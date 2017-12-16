Восстановление смыслов. Что такое деньги? часть 3
09:56. 16 декабря 2017 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал: brahman
Начало
Итак, мы рассмотрели все основные функции денег, в том числе выявили целый ряд особенностей современных денег, которые противоречат тем функциям, которые они должны выполнять. А теперь давайте посмотрим, в чём же состоит главная суть денег? Что же общего между всеми рассмотренными выше функциями, которые я кратко ещё раз перечислю:
1.Мера стоимости.
2.Средство обращения.
3.Средство платежа.
4.Средство сбережения и накопления.
5.Мировые деньги.
6. Информационная функция.
7. Регулирующая функция.
8. Финансовое оружие.
Плюс, ещё одна функция, которую почему-то в явном виде не выделяют в учебниках — учёт долгов, поскольку многие долговые обязательства (но не все) и проценты по ним учитываются именно в деньгах.
На самом деле, всё очень просто. Все деньги, независимо от формы их реализации, в первую очередь являются СРЕДСТВОМ УЧЁТА. Именно в этом и состоит их главная функция, а все остальные уже вытекают из неё, как следствие.
Деньги могут использоваться как средство учёта вашего труда, который даёт вам право на получение в будущем некоторой части материальных благ в обмен на ваш труд. В этом случае вы получаете свои деньги в виде заработной платы.
Деньги могут использоваться как средство учёта стоимости товаров, на производство которых был затрачен ваш труд или труд других людей. Стоимость сырья, энергии или оборудования, которое использовалось при производстве этих товаров, в конечном итоге снова сводится либо к труду других людей, либо к налогам, которые взимает государство. Плюс, само собой, прибыль, которую получает хозяин производства, но об этом мы поговорим отдельно.
Деньги могут использоваться как средство учёта, когда вы на свою зарплату покупаете что-то в магазине или получаете какую-то услугу.
Деньги могут использоваться как средство учёта вашего долга, когда вы берёте кредит в банке или занимаете денег где-то ещё на тех или иных условиях.
Деньги могут использоваться как средство учёта, когда вы часть неиспользованных денег кладёте на счёт в банке или инвестируете в какое-то дело.
Деньги могут использоваться как средство учёта при международной торговле.
Очевидно, что упомянутая выше информационная функция денег напрямую вытекает из того, что деньги являются средством учёта.
То, что основной функцией денег является именно учёт, очень хорошо проявляется в так называемых безналичных деньгах, которые по своей сути являются просто цифрами, которые раньше писались на соответствующих карточках счетов в банках (откуда и происходит название), а сейчас учитываются в электронной форме в компьютере. Это подтверждает тот факт, что для функционирования финансовой системы на самом деле не требуются деньги в виде материально выраженного носителя, каковыми являются монеты или бумажные банкноты. То есть, деньги не являются «особым товаром» и никогда им не были. То, что мы используем наличные деньги в виде монет или бумажных банкнот, вызвано в основном технологическим удобством и теми ограничениями, которые возникают при использовании электронных безналичных денег, для использования которых обязательно необходимы соответствующие электронные устройства.
После того, как мы выявили основную функцию денег как средства учёта, нам будет намного проще выявить недостатки существующей финансовой системы, а также сформулировать требования, позволяющие создать более совершенную финансовую систему, которая функционирует не в интересах узкого круга лиц, контролирующих данную систему, а в интересах всего общества в целом.
Но в начале давайте попробуем определить, а что же на самом деле учитывается с помощью денег?
Для начала следует отметить, что современные деньги самостоятельной практической ценности не имеют. Что, опять же, хорошо согласуется с их основной функцией средства учёта. При любом учёте первичным будет именно то, что мы учитываем, а не те цифры, которые мы пишем на бумаге или заносим в компьютер, которые лишь отражают информацию о количестве учитываемых объектов.
