Что такое государство

И действительно, что? В своем материале постоянный комментатор ресурса nstarikov.ru, член Партии Великое Отечество, Сергей Валентинович Лисовский, коснулся этого, одного из самых важных, вопросов

Почему это важно? Потому, что понятия «народ», «общество», «государство», «Отечество» используются произвольным образом. Разницу между ними иногда сознательно не замечают, а в другой ситуации сознательно увеличивают.

«Что же такое – «Государство»?

«Страна», «Родина», «Отечество».

Когда мы говорим о России, мы часто употребляем такие слова, как: «Страна», «Отечество», «Родина», «Государство». Эти слова нам всем хорошо знакомы, а вот смысл их ясен не полностью.

Употребляя эти слова, люди обычно используют их как синонимы, как взаимозаменяемые. А от этого теряется их главный смысл, исчезает их понимание, ясность и ценность.

Что же они обозначают?

«Страна» – это больше географическое понятие. Его уместно употреблять, когда речь идёт о статистических данных России. О её границах, территории, народах и их численности, полезных ископаемых, и так далее…

«Родина» – обычно люди подразумевают по этим словом небольшую территорию со своими особенностями, которую мы любим. Её ещё называют Малая Родина.

Бытует мнение, что это область, в любую точку которой, можно попасть от своего дома, пешком, за световой день. То есть наша Малая Родина — это та территория, которую мы очень хорошо знаем. Дорога она нам, потому что мы здесь родились, выросли, или живём в данный момент. Для нас ценна её природа, люди, архитектура, быт, и даже погода…

Особенно остро это ощущается, когда люди оказываются за границей. Появляется тоска по привычному общению, быту и родному языку. Всё это есть в родной Стране, а в данный момент, не доступно. Поэтому Страна кажется далёкой, но очень родной. Тогда человек ощущает Родиной уже всю свою Страну.

«Отечество» – это наше наследие, доставшееся нам, от наших отцов и от наших предков. Но это также и наследие, которое мы передадим нашим детям и нашим внукам… Отечество – это большой собирательный образ. Это, и наша страна, и наша родина, наша история, наш язык, культура, ценности. Это и наши родственники, наши дети, достижения нашего государства, и многое другое…

«Защищать наше отечество» – означает защищать достижения наших предков, сохранять и преумножать их для новых поколений.

Теперь мы подошли ещё к одному важному слову, для жизни каждого гражданина России – «Государство».

Почему у понятия «Государство», до сих пор нет четкой формулировки.

Почему точное понимание значения этого слова так важно?

Потому, что именно Государство является инструментом развития нашего общества.

Потому, что каждый из нас, каждый гражданин России будет тогда жить хорошо и сможет быть уверен в завтрашнем дне, когда наше Государство будет сильным, процветающим и справедливым!

Что же получается? Мы живем в Государстве, наши предки защищали и развивали его, наши враги пытались его завоевать и разрушить, мы сами хотим жить в сильном, справедливом и комфортном для жизни нашем Государстве. А что такое Государство – толком мало кто понимает, и тем более, никто не может, это понятие, точно объяснить. Простой, логичной и ясной формулировки нет.

Нет чёткой формулировки и в сети интернета, они там все разные: «Организация», «Живой организм», «Институт», но разве это мы готовы защищать, разве это мы хотим развивать и строить? Очевидно, что эти определения, мягко говоря, не точные.

Более того, даже ООН, за всё время своего существования, не смогла дать чёткое определения «Государству».

Сегодня становится, очевидно, что это не случайно.

Около 100 лет назад, англосаксонская элита очень близко подошла к захвату и глобализации мира, разрушив Государство «Россия». Но создание сильного Государства «СССР» – их планы разрушило. 25 лет назад, они снова считали, что своей цели достигли. Но новое восстановление могущества Государства «России», снова обрывает их планы.

