Мировая элита играет по своим правилам

Концептуал СМИ Как происходило укрепление позиций либеральной финансовой элиты в ХХ веке?

Почему в будущем её ждёт только спад. Иерархия страновой и мировой элиты: ступени “лестницы в небо”. Как взаимодействуют собой группировки в американском истеблишменте, в чём их сила. Какой главный вопрос сейчас стоит перед мировой экономикой – эти и многие другие темы обсуждают известный экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин и ведущий Дмитрий Таран.

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