связанных с обработкой финансовой и экономической деятельности организаций. Когда-то я был рядовым исполнителем, сейчас являюсь начальником отдела одного из проектных институтов. В ходе выполнения подобных работ, чтобы получить реально работающую систему, которая удовлетворяет все нужды заказчика, в том числе те, о которых он вообще не подозревал в момент заключения договора, необходимо провести всесторонний системный анализ предметной области, для автоматизации которой будет применяться разрабатываемая система. Во время этого анализа необходимо выявить имеющиеся сущности и процессы, а также установить все внутренние взаимосвязи между ними. В результате, после завершения подобных работ, я обычно начинал разбираться в этой предметной области лучше, чем те люди, которые много лет проработали в данной организации, поскольку я начинал видеть всю картину в целом и мог отследить такие взаимосвязи, которые им были неизвестны. Неизвестны в том числе потому, что сами они никогда не проводили подробного системного анализа той деятельности, которой уже много лет занимаются. Из-за постоянной «текучки» у них просто не было возможности и времени поднять голову от стола и посмотреть на всю систему в целом.
Позже оказалось, что если применять подобный метод в других областях, то там тоже можно выявить очень интересные особенности, а также скрытые закономерности и взаимосвязи, о которых обычно не пишут в книжках и учебниках. И именно эти скрытые элементы системы помогают тем, кто о них знает, использовать, например, ту же финансовую систему для манипулирования другими людьми, которые об этом не знают.
Предлагаемая вашему вниманию работа, это моя первая попытка поделиться с читателями результатами такого анализа. Само собой, что это моё личное видение сути тех явлений, процессов и сущностей, о которых ниже пойдёт речь. При этом я не претендую на «истину в последней инстанции» и не предлагаю кому-либо слепо принимать мои утверждения на веру. Как и любой другой человек, я могу ошибаться или не знать о каких-либо фактах, которые могут существенно повлиять на общую модель и вытекающие из этой модели выводы и утверждения. Моя основная цель заставить читателя задуматься о тех вещах, которые кажутся ему на первый взгляд простыми и понятными, но при внимательном рассмотрении могут оказаться вовсе не тем, чем он привык их воспринимать.
Как обычно, любая конструктивная критика, замечания и дополнения приветствуются, а те, кто вместо обсуждения темы переходит на личность собеседника и оскорбления, сразу отправляются в баню.
Что такое деньги?
часть 1
часть 1
Первая сущность, которую мы проанализируем, это деньги. Понимание того, чем на самом деле являются деньги, а чем не являются, нам будет необходимо в дальнейшем при рассмотрении множества других тем. В своей работе я буду ссылаться на самые разные источники, но одним из основных будет 3-е издание учебника для бакалавров «Финансы, денежное обращение и кредит» Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов под редакцией профессора Романовского М.В., выпущенного в 2017 году (далее просто «учебник»). Электронную версию этого учебника можно найти по ссылке.
Сначала рассмотрим несколько определений самого термина «деньги».
Первое из «Википедии»:
«Де́ньги — специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий измерителем стоимости других товаров и услуг. Одна из функций денег — роль посредника при обмене одних благ на другие.»
Обратим внимание на то, что в данном определении деньги названы «товаром».
Ещё одно определение из «Банковской энциклопедии»:
«Деньги – физический предмет или запись по счету, который принимается в качестве оплаты за товары или услуги, а также в качестве оплаты долга в определенной стране и социально-экономических условиях. Деньги – это особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом стоимости других товаров и услуг.»
В нём деньги снова названы «особым товаром», но, в тоже время, в данном определении мы наблюдаем уже первое противоречие, поскольку говорится о том, что деньгами может быть как физический предмет, так и «запись по счёту». И если физический предмет можно считать товаром, то «запись по счёту» есть сущность чисто информационная и товаром считаться уже никак не может.
Теперь посмотрим определение термина «деньги» в упомянутом выше питерском «учебнике», которое можно найти на стр.18.
«Деньги — это историческая экономическая категория. Они являются результатом развития товарного производства и товарного обмена в котором выступают в качестве особого посредника.»
На мой взгляд, это наименее понятное для обывателя определение термина «деньги», хотя и наиболее близкое к реальному смыслу того, чем на самом деле являются деньги. На следующей 19 странице есть ещё одно определение термина «деньги».
«Деньги — это информация о стоимости, закрепленная на носителе (материальном или нематериальном), удостоверенная государством и принятая всеми людьми.»
В данном определении впервые как главная выделяется именно информационная сущность денег. Также интересно, что про то, что деньги являются неким «особым товаром» в определениях данного учебника уже вообще не упоминается.
При проведении системного анализа, чтобы выявить главный смысл той или иной сущности в системе, необходимо проанализировать те функции, которые данная сущность выполняет. Поэтому давайте рассмотрим, какие функции выполняют деньги. Сейчас практически во всех источниках выделяют пять основных функций денег:
1.Мера стоимости;
2.Средство обращения;
3.Средство платежа;
4.Средство сбережения и накопления;
5.Мировые деньги.
Иногда ещё выделяют такую дополнительную функцию, как «средство формирования сокровищ», хотя, как мы увидим ниже, на сегодняшний день современные деньги эту функцию практически утратили.
