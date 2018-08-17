Нравственная экономика. Михаил Величко

Концептуал СМИ Потребности формируются уровнем осознанности

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко о том, как нравственность напрямую соотносится с экономикой.

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