Китайские марксисты о постсоветской России

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАРКСИСТЫ КНР О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ СП

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КЛАССОВЫХ ПРОСЛОЕК В РОССИИ И КИТАЕ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ КОРРУПЦИИ В КИТАЕ И РОССИИ

3. ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ

Интересная подборка материалов посвященная взглядам официальных китайских ученых-марксистов на пост-советскую Россию.Статьи выходили до 2012 года, но как представляется, так даже интересней, потому что позволяет сопоставить то что получилось, с тем, о чем писали китайские учение в "нулевых".1. ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ 20 ВЕКАПо сравнению с капитализмом Запада, история которого насчитывает несколько столетий, российский капитализм выглядит совсем молодым — ему всего лишь около 10 лет. Но за этот весьма короткий 10-летний срок он прошел через стадии стихийного зарождения, торговой конкуренции, слияния финансового капитала с промышленным и образования олигархий.Капиталистическая эволюция российского общества делится нами на следующие периоды:«Ростки» капитализма появились в конце 80-х годов в последний период пребывания М. Горбачева у власти и начали прорастать после начавшейся в России в 1992 году экономической либерализации. А «коммерциализация и корпорирование» конца 80-х и начала 90-х годов вызвали в советском обществе волну «всенародного приобщения к торговле». В этот период коммерческий капитал получил небывалое развитие.В середине 90-х годов 20-го века капитал вслед за развитием торгового начал сосредоточиваться в финансово-фондовой сфере, и банки стали расти, как грибы после дождя. Из-за упадка производства и серьезной инфляции вкладывать средства как в производство, так и в оптовую торговлю было одинаково невыгодно. Поэтому огромная масса денежных средств общества начала переходить в финансовую сферу и постепенно там скапливаться.За этот период российский финансовый капитал успешно перешагнул через этап «обогащения» и закончил «первоначальное накопление». Им был пройден тот путь развития, на который маститые консорциумы классического капиталистического общества потратили десятки и даже сотню с лишним лет. А через несколько лет, пользуясь приватизацией, он стал протягивать свои щупальца в сферу промышленности и связи, пытаться прибрать к рукам средства массовой информации. Силы финансового капитала в России, можно сказать, стали авангардом развития капитализма.Вслед за постепенным продвижением экономической реформы российская буржуазия тоже прошла процесс зарождения, первых шагов, возмужания и разбухания. Шагая в русле реформы и подвизаясь на поприще импорта-экспорта на рынке недвижимости, новая российская аристократия стала извлекать баснословную коммерческую прибыль, удерживать для собственных целей бюджетные средства, манипулировать финансово-фондовой конъюнктурой.В 1996 — 1997 годах началась масштабная приватизация в полном смысле этого слова. В это время российский капитализм вступил в совершенно новую стадию, а российское общество претерпело качественные изменения. Крупная российская буржуазия, носящая монополистический, олигархический и бюрократический характер, в конце концов появилась на свет. Российские бюрократы-монополисты и финансовые олигархи конца 90-х годов, с одной стороны, с жадностью заглатывали сокровища общества, а с другой, всячески старались вмешиваться в политику, поделить государственную власть и поставить правительство под свой контроль.1998 год — «временной водораздел» в развитии российского капитализма. Финансовый кризис спровоцировал появление тех кризисов, которые таились в недрах российского общества. Сильнее обострились социальные противоречия и особенно между крупным капиталом и обществом. Финансовый кризис 1998 года весьма чувствительно ударил и по финансовой олигархии. Немало банков закрылось, мошна у олигархов намного похудела. А часть этих финансовых тузов оказалась политическими и экономическими банкротами.Е. Примаков, ставший премьер-министром правительства, поставил под вопрос российский капитализм олигархического типа. Он предложил обдумать национализацию незаконных доходов олигархов, полученных в процессе приватизации. А некоторых из олигархов предупредил о том, что для них уже приготовлены тюремные камеры.