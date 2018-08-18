Кто стёр 5500 лет истории Руси?

Лже-Петр 1 своим указом, в лето 7208 от С.М.З.Х. украл у народа более 5500 тысяч лет его истории, уравняв тем самым богатое событиями и победами прошлое Руси с Европой, которой далее 5 тысяч лет тому назад вообще не было....

Стирание памяти о календаре

Автор - Григорий Терещенко

Россия - Великая страна!

Её величие неоспоримо на всех временных отрезках её истории, не важно, будь то прошлое, или настоящее. Во все года её величие не зависело также и от текущего названия страны - Рассения, Тартария, Русь, Россия - не названия сделали нашу страну Великой! А что же тогда? Русский народ, и другие коренные народы, Россию населяющие, вот кто делает нашу страну таковой! Своими ежедневными светлыми деяниями и подвигами, заботой о ближнем и безкорыстном желании помочь друг другу и своей стране, совестью и благородством, день ото дня строят фундамент величия России.

Но, нужно быть объективным, далеко не всем по нраву такое положение вещей, и потому многие наши внешние «соседи» прилагают большие усилия, чтобы Великая Россия таковой не была. Также дела обстоят и внутри государства. В нашей стране, да и не только в нашей, существуют определённые люди, которых можно назвать термином «Социальные паразиты» - это те люди, которые не желают жить плодом трудов своих, а желают жить плодом трудов других людей. Социальным паразитам не выгодно величие России, они стремятся войти во власть, и изменить, перекроить историю под себя, под те корыстные интересы, которые выгодны только лично им. И при этом им совершенно не важно, что такая «история» не будет соответствовать действительности.

Факты давних времён упорно говорят нам о том, что после подмены Петра I, в то время, когда он находился в Европе с Великим посольством, на своего ставленника, лже-Петра «Великого», Пётр (точнее сказать уже лже-Пётр), по «возвращении домой» издал ряд указов, имевших весьма губительное последствие для русского и других коренных народов России.

Вот, например, лишь некоторые из них:

- Сократил русский алфавит с имевшихся тогда 43 буквиц, до 38.

Вообще, строго говоря, в качестве отступления от основной темы данной статьи можно добавить, что сокращали русский алфавит с изначальных 49 буквиц до теперешних 33 букв и другие «деятели» как до Петра, так и после него:

Изначальный алфавит русского языка составлял 49 буквиц

Кирилл и Мефодий сократили его до 44 буквиц

Ярослав Мудрый сократил его ещё до 43 буквиц

Пётр I сократил до 38 буквиц

Николай II сократил до 35 буквиц

Луначарский в 1918 году сократил до 33 буквиц, и убрал их образность. В результате этого язык стал без образным, образоваѦние (построение образов) превратилось в образование, буквицы превратились в буквы.

И смотрите, сейчас, на наших с Вами глазах, 33-я буква русского алфавита «ё» тоже уже официально признана не обязательной к применению. Вместо неё на законных основаниях теперь часто стали писать букву «е». И пишут букву «е» вместо буквы «ё» уже везде, даже в книгах для детей младшего возраста. И получается, как в шутке: «в ближайшие дни страна передохнёт от холода». Поставь в этой фразе букву «е» вместо буквы «ё», и смысл фразы поменяется кардинально.

А к чему приводит такое упрощение алфавита?

К тому, в том числе, что теперь нужно уточнять, какое значение в данном контексте имеет то или иное слово.

Раньше же ничего уточнять было не нужно, всё было сразу понятно, например:

Міръ - Вселенная

Миръ - Состояние без войны

Мïръ - Община

Мѵръ - благовонное масло

Мӕръ - мера времени.

Поэтому, теперь название знаменитого произведения «Война и Mїръ», написанного Л.Н. Толстым задолго до проведения Луначарским реформы русского языка, нами понимается как «война и не война». А на самом деле название этого произведения нужно понимать, как «война и общество».

Фотография Луначарского взята из книги Луначарского «Месяц по Сибири», Ленинград, 1929 год.

- Ввёл крепостное право для русского народа. А это фактически рабство. Раньше на Руси ничего подобного никогда не было.

- Приказал собрать со всех монастырей, церквей и других мест страны, например, у простых её граждан, все старинные летописи и книги, якобы для «снятия копий». После этого ни книг, ни их копий, никто уже не видел. В то же время, неисполнение данного приказа, либо отказ людей расставаться со своими книгами, карались лишением жизни. Довольно сомнительная «забота» о древних книгах, не правда ли?

