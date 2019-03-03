Восстановление смыслов. Деньги, экономика, власть. Часть 11.
22:16. 3 марта 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Основы социалистической экономики и государства
С момента публикации последней части этой работы прошло уже больше шести месяцев. За это время появилось много публикаций, в которых в той или иной форме авторы говорят о том, что в России необходимо создать или восстановить социалистическое государство. Вот только когда этим авторам задаётся вопрос о том, что из себя должно представлять это государство, какую экономическую модель использовать, внятных ответов получить не удаётся. Максимум, это отсылка к работам Маркса, Ленина и Сталина.
С другой стороны, работы Маркса были написаны полтора века назад на основе анализа существовавшей на тот момент экономико-политической системы. Многим работам Ленина тоже уже больше ста лет, да и с момента публикации последних работ Сталина прошло уже больше 70 лет. За это время в мире многое изменилось, в том числе в экономике и доступных технологиях. Уже по этой причине данные работы если и могут служить отправной точкой, то только после тщательного их переосмысления и приведения в соответствие с текущим моментом.
Ещё одним важным моментом является то, что в тех же работах Маркса имеются ошибки, без исправления которых добиться желаемого результата невозможно. Всем оппонентам, которые считают, что «Учение Маркса вечно, потому что оно верно», я хочу напомнить, что СССР фактически прекратил своё существование в 1991 году, а вместе с ним прекратила существовать и мировая социалистическая система. Если бы учение Маркса было на самом деле верным, то мы бы сейчас жили в социалистическом СССР, а не в капиталистической Российской Федерации.
Я, в меру своих сил и понимания происходящих процессов, решил описать своё видение того, как и почему должны быть организованы современная социалистическая экономика и социалистическое государство.
Базовые основы экономики
Начнём с самых простых вещей. В целом экономика является системой, которая призвана удовлетворять потребности людей, как жизненно необходимые, типа питания и защиты от неблагоприятной окружающей среды, так и вызванные стремлением человека к саморазвитию и самореализации в творчестве в той или иной форме (в данном случае я имею в виду нормального человека с неповреждёнными психикой и мотивацией).
В сутках имеется 24 часа, из которых как минимум 8 часов человек должен спать, это физиологический минимум. Таким образом на активную деятельность остаётся 16 часов, из которых ещё от 1 до 2 часов человек должен потратить на приём пищи, гигиенические процедуры, а также отдых при интенсивной деятельности. Таким образом общее время активной полезной деятельности будет не более 14-15 часов.
Рассмотрим первобытное общество, в котором централизованная экономика и система перераспределения товаров и услуг отсутствуют. Часть времени из доступных 14-15 часов человек должен потратить на то, чтобы обеспечить себе жизненно-необходимые потребности: добыть пищу, сделать себе и своей семье одежду, построить жилище, в котором можно будет укрыться от непогоды, произвести орудия труда и охоты и т. д. И только когда человек обеспечил жизненно-необходимые потребности, он может оставшееся время тратить на себя и свою самореализацию в той или иной форме.
И вот тут мы подходим к самому главному вопросу. Каково соотношение между временем, которое человек вынужден тратить на жизненно-необходимые потребности, и временем, которое он может потратить на себя, в различных социально-экономических системах?
Если рассматривать общину, которая живёт в лесу охотой и собирательством, например племя северо-американских индейцев, то есть работы в которых время, которое требуется на удовлетворение жизненно-необходимых потребностей, оценивается в среднем от 3 до 5 часов в день. Тот факт, что одежда, оружие и предметы быта у данных племён были обычно украшены достаточно сложными узорами и были сделаны весьма качественно, уже сам по себе говорит о том, что у них на это было достаточно много времени. Если вы голодаете и вам необходимо большую часть времени добывать себе пищу, то заниматься украшательством, вышивкой или тонкой искусной резьбой по дереву или кости вы просто не сможете.
