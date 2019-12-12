Константин Семин. Обездвижить «левых». Или куда же зовет молодежь Семин?

Нас интересуют не только факты, но и их анализ, а также выводы,

которые можно из этого анализа сделать.

Некоторые факты биографии.

Семину 38 лет. Родился в Свердловске.

В сети есть лишь отрывочные сведения о родителях Семина. С его слов, они работали в конструкторском бюро «Новатор». Однако после развала СССР его отец как-то стал депутатом Екатеринбургской городской думы и пробыл им ни много, ни мало, а семь лет. С 1994 по 2001 год.

О матери, возможных братьях и сестрах не сообщается вообще ничего.

Его непосредственная семья – жена с сыном, согласно Википедии, живут в США. Вместе с тестем и тещей. Он сам в США на ПМЖ не едет, но и с женой не разводится.

На телевидении Семин начинает работать с 1996 года. То есть, будучи 16 лет от роду. Работает в разных телекомпаниях сначала областного, а затем и федерального уровня, не обнаруживая в публичном пространстве до середины 2014 года своих политических убеждений.

В конце концов, в 2000 году Семин оказывается на федеральном канале Он - корреспондент программы «Вести».

Потом вдруг (!) становится, с января 2004 по март 2007 года — заведующим корреспондентским пунктом ВГТРК в США (в Нью-Йорке).



Возникает вопрос. За что медаль? За какие заслуги, и перед каким отечеством? За доблестное руководство корпунктом? В чью пользу?

Затем в биографии появляется дыра размером не менее чем в четыре года. О ней в биографии - ни гу-гу. Где он был, что делал – не сообщается. Немедленно возникает вопрос: чем эта дыра реально была заполнена?

Возникает закономерный вопрос. Как он совмещал учебу с работой, и на какие деньги учился? Это ведь не дешевое удовольствие. Примерно 35 тысяч долларов в год.

Или он учился именно в 2008-2012 годах?



Что он делал после окончания магистратуры в США в 2012 году, а также в 2013 и в первые месяцы 2014 года, - также остается неясным. Нигде в открытом доступе этой информации нет.

В связи с окончанием им магистратуры факультета документалистики Нью-Йоркского университета в 2012 году логично предположить, что с 2008 по 2012 годы Семин провел в США. Таким образом, он там прожил как минимум семь лет, а может и восемь.

Принимая во внимание его возраст, получается, что он прожил в США треть своего сознательного периода жизни. Прямо как Солженицын.

Что значат слова «также» - неясно. Чем он занят, кроме «Агитпропа»? Неясно.

И вот только тут, в программе «Агитпроп», у Семина вдруг (!) обнаруживается большая любовь к СССР и всему советскому, которая в официальном телеэфире им до этого за многие годы не обозначалась. Этакое «преображение». Савл стал Павлом? Или Павел стал Савлом? Такие случаи бывали. Например, Солженицын. Тот был сначала пламенным марксистом, а потом им вдруг (!) быть перестал. И тоже непонятно почему. Или понятно?



На самом деле возможны только два варианта такого «преображения» в эфире. Или у него эта любовь была ранее, но он ее скрывал, а в 2014 году работодатель (или кто-нибудь еще) ему ее проявить почему-то разрешил. Или ему просто поставили задачу такого рода любовь проявить и сделать ее мейнстримом своей деятельности. Третьего не дано.



С высокой долей вероятности у его жены и сына – гражданство США. Возможно, что такое же гражданство есть и у него самого. И опять аналогия с Солженицыным просто напрашивается.

На примере Гиркина я твердо усвоил следующее. Как только у фигуранта возникают провалы или неясные периоды в официальной биографии длиной в годы, это случайностью не назовешь.



Почему в России нынешнего, то есть постсоветского (он же антисоветский) периода, русских националистов обязательно представляют поткины, гиркины и жириновские, а русских марксистов демократические журналисты, треть своей сознательной жизни по своей воле прожившие в США и работающие на, по их же собственной терминологии, буржуазном телевидении? Это что, рок такой или это что-то другое?

Они для чего и кем предназначены, такие «представители»?

Такая вот интересная история получается.



Характеристика личности. Журналист демократического генезиса с марксистской риторикой.



Константин Семин, как видно из его биографии, формировался вполне в духе эпохи постперестройки. Он последовательно двигался в направлении антисоветского телевидения и, что называется, в публичном пространстве порочащих его, как демократического журналиста, контактов и связей не имел. Переходил, как по маслу, с одного частного телеканала на другой. Потом логично попал на государственное телевидение. Потом, что тоже в определенной степени логично, для энергичного, молодого и шустрого постсоветского журналиста, вдруг оказался за границей. И не где-нибудь, а в США. Я таких журналистов-антисоветчиков многих помню. К примеру, Кондратьева. Таратуту, со страстью воспевавшего прелести одноэтажной Америки.



