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Почему Китай сделали глобальной фабрикой? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

00:35. 15 августа 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему Китай сделали глобальной фабрикой? Перенос производства в Китай требует расходов и не даёт гарантий прибыли. Однако западное производство было переведено в Азию. Зачем?
Содержание:
00:00 – глобальная фабрика Китая
01:52 – что нужно для переноса производства
05:15 – отсутствие гарантий постоянной прибыли
09:43 – почему Intel не переносит свои фабрики в Китай?
12:54 – причины переноса производства в Азию
14:30 – торговая война США с Китаем
15:57 – цели глобализации
16:20 – зачем нужна наука экономика?
Валентин Катасонов: “Проигрыш индустриальной Америки” – https://www.youtube.com/watch?v=rwtOF…
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Источник: www.youtube.com

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