В. Путин же, придя к власти, с одной стороны, без лишнего шума нанес целенаравленный удар по отдельным олигархам, а, с другой, потребовал от крупных финансовых магнатов не вмешиваться и не лезть в политику. Если они нормируют свое поведение, то правительство станет относиться к ним так же, как и ко всем. Что же касается традиционных отраслей естественной монополии, то им было дано распоряжение провести реорганизацию. При этом требовалось, чтобы реорганизационный план учитывал интересы государства и общества, а не только мнение руководителей предприятий. Специально занявшись упорядочением действующего в России политического и экономического порядка, Владимир Путин выправил путь, по которому она шла до этого. Он усилил авторитет Центра, снова сосредоточил распылившиеся ресурсы общества в руках государства и волей последнего открыл двери свободному рынку, повел страну по пути государственного капитализма.Последние десять лет, начиная с Ельцина и кончая Путиным, официальная Россия намеренно уклоняется от определения характера российского общества всякий раз, когда речь заходит об этом. До сих пор нет единого мнения относительно политической и экономической формации нынешнего российского общества и среди российских ученых в сфере общественных наук. И тем не менее это не мешает определять характер российского общества под разными углами зрения. За последние годы появилось свыше десятка его характеристик. Это и «олигархический», «номенклатурный», «бюрократический», «варварский капитализм», «капитализм грабительский», «паразитический», «бандитский», «периферийный», а также «аномальный», «преступный», «компрадорский», «фиктивный капитализм».Некоторые российские ученые приводят такие особенности российского капитализма, продемонстрированные им за 10 лет своего существования, как его «спекулятивный», «олигархический», «преступный» и «компрадорский характер». Мы же считаем, что наиболее важными особенностями российского капитализма являются две — его ярко выраженная бюрократическая и олигархическая природа.На протяжении 10 с лишним лет реформы в России серьезно игнорировались интересы большинства членов общества. Перед лицом внезапной волны демократизации и маркетизации простые люди оказались совершенно неподготовленными. Но вот у «комсомольских предпринимателей» начала волны маркетизации, равно как и у более поздних красных капиталистов и финансово-промышленных объединений, словом, у российской буржуазии проглядывают толстые родимые пятна властных структур и бюрократическая подоплека. По мнению российских ученых капитализм в России с самого начала является бюрократическим. Старая бюрократия советского периода и новая элита нового, российского периода в ходе реформы оказались ближе всех к власти и имуществу. Они лучше всех знали «прорехи» общества в процессе революции и конверсии, а если прибавить к этому, что правовые нормы перестройки выходили из-под их же пера, то нетрудно понять, почему они раньше всех создали свою собственную рыночную экономику. Власть своевременно превращалась в капитал, капитал гнался за властью, и появившиеся с середины 90-х годов «компании под новой вывеской» наряду с акционированием и приватизацией намного ускорили и узаконили «обуржуазивание» российской бюрократии. Опираясь на имевшийся ранее капитал власти и отношений, новая и старая бюрократия превратилась во владельцев этой власти и этого капитала, а государственная монополия — в ведомственную и местную.Российский капитализм имеет ярко выраженную «олигархическую окраску». В 1997 году представитель правых сил России, бывший зам. премьера правительства Борис Немцов в интервью «Новой газете» отметил, что в России два вида капитализма. Один — авторитарно-бюрократический, его лозунг: вся власть, имущество и деньги принадлежат бюрократии. Другой — олигархический. Он требует, чтобы вся власть, имущество и деньги принадлежали немногoчисленной прослойке людей, состоящей из владельцев компаний, коммерсантов и небюрократии.