Ну и ладно. Выбрал, так выбрал свою колею. Но причем тут марксизм? Сейчас не то время, чтобы тот, кто непонятно чем в США несколько лет занимался, вдруг становился человеком, который проповедует возврат в конец 19 века и создание марксистских кружков.

Это раньше такие люди могли иметь удостоверение и даже мундир с красными звездами. А сейчас у них двуглавые орлы на этих местах. Я понимаю, что это своего рода необходимое занятие в любом государстве. Но причем тут марксизм? Объясните мне.



Ну, допустим, Савл вдруг стал Павлом. Но почему этот новый Павел остался работать сборщиком налогов, как и раньше? Такое бывает? Или это просто удобно с житейской точки зрения? Но тогда какой он апостол?

Он поучает других, как правильно «Маркса любить». С чего и как такого рода люди приписывают себе такое право?

Если, скажем, профессор М. В. Попов называет себя марксистом, тут всё понятно. Это утверждение основано на знаниях, полученных в результате соответствующего обучения, личной исследовательской работе, и многолетнем жизненном опыте. На убеждениях, которых он не менял с советских времен.



А Семин где учился марксизму, если он марксист и «левый»? В США, на факультете документалистики Нью-Йоркского университета? Или на журфаке Уральского госуниверситета, который он закончил в 2001 году (а не в советское время)? Или в элитной английской спецшколе? Он сам об этом, почему-то, не говорит.



Нетрудно догадаться, что если даже он и читал что-то из Маркса или Ленина, то лишь по собственной инициативе. Он самоучка.

Я не буду отрицать роль самообразования. Самообразованием занимались многие значительные люди. Очевидный пример – Сталин. Но в те времена были совсем другие условия. И не давали многим людям учиться, и времени на это не было.

Другой возможности получить образование у людей физически не было.



Сейчас же можно свободно учиться в любом учебном заведении, хоть очно, хоть заочно. Например, у уже упомянутого М. В. Попова. Учился же как-то Семин в Нью-Йоркском университете. Когда ему это было надо... Семин же не в подполье. Семин, извините, не Сталин.

Зачем сейчас самообразование вместо систематической учебы? Научись чему-то, как положено, а потом рассказывай, какой ты марксист. Но нет. Время попрыгать на сцене находится. Систематически учиться марксизму – нет. Кружки, понимаешь. Архаика захлестывает нас со всех сторон. Некоторые ударились в религию и жаждут откатиться в 19 век, к «царю-батюшке» в ноги упасть. Другие, называя себя марксистами, откатились туда же, в 19 век, но только в марксистские кружки. Какие сейчас марксистские кружки? Зачем снова повторять возникшее в 19 веке на почве полного отсутствия литературы о марксизме, на почве почти полной безграмотности большинства членов кружковского движения, на почве отсутствия связи с другими людьми соответствующих убеждений?

Сейчас марксистской литературы (и не только) – просто завались. Сиди, изучай. Что неясно – задавай вопросы соответствующим людям, учись у них. Такие люди сейчас находятся не в марксистских кружках, а в ВУЗах, на официальных должностях и при официальных званиях.

Но не учится Семин. Соответственно и не учит. Не в этом задача.



Вопрос не в отсутствии теоретической базы коммунистической направленности 19 и начала 20 веков. Вопрос в отсутствии теоретической базы 21 века! Её кто будет создавать? Самоучки Семины? Неучи Рудые? Так они даже знаний из прошлого не имеют, с анализа которых можно было бы начать синтез нового знания.



Про то, способны ли они на синтез новых знаний, и вовсе молчу.



Со стороны практической деятельности вопрос сейчас в отсутствии организации людей в плотные коллективы. Это Семин делает? Нет. Нельзя же, в самом деле, считать сплочением коллектива посиделки в «Политкафе» или присутствие на рок-концертах.



Где же работает «марксист» Семин? На частном, то есть на буржуазном или государственном (буржуазного государства) телевидении. Вменяемые люди понимают, что другого сейчас нет. Но с точки зрения «плазменных марксистов» типа самого Семина или отморозков типа Рудого – разве это не компромат? Компромат. Но он, похоже, применяется избирательно.