- Именно Пётр I привёз из Швеции водку крепостью 18 градусов и начал буквально насаждать пьянство на Руси, что было ему довольно трудно сделать, учитывая, что до Петра I пьянство считалось пороком, за который при Иване IV Грозном, например, сажали в тюрьму.

- Отменил русские меры длины и веса - сажени, локтя, вершка.

- Запретил выращивание ряда сельскохозяйственных культур типа Амаранта, который являлся основой русского хлеба.

Дальше - больше. Недруги Руси, внешние и внутренние, а именно, социальные паразиты, справедливо посчитали, что если у народа отнять его Великое прошлое, то не будет и Великого будущего. Ведь древо без корней не растёт, а попросту высыхает!

Сказано - сделано, и очередным своим указом, в лето 7208 от С.М.З.Х., Пётр I повелел 1 генваря (1 января) поздравлять друг друга с «новым 1700 годом от Р.Х.». Украв таким образом у народа более 5500 тысяч лет его истории, или, правильнее будет сказать, его летописи, Пётр «Великий» ловко снивелировал, уравнял тем самым глубокое и богатое событиями, свершениями и победами прошлое Руси, и не могущую похвастаться тем же Европу, которой далее 5 тысяч лет тому назад вообще не было, и на данной территории никто не проживал по одной простой причине - из-за находившегося на месте нынешней Европы ледника.

Но я абсолютно уверен в том, что любящему свою Родину - Россию, человеку, из данной статьи впервые услышавшему об утрате «из обихода» такого количества лет истории, станет интересно, а что же было со страной в эти самые утраченные ею годы? Ответ на этот вопрос простой - и в эти утраченные годы, и даже ещё дальше в прошлое, многие десятки тысяч лет назад, наша Родина жила и процветала, множила своё величие, как это было всегда и всегда будет, благодаря русскому и другим коренным народам, её населяющим. У неё была высокая культура, письменность, и Великие победы. Очередная победа досталась нашим предкам столь тяжело, что, заключив с проигравшей стороной мирный договор, они решили увековечить память о данном событии в веках. Именно поэтому у наших предков и возник новый календарь (или, правильнее сказать, Коляды Дар), согласно которому сейчас 7526-е лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме (7526 лето от С.М.З.Х.). Другими словами, точкой нового отсчёта для летоисчисления наших предков послужило заключение мирного договора с проигравшей стороной. Этой проигравшей стороной была империя Великого дракона (древняя Аримия) - нынешний Китай, а Звёздный Храм, в котором был заключён мир, располагался в то время на территории нынешней Сибири.

Старославянский Солнечный Календарь, Коляды Дар, Круголет Числобога:

Можно только представить себе, насколько тяжёлой оказалась для наших предков эта победа, если они от данного события начали своё новое летоисчисление. Символом этой победы стал всадник на коне - русский витязь - поражающий копьём дракона. И, хотя сейчас данный образ и считается относящимся к Христианскому миру, и художники рисуют его на иконах для церквей как святого Георгия победоносца, но, на самом деле, появился этот образ на много тысяч лет раньше возникновения как Христианской религии, так и любых других мировых религий тоже.

Русский витязь, поражающий копьём дракона:

Этот образ также является официально признанным гербом города Москвы.

Информация о том, что сейчас по календарю наших предков 7526-е лето от С.М.З.Х., может оказаться очень уж непривычной, особенно для людей, которые привыкли, что на дворе у нас всего лишь 2018 год. И, может быть, в это даже трудно будет сразу поверить. Ну, так это совершенно и не проблема. Недруги нашей Великой Родины, социальные паразиты, сумели уничтожить многие артефакты нашего прошлого, но, всё же, далеко не все, хотя и прилагали к этому большие усилия. Поэтому, кто захочет узреть - тот увидит, нужно лишь захотеть чуточку вникнуть, перепроверить эту новую для себя информацию, переварить её, постараться прочувствовать что говорит тебе твоё внутреннее «Я», твоя душа - она точно сможет определить, где правда, а где ложь. Ведь до сих пор сохранилась масса артефактов, которые датированы старым летоисчислением - это и книги с ещё совсем недавних времён (например, 300 лет назад), и надписи на старинных храмах и надгробных камнях князей, и многие другие свидетельства, открывающие нам правду.

