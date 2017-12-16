Восстановление смыслов. Что такое деньги? часть 2
09:56. 16 декабря 2017 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Переходим к рассмотрению следующей функции денег, как средства обмена. Данную функцию деньги выполняют, когда либо деньги обмениваются на товар, либо товар обменивается на деньги. Вот что по этому поводу сказано в «Википедии»:
«Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене.»
С этой функцией денег все мы также хорошо знакомы. При этом, несомненно, современные деньги выполняют данную функцию. Но давайте проанализируем, насколько хорошо современные деньги выполняют данную функцию, с учётом сказанного в последней фразе про преодоление временных и пространственных ограничений. Если учесть уже сказанное выше о том, что деньги не являются эталоном стоимости из-за инфляции и плавающих валютных курсов, причём временами эти изменения могут быть весьма значительны, то с функцией преодоления временных ограничений современные деньги справляются плохо. Что касается пространственных ограничений, то это справедливо только в пределах того государства, которое выпустило ту или иную валюту. При пересечении границы во многих случаях будет необходимо поменять деньги одного государства на деньги другого.
Функция денег как средства платежа возникает в тех случаях, когда деньги используются для уплаты тех или иных обязательств, при которых не происходит непосредственного обмена товарами. Например, при уплате налогов или обязательств по кредиту. С данной функцией денег проблем меньше всего, поскольку налоги обычно номинированы в той валюте, которую выпускает данное государство, и пересматриваются они не часто. Да и выражены обычно не в конкретной сумме, а в процентах от суммы сделки или полученной прибыли. Что касается кредитов, то в тех случаях, когда банк хочет компенсировать потери из-за инфляции или резкого изменения курса национальной валюты, он меняет ставку по кредиту, а не собственно базовую сумму самого кредита. Если же кредит номинирован в иностранной валюте, а плательщик получает доход в национальных деньгах, то проблемы у него возникают не на уровне собственно договора по кредиту, а при конвертации денег из одной валюты в другую. Вопрос манипуляций с валютными курсами мы отдельно рассмотрим позже.
Функция денег как средства сбережения и накопления проявляется в тех случаях, когда какая то часть денег не расходуется сразу после получения, а откладывается на будущее, либо, когда требуется накопить некоторую крупную сумму денег для покупки какого-то дорогостоящего товара. Поскольку данная функция снова связана с временными промежутками, причём часто достаточно длительными, то тут мы снова сталкиваемся с той же самой проблемой современных денег, связанной с нестабильностью во времени их покупательной способности. Позже мы подробнее рассмотрим этот вопрос, а сейчас я лишь отмечу, что инфляция в современной финансовой системе по своей сути является скрытым налогом на накопления, которые население хранит в наличной форме, или, как ещё говорят «в кубышке» или «под матрасом». Данный налог в конечном итоге попадает правящей элите, которая контролирует финансовую систему, а основная задача этого налога заставить население вернуть неиспользуемые остатки денег в том или ином виде обратно в банковскую систему, либо в том или ином виде инвестировать в экономику.
Что касается функции мировых денег, то есть обеспечения платежей в международной торговле, то данную функцию могут выполнять далеко не все валюты. Во время Парижского соглашения 1867 года функция мировых денег была закреплена единственно за золотом. Летом 1944 года была сформирована новая валютная система, которая получила название Бреттон-Вудской. На ней доллар бы утверждён в качестве «ключевой валюты», а цена золота была жёстко зафиксирована в 35 долларов за тройскую унцию. Для всех остальных стран участниц устанавливались твёрдые обменные курсы валют к доллару, которые центральные банки данных стран должны были поддерживать в пределах +/- 1% с помощью валютных интервенций. Тем самым доллар дефакто превратился в мировую валюту, хотя официально это и не было объявлено. Также интересно, что за счёт фиксации стоимости золота в долларах, была предпринята попытка наделить доллар свойствами эталона, определив некий параметр, который не изменяется во времени.
Сегодня есть много «специалистов», которые утверждают, что для решения существующих проблем как мировой финансовой системы, так внутренней российский финансовой системы, необходимо вернуться обратно к «золотому стандарту». Но это говорит только об их некомпетентности или ангажированности некоторыми правящими кланами, поскольку у валютной системы, которая основана на золотом стандарте, есть свои недостатки, главным из которых является то, что количество доступного золота в мире ограничено и скорость его добычи весьма низка. Поэтому при растущей мировой экономике попытка сохранить «золотой стандарт» рано или поздно всё равно приведёт к нехватке денег, что начнёт создавать серьёзные проблемы в экономике и в какой-то момент может вообще остановить её рост. Если же начать постоянно пересматривать стоимость золота в «ключевой валюте», чтобы компенсировать его нехватку, то фактически это будет являться изменением стоимости валюты, то есть инфляцией, при которой большинство участников рынка пропорционально пересмотрят цены на свои товары и услуги, пытаясь сохранить паритет со стоимостью именно золота, которое по определению в данной системе является главным эталоном стоимости. В результате просто изменится масштабный коэффициент выражения стоимости товаров и услуг, а также номинально вырастет общая сумма наличных денег, но увеличения реального объёма денег в экономике не возникнет, поскольку пропорционально изменилась стоимость всех товаров и услуг. То есть, если вы изменили стоимость золота в три раза, потом выпустили новые деньги, увеличив денежную массу также в три раза, а все участники рынка тоже увеличили все свои цены в три раза, сохранив паритет именно с золотом, то на каждую операцию в экономике также будет нужно в три раза больше денег. Поэтому в натуральном выражении общий объём товарооборота останется неизменным.