Переход к оседлому земледелию и скотоводству привёл к тому, что количество времени, которое теперь требовалось тратить на ведение хозяйства, возросло. Объективно это обусловлено тем, что если раньше требовалось просто собрать в лесу готовые плоды, то теперь добавились работы по подготовке земли и посадке растений, а также последующей обработке полей и сбору урожая. Если рассматривать животноводство, из плюсов получаем то, что вам теперь не требуется выслеживать и преследовать добычу, но в тоже время скот необходимо постоянно кормить или пасти, защищать от хищников и грабителей, запасать корм и обеспечить укрытие на период зимы там, где она холодная.
Как я уже писал выше, проблема защиты засеянных полей при оседлом земледелии тоже встаёт очень остро. Земледелец, в отличие от кочевников-собирателей, привязан к своему полю. Если он потратил достаточно много труда на то, чтобы вспахать и засеять поле, то это имеет смысл только в том случае, если затем он сможет собрать с этого поля урожай. Причём именно он, а не кто-то другой. Следовательно это поле нужно охранять либо самому, либо нанимать для этого охранников, а им нужно будет чем-то платить.
В рабовладельческой системе рабов принуждают работать максимально возможное время, чтобы поучить с ним максимальную отдачу. Соответственно, на сон, еду и отправление естественных надобностей им отводится минимум времени, чтобы раб мог работать на хозяина по 12-14 часов в сутки. Другими словами, раба вынуждают работать на пределе возможностей намного больше, чем требуется для удовлетворения его собственных потребностей, ради удовлетворения всевозможных потребностей рабовладельца, которые выходят далеко за рамки необходимых, а часто даже и вообще разумных.
Данная продолжительность рабочего дня для большинства населения сохраняется и при феодальном строе, и при раннем капитализме. В 1741 году в Российской империи издаётся указ, который ограничивает рабочее время 15 часами в день. Но на практике он начал выполняться далеко не сразу и не везде.
В 1897 году продолжительность рабочего дня для взрослых мужчин в Российской империи была установлена в 11,5 часов, но постепенно рабочие добивались его сокращения и в 1908 году на фабриках Московской губернии был установлен 9,5 часовой рабочий день. А привычный сегодня 8 часовой рабочий день на всей территории страны был установлен декретом Советской России 11 ноября 1917 года.
Но даже при 8 часовом рабочем дне человек на самом деле работает намного больше, чем вынужден был тратить на своё жизнеобеспечение, например, представитель племени северо-американских индейцев. А с учётом того факта, что производительность труда сегодня многократно выросла за счёт механизации, автоматизации и технологий массового производства, основанных на глубоком разделении труда и поточном производстве, время, в течение которого рабочий отрабатывает свою зарплату, по некоторым оценкам, в среднем составляет около 10-15%. Всё остальное время он работает в интересах работодателя.
Завершая рассмотрение данного вопроса нам необходимо зафиксировать два момента.
Во-первых, время, в течение которого человек может выполнять ту или иную работу ограничено. В максимальном пределе оно составляет 16 часов в день, поскольку ещё необходимо время на еду и сон. При этом в случае работы в течение 16 часов сон будет меньше физиологического минимума в 8 часов.
Во-вторых, не смотря на то, что сегодня в большинстве стран установлен 8 часовой рабочий день, это ещё не означает, что для удовлетворения своих потребностей человек должен работать не меньше 8 часов. На самом деле даже при отсутствии машин, механизмов и различных технологий, серьёзно повышающих производительность труда, удовлетворение базовых жизненных потребностей требует намного меньше времени, чем мы вынуждены работать сегодня. Не случайно в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», опубликованной в 1952 году, Иосиф Виссарионович Сталин писал о том, что одной из задач, которые ставит перед собой СССР, является сокращение рабочего дня сначала до 6, а потом и до 5 часов.
А теперь сравните это с предложением олигарха Михаила Прохорова, который предлагал в 2010 году узаконить 60 часовую рабочую неделю вместо сегодняшней 40 часовой, то есть по 10 часов 6 дней в неделю.
В целом же общее сокращение рабочего времени возможно в первую очередь потому, что с ростом механизации, автоматизации и внедрения новых технологий резко растёт производительность труда. Давайте посмотрим как этот процесс происходил в сельском хозяйстве и какие изменения произошли в этой области за последние 100 лет.