Изображения артефактов, датированных согласно летоисчислению по старому стилю:

Если захотеть, и при этом не полениться поискать как следует, то можно удивиться самому, и удивить своих друзей, сколько же много существует подобных артефактов. Да и наша генетическая память подсказывает нам правдивость изложенного. Ведь никому и в голову не придёт сказать, например, «годоисчисление», «годопись» и «годописец»? А вот слова «летоисчисление», «летопись» и «летописец» льются сами собой, как песня, и это не удивительно - до 1700 года от Р.Х. слово «год» в русском языкебыло не известно. И многие-многие поколения наших предков употребляли слово лето.

Обратите внимание, что на изображениях выше иногда вместе со старым летоисчислением присутствует и новое - от Р.Х. Это не случайно, ведь после смены Петром I календаря многие десятки лет народ продолжал путаться, мысленно опираясь больше на старый, привычный ему календарь, нежели на новый. А многие люди и вообще саботировали «нововведение» Петра I принципиально. Например, Александр Сергеевич Пушкин свои произведения продолжал подписывать датой согласно старому стилю. Пушкин, и такие же, как он, люди, не хотели, чтобы вот так, в одну секунду, благодаря росчерку пера государева под указом о смене календаря, их Родина потеряла более 5500 лет истории. Поэтому, для лучшего понимания людьми текущей даты, на произведениях, родившихся «на свет» в 1700 году от Р.Х. и позже, проставлялись даты согласно и старому, и новому «стилю» одновременно.

Нужно добавить ещё, что самыми древними цивилизациями согласно официальной истории являются Китайская (5000 лет) и Шумерская (6000 лет). Вот тут и можно сравнить возраст Шумерской цивилизации и возраст нашей Родины, который не ограничивается 7526-летней историей, потому что до победы над империей Великого дракона у наших предков был другой календарь, с другим летоисчислением, согласно которому сейчас лето 13026 от Великой Стужи, а до этого календаря был третий. И так далее, вглубь веков и тысячелетий. И сам мирный договор между Русами и империей Великого дракона был заключён в день осеннего равноденствия, или в 1 день первого месяца лета 5500 от Великой Стужи. Великая Стужа - это великое похолодание, или, по сути дела, ледниковый период.

Знание этой информации может помочь уважаемому читателю ещё вот в чём. Если он когда-нибудь увидит старинную летопись или другое произведение, датированное по новому стилю, но ранее 1700 года от Р.Х. (например, 1630 год от Р.Х.), то он смело сможет для себя осознать, что это грубая подделка. Потому что раньше 1700 года от Р.Х. на Руси данный календарь не использовался. Все настоящие, не поддельные произведения до 1700 года от Р.Х., датировались только летами от С.М.З.Х.

У некоторых людей, прочитавших данную статью, может возникнуть вопрос - «А что же делать теперь, когда доселе не известная мне информация обрушилась на меня?». Ответ и тут очень прост. Нужно ещё больше любить свою Великую Родину, Россию, знать и любить её Великое прошлое, ещё больше гордиться своими Великими Предками, помнить их заслуги и Великие победы, и рассказывать об этом другим людям, для того, чтобы те в свою очередь ещё больше любили и ещё больше гордились тоже.

Великая страна, Великий народ, Великое прошлое, настоящее и будущее!

И лично я горд, что родился именно в России, а Вы?

Ну и ещё не лишним будет поздравлять друг друга с новолетием (сравните по звучанию слово новолетие со словом новогодие), которое наступает каждый год в день осеннего равноденствия, в 20 числах сентября, как это делали наши предки ещё задолго до внедрения Петром I нового календаря. В прошлом, 2017 году, например, новолетие наступило 22 сентября. В этом, 2018 году, новолетие наступит 23 сентября.

Делитесь этой информацией со своими друзьями и знакомыми, в ней есть повод для гордости! И Вы, тем самым, тоже примите участие в приближении того долгожданного светлого дня, когда для тёмных людей, а именно для социальных паразитов, наступит конец света, а для светлых людей наступит конец тьмы, как это и было уже неоднократно предсказано многими предсказателями далёкого и не очень далёкого прошлого.

Статья написана в лето 7526 от С.М.З.Х. (2018 год).