Отсюда же следует ещё один недостаток валютной системы, основанной на «золотом стандарте», который состоит в невозможности реально проверить, насколько правящая элита, контролирующая финансовую систему, эмиссионный центр и обеспечивающий выпущенные деньги золотой запас, на самом деле соблюдает установленный стандарт. Другими словами, а можно ли на самом деле обменять бумажные деньги на реальное золото или денег напечатано уже намного больше и на всех существующего запаса золота не хватит.
Но самый главный недостаток Бреттон-Вудской валютной системы был сформулирован Робертом Триффином в начале 1960-х годов, задолго до так называемого «Никсоновского шока», когда американцы в одностороннем порядке отказались от Бреттон-Вудских соглашений. У валютной системы, когда только одна валюта обеспечена золотом, а все остальные валюты обеспечиваются через неё, возникает серьёзное противоречие, которое получило название «парадокс Триффина». Противоречие это состоит в том, что для обеспечения функционирования подобной системы, США должны были выпустить доллар не только для покрытия собственных нужд, но и для покрытия потребности в долларе для обеспечения национальных валют всех остальных государств. Но если большая часть долларов находится за пределами США, обеспечивая валютные системы других стран, плюс постоянная дополнительная эмиссия для обеспечения роста мировой экономики, объём которой увеличивается намного быстрее экономики самих США, то это означает отрицательный торговый баланс самих США. То есть, долларов из страны всегда будет выходить больше, чем возвращаться в неё. Но отрицательный платёжный баланс подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия необходим положительный платёжный баланс. А этом случае доллар начинает вымываться из мировой экономики и постепенно перетекать обратно в США, что приводит к дефициту денег в мировой экономике.
К середине 1960-х годов недостатки Бреттон-Вудской системы и недоверие к американской элите привели к тому, что центробанки разных стран начали обменивать имеющиеся у них запасы долларов обратно на золото. В результате 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон вынужден был объявить о временном запрете конвертации доллара в золото по официальному курсу в 35 долларов за тройскую унцию для центральных банков других стран.
Окончательно Бреттон-Вудская валютная система прекратила своё существование в 1976 году, когда на Ямайке была принята новая валютная система, действующая до сих пор. Основные принципы данной системы следующие:
С одной стороны, отказ от золотого стандарта было прогрессивным шагом, поскольку ограниченное количество золота рано или поздно всё равно привело бы к проблемам роста мировой экономики. Но, с другой стороны, отказ от фиксированных курсов валют и переход к системе, при которой устанавливался режим свободно плавающих валютных курсов, котировка которых определяется на валютном рынке, заложил основу для формирования новой колониальной системы, в которой основным инструментом обеспечения колониального сбора является именно международная валютная система. К этому вопросу мы обязательно ещё вернёмся, поскольку он очень важен для понимания тех процессов, которые сегодня происходят в мире.
Упомянутая в качестве дополнительной функция накопления сокровищ для современных денег перестала быть актуальной, поскольку современные деньги больше не имеют материального выражения. Это имел смысл только пока в качестве денег использовалось золото или деньги изготовлялись непосредственно из золота. Тогда накопление золотых монет было равносильно накоплению других видов сокровищ.
В «учебнике» выделяется ещё несколько функций денег, которые не упоминаются в других источниках, из которых я выделю, на мой взгляд, наиболее важные:
Продолжение
Переходим к рассмотрению следующей функции денег, как средства обмена. Данную функцию деньги выполняют, когда либо деньги обмениваются на товар, либо товар обменивается на деньги. Вот что по этому поводу сказано в «Википедии»:
«Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене.»
С этой функцией денег все мы также хорошо знакомы. При этом, несомненно, современные деньги выполняют данную функцию. Но давайте проанализируем, насколько хорошо современные деньги выполняют данную функцию, с учётом сказанного в последней фразе про преодоление временных и пространственных ограничений. Если учесть уже сказанное выше о том, что деньги не являются эталоном стоимости из-за инфляции и плавающих валютных курсов, причём временами эти изменения могут быть весьма значительны, то с функцией преодоления временных ограничений современные деньги справляются плохо. Что касается пространственных ограничений, то это справедливо только в пределах того государства, которое выпустило ту или иную валюту. При пересечении границы во многих случаях будет необходимо поменять деньги одного государства на деньги другого.