Если мы посмотрим на царскую Россию конца 19-го – начала 20-го века, то там ситуация в сельском хозяйстве была удручающая. В среднем урожайность большинства культур составляла САМ-3 или САМ-4. В данном случае единица измерения «сам» означает, что весной была посеяна одна единица веса зёрен, а осенью собрали 3 или 4 той же единицы веса зёрен. Например, посеяли 1 пуд ячменя, а собрали осенью 3 или 4 пуда ячменя. Само собой, что данная величина не обязательно должна быть целой. Это может быть и 3.24 пуда на один пуд посеянных семян.
Другими словами, это коэффициент воспроизводства.
Для сравнения, в 2017 году урожайность пшеницы в России в среднем составила 29,1 центнера с гектара или 2910 кг, при среднем нормативе посева 200 кг семян на гектар. То есть, сегодня урожайность в сельском хозяйстве составляет 14,55 «самов».
Соответственно, урожайность в «сам-3» означает сбор всего 6 центнеров (600 кг) с гектара.
На самом деле урожайность «сам-3» это очень низкий показатель, поскольку при такой продуктивности как минимум одну треть из урожая крестьянин вынужден сразу же отложить на семена на будущий год. Соответственно, у него остаётся только 400 кг с гектара.
Собственная потребность в хлебе на одного взрослого человека считается равной 20 пудов в год. Средний состав крестьянской семьи составлял 6 человек или 3.5 взрослых едока. Соответственно, на среднюю крестьянскую семью требовалось 70 пудов хлеба (1146 кг). ( цифры взяты отсюда )
То есть, только для пропитания членов семьи крестьянину необходимо было обработать 3 гектара или 3 десятины земли (одна десятина равна 1,09 га). Но ведь кроме собственного потребления крестьянин должен платить подати, чем-то кормить скот, иметь возможность что-то продать, чтобы на эти деньги купить необходимые инструменты и предметы, которые он сам произвести не в состоянии. По этой причине необходимым прожиточным минимумом считался надел в 10 десятин земли. Но больше чем у половины крестьянских семей размер надела был меньше. По данным на 1905 год, 2,9 млн. крестьянских дворов имели надел размером менее 5 десятин, 3,3 млн дворов от 5 до 8 десятин, 4,1 млн дворов от 8 до 15 десятин и только у 2,2 млн размер надела превышал 15 десятин. При этом 2,2 млн крестьянских дворов вообще не имели земли и вынуждены были наниматься батраками либо к помещикам, либо к тем, у кого земли был избыток.
Низкая производительность сельского хозяйства в дореволюционной России определяла структуру распределения населения между городом и деревней. В городах жило только 15% населения, а оставшиеся 85% жили в деревне. И при этом они с трудом кормили не только тех, кто жил в городе, но и самих себя. Голод в деревне был постоянным явлением фактически до 1930-х годов, то есть, до того момента, когда за счёт укрупнения хозяйств, внедрения механизации и современных агротехнологий, производительность производства продовольствия удалось существенно повысить. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то непосредственно в сельском хозяйстве работает около 15% населения, то есть, пропорция обратная тому, что было в начале 20-го века накануне революции 1917 года.
Вопрос обеспечения населения продовольствием является одним из главнейших для любой экономики, поскольку каждый житель должен каждый день что-то есть. При этом также желательно, чтобы эта пища была качественной, разнообразной и в достаточном количестве. Перебои с поставкой продовольствия практически всегда приводят к социальному взрыву и часто заканчиваются революциями. Нехватка хлеба в Петрограде в феврале 1917 года стала одной из причин, которая привела к буржуазной революции, отречению Николая II и свержению монархии. Создание искусственного дефицита, который распространялся и на многие продукты, а также введение карточной системы распределения основных продуктов питания, таких как масло, сахар, колбасы в СССР в конце 1980-х годов, было одним из факторов (хотя далеко не единственным), который обеспечил согласие население на разрушение социалистической системы, которое произошло в 1991-1993 годах. Сейчас во время попытки осуществить государственный переворот в Венесуэле, в качестве одного из инструментов используется создание проблем с обеспечением населения продовольствием.