Другими словами, мы не можем использовать современные деньги для каких-либо практических целей без их обмена на какие-либо другие товары или услуги. Вы не сможете есть деньги, заливать их в бак автомобиля, строить из них дом и т. п. И это свойство современных денег очень хорошо проявляется в различных кризисных ситуациях, когда наступает резкая нехватка реальных ресурсов, например, во время войн или крупных природных катастроф, когда количество жизненно необходимых продуктов питания, товаров и других ресурсов, например топлива зимой, становится резко ограниченным из-за того, что уничтожаются имеющиеся запасы и разрушается инфраструктура, из-за чего становится невозможным произвести или доставить необходимое количество ресурсов. Во всех этих случаях имеющиеся бумажные деньги резко теряют свою покупательную способность, а безналичные электронные деньги, в случае отсутствия электроснабжения или связи с банковской системой, ведущей их учёт и обслуживание операций, вообще становятся недоступными для использования.
Интересно, что даже металлические деньги, сделанные из золота, с практической точки зрения столь же бесполезны, как и другие формы современных денег, поскольку возможности использования золота очень ограничены, особенно в различных критических ситуациях. Золото невозможно использовать в пищу. Золото является очень мягким и пластичным металлом, поэтому его нельзя использовать как конструкционный материал, из него нельзя делать инструменты или детали каких-либо устройств. За счёт пластичности, из золота очень хорошо делать различные ажурные украшения сложной формы, но в критических ситуациях они будут бесполезны, а следовательно, будут иметь очень низкую ценность с точки зрения выживания. И это подтверждается множеством исторических фактов, когда во время войн и революций люди начинали обменивать имеющиеся у них золотые украшения на те же продукты питания по стоимости в десятки и даже сотни раз меньшей, чем эти вещи стоили в мирное время.
По причине резкой потери реальной покупательной способности денег, во времена всевозможных кризисов резко возрастает количество прямых операций обмена товар на товар, то есть, так называемый «бартер» (от франц. barater — обменивать).
А что происходит при прямом обмене товарами? Происходит смена владельца товара. То есть, у Коли был 10 кг пшеницы, а у Васи было пальто. Они решили обменяться и право владения 10 кг пшеницы после этого перешло от Коли к Васе, а право владения пальто перешло, наоборот от Васи к Коле.
Следовательно, любая операция обмена, по своей сути, является операцией обмена правом владения тем или иным товаром или ресурсом.
Когда в эту цепочку встраиваются деньги по схеме товар-деньги-товар, то это означает, что при передаче кому-либо право владения каким-то товаром или ресурсом и получая за это деньги, с помощью денег во времени и пространстве переносится право продавца товара на получение возможности владения каким-либо другим товаром или ресурсом.
Таким образом, мы приходим к первому важному выводу. Любые деньги являются средством учёта потенциального права владельца денег на получения прав владения или распоряжения любыми другими ресурсами, которые обмениваются на деньги.
Отсюда следует ещё один важный вывод. Реальная ценность денег, их покупательная способность в первую очередь зависит от того, насколько легко и быстро владелец денег может это своё потенциальное право владения обратить в реальное право владения конкретными товарами или услугами. А поскольку практически все современные деньги, включая золотые металлические, не имеют самостоятельной практической ценности, то для использования денег необходимо, чтобы кто-то гарантировал обращение денег, то есть, обеспечивал передачу прав на товары или услуги при предъявлении не реального другого товара, а потенциального абстрактного товара, которые продавец сможет за эти деньги получить когда-то в будущем.
Получаем ещё один важный вывод. Стабильность и популярность тех или иных денег напрямую зависит от силы и авторитета того государства, которое эти деньги выпускает и обеспечивает их обращение с правовой точки зрения. Именно поэтому во время всевозможных кризисов, когда возможности государства по обеспечению прав населения резко сокращаются, наблюдается сильное падение покупательной способности денег. При этом, если кризис происходит не на всей территории государства, а на некоторой части территории, например, во время природного катаклизма, то резкое падение покупательной способности денег также будет наблюдаться в основном на этой локальной территории.