Функция денег как средства платежа возникает в тех случаях, когда деньги используются для уплаты тех или иных обязательств, при которых не происходит непосредственного обмена товарами. Например, при уплате налогов или обязательств по кредиту. С данной функцией денег проблем меньше всего, поскольку налоги обычно номинированы в той валюте, которую выпускает данное государство, и пересматриваются они не часто. Да и выражены обычно не в конкретной сумме, а в процентах от суммы сделки или полученной прибыли. Что касается кредитов, то в тех случаях, когда банк хочет компенсировать потери из-за инфляции или резкого изменения курса национальной валюты, он меняет ставку по кредиту, а не собственно базовую сумму самого кредита. Если же кредит номинирован в иностранной валюте, а плательщик получает доход в национальных деньгах, то проблемы у него возникают не на уровне собственно договора по кредиту, а при конвертации денег из одной валюты в другую. Вопрос манипуляций с валютными курсами мы отдельно рассмотрим позже.
Функция денег как средства сбережения и накопления проявляется в тех случаях, когда какая то часть денег не расходуется сразу после получения, а откладывается на будущее, либо, когда требуется накопить некоторую крупную сумму денег для покупки какого-то дорогостоящего товара. Поскольку данная функция снова связана с временными промежутками, причём часто достаточно длительными, то тут мы снова сталкиваемся с той же самой проблемой современных денег, связанной с нестабильностью во времени их покупательной способности. Позже мы подробнее рассмотрим этот вопрос, а сейчас я лишь отмечу, что инфляция в современной финансовой системе по своей сути является скрытым налогом на накопления, которые население хранит в наличной форме, или, как ещё говорят «в кубышке» или «под матрасом». Данный налог в конечном итоге попадает правящей элите, которая контролирует финансовую систему, а основная задача этого налога заставить население вернуть неиспользуемые остатки денег в том или ином виде обратно в банковскую систему, либо в том или ином виде инвестировать в экономику.
Что касается функции мировых денег, то есть обеспечения платежей в международной торговле, то данную функцию могут выполнять далеко не все валюты. Во время Парижского соглашения 1867 года функция мировых денег была закреплена единственно за золотом. Летом 1944 года была сформирована новая валютная система, которая получила название Бреттон-Вудской. На ней доллар бы утверждён в качестве «ключевой валюты», а цена золота была жёстко зафиксирована в 35 долларов за тройскую унцию. Для всех остальных стран участниц устанавливались твёрдые обменные курсы валют к доллару, которые центральные банки данных стран должны были поддерживать в пределах +/- 1% с помощью валютных интервенций. Тем самым доллар дефакто превратился в мировую валюту, хотя официально это и не было объявлено. Также интересно, что за счёт фиксации стоимости золота в долларах, была предпринята попытка наделить доллар свойствами эталона, определив некий параметр, который не изменяется во времени.
Сегодня есть много «специалистов», которые утверждают, что для решения существующих проблем как мировой финансовой системы, так внутренней российский финансовой системы, необходимо вернуться обратно к «золотому стандарту». Но это говорит только об их некомпетентности или ангажированности некоторыми правящими кланами, поскольку у валютной системы, которая основана на золотом стандарте, есть свои недостатки, главным из которых является то, что количество доступного золота в мире ограничено и скорость его добычи весьма низка. Поэтому при растущей мировой экономике попытка сохранить «золотой стандарт» рано или поздно всё равно приведёт к нехватке денег, что начнёт создавать серьёзные проблемы в экономике и в какой-то момент может вообще остановить её рост. Если же начать постоянно пересматривать стоимость золота в «ключевой валюте», чтобы компенсировать его нехватку, то фактически это будет являться изменением стоимости валюты, то есть инфляцией, при которой большинство участников рынка пропорционально пересмотрят цены на свои товары и услуги, пытаясь сохранить паритет со стоимостью именно золота, которое по определению в данной системе является главным эталоном стоимости. В результате просто изменится масштабный коэффициент выражения стоимости товаров и услуг, а также номинально вырастет общая сумма наличных денег, но увеличения реального объёма денег в экономике не возникнет, поскольку пропорционально изменилась стоимость всех товаров и услуг. То есть, если вы изменили стоимость золота в три раза, потом выпустили новые деньги, увеличив денежную массу также в три раза, а все участники рынка тоже увеличили все свои цены в три раза, сохранив паритет именно с золотом, то на каждую операцию в экономике также будет нужно в три раза больше денег. Поэтому в натуральном выражении общий объём товарооборота останется неизменным.