Мы можем много и красиво рассуждать о переходе к новому технологическому укладу, о необходимости создания «цифровой экономики», переводу всего и вся в «цифру». Но после всех этих рассуждений и выступлений на ТОК-Шоу, все выступающие направляются в кафе, ресторан или просто домой, чтобы поесть вполне себе реальную, а не «цифровую» пищу, для которой кто-то должен вырастить продукты, собрать их, а затем приготовить.
Но давайте снова вернёмся к рассмотрению экономики крестьянского хозяйства начала 20-го века, поскольку на его примере мы сможем очень наглядно увидеть общую структуру расходов, которая характерна и для всей экономики в целом. Ещё один важный момент будет состоять в том, что в данном случае мы сможем рассмотреть эту структуру в натуральном выражении без использования денег. Нам это важно, поскольку К.Маркс постулировал отказ от денег в коммунистическом обществе, что до сих пор является одним из ключевых положений марксизма.
Предположим, что у крестьянской семьи из 7 человек, из которых 2 взрослых и 5 детей, имеется надел в 10 десятин, что равно примерно 11 гектарам. В рассматриваемом году они сумели получить урожайность на уровне 3,4 «самов», что составило 680 кг или 41,5 пудов с гектара. Всего с 10 десятин получаем 7480 кг/456,7 пудов зерна.
Из этого объёма крестьянин должен сразу же изъять и отложить на семена для будущего года 2200 кг. Это фонд воспроизводства. Если он этого не сделает, то на следующий год ему нечего будет сажать.
Остаётся 5280 кг.
Исходя из численности семьи ему требуется отложить на питание семье 80 пудов или 1310 кг зерна. Это необходимый минимум питания, без которого семья и сам крестьянин умрут с голоду.
Остаётся 3970 кг зерна.
У него также имеется лошадь и корова. Норматив зерна на лошадь составлял 8 фунтов в день или 1314 кг на год. Норматив на крупный рогатый скот и свиней был в два раза меньше, то есть 657 кг. Итого на корм скоту нужно оставить ещё 1971 кг.
Остаётся 1999 кг зерна или 2 тонны.
Эти две тонны зерна и есть та прибыль, с которой крестьянин должен, во первых, заплатить налоги. А уже то, что после этого останется, он сможет продать или обменять на то, что ему необходимо. От общего объёма урожая прибыль составляет всего лишь 26,7%.
При этом на питание семьи и корм скоту мы взяли самый минимум и не предусмотрели никакого резерва «на чёрный день», который, по хорошему, тоже необходимо иметь.
Так или иначе, избыток урожая в конечном итоге пойдёт на питания кого-то другого, поскольку крестьянин от этого избытка должен будет тем или иным образом избавиться. Продать, чтобы уплатить налоги и подати, либо обменять натурой за услуги кузнеца или мельника. И если мы посмотрим на тот объём, который у нас получился в остатке, то это максимум ещё одна семья, у которой есть только лошадь, либо две семьи поменьше в городе, у которых нет скота вообще.
Необходимо также отметить, что зерно, которое будет продано для того, чтобы уплатить налоги и подати, будет перераспределяться между жителями городов, в том числе тех самых государственных служащих, которые за счёт этих налогов живут.
Мы можем всё это выразить в деньгах, взяв некую стоимость килограмма зерна, но суть при этом на самом деле не изменится. У нас всегда будут три основные составляющие: фонд воспроизводства системы, фонд выживания населения и тот остаток, который мы можем потратить не те или иные нужды: инвестировать в расширение системы, вложиться в изучение новых технологий, чтобы повысить эффективность системы в явном виде, либо на создание общей инфраструктуры в виде дорог и т. п., чтобы повысить эффективность системы косвенно, за счёт снижения издержек на транспорт, потратить на непроизводственные сферы, например, на оборону или культуру. А можем взять и построить себе новый дворец с золотыми унитазами или новую роскошную яхту с перилами из костей динозавров.
Таким образом разница между феодализмом, капитализмом и социализмом только в том, кто и каким образом присваивает себе произведённый экономикой избыток ресурсов, а потом принимает решение на что этот избыток ресурсов потратить.
