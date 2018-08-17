Нравственная экономика. Михаил Величко
00:01. 17 августа 2018 Просмотров - 29 Один комментарий Опубликовал: brahman
Потребности формируются уровнем осознанности
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко о том, как нравственность напрямую соотносится с экономикой.
=======================================================================
Рекомендуем:Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
=======================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Концепция общественной безопасности (КОБ) авторского коллектива Внутренний Предиктор СССР. КОБ была разработана на заре перестройки. За прошедшие четверть века авторским коллективом были написаны десятки книг и аналитических записок по всем аспектам бытия. Именно благодаря КОБ люди узнали о наличии глобального надгосударственного и эгрегориально-матричного управления. Данная концепция раскрыла суть ростовщичества, концептуальной власти, идеологий и религий, закона времени, типы строя психики человека. КОБ показала, что монархия, капитализм и социализм являются толпо-элитарным обществом, то есть, между ними нет существенной разницы. Авторский коллектив ВП СССР имеет глубочайшие познания в государственном и общественном управлении, но сознательно или не осознанно не рассматривает следующие положения:
1. Ложность официальной исторической науки, а именно традиционная хронология Скалигера-Петавиуса. Официальная история поддерживает концепцию, что Россия вторична по сравнению с Византийской цивилизацией (Москва – третий Рим) и наличие татаро-монгольское ига.
2. Самый важный концептуальный вопрос человечества – малая Родина (Родовое поместье). Идеолог КОБ Виктор Ефимов вместо того, чтобы распространять идею Родовых поместий, говорит о поместно-усадебной урбанизации с выдачей земельных наделов под залог той продукции, которая будет выращиваться на этой земле. Получается, что Виктор Ефимович поддерживает ростовщичество, предлагая давать землю взаймы. Не понимая важности земельного вопроса, авторы КОБ утверждают, что все проблемы нашей страны связаны с Библейской концепцией, которая пришла вместе с крещением Руси в 988 году нашей эры. В действительности, Библейская концепция стала возможной на Руси только после того, как у человека отняли землю. Если бы у Русов землю князья (бывшие конюхи) не отобрали, если бы не получили бесконтрольное снабжение ресурсами и людьми, то никакая Библейская концепция на Руси бы не прижилась. Получается, что ВП СССР путает причину со следствием и в отношении прошлого, и в отношении будущего. Ибо, прежде чем вычёркивать из общества Библейскую концепцию, необходимо шагнуть выше уровнем – убрать причину, по которой восприятие такой концепции обществом стало возможным. Получается, что КОБ не ставит во главе идею Родовой земли, как личное неотчуждаемое пространство человека. Никакая «поместная урбанизация в счёт будущих урожаев», как предлагает Виктор Ефимов, не пройдёт.
3. Видовая пища человека – сыроедение, то есть потребление в пищу сырых растительных продуктов. Лечение обычным и сухим голоданием.
4. Естественное земледелие или пермакультура, с помощью, которой можно выращивать экологически чистую еду.
5 Толпо-элитарное общество в техногенном пирамидальном государстве с концентрацией ресурсов не ликвидировать с помощью КОБ. Дело в том, что родительские инстинкты доминируют над людьми, в том числе над государственными управленцами. Большинство государственных служащих, изучив и приняв КОБ, всё равно будут стараться продвигать на руководящие и тёплые места своих отпрысков. Элита будет замыкаться в себе любимой, видя себя, как управляющей и распоряжающейся народом, деля в своем сознании труд, на производительный и управленческий. И эта элита всегда народом будет плохо управлять, уводя его от Промысла Божьего.
6. Царство Божье на Земле, о котором часто говорят идеологи КОБ, может базироваться только на естественной, то есть природной основе. Справедливая концепция общественного обустройства должна быть основана на нормальной материальной базе, где справедливость и нравственность естественны, а не вызвана вдалбливанием в голову. Не концепцию надо менять для качественной жизни, а УСЛОВИЯ создавать такие, при которых иное, кроме полезного, просто бессмысленно. А эти условия можно объединить одним фактором – наличие у каждой семьи своего неотчуждаемого Родового поместья. Условия проживания, хорошие или плохие, меняют человеческий характер, меняют его настроения и реакции. При помещении человека на землю, с ним произойдут определённые изменения в лучшую сторону, ибо то, что природа благотворно действует на человека, неоднократно доказано и используется на практике: санатории, курорты, дачи. И стало быть, человек может зачитываться Библией или Кораном, молиться, расшибая лоб. Но если живет в бетонной коробке, ест напичканную химией пищу, вынужден обманывать, чтобы заработать деньги, он никогда не построит царство Божье на Земле.
http://www.proza.ru/2018/05/26/1656