Чем отличается Семин от того же Норкина, Шеина или оголтело-антисоветского Киселева (который, кстати, является непосредственным работодателем Семина)? Ответ прост – ничем, кроме звонкой риторики в передаче «Агитпроп». Он - штатный сотрудник буржуазного телевидения.



Мне могут сказать: так ведь С.Кургинян тоже бывает на ТВ. Да, бывает. Там, где хочет и когда считает нужным. Мало того, он не связан постоянным трудовым договором и сущностно не зависит от этих появлений в материальном плане. Что хочет, то и говорит. Он независим.

Кроме того, что важнее всего, послушав его на ТВ, люди могут прийти в движение «Суть времени» и начать учиться и работать в соответствующем направлении.



А куда должны прийти те, кто слушает Семина? В «Политкафе», попить пивка? На концерт его рок-группы, погрызть поп-корна? В соцсети, ставить ему лайки и писать комменты? Смотреть его «Агитпроп»? Ну, так и будете этим заниматься, пока не состаритесь.

Люди, желающие стариться под программу «Агитпроп», есть. Для них «марксизм» - это вид развлечения в обществе потребления. Потребительский продукт. Естественно, что для них вдруг возникшая реальная коммуна в большой, работающей коммунистической организации, - это реальный укор, помеха в разговорах о «марксизме» и психологический дискомфорт.

Так что Семин – вполне себе тот самый пресловутый «демократический» журналист, правда, судя по наличию ребенка, не гей. Картина, так сказать, незавершенная.

Идеология имени Семина.



Она сводится к бесконечно повторяемым положениям о том, что нужна общественная собственность на средства производства и плановая экономика, - и тогда приход социализма обеспечен. Это мне очень сильно напоминает действия папуасов, которые строили камышовые самолеты и расставляли их на поле, чтобы они неведомой силой притянули к себе настоящие самолеты, а с ними и американские запасы алкоголя.



Мол, издадим бумагу о национализации и о создании Госплана, - и пораженный регрессом и развращенный обществом потребления народ тут же кинется правильно работать и построит социализм. Или коммунизм? Да с чего бы это!?

На висящий в воздухе вопрос о том, что это всё в СССР было, и общественная собственность на средства производства, и плановая экономика, но было отдано народом без сопротивления, Семин не отвечает. Одномерность его мышления поражает. А еще больше поражает, что есть много людей, эту одномерность не замечающих.



При таком, с позволения сказать, «марксистском образовании» и «идеологии», Семин еще и взялся судить, кто является марксистом, а кто – нет, кто является «левым», а кто – нет.



Вы понимаете, что это значит? Шарлатан взялся быть регулятором условного «красного» сектора постсоветского российского общества, взялся олицетворять собой его норму. Самоучка корчит из себя всезнайку. Каргомарксист претендует на то, чтобы сделать «левый» сектор политической жизни России таким же карго-сектором, как и он сам. Это какой-то позор.



Правая рука не знает, что делает левая? Правое полушарие с левым в контрах?



Выдумывая некое мракобесие у других, осуждающе рассуждая про мистику в отношении «Сути времени», Семин безмятежно сообщает, что он православный. Я спокойно отношусь к верующим людям, но почему же пламенный, ортодоксальный марксист-материалист Семин вдруг оказался верующим?



Вот я материалист. Такой конкретный. Советского разлива. Так я и говорю конкретно, что я светский человек. Надо же быть хотя бы в минимальной степени последовательным.



Но как же быть с Семиным? Разве для него православие, не «опиум для народа»? Выходит, что нет. Тогда в чем пламенность и ортодоксальность особого семинского марксизма? В чем его претензия к липовой мистике, вменяемой им же «Сути времени»?

Или он не понимает, что вера в бога, в том числе и православие – это и есть мистика в чистом виде?



Ми́стика (от греч. μυστικός «скрытый, тайный») — вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом связан и способен общаться человек; также — сакральная религиозная практика, имеющая целью переживание непосредственного единения с Богом (или богами, духами, другими нематериальными сущностями).



Видимо, ему быть мистиком можно, а вот другим нельзя.



При этом повторяю, что приписываемая леваками идеологии движения «Суть времени» какая-то особая мистика – это просто откровенное враньё.

На мой взгляд, то, что излагает Семин – это откровенная шизофрения. На всякий случай сообщаю для Семина и его поклонников, что шизофрения, это такая болезнь, когда в одной голове сидят несколько разных личностей, которые могут содержать в себе, например, первая, православие, вторая, материализм сусловского типа, а третья, желание упрекать в мистицизме других людей (но, конечно, не свою первую личность) или даже организации.



Человеку, претендующему на то, чтобы лечить других, надо сначала излечиться самому, как минимум ровно от того, что он собирается лечить у других.