Отсюда же следует ещё один недостаток валютной системы, основанной на «золотом стандарте», который состоит в невозможности реально проверить, насколько правящая элита, контролирующая финансовую систему, эмиссионный центр и обеспечивающий выпущенные деньги золотой запас, на самом деле соблюдает установленный стандарт. Другими словами, а можно ли на самом деле обменять бумажные деньги на реальное золото или денег напечатано уже намного больше и на всех существующего запаса золота не хватит.
Но самый главный недостаток Бреттон-Вудской валютной системы был сформулирован Робертом Триффином в начале 1960-х годов, задолго до так называемого «Никсоновского шока», когда американцы в одностороннем порядке отказались от Бреттон-Вудских соглашений. У валютной системы, когда только одна валюта обеспечена золотом, а все остальные валюты обеспечиваются через неё, возникает серьёзное противоречие, которое получило название «парадокс Триффина». Противоречие это состоит в том, что для обеспечения функционирования подобной системы, США должны были выпустить доллар не только для покрытия собственных нужд, но и для покрытия потребности в долларе для обеспечения национальных валют всех остальных государств. Но если большая часть долларов находится за пределами США, обеспечивая валютные системы других стран, плюс постоянная дополнительная эмиссия для обеспечения роста мировой экономики, объём которой увеличивается намного быстрее экономики самих США, то это означает отрицательный торговый баланс самих США. То есть, долларов из страны всегда будет выходить больше, чем возвращаться в неё. Но отрицательный платёжный баланс подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия необходим положительный платёжный баланс. А этом случае доллар начинает вымываться из мировой экономики и постепенно перетекать обратно в США, что приводит к дефициту денег в мировой экономике.
К середине 1960-х годов недостатки Бреттон-Вудской системы и недоверие к американской элите привели к тому, что центробанки разных стран начали обменивать имеющиеся у них запасы долларов обратно на золото. В результате 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон вынужден был объявить о временном запрете конвертации доллара в золото по официальному курсу в 35 долларов за тройскую унцию для центральных банков других стран.
Окончательно Бреттон-Вудская валютная система прекратила своё существование в 1976 году, когда на Ямайке была принята новая валютная система, действующая до сих пор. Основные принципы данной системы следующие:
- официально отменен золотой стандарт и золотые паритеты (отменена привязка валют к золоту как для внутренних, так и для международных операций);
- зафиксирована демонетизация золота: центральным банкам разрешается продавать и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам;
- введена система СПЗ (специальные права заимствования, англ. SDR), которые можно использовать как «мировые деньги» для формирования валютных резервов. Эмиссию СПЗ осуществляет МВФ. В функции СПЗ также входит регулирование платежных балансов и соизмерение стоимости национальных валют;
- помимо СПЗ, резервными валютами официально были признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, марка ФРГ, французский франк (последние две трансформировались в евро);
- установлен режим свободно плавающих валютных курсов: их котировка формируется на валютном рынке на основе спроса и предложения;
- государства могут самостоятельно определять режим формирования валютного курса из нескольких вариантов.
С одной стороны, отказ от золотого стандарта было прогрессивным шагом, поскольку ограниченное количество золота рано или поздно всё равно привело бы к проблемам роста мировой экономики. Но, с другой стороны, отказ от фиксированных курсов валют и переход к системе, при которой устанавливался режим свободно плавающих валютных курсов, котировка которых определяется на валютном рынке, заложил основу для формирования новой колониальной системы, в которой основным инструментом обеспечения колониального сбора является именно международная валютная система. К этому вопросу мы обязательно ещё вернёмся, поскольку он очень важен для понимания тех процессов, которые сегодня происходят в мире.
Упомянутая в качестве дополнительной функция накопления сокровищ для современных денег перестала быть актуальной, поскольку современные деньги больше не имеют материального выражения. Это имел смысл только пока в качестве денег использовалось золото или деньги изготовлялись непосредственно из золота. Тогда накопление золотых монет было равносильно накоплению других видов сокровищ.
В «учебнике» выделяется ещё несколько функций денег, которые не упоминаются в других источниках, из которых я выделю, на мой взгляд, наиболее важные:
- информационная функция — возможность получать информацию о состоянии экономики за счёт анализа различных показателей денежного оборота;
- регулирующая функция денег — возможность за счёт регулирования государством количества денег, процентных ставок, пропорций денежного обращения и других показателей оказывать управляющее воздействие на экономику;
- функция денег как финансового оружия — нанесение ущерба государству, вплоть до его разрушения, за счёт нарушения работы его финансовой системы, в том числе за счёт внедрения агентов влияния в финансовый блок управления данным государством. В настоящий момент эта способность денег, вместе с выстроенной под нужды мировой правящей элиты финансовой системой, активно используется против Российской Федерации.
Продолжение
Источник: mylnikovdm.livejournal.com