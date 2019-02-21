Сила возрождающая общество. Михаил Величко

Концептуал СМИ Соборный разум против кризиса элитарно-корпоративного государства

Кандидат экономических наук Михаил Величко оценивает текущую общественно-политическую ситуацию и делает прогноз на будущее.



Существует ли в нашем обществе глобальный системный кризис? Почему вместо общенародного государства мы построили корпоративно-элитарное? Способно ли такое государство отвечать на вызовы времени и эффективно управлять страной? Как работает ноосферный алгоритм, если в обществе есть проблемы? Как нам избежать очередной катастрофы культуры?



Существуют ли сегодня силы, которые могут возглавить процесс возрождения общества? Как удержать страну в русле просветительской миссии? Получится ли решать проблемы бескровно? С помощью какого учения можно воссоздать страну? Сможет ли воля народа оказать воздействие на политику государства?



Нам нужна новая экономика, ориентированная на общество, нравственно и этически обусловенная. Как стимулировать её развитие? Читайте в книгах:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

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