Как бюрократический, так и олигархический капитализм — недоразумение и ловушка в развитии российского общества, результат упадка российского государства и появления правового хаоса в процессе 10-летней реформы. В то же время это говорит и о просчетах в выборе стратегического направления российской реформы и особенно экономической. Бюрократический и олигархический капитализм вызвал серьезные последствия в российском обществе: авторитет власти упал, политическая обстановка дестабилизировалась, а в сфере экономики широко распространился монополизм и не хватает свободной конкуренции. Поскольку силы традиционного монополизма и финансовые олигархи представляют интересы крупного капитала, исключают конкуренцию с внешним капиталом, прижимают средний и малый российский капитал, они серьезно мешают российскому обществу в преодолении кризиса.1) Продвижение Путиным реформы системы политических партий и культивирование зрелого гражданского общества.2) Усилия по восстановлению порядка и охрана прав граждан.3) Усиление контроля над СМИ и создание гражданского общества.Чжан Шухуа* * *Начиная с 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, состоявшегося в 1978 г., Китай пристyпил к политике реформ и открытости. Осуществляя постепенный переход от плановой экономики к рыночной, он, к настоящему времени, утвердил в первоначальном виде систему социалистической рыночной экономики. Россия с 90-х годов, после распада СССР, начала преобразовывать плановую экономику в рыночную. В процессе трансформации структура социально-классовых прослоек в обеих странах претерпела немало изменений. Поскольку суть, цели и методика перехода к рыночной экономике у России и Китая неодинаковы, перемены в структуре социально-классовых прослоек обеих стран также характеризуются весьма значительными различиями.Суть социально-экономической трансформации в России есть превращение прежней социалистической системы СССР в капиталистическую систему западного типа, целью является построение свободной рыночной экономики методом продвижения приватизации, посредством «шоковой терапии». Тем самым, доля государственного и коллективного секторов экономики радикально уменьшилась и сформировалась структура многоукладной экономики с доминантой необщественных секторов. После трансформации экономики социальная структура России претерпела серьезную поляризацию. В отношении структуры социально-классовых прослоек страны у российских исследователей принято множество неодинаковых методов разграничения, однако при комплексном исследовании таких факторов, как доходы, богатство, власть, общественное положение, влияние и пр., классовые про слойки в пост-трансформированной России обычно подразделяются на три:Во-первых, — слой новых капиталистов и новых предпринимателей. В результате осуществленной в России приватизации появилась группа так называемых «новых русских» и коммерческой элиты, а также определенное число частных собственников. «Ваучерная приватизация» повлекла скупку новой и старой бюрократией множества ваучеров, имевшихся на руках у населения, что стало одним из способов превращения государственного достояния в частную собственность, «приватизация наличных средств» еще быстрее повлекла перемещение значительной части активов государственного достояния в частные руки. В результате жизненные артерии государственной экономики перешли в руки малочисленных «олигархов».Во-вторых, — «средний класс». Ныне очень многие российские исследователи считают, что в России уже сформировался «средний класс», включающий такие социальные группы, как мелкие предприниматели, полу-предприниматели, менеджеры производственной сферы, интеллигенция высокого уровня и высококвалифицированные рабочие. Поскольку критерии «среднего класса» не едины, подсчеты его численности весьма разнятся. Согласно социологическому обследованию, проведенному Институтом комплексных социальных исследований Российской академии наук, российский средний класс составляет ныне примерно треть всего населения страны. По мнению других исследователей он составляет лишь четвертую часть.В-третьих, прослойка бедняков. Она включает работников физического труда из числа рабочего класса, обычных крестьян из госхозов и колхозов, безработных, пенсионеров по старости. Осуществленная Ельциным «шоковая терапия» повлекла инфляцию, цены пошли вверх, в результате чего сбережения множества граждан обесценились, реальные доходы и жизненный уровень резко снизились. После прихода к власти Путина были предприняты некоторые усилия к сокращению численности бедных, однако явления нищеты отнюдь не ликвидированы, дифференциация между богатыми и бедными по-прежнему весьма велика, поляризация между ними весьма серьезна. В своем политическом послании нынешнего года президент Путин признал, что у одной четвертой части населения доходы по-прежнему ниже минимального прожиточного уровня.