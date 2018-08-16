Зачем власти кампания против уголовных дел за репосты?

Если поправки, которые представят 15 сентября, прекратят абсурдные уголовные дела за репосты, это можно только поприветствовать — независимо от того, кто стоит за их принятием. Впрочем, широкая кампания уже и так сыграла свою роль — зрители федеральных каналов теперь четко знают, что ругать власть в соцсетях опасно, и поправки вряд ли это изменят.

Борьба Mail.Ru Group против уголовных дел за репосты мемов «Вконтакте» все больше напоминает организованную сверху кампанию. Сегодня компания попросила Госдуму амнистировать заключенных по таким делам, фактически выступив за их декриминализацию. Это предложение поддержали и в Минкомсвязи. В середине сентября в Госдуму будут представлены поправки в статьи УК, по которым сажают за репосты, подготовленные с участием Генпрокуратуры.

Mail.Ru Group включилась в процесс обсуждения уголовных дел за репосты 6 августа, опубликовав заявление с призывом декриминализовать такие дела и амнистировать осужденных. Спустя неделю, 13 августа «Вконтакте» проанонсировала изменения в политике приватности в связи с ростом числа уголовных дел. А сегодня Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой амнистировать осужденных за посты, в Верховный суд — с просьбой обобщить судебную практику и дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел», в Минюст — с просьбой выработать методику проведения объективных экспертиз и к уполномоченному по правам человека — с просьбой подать обращение в КС о проверке конституционности положений статьи 282 УК РФ.

Всего, по данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году из-за публикаций во «ВКонтакте» были вынесены как минимум 138 приговоров. Для сравнения, за посты в Facebook, ЖЖ и YouTube вынесены всего по два. Такая диспропорция наблюдается уже несколько лет. Но в этом году число уголовных дел за посты в этом году перестало расти — есть даже тенденция к снижению, говорил The Bell в июле адвокат организации «Агора» Павел Чиков. Подтверждающих его ощущение цифр пока нет.

Отдельная проблема — «перечень экстремистов и террористов», который составляет Росфинмониторинг. Помимо настоящих террористов, в него попадают и те, на кого только заведено уголовное дело по статье 282 УК, причем независимо от приговора. После этого банки и системы электронных платежей обязаны заблокировать все счета, карты и аккаунты фигуранта списка.

О том, что обсуждение уголовной ответственности за репосты идет с одобрения властей, говорит и активность федеральных телеканалов. Как подсчитала для The Bell «Медиалогия», за три месяца с 1 апреля по 7 июля они выпустили всего 3 сюжета на эту тему, а всего за одну неделю с 5 по 11 августа — 11. Число сообщений об уголовных делах за репосты «Вконтакте» в других федеральных и региональных СМИ с конца июля выросло в десятки раз, свидетельствуют данные «Медиалогии».

Кампания против дел за репосты началась вскоре после «прямой линии» Владимира Путина, во время которой депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов рассказал президенту о «доходящей буквально до маразма» борьбе с экстремизмом в интернете. Путин поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) вместе с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать проблему. Шаргунов и сам подготовил поправки о декриминализации простых «экстремистских» публикаций в интернете. В УК он предлагал оставить только ч. 2 статьи 282 — «те же деяния, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или организованной группой». Но правительство, Верховный суд и правовое управление Госдумы дали на поправки отрицательные отзывы. Какими будут поправки ОНФ и Генпрокуратуры, пока неизвестно. Представлены они будут 15 сентября 2018 года.