При феодализме это класс феодалов, которые тем или иным образом закрепили за собой право на землю, которая в этот исторический период является основным ресурсом, который может генерировать главное богатство той эпохи — продовольствие. Соответственно, избыток произведённого продовольствия у крестьян изымается в основном в виде платы за пользование землёй и другими ресурсами, такими как пастбища, леса и т. п., которые формально также все принадлежат феодалу. То, будет ли конкретный царь, князь или барин (нужное подчеркнуть) с точки зрения населения хорошим или плохим, определяется тем, оставляет ли он своим крестьянам что-то помимо прожиточного минимума или выгребает всё подчистую.
В средневековой экономике главным ресурсом является именно продовольствие, всё остальное вторично. А поскольку земля является основным ресурсом для производства продовольствия, то правящая элита, чтобы обеспечить себе полноту власти, должна установить контроль именно над землёй, как ключевым ресурсом.
При капитализме ситуация меняется. Новые технологии и механизация позволяют резко повысить эффективность сельского хозяйства. Это, в свою очередь, позволяет высвободить людей и направить их в города. Но направлять их в города имеет смысл только в том случае, когда вы можете их там чем-то занять. Опять же, новые эффективные технологии на селе невозможно применять без постоянного производства удобрений, машин и механизмов, обеспечивающих на практике этот рост эффективности, а также постоянного снабжения машин и механизмов необходимыми запчастями и топливом.
Таким образом ключевым ресурсом в экономике становятся эти самые фабрики и заводы, а также машины и механизмы, которые и обеспечивают рост экономики. То есть то, что Карл Маркс назвал «средства производства». Соответственно те, кто контролируют средства промышленного производства, обретают реальную власть, поскольку все остальные, в том числе феодалы, оказываются от них зависимыми. Если капиталист на своём заводе не произведёт удобрения, либо трактора и запчасти к ним, а также топливо и машинные масла, то у феодала снова резко упадёт эффективность его сельского хозяйства, а это значит, что феодал получит меньше продуктов, за счёт которых он формирует своё богатство и положение в обществе.
Когда же мы говорим о социализме или коммунизме, то произведённый избыток ресурсов тем или иным образом превращается в общественную собственность, после чего он должен быть тем или иным образом распределён на благо всего общества в целом, а не в интересах узкого круга олигархов и их прислуги. А для этого должны быть созданы соответствующие общественные институты, которые должны получить полномочия по распоряжению общественным ресурсом. Как они будут называться, социалистическим государством, советами народных депутатов, общинами местного самоуправления или ещё как, это уже другой вопрос. Название сути дела не меняет, поскольку есть определённая задача, которую кто-то должен решать. Поэтому когда Карл Маркс пишет о том, что при коммунизме государство должно отмереть, он ошибается. Должно отмереть паразитическое государство, которое защищает и обслуживает интересы правящей паразитической элиты. Но социуму всё равно нужны социальные институты, которые, с одной стороны, будут распределять общественный ресурс, а с другой, контролировать правильность его расходования. В противном случае паразиты просто найдут другой способ паразитирования на общественном ресурсе.
Другими словами, мы должны говорить о том, что новое социалистическое или коммунистическое государство должны быть наполнены новым содержанием и смыслом своей деятельности. С одной стороны должны быть чётко сформулированы функции, которые это социалистическое государство должно решать, а с другой стороны, должны быть созданы реально действующие, а не фиктивные механизмы контроля за деятельностью чиновников любого уровня со стороны всего общества. Необходимы реально работающие и выполнимые процедуры отзыва как депутатов любого уровня, так и губернаторов, глав администраций и даже президента. Необходимо вводить ответственность, вплоть до уголовной, за ложные предвыборные обещания. И не может быть процедуры тайного голосования ни в Государственной Думе, ни в законодательных собраниях любого другого уровня. Все протоколы голосований должны публиковаться поимённо, чтобы общество знало своих «героев». А если кто-то боится открыто высказывать свою точку зрения, то ему не следует идти в депутаты.
Продолжение следует…