<…>Ли Сингэн* * *Китай и Россия — два соседа, на протяжении всей истории пути их социального развития были во многом сходны, хоть и были отличия, которые проявились в разных событиях. Это верно даже [и для времени] после распада Советского Союза в 1991 г., хотя теперь эти две страны имеют различные идеологии. Но есть много аспектов политических и экономических преобразований, сходных по содержанию. Один из них — коррупция, которая особо проявилась переходный период, со [всеми] ее особенностями. В данной статье рассматривается проблема коррупции в полном масштабе для двух наших стран, а также анализируются основы ее сравнительного анализа.В настоящее время и в Китае, и в России весьма острой проблемой является проблема коррупции. Хотя правительства [наших стран] предпринимают разнообразные меры призванные минимизировать последствия коррупции, данные статистики демонстрируют нам всю сложность ситуации.Согласно данным динамики индекса восприятия коррупции за последние 10 лет в Китае и России сложилась крайне не благоприятная ситуация с уровнем коррумпированности.Следует отметить, что показатели по России в динамике уменьшаются несколько быстрее, чем по Китаю, в 2005 индекс составил 2.4 балла и 128 место в мире. В Китае ситуация с показателями данного индекса не намного лучше — 78 место.Последнее исследование Российского Демократического Информационного Фонда показывает, что ситуация с коррупцией в России очень сложная. В 2005 коррупция в России достигла 316 миллиардов долларов США. Средняя взятка чиновникам составила 135800 долларов США. Проявления коррупции заметны в системе образования, в здравоохранении, пенсионном обеспечении, при поиске места работы и найме на работу, в общении с госавтоинспекцией и в процессе делопроизводства в судах. Масштаб коррупции только в высшем образовании в 2005 достиг суммы в 583.4 миллиона американских долларов. В области здравоохранения масштаб взяточничества достиг объема в 401 миллион долларов США. В работе военкоматов объем взяток за возможность уклониться от воинской обязанности составил в 2005 г. 353.6 миллионов долларов США.Согласно данным исследования Организации Объединенных Наций с июня по сентябрь 2004 г. более чем по 60 странам мировой средний уровень коррупции составил 10%, в то время как в России этот показатель в два раза выше и достигает уровня 21%. В апреле 2006 г. в «Известиях» было опубликовано, что за последние пять лет один из любых трех человек вынужден был давать взятки. Размер взяток колеблется в пределах от 2000 до 7500 рублей. Средний размер взятки в России составляет 5048 рублей.Коррупция в Китае, согласно данным статистики, также очень серьезная проблема. Согласно данным по деятельности Прокуратуры КНР органы надзора на всех уровнях в 1979-1982 гг. имели дело в общей сложности с 98225 случаями коррупции и взяточничества, в 1983-1987 гг. наметилось увеличение до 155000 случаев, в 1988-1992 гг. — до 214318 случаев, в 1993-1997 гг. — до 387352 случаев. За последние 18 лет по данным исследований коррупции и взяточничества средний ежегодный темп их роста составил 22%. Согласно статистике с октября 1997 по май 2002 органы надзора имели дело 78 миллионами проблемных случаев, а 780000 человек были подвергнуты дисциплинарным мерам партийной ответственности, в общей сложности было возвращено в казну более 30.1 миллиарда юаней. Согласно данным общенациональных расследований с 2001 до июля 2005 гг. в общей сложности было отмечено 152440 случаев расследования и 170087 случаев коррупции и взяточничества. В этот же период общие экономические потери государства [от коррупции] составили 18.96 миллиардов юаней. Некоторые экономисты указали, что потери связанные с коррупцией в Китае могут достигать уровня одного триллиона юаней, что составляет от 13% до 16.8% ВНП. Указанные случаи вскрытой коррупции является лишь вершиной айсберга. В действительности, проблема коррупции намного более серьезна чем полагают.В Китае и Россия есть много аналогичных черт коррупции.