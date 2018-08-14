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Мировая элита играет по своим правилам

12:29. 14 августа 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Как происходило укрепление позиций либеральной финансовой элиты в ХХ веке?

Почему в будущем её ждёт только спад. Иерархия страновой и мировой элиты: ступени “лестницы в небо”. Как взаимодействуют собой группировки в американском истеблишменте, в чём их сила. Какой главный вопрос сейчас стоит перед мировой экономикой – эти и многие другие темы обсуждают известный экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин и ведущий Дмитрий Таран.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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