От своей цели англосаксы не отказались. Сегодня их желание управлять миром лишь увеличилось. В мире запущено множество мягких, технологичных, малозаметных процессов глобализации, основанных на разрушении государств изнутри. Государства – мешают глобализации тем, что Государство – защищает народы, живущие в нём! Поэтому, в современном Западном мире, не идёт и речи о том, чтобы выработать точное определение «Государству». Наоборот, понятие «Государство», и сами Государства – теперь всячески дискредитируется.

Как же нам успешно строить то, что нас защитит от глобализаторов, если мы имеем о нём смутное представление? Ведь на огромное число спорных вопросов в политике, в экономике и в системах управления государства, мы сможем быстрее найти ответы и решения, если будем точно понимать, что же такое – «Государство»! Мы сможем быстрее понять, как сделать его сильным и процветающим.

Давайте попробуем, разобраться с этим важным вопросом. Для этого посмотрим, на чём базировалось Государство, когда создавалось в древности, выделим его основы, функции и задачи. Проанализировав всё это, попробуем дать определение понятию «Государство».

Условия создания Государства в древности.

Территория с населением тогда начинает считаться государством, когда она получает признание, как Государство. Чтобы получить это признание, в древности, нужно было быть сильным, чтобы защитить свою территорию и людей. Силу обеспечивала армия. Армия должна быть вооружена. Для создания вооружений нужны производства. Для создания производств и армии, необходимо обеспечить разделение труда и общее управление процессами в государстве. Для управления, государству необходим глава Государства. Ему нужны помощники-управленцы – элита.

Для защиты населения, производств и товаров от набегов врагов, нужны были укрепления – крепости. Именно города-крепости, на протяжении многих столетий, обеспечивали развитие и защиту Государств от разорений, захватов и разрушений их соседями.

Обязательные составляющие Государства.

Из выше перечисленных условий, можно выделить следующие составляющие Государства:

Глава государства – человек, задающий направления и приоритеты для пути развития страны, в интересах всего населения.

Элита государства – люди, управляющие государственными процессами, для эффективной реализации многих конкретных задач, в рамках выбранных приоритетов развития.

Население – люди, непосредственно, своим трудом, реализующие планы развития.

Территория – земля, обеспечивающая людей ресурсами.

Крепости – элементы защиты Государства.

Мы перечислили 5 составляющих. Однако, в современных Государствах, крепостей нет. Куда они подевались, и почему? Крепости – это элементы защиты Государства. С развитием цивилизации, они просто видоизменились. Эти элементы защиты вошли и распределились, по оставшимся четырём позициям. Технологии и знания заменили высокие стены.

Теперь, глава Государства стал играть ещё большую роль в защите страны. Более важна, стала элита Государства, как эффективные управленцы; как ученые, разрабатывающие новые технологии; как учёные, обучающие население и создающие условия для его развития; как командующие, руководящие вооружёнными силами. Теперь для защиты Государства, становится более важным и образованное население Государства, благодаря труду которого, развивается Государство и обеспечивается его защита. Стала более важна и территория Государства, обеспечивающая ресурсами, для защиты и развития.

В итоге мы видим, что сами 4-е составляющие Государства стали элементами крепости. Эти 4 составляющие, вместе защищают Государство от агрессоров, являясь теперь и элементами защиты. Мы можем довольно точно сказать: «Государство – это наша крепость». Эта крепость обеспечивает нам защиту и создаёт условия для жизни и развития.

Что такое «элита» и «народ» Государства.

Понятия «глава Государства» и «территория», в пояснениях не нуждаются. А понятия «элита» и «народ», стоит рассмотреть поподробнее.

Элита государства – люди, обладающие большими знаниями, властью, деньгами, материальными ценностями и управляющие населением.

Роль управленцев – для Государства главная. Однако, для самой элиты, обычно, главное – не эта роль, а всё остальное.