Коррупция представляет собой как социально-политический, так и экономический аспект повседневной жизни. Коррупция в Китае и России встречается на всех уровнях, включая различные ведомства, правоохранительные органы, судебную власть, медицинские и образовательные учреждения, парламент, СМИ и в других областях.Согласно данным Фонда ИНДЕМ последнее исследование показывает, что ситуация с коррупцией в России в 2001-2005 гг. ухудшалась. За последние четыре года объем коррупции в деловой сфере в России вырос более чем в девять раз — с примерно 33 до 316 млрд. долларов в год, в то время как средний размер взятки, которую российские бизнесмены дают чиновникам, составил 130 тысяч долларов. Эти цифры не включают коррупцию в высших эшелонах власти. В 2001 году российский коррупционный рынок был оценен в 33,5 миллиарда долларов. Объем рынка деловой коррупции рос примерно в четыре раза быстрее, чем доходы федерального бюджета. Коррупция возрастает ежедневно. Масштаб коррупции в высшем образовании, здравоохранении, исполнении воинской обязанности за последние годы указаны выше. В 2001 в России 50.1% жителей ежедневно сталкивались с коррупцией, а к 2005 г. эта цифра достигла 54.9%. В решении личных проблем в 2001 г. 25.7% жителей сталкивались с риском коррупции, а к 2005 г. эта цифра достигла достигла 35 %.Согласно данным недавних исследований коррупция имеет несколько причин: (1) чисто экономическая причина, связанная с необходимостью принятия нужного бизнесу политического решения партийными и правительственными органами; (2) постоянные выплаты из заработной платы на «частные» нужды людей, принимающих решения; (3) подкуп и захват власти, чтобы создать благоприятные возможности управления финансовыми потоками и ускорить продвижение дел; (4) распространение «чеков без обозначения суммы» в партийных и правительственных учреждениях, академических и научных учреждениях и т. п.; (5) Общая атмосфера стремления к накопительству капитала любой ценой. Коррумпированные элементы преследуют цель достижения богатства посредством незаконного накопления капиталов, которые можно было бы направить на личные нужды. Некоторые коррумпированные элементы получают подобный доход от прямого участия в деле — получая акции, некоторые коррумпированные элементы ориентируются на незаконное распределение прибыли, сопровождаемое «отмыванием денег».В новой ситуации в России изменилось и представление о коррупции. В дополнение к обычному взяточничеству в виде денег [в конверте] появились и новые формы взяток в виде оплаты командировок и путешествий за границу, гарантий доходных рабочих мест [чиновникам после ухода из госструктур], растраты денег из государственной казны. Процесс экономических преобразований многие правительственные чиновники используют для обогащения, участвуя в приватизации, операциях с землей, распределением кредитов и т. п., а также посредством долевого участия в деятельности компаний и распределении прибыли. Российские правительственные чиновники, злоупотребляющие своей властью, прибирают к рукам огромные суммы денег. Ранее при высокой инфляции они делали деньги на задержке заработной платы шахтерам, преподавателям, военным.И в Китае коррупция приобретает новые формы. Во-первых, это прикрывательство законом ряда незаконных действий. Во-вторых, «интеллектуальная» коррупция, которая основывается уже не на простой жажде сиюминутной наживы, а базируется на использовании компьютерных и высоких технологий совершения преступлений. В-третьих, коррупция укрепляющая связь бизнеса и власти, которая год от года лишь укрепляется.Географические особенности коррупции. Китай до недавних пор был страной с традиционной культурой и системой ценностей и не смотря на экономические перемены таковым во многом остается. Поэтому большую роль в коррупции играют родственные связи. Например, это проявляется в родственных связях в рамках государственных учреждений. На юго-востоке Китая, ориентированного на экспорт, есть свои особенности проявления коррупции, связанной прежде всего с бизнесом. На севере, где существует большое количество госпредприятий, проблемы коррупции связаны с эрозией государственных активов.В России чем ближе к Москве, тем больше масштабы коррупции, например, уровень вскрытой коррупции (признания чиновников во взятках) в Волжском регионе составил 17 %, в Центральном Районе, на Северо-западе и Московская области — 19 %, 26 % и 53 % соответственно.