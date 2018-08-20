7 технологий, которые нам запретили использовать

Давайте посмотрим на 7 уникальных открытий, которые были скрыты от обывателей. Каким был бы наш мир, если бы не вечная борьба официальной науки против человеческой изобретательности?

Старлайт

Это материал, который способен выдерживать воздействие сверхвысоких температур – более 10 000 градусов…

Создателем удивительного композита является изобретатель-любитель из Йоркшира – Морис Уорд.

Уникальное изобретение “засветилось” на телепередаче “Tomorrows World” в марте 90-ого года. Чтобы проиллюстрировать возможности материала, ведущий покрыл одно куриное яйцо слоем старлайта, а второй оставил без изменений. Оба яйца подвергли нагреву ацетиленовой горелкой, и скорлупа без “термозащиты” мгновенно расплавилась. Каково же было удивление телезрителей, когда после 5-тиминутного нагрева покрытое композитом яйцо осталось целым и невредимым! Ведущий разбил его – оно оказалось абсолютно сырым.

Таким образом, термостойкий состав, по своим характеристикам “переплюнувший” даже кварцевый аэрогель, состоит из 21 ингредиента. Технология была просто обречена на всемирную известность, её можно было запустить в массовое производство, но… В 2011 году изобретатель унёс с собой в могилу тайну создания старлайта.

Генератор Пауля Баумана

Давайте отправимся в швейцарскую коммуну Линден, в гости к общине численностью 250 человек. Она, к слову, ещё с 1980-го года сама вырабатывает для себя энергию. Без какого-либо топлива.

Представляем вашему вниманию электростатические генераторы Тестатика, спроектированные часовщиком Паулем Бауманном почти 35 лет назад. 4 такие чудо-машины вырабатывают энергию мощностью более 750 киловатт. Этого вполне достаточно для обеспечения жилых домов, местной киностудии, телецентра, лаборатории, мебельной фабрики, мастерских, а также зданий коммунальных служб. Устройство базируется на принципе генератора Вимшустра и состоит преимущественно из дисков, которые вращаются, используя силы электростатического взаимодействия. Главный секрет чудо-станций - это содержимое сеточных конденсоров, то есть двух больших цилиндров, без них система не будет правильно функционировать.

Бензин за копейки

Уникальную технологию получения топлива из обычного мусора разработала группа российских учёных в 2012 году. Установка способна преобразовать практически всё – пластик, дерево, бумагу, пищевые отходы – в аналог бензина в объёмах, достаточных для обогрева многоэтажного дома.

Такая шайтан-машина, выйди она в массовое производство, избавит человечество от извечной проблемы гигантских мусорных свалок, плавающих в океане островов из бытовых отходов. Вот он, путь спасения природы и всего человечества от мусорного апокалипсиса! Берите, пользуйтесь!

Однако создание разумного экологичного и экономного общества не входит в планы мировой элиты. Образ человечества как глобального паразита уже давно вбивается в наши головы; это делается для того, чтобы узаконить мировую политику постепенного, но радикального сокращения населения Земли.

Передача энергии по тончайшему проводу

Несколько лет назад российские учёные совершили настоящую революцию в физике – разработали однопроводную систему передачи электроэнергии. Провод, о котором идёт речь, – диаметром сечения всего 8 микрон. Это в 10 раз тоньше человечесткого волоса! Учёные продемонстрировали, как по такой нити, практически не различаемой невооружённым глазом, передаётся ток мощностью 25 киловатт. Такой провод способен питать электричеством 2-3 коттеджа или 1 магазин средних размеров.

https://www.kramola.info/video/protivostojanie/per…

Любопытный момент - это изобретение работает вопреки закону ома. Выгоды от внедрения чудо-провода очевидны – потери при траспортировке электроэнергии практически нулевые, не нужно тратить тонны металла на создание толстых многожильных проводов, можно отказаться от многочисленных трансформаторных подстанций. Однако энергетики делают вид, будто ничего особенно не произошло, и всячески обходят вниманием полезнейшую разработку.

“Звёздные” батареи

А это изобретение 2003 года. Специальная панель собирает солнечные лучи во всех доступных диапазонах, даже в ночное время! Для сравнения: обычная“пальчиковая” батарейка может иметь в среднем мощность 1 Ампер в час. А так называемая “звёздная” – 10 тысяч ампер в час.

Разработчики чудо-батареи обещали запустить её в массовое производство ещё в 2005-ом. До сих пор запускают. Но это ещё далеко не весь список нереализованных изобретений человечества.

Антигравитационный эффект Хатчинсона

В 1979 году канадский исследователь Джон Хатчинсон в результате опытов с продольными полями Теслы открыл интересную серию эффектов. Во время работы источников высокого напряжения (чаще всего, генераторов Ван-дер-Граафа, двух и более катушек Теслы) образуется зона, в которой предметы либо начинают левитировать, либо плавиться (если это металл или дерево).

Чудесами Хатчинсона заинтересовались предприниматели и правительственные учреждения, в особенности, военные научно-исследовательские лаборатории США. “Мы произвели порядка 750 презентаций левитационного поступательного движения”, – говорил сам Хантчинсон, – Образцы металлов крошились и превращались в новые неизвестные металлы. Наблюдались какие-то непонятные эффекты – другие предметы впечатывались в металл. Однополюсные магнитные поля… похожи на ящик Пандоры по своим воздействиям на научное сообщество”. И что? и как отреагировало это самое сообщество? Оно объявило Джона Хатчинсона сумасшедшим.

Холодный ядерный синтез

Что нужно для запуска холодного синтеза? Колба с водой, два электрода – и перед нами готовая электростанция. Правда вода нужна не простая – а “тяжёлая” (дейтерий), и электроды должны быть сделаны из специального сплава. Через них пропускается ток.

Подробнее о самой технологии, о русском учёном Филимоненко, смотрите в прошлом < ![CDATA[ ]]> нашем видео< ![CDATA[]]>, но сейчас не о технической части, а о внедрении.

https://www.kramola.info/video/rusy/russkaja-nauka…

В конце 80-х по поручению Джорджа Буша-старшего, тогда ещё президента США, было создана международная группа экспертов по изучению холодного синтеза. Комиссия очень быстро вынесла вердикт: идея является ошибочной и не подлежит государственному финансированию. Кроме того, устанавливается полный запрет на патентование любых изобретений, в которых даже просто упоминается холодный синтез.

Интересно, что и в советском союзе научная среда ополчилась против этой перспективной технологии. Аналогичная комиссия во главе с академиком Кругляковым, входил в неё и нобелевский лауреат Гинсбург, повторила выводы капиталистических учёных: “Холодный синтез - это лженаука” .

Может быть причина в том, что внедрение технологии холодного синтеза приведёт к обвалу мирового энергетического рынка?

Почему же эти и многие другие изобретения не внедряются массово?

Во-первых, полезные изобретения удешевляют жизнь, в главная цель мировой системы - это получение максимальной прибыли любыми способами.

Во-вторых, освободившись от рабского труда, человек поднимет голову и поймёт, что у него есть хозяин, а там недалеко и до вопросов, на каком основании этот господин распоряжается твоей жизнью.

И, в-третьих, пропасть в технологическом развитии между элитой и стадом принципиально важна, ведь она позволяет закрепить мировое господство. Какими технологиями уже владеют сильные мира сего? Может быть разрыв такой, как от африканских аборигенов до лётчиков-космонавтов?

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