Продолжение следует…
Итак, мы рассмотрели все основные функции денег, в том числе выявили целый ряд особенностей современных денег, которые противоречат тем функциям, которые они должны выполнять. А теперь давайте посмотрим, в чём же состоит главная суть денег? Что же общего между всеми рассмотренными выше функциями, которые я кратко ещё раз перечислю:
1.Мера стоимости.
2.Средство обращения.
3.Средство платежа.
4.Средство сбережения и накопления.
5.Мировые деньги.
6. Информационная функция.
7. Регулирующая функция.
8. Финансовое оружие.
Плюс, ещё одна функция, которую почему-то в явном виде не выделяют в учебниках — учёт долгов, поскольку многие долговые обязательства (но не все) и проценты по ним учитываются именно в деньгах.
На самом деле, всё очень просто. Все деньги, независимо от формы их реализации, в первую очередь являются СРЕДСТВОМ УЧЁТА. Именно в этом и состоит их главная функция, а все остальные уже вытекают из неё, как следствие.
Деньги могут использоваться как средство учёта вашего труда, который даёт вам право на получение в будущем некоторой части материальных благ в обмен на ваш труд. В этом случае вы получаете свои деньги в виде заработной платы.
Деньги могут использоваться как средство учёта стоимости товаров, на производство которых был затрачен ваш труд или труд других людей. Стоимость сырья, энергии или оборудования, которое использовалось при производстве этих товаров, в конечном итоге снова сводится либо к труду других людей, либо к налогам, которые взимает государство. Плюс, само собой, прибыль, которую получает хозяин производства, но об этом мы поговорим отдельно.
Деньги могут использоваться как средство учёта, когда вы на свою зарплату покупаете что-то в магазине или получаете какую-то услугу.
Деньги могут использоваться как средство учёта вашего долга, когда вы берёте кредит в банке или занимаете денег где-то ещё на тех или иных условиях.
Деньги могут использоваться как средство учёта, когда вы часть неиспользованных денег кладёте на счёт в банке или инвестируете в какое-то дело.
Деньги могут использоваться как средство учёта при международной торговле.
Очевидно, что упомянутая выше информационная функция денег напрямую вытекает из того, что деньги являются средством учёта.
То, что основной функцией денег является именно учёт, очень хорошо проявляется в так называемых безналичных деньгах, которые по своей сути являются просто цифрами, которые раньше писались на соответствующих карточках счетов в банках (откуда и происходит название), а сейчас учитываются в электронной форме в компьютере. Это подтверждает тот факт, что для функционирования финансовой системы на самом деле не требуются деньги в виде материально выраженного носителя, каковыми являются монеты или бумажные банкноты. То есть, деньги не являются «особым товаром» и никогда им не были. То, что мы используем наличные деньги в виде монет или бумажных банкнот, вызвано в основном технологическим удобством и теми ограничениями, которые возникают при использовании электронных безналичных денег, для использования которых обязательно необходимы соответствующие электронные устройства.
После того, как мы выявили основную функцию денег как средства учёта, нам будет намного проще выявить недостатки существующей финансовой системы, а также сформулировать требования, позволяющие создать более совершенную финансовую систему, которая функционирует не в интересах узкого круга лиц, контролирующих данную систему, а в интересах всего общества в целом.
Но в начале давайте попробуем определить, а что же на самом деле учитывается с помощью денег?
Для начала следует отметить, что современные деньги самостоятельной практической ценности не имеют. Что, опять же, хорошо согласуется с их основной функцией средства учёта. При любом учёте первичным будет именно то, что мы учитываем, а не те цифры, которые мы пишем на бумаге или заносим в компьютер, которые лишь отражают информацию о количестве учитываемых объектов.