Просматриваются 2 типа элиты:

Знать Лучшие люди

Знать, как система управления, базирующаяся (в основном) на силе и подавлении, была актуальна раньше. За вторыми — будущее. Сформировать элиту «Лучшие люди», на базе лучших знаний и патриотизма – это основная задача для того, чтобы рывком вывести Россию, на совершенно новый, недосягаемый уровень развития. Государство с элитой — «лучшие люди» из всего народа, на порядки более конкурентоспособно, чем государство, где элита — «знать». Сталинская экономика нам это наглядно доказала.

Народ Государства.

Что обозначает это понятие, легко разобраться, если посчитать, сколько у нас было предков, несколько веков назад. Возьмём цикл появления новых поколений – 20 лет.

2 человека — папа, мама. А 20 лет назад были:

4 человека — дедушки, бабушки. А 40 лет назад были:

8 человек — прадедушки, прабабушки. А 60 лет назад были:

16 человек — прапрадедушки, прапрабабушки. А 80 лет назад было:

32 человека…

64

128

256

512

1 024

200 лет назад, предков, у каждого современного человека, было более 1 000 человек.

400 лет назад, предков, у каждого человека, было более – 1 000 000 (Миллиона) человек.

600 лет назад – более 1 000 000 000 (Миллиарда) человек.

…

И так далее…

По результатам одних из первых двух переписей, проведённых в 17-м веке (350 лет назад), численность населения Руси, была всего около 13 000 000 человек…

Люди, проживающие веками, на одной территории – хоть и дальние, но родственники.

Слово – народ, теперь и звучит по-другому: «НАшРОД».

Схема Государства, раскрывающая его код развития.

Давайте изобразим Государство, в виде крепости.

Неотъемлемая часть Государства – территория. Большая территория – большое Государство, маленькая – маленькое Государство.

Народ – это стены крепости, непосредственно главный строитель и защитник Государства.

Элита – это башни крепости. Обычно элита — это люди, обладающие большими знаниями, властью, денежными и материальными ценностями.

Глава Государства – это шпиль, он определяет путь и приоритеты развития Государства.

Это наглядно показывает взаимосвязь составных частей Государства.

Если Государство развивается экономически, стены и башни будут увеличиваться в высоту.

Если Государство развивается количественно, то схематичное государство – крепость будет увеличиваться в ширину. Площадь же, или размер полученной картинки будет характеризовать могущество Государства.

Присоединение Крыма, добавило к нашему Государству территорию, людей и местную элиту.

Если хотя бы хоть один из элементов перестанет работать на Государство, то оно начнёт разрушаться. Без патриотического лидера нет целей и будущего. Без элиты – нет управления.

В 1917 и 1991 годах, Россия оставалась и без главы и без элиты.

В 1917 году новая элита и лидеры страны вернули ей Государственность и силу. Сейчас, есть лидер, есть народ, а новая государственно мыслящая элита до сих пор не сформирована. В этом-то и есть основная проблема сегодняшнего дня.

Наши геополитические враги пытаются взять себе под контроль нашу элиту, не давая собрать нам единый организм нашей крепости. Они вбивают клинья везде, где можно: и между «стенами» – нашими народами, между народом и элитой, между народом и лидером, между лидером и элитой. Но мы, теперь должны понимать, что путь к жизни, к развитию, у нас может быть только один — вместе, в единой крепости – в Государстве.

Попробуем нарисовать справедливую схему Государства — крепости, которую хотелось бы видеть любому человеку. Высокие стены – обозначают, что высокими должны быть уровень жизни и уровень образования у народа. В уровне жизни между элитой и народом не должно быть значительных различий. Должны прекрасно работать социальные лифты. Поэтому, Башни элиты должны выделяться, но не сильно отличаться от стен.

