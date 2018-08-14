Мировая элита играет по своим правилам
Как происходило укрепление позиций либеральной финансовой элиты в ХХ веке?
Почему в будущем её ждёт только спад. Иерархия страновой и мировой элиты: ступени “лестницы в небо”. Как взаимодействуют собой группировки в американском истеблишменте, в чём их сила. Какой главный вопрос сейчас стоит перед мировой экономикой – эти и многие другие темы обсуждают известный экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин и ведущий Дмитрий Таран.
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