Кем являются бойкие мальчики, тычущие пальцами со столичного телевидения, из кафе и с рок-концертов, из учительских и прочих непыльных мест в людей, которые в глуши своими руками создают реальное производство, годами упорно учатся, усиленно развиваются, как личности, как специалисты, становятся людьми, способными сделать очень многое?

Эти бойкие мальчики с неясным генезисом и статусом являются провокаторами, людьми без чести и совести.



Заключение.



Так куда зовет Семин (и другие аналогичные «марксисты» с белыми ленточками на лацканах), молодежь?

Выходить из «Сути времени». Возникает вопрос: куда выходить? В пустоту? В смрад потребительской жизни?

Своей организации у него нет. Своей просоветской среды у него нет. Насколько я понимаю, он то ли не хочет, а скорее всего, не может все это создать. Да и на какой основе создавать?



Он упрощенно, даже по сравнению с поздним СССР, излагает некие положения, постулаты, цитаты из Маркса и Ленина, поступая, как китайские хунвейбины из 50-х годов 20 века, ходившие с цитатниками МАО.



Так хунвейбины хотя бы были малограмотны. А этот-то гражданин – нет. Его старательно учили и в СССР, и в РФ, и в США. Но созидательных результатов обучения лично я не вижу. Языком работает бойко. Но чтобы строить нечто серьезное, этого мало.

Семину просто нечего предложить понимающей сложившуюся в России ситуацию просоветски, социалистически и коммунистически настроенной молодежи, кроме ухудшенных и еще более упрощенных кусков, цитат и выжимок из позднесоветского Агитпропа.

Видимо, поэтому он так и назвал свою передачу. Как говорится, «лучше выдумать не мог».



Семин и его компания в виде болотных Рудых и прочих людей с двумя извилинами, ставит перед собой неразрешимую задачу – каким-то образом изъять из движения «Суть времени» думающих людей.



А подумать, почему эти люди в большом числе пришли (и продолжают приходить) именно в «Суть времени», у Семина чего не хватает?

Я ему подскажу. Люди пришли на интеллект лидера движения и на атмосферу в ячейках. Атмосферу товарищества, атмосферу коллективизима, которую семиным-рудым так хочется разрушить, потому что у них самих ее нет, и никогда не будет.



У Семина нет ни интеллекта, ни желания тяжело, много и долго трудиться по созданию сплоченного коллектива. Есть желание красоваться на телевидении, рассыпая направо и налево трескучие фразы о марксизме и справедливости.



Делай ты ставку хоть на двух, хоть на десять обиженных, которые ушли из движения, но которых до сих пор корчит от обиды, от понимания того, что они упустили свой шанс на осмысленную жизнь, - это ничего принципиально не изменит. Тысячи на эту наживку не клюнут.

У нас у всех, членов «Сути времени», есть достаточное количество своих недостатков. У всех, от лидера до дальнего сочувствующего. Это естественно и нормально. Иначе и быть не может. Мы не идеал, который из нас сначала старательно лепят семины, а потом лихо «разоблачают» несоответствие выдуманному ими же идеалу.



Но это наши недостатки, - недостатки, которые мы осознаем, преодолеваем и исправляем внутри своего коллектива. И не надо к нам лезть со своим уставом.



Мы в подавляющем большинстве держимся друг за друга, прекрасно понимая, что вокруг нас среда, которая заведомо намного хуже, чем наша, сутевская, со всеми нашими недостатками. Только вместе мы можем жить и решать задачи по улучшению жизни страны.

Никакие семины-рудые с немногими «обиженными скандалистами-ушельцами» не смогут нам в этом помешать.

Всякому здравомыслящему человеку ясно, что Семин зовет людей не «куда», а «откуда». Ему, как и разного рода мелким бесам типа Рудого, надо изъять людей из нашей организации и… рассадить по кухням, по «Политкафе», по концертам рок-групп, по соцсетям. Изъять их из политики. Изъять их из активной жизни. И поставить на этом точку. Его задача – ликвидация даже зародыша созидательной политической активности в «левой» части российского общества.

Семин - это персонаж навальнинского типа с «левым» позиционированием. Причем он мельче Навального, который хочет обрушить всю российскую государственность, независимо от ее политической направленности.



Семин же хочет обрушить лишь «левый» фланг общества, облегчая задачу Навальному. Семин, пользуясь условно понятной ему православной терминологией, – средний бес на подтанцовках у Навального. Вот что такое Константин Семин.

Источник: https://rjadovoj-rus.livejournal.com/4604822.html