Некоторые российские правительственные чиновники принимают взятки от мафии, работая в сговоре с мафией. С начала переходного периода российская мафия продолжила развиваться и расти, осуществляя все более и более необузданную деятельность по накоплению огромных богатств. Одним из средств их деятельности является взяточничество. На различных уровнях власти были арестованы правительственные чиновники, которые служили прикрытием, например, в продаже оружия преступным синдикатам. Другие примеры: контрабанда наркотиков, ядерных материалов, «освобождение» от таможенных пошлин, от налогов, заключение выгодных государственных контрактов и т. п.В Китае все это также имеет место. Существуют «особые отношения» полиции и воров, существует незаконный оборот наркотиков и бригады гангстеров, которые прикрываются правительственными чиновниками, местными органами общественной безопасности и судебными чиновниками.В дополнение к этим чертам, есть некоторые существенные особенности Китая, главные особенности:1. Очень заметные случаи коррупции правительственных чиновников.2. Случаи, связанные со злоупотреблением властью на местах при курировании деятельности различных учреждений, организаций, предприятий.3. Явны факты коррупции связанные с обеспечением «особых» условий при управлении финансовыми потоками, в транспортировке сырье и управлении международными торговыми операциями, в области промышленности. Некоторые коррупционеры преследуют свои цели в сотрудничестве с иностранными бизнесменами, получая незаконную прибыль от сделок. Согласно данным Министерства торговли, обнародованным впервые: существует более чем 4000 коррумпированных чиновников [сделавших деньги в указанных сферах], а подконтрольный им оборот составил в общей сложности 50 миллиардов долларов США.Коррупция Китая и России имеет несколько основополагающих причин.Трудности переходного периода. Переход Китая от плановой экономики к рыночной проходил постепенно, постепенно осуществлялись и преобразования инфраструктуры рынка. Поэтому наша контролирующая система в основном продолжает оставаться старой, образца плановой экономики, что неизбежно приводит к несоответствию условий и возможностей. Кроме того, в процессе социально-экономических преобразований появились новые области экономической деятельности, типа рынка недвижимого имущества и фондовой биржи. И здесь соответствующая система контроля еще не установлена. Поэтому в этих новых областях уровень коррупции высок.Россия начала «шоковую терапию», которая стала символом радикальных реформ. Эти реформы стремительно разрушили старую плановую экономическую систему, и на ее месте была установлена система рыночной экономики. Но, как показывает опыт развитых стран, развитие рыночной экономики — длительный процесс, который не может быть завершен в пределах короткого промежутка времени. Поэтому важно создать специфические формы контроля, препятствующие появлению коррупции в подобных условиях. Рыночный же хаос лишь порождает благоприятные возможности для индивидуального присвоения капиталов коррупционерами, которые используют возможности рынка и ситуацию с перераспределением различных ресурсов, преводящего к сверхобогащению.Борьба с коррупцией ведется правительством неэффективно. В этой связи большую роль играют субъективные факторы. Когда правительство оказывается перед ситуацией повальной коррупции, антикоррупционным силам развиваться очень трудно. В России, например, такая же ситуация, коррупция повсюду, а бороться с ней некому. Объективная причина заключается в том, что существует много препятствий в [эффективной] борьбе против коррупции.Отсутствие нужных законов и инструкций, о также отказ действовать в рамках существующего законодательства.Правительство Китая инициировало больше чем 300 законов, инструкций, более 30000 правил, но из-за различных причин они не выполняются, или выполняются не во всем. Поэтому в выборе и назначении на должности важно правильное решение кадрового вопроса. Необходим партийный и правительственный контроль в этой сфере. Необходима реальная борьба с коррупцией вместо формальных операций в рамках системы.Россия присоединилась к соглашению Организации Объединенных Наций о борьбе против коррупции. Было принято множество законов и инструкций, связанных с обузданием коррупции. Был специально инициирован антикоррупциеоный закон еще в ноябре 2001 года, в парламент он был представлен в 2002 году, а в 2005 году было инициировано его повторное рассмотрение. Такое затягивание развития законодательства не способствует антикоррупционной борьбе.