Другими словами, мы не можем использовать современные деньги для каких-либо практических целей без их обмена на какие-либо другие товары или услуги. Вы не сможете есть деньги, заливать их в бак автомобиля, строить из них дом и т. п. И это свойство современных денег очень хорошо проявляется в различных кризисных ситуациях, когда наступает резкая нехватка реальных ресурсов, например, во время войн или крупных природных катастроф, когда количество жизненно необходимых продуктов питания, товаров и других ресурсов, например топлива зимой, становится резко ограниченным из-за того, что уничтожаются имеющиеся запасы и разрушается инфраструктура, из-за чего становится невозможным произвести или доставить необходимое количество ресурсов. Во всех этих случаях имеющиеся бумажные деньги резко теряют свою покупательную способность, а безналичные электронные деньги, в случае отсутствия электроснабжения или связи с банковской системой, ведущей их учёт и обслуживание операций, вообще становятся недоступными для использования.
Интересно, что даже металлические деньги, сделанные из золота, с практической точки зрения столь же бесполезны, как и другие формы современных денег, поскольку возможности использования золота очень ограничены, особенно в различных критических ситуациях. Золото невозможно использовать в пищу. Золото является очень мягким и пластичным металлом, поэтому его нельзя использовать как конструкционный материал, из него нельзя делать инструменты или детали каких-либо устройств. За счёт пластичности, из золота очень хорошо делать различные ажурные украшения сложной формы, но в критических ситуациях они будут бесполезны, а следовательно, будут иметь очень низкую ценность с точки зрения выживания. И это подтверждается множеством исторических фактов, когда во время войн и революций люди начинали обменивать имеющиеся у них золотые украшения на те же продукты питания по стоимости в десятки и даже сотни раз меньшей, чем эти вещи стоили в мирное время.
По причине резкой потери реальной покупательной способности денег, во времена всевозможных кризисов резко возрастает количество прямых операций обмена товар на товар, то есть, так называемый «бартер» (от франц. barater — обменивать).
А что происходит при прямом обмене товарами? Происходит смена владельца товара. То есть, у Коли был 10 кг пшеницы, а у Васи было пальто. Они решили обменяться и право владения 10 кг пшеницы после этого перешло от Коли к Васе, а право владения пальто перешло, наоборот от Васи к Коле.
Следовательно, любая операция обмена, по своей сути, является операцией обмена правом владения тем или иным товаром или ресурсом.
Когда в эту цепочку встраиваются деньги по схеме товар-деньги-товар, то это означает, что при передаче кому-либо право владения каким-то товаром или ресурсом и получая за это деньги, с помощью денег во времени и пространстве переносится право продавца товара на получение возможности владения каким-либо другим товаром или ресурсом.
Таким образом, мы приходим к первому важному выводу. Любые деньги являются средством учёта потенциального права владельца денег на получения прав владения или распоряжения любыми другими ресурсами, которые обмениваются на деньги.
Отсюда следует ещё один важный вывод. Реальная ценность денег, их покупательная способность в первую очередь зависит от того, насколько легко и быстро владелец денег может это своё потенциальное право владения обратить в реальное право владения конкретными товарами или услугами. А поскольку практически все современные деньги, включая золотые металлические, не имеют самостоятельной практической ценности, то для использования денег необходимо, чтобы кто-то гарантировал обращение денег, то есть, обеспечивал передачу прав на товары или услуги при предъявлении не реального другого товара, а потенциального абстрактного товара, которые продавец сможет за эти деньги получить когда-то в будущем.
Получаем ещё один важный вывод. Стабильность и популярность тех или иных денег напрямую зависит от силы и авторитета того государства, которое эти деньги выпускает и обеспечивает их обращение с правовой точки зрения. Именно поэтому во время всевозможных кризисов, когда возможности государства по обеспечению прав населения резко сокращаются, наблюдается сильное падение покупательной способности денег. При этом, если кризис происходит не на всей территории государства, а на некоторой части территории, например, во время природного катаклизма, то резкое падение покупательной способности денег также будет наблюдаться в основном на этой локальной территории.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Товар-товар
Товар-деньги-товар
Деньги-товар-деньги
Деньги-деньги.
Что дальше?