В «учебнике» упоминается ещё несколько функций денег, из которых следует выделить «функция денег как финансового оружия».
Теперь рассмотрим эти функции более подробно, а заодно посмотрим, насколько хорошо на самом деле деньги выполняют эти функции.
Функция денег как меры стоимости состоит в том, что разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены, которая выражается именно в деньгах. Обычно в валюте той страны, в которой происходит обмен. При этом во многих источниках в той или иной форме говорится, что «денежная единица является эталоном товаров».
Тут мы видим первое явное противоречие заявляемым свойствам денег и тем реальным фактам, с которыми каждый из нас знаком по реальной жизни. Что такое «эталон»? Это то, что является практически неизменным во времени и одинаковым для всех случаев применения. Например, метр, как эталон длины, когда-то был зафиксирован в виде металлического эталона, изготовленного вначале из латуни, а позже из платино-иридиевого сплава. Оригинал эталона метра хранится в штаб-квартире Международного бюро мер и весов близ Парижа.
Копии с данного эталона были переданы в другие государства, также использующие метрическую систему длины. В том числе один экземпляр хранится в Москве. Сейчас эти физические эталоны из металла по прямому назначению уже не используются, поскольку появились гораздо более точные методы измерения длины, но в целом, для обеспечения единого метрического пространства, в большинстве технологически развитых стран является обязательной регулярная поверка средств измерения на соответствие заявленной точности.
А вот с деньгами мы по факту наблюдаем совсем другую картину. Мало того, что цена тех или иных товаров может меняться по отношению друг к другу, так ещё и стоимость самих денег также может изменяться во времени по самым разным причинам, включая инфляцию, изменение валютного курса или различных кризисов, как финансовых, так и политических.
Другими словами, деньги не являются «эталоном». Представьте, что вы пытаетесь с кем-то торговать, например, тканью, при этом измеряя длину отреза метром, который постоянно меняет свою длину. И ещё ладно, если бы такие измерения происходили случайно в разных направлениях, но по факту они почему-то в основном оказываются в пользу контрагента. Причём в некоторых случаях, как в России в 1992 году, этот «эталон» может сразу измениться за один год в 250 раз. Да и за последнее десятилетие уровень официальной инфляции был весьма значительным, превышая в 2015 году 12% в годовом исчислении. Так что свойством эталона современные деньги не обладают в принципе. Поэтому мы можем говорить только о том, что деньги являются неким временным эквивалентом обмена.
То, что это именно временный эквивалент, а не эталон, как утверждается, большинство из нас на практике знает на примере использования так называемых у.е. Причём, если раньше под у.е. подразумевался в основном доллар с привязкой к текущему курсу ЦБ, то сейчас это достаточно часто оказывается именно «условная единица», курс которой устанавливает продавец в момент продажи исходя из каких-то внутренних соображений. При этом цены на все товары назначаются именно в этих «условных единицах», которые являются более стабильным и постоянным эквивалентом обмена, а конечная сумма в рублях вычисляется в самый последний момент перед продажей товара.
Аналогичный приём используется при разработке смет в строительстве, где вначале составляется так называемая «ресурсная смета», к которой затем применяется тот или иной нормативный справочник цен на стройматериалы и работы, в зависимости от потребностей заказчика.
Таким образом, мы видим, что современные деньги не имеют функции «эталона», как об этом заявляется, а имеют только функцию временного эквивалента при обмене. Несколько лучше ситуация была в период, когда деньги либо делались непосредственно из золота и серебра, либо имели обеспечение золотом. Но даже тогда реальная стоимость денег не была постоянной и поэтому не могла считаться «эталоном». Кроме того, у так называемых «золотых денег» есть целый ряд недостатков, о которых мы подробнее поговорим позже.
Ещё одно замечание, прежде чем мы перейдём к рассмотрению следующей функции денег, касается одной из фраз в «учебнике», в абзаце на стр. 20:
«Если прежде (когда деньги являлись товаром) товарная и денежная массы сопоставлялись и обменивались на основе сравнения количества труда, затраченного на их производство, то в настоящее время…». В данной фразе содержится фактическая ошибка, которая повторяется со времён подобной формулировки в книге «Капитал» К. Маркса, поскольку стоимость денег никогда не определялась на основе труда, который затрачивался на их производство, хотя бы потому, что основную часть в стоимости золотых монет составляла стоимость золота, из которого их изготовляли. Собственно за чеканку монет монетные дворы получали плату в районе 0.2% от конечной стоимости монет. При этом стоимость самого золота определялась вовсе не затратами количества труда на его добычу, а спросом на золото со стороны элиты. Что касается стоимости остальных монет, которые чеканились из более дешёвого металла, то самостоятельная стоимость была только у серебрянных монет, да и то не везде (так называемая биметаллическая система). А монеты из остальных металлов являлись кратной частью золотых или серебряных монет, поэтому их стоимость определялась через стоимость базовой золотой или серебряной денежной единицы. То есть, она также не имела ничего общего с количеством труда, который затрачивался на их производство. Есть множество примеров, в том числе и в истории России, когда стоимость производства мелких размерных монет оказывалась заметно выше их номинальной стоимости.
Продолжение
Источник: mylnikovdm.livejournal.com