Сила возрождающая общество. Михаил Величко
Соборный разум против кризиса элитарно-корпоративного государства
Кандидат экономических наук Михаил Величко оценивает текущую общественно-политическую ситуацию и делает прогноз на будущее.
Существует ли в нашем обществе глобальный системный кризис? Почему вместо общенародного государства мы построили корпоративно-элитарное? Способно ли такое государство отвечать на вызовы времени и эффективно управлять страной? Как работает ноосферный алгоритм, если в обществе есть проблемы? Как нам избежать очередной катастрофы культуры?
Существуют ли сегодня силы, которые могут возглавить процесс возрождения общества? Как удержать страну в русле просветительской миссии? Получится ли решать проблемы бескровно? С помощью какого учения можно воссоздать страну? Сможет ли воля народа оказать воздействие на политику государства?
Нам нужна новая экономика, ориентированная на общество, нравственно и этически обусловенная. Как стимулировать её развитие? Читайте в книгах:
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sila-vozrozhdayuschaya-obschestvo-mihail-velichko