Элита должна быть самая разнообразная – во всех сферах жизни – много башен, и делиться элита должна на два вида, по двум задачам:

элита — для лидера – они помогают лидеру планировать и развивать Государство: министры, политики, учёные, генералы, крупные руководители в разных отраслях… элита — для народа – они создают условия для развития и жизни народа. Это лучшие, обладающие большими знаниями: учителя, врачи, губернаторы, предприниматели…

Первую представим вместе с лидером, под шпилем. Вторую – вместе с народом, в стенах.

Получилась Сталинская высотка. Сталин, своими прекрасными архитектурными сооружениями, оставил нам своё видение того, какое Государство нам нужно строить. Он оставил нам его символ, его код для развития.

А какое Государство строят англосаксы?

Кучка элитных кланов, до небес, а народа и не видно, он внизу, у самой земли, почти рабы.

Это не символ Государства, это символ транснациональных компаний. Недосягаемый сословный совет директоров и подчинённые, с минимальным уровнем жизни, которые никогда не достигнут даже среднего уровня. Среднего уровня тут вообще нет.

Мы такого будущего хотим? Нет! Но такой символ нам, в Москве, уже построили…

Развитие Государства, путём формирования социальных процессов.

Как мы видим, из 4-х составляющих государства: Глава, Элита, Население, Территория, 3-и из них – это люди. Взаимоотношения между людьми могут быть разные. Можно выстроить взаимоотношения, направленные на общее развитие, а можно — на дестабилизацию и даже на взаимное уничтожение. Враги заинтересованы в том, чтобы нас разобщить, чтобы уничтожить. Мы же заинтересованы быть едиными, чтобы жить и развиваться. Человеческие взаимоотношения всегда довольно сложные. На этих сложностях и пытаются играть наши враги. В этих условиях, огромную роль играет воспитание, обучение детей и формирование социальных процессов в обществе. Социальные процессы в Государстве формируются поставленными задачами, законами и методами, стимулирующими их выполнения.

В нашей стране этим должно заниматься Государство, и только наше Государство! В интересах людей – в интересах общей защиты и развития. Для своего развития, Государство должно задавать, проводить и контролировать социальные процессы, в интересах общества. От того, какие при этом ставятся задачи, какие создаются условия для их выполнения, как эффективно устраняются возникающие препятствия – зависит скорость развития Государства.

Мы же видим, что в современной России эти процессы задавались не нашим Государством и не для развития населения. Их внедряли: Ельцинская Конституция; «фонды Сороса»; западные НКО; ориентированные на Запад, либеральные деятели, до сих пор занимающие большую часть в элите нашего Государства. Все они разрушают наше Государство мягкой силой.

Эффективно и на благо, социальные процессы могут работать только тогда, когда три составляющих государства (Глава, Элита, Народ), будут объединены единой целью – защита и развитие своего Государства.

Если Государство – наша крепость, то пути решения многих государственных вопросов, становятся понятными. На примере крепости, можно просто и быстро разбираться и моделировать различные ситуации с Государством и его соседями.

Становится понятным, что такое «Патриотизм».

Патриотизм – это желание развивать и защищать своё Государство.

Почему именно Государство? Потому, что если не будет нашего Государства – не будет ни Страны, ни Родины, ни Отечества. Россию уничтожат государства – конкуренты. Нас тогда, вообще не будет.

Очевидным становится то, что:

народ, элита и лидер – должны быть едины в вопросах развития своего Государства.

условия жизни и управления в государстве должны быть такими, чтобы народ, элита и лидер берегли и ценили друг друга, берегли свою землю.

элита должна формироваться из лучших кадров народа, а лидер из лучших кадров элиты.

каждый из элементов Государства должен качественно выполнять свои функции.

Тогда нашему Государству ни один враг не будет страшен, а жить в нём всем будет комфортно.

Вместе мы сможем решить все задачи, стоящие перед нашим Государством.

Получается, что:

Государство – это объединение 3-х структур населения, для собственной защиты и развития, проживающего на определённой территории, и добившееся своего признания.

Государство – это наша крепость.