Этический аспект. В России долгое время существовал коммунистический кодекс этики, и он занимал доминирующее положение [в обществе и политической жизни]. После драматических изменений в Советском Союзе коммунистическая этика была отставлена в сторону, а новая система должна была исходить из морали и этики рынка. Под воздействием «демонстрационного эффекта» люди начали ориентироваться на жизненные стандарты развитых стран, где главным этическим принципом является высокий доход, поэтому стремление к его получению любой ценой привело к снижению моральных стандартов нашего общества в целом. Из-за давнишнего одностороннего акцента на национальных, коллективных интересах и игнорировании личных интересов сложилась обратная ситуация, которая привела к чрезвычайному эгоизму. Многие правительственные чиновники игнорируют интересы государства и коллективные интересы и действуют исходя из свои эгоистических устремлений. В Китае развитие этики и системы ценностей тоже столкнулись с проблемой регулирования. В переходный период этика нации была нарушена, многими было утрачено ощущение коллективизма, что и привело к снижению моральных стандартов.Кроме названных выше причин коррупции в наших странах следует обратить внимание и на следующие.Вялая реформа правительственных функций. Развитие рыночной экономики потребовало уменьшение государственного вмешательства в экономической жизни. В начале процесса формирования рыночной экономики плановая система лишь мешала развитию предприятий. Что и привело к коррупции среди китайских чиновников. Ведомства не могут монополизировать рыночные операции, а могут осуществлять лишь функцию макроконтроля и функции управления, наблюдения за рыночными операциями в соответствии с законом. Также они обязаны контролировать принадлежащие государству активы, чтобы гарантировать государство от потерь связанных с неэффективным их использованием. И если правительство будет заниматься своим делом, а частные предприятия – своим, то коррупцию можно будет значительным образом сократить.Сверхконцентрация власти, недостаток контроля и механизмов сдерживания [коррупции]. В Китае, есть серьезные недостатки в структуре власти, власть носит все еще слишком концентрированный характер. Определенные признаки: патриархальность системы, проблемы продвижение кадров вверх [по управленческой иерархии], безволие чиновников. Можно сказать, что сверхконцентрация власти не ограничена системой кадров и структурой лидерства, что и создает благоприятные возможности для коррупции. И нет системы направленной на жесткий контроль полномочий [чиновников].Проблема децентрализации управления в России. С 1991 в Советском Союзе, а в 1992, уже под лидерством Бориса Ельцина в политической жизни произошли перемены в направлении развития плюрализма мнений и становления рыночной системы. И президент имеет множество полномочий, а парламент слаб. Возникают трудности с соблюдением различных законов и инструкций. Исполнительная власть в переходный период не имела возможности обратить внимание на антикоррупционную политику, поскольку была занята преобразованиями в экономической сфере. Что создало благоприятные условия для коррупции во всех эшелонах бюрократического управления. При Путине страна осуществила переход к «управляемой демократии» с целью усиления центральной власти, что, правда, ослабило местную власть. Поэтому возникла дилемма — с одной стороны, необходимость усиления вертикали власти под строгим президентским контролем, с другой — рост коррупции и, как следствие, необходимость усиления контроля за ее распространением со стороны антикоррупционного комитета и иных структур.В конечном счете, и Китай, и Россия стоят в начале длинного пути антикоррупционной борьбы и нуждаются в системе направленной на ее обуздание.Дай Луньбин https://prorivists.org/inf_theorychina-russia/ – полностью по ссылке)'Можно отметить, что проблемы с коррупцией, несмотря на нарастающую борьбу, в обеих странах за прошедшие годы усугубились, хотя вполне очевидно, что антикоррупционные кампании и в Китае и в России сейчас проводятся чаще, чем скажем 10 лет назад.

Источник: colonelcassad.livejournal.com