Своя игра на чужом поле

Играя на чужом поле, по чужим правилам, с чужими судьями – выиграть невозможно в принципе. Сегодня Россия продает свои ресурсы за ИХ деньги, на ИХ площадках, по ИМИ устанавливаемым ценам. Отсутствие большого проигрыша в таких условиях – это мастерство игрока (Путина) помноженное на везение. Но штука в том, что в таких условиях они вообще проиграть не могут. Могут только НЕ ВЫИГРЫВАТЬ. Пока.

А потому, надо выходить из такой игры, по таким правилам, на таком поле, с такими ангажированными судьями.

Мой добрый друг – писатель Сергей Хелемендик, ушедший из жизни 2,5 года назад, много писал об этом.

Его статья, опубликованная более трех лет назад в чешской прессе, звучит крайне актуально. Особенно, на фоне заявления Ангелы Меркель об ее «уходе».

Источник: inosmi.ru

Победить — значит принудить играть по своим правилам

Существует довольно простая правда, которую пока необоснованно игнорируют мыслители в России и в Европе. История получает новый импульс для развития, когда один из ее участников устанавливает новые правила игры, навязывает их остальным и начинает выигрывать, используя эти правила.

Так поступали все величайшие завоеватели и все империи ещё задолго до глобалистов и неоконсерваторов и даже до Чингисхана, который располагал весьма ограниченными средствами, но его небольшие, по меркам европейский боевых рыцарских объединений, армии опустошили всю Европу. Потому что они принесли свои новые правила войны, которые европейцы воспринимали как божье наказание.

Точно так же в свое время повел себя Наполеон, который переформатировал Европу в течение нескольких лет.

Если говорить об истории России, то можно вспомнить, как Петр Первый изменил правила игры в Европе, сделав Россию новым субъектом международной политики: он создал флот и мощную регулярную армию, разбил непобедимого шведского короля и сформировал основы России как новой империи.

Затем Россия победила Наполеона и снова на долгое время ввела для Европы свои правила, которые остались в истории под названием Священный союз.

Потом вследствие российской революции и мировых войн родилась советская империя, которая снова диктовала миру свои правила.

Они назывались по-разному: Варшавский договор, международное коммунистическое движение, страны народной демократии, борьба с империализмом, но все это были правила, которые СССР-Россия принесли миру с помощью силы, и мир был вынужден хоть в какой-то мере играть по этим правилам.

После распада СССР Россия вот уже четверть века играет по правилам, которые ей были навязаны и, закономерно, проигрывает. Нельзя выиграть в карты у обвешанной оружием банды аферистов, у которых в колоде одни тузы, и все наши доводы о том, что в колоде должно быть четыре туза, их не занимают.

— Их должно быть четыре, а у нас их четыреста, но не отвлекайтесь, играйте, потому что у вас нет выбора!

Сегодня мы являемся свидетелями последних попыток России играть в Европе по чужим правилам, которые мы условно можем назвать термином либеральная парламентская демократия, глобализм, секретная мировая олигархия.

Выиграть в этой игре Россия не может.

Сегодня Россия ещё радуется, когда маргинальные европейские политики наконец-то начинают приязненно смотреть в ее сторону, наносят визиты в Крым, говорят, что Россия не так уж плоха. Да, наносят визиты, но что дальше?

Давайте повторим всем известные факты.

США, которые пока ещё диктуют свои правила всему миру и мило называют этот процесс полным спектром доминирования, контролируют элиту Европы целиком и полностью. Если несколько упростить, можно сказать, что США контролируют Европу как геополитическое целое.

Европой правят американские марионетки, а не вассалы, как часто говорят, потому что у вассалов есть хоть какая-то, пусть ограниченная, суверенность: они могут менять своих господ, создавать союзы. А марионетки не могут — и европейские политики сегодня и являются, за редким исключением, именно марионетками на ниточках.

Это значит, что для нас нет большой разницы, кто возглавляет Францию: симпатяга Олланд или плейбой Саркози.

И не сегодня-завтра тетушку Меркель тоже могут заменить кем-нибудь другим. Она об этом знает и поэтому из кожи вон лезет, чтобы во всем угодить своим господам.

Европейская политика сегодня — это американский кукольный театр, где глобалистская олигархия выступает в роли владельца кукол с кнутом.

Что мы должны делать в этой ситуации?

Принять её как факт и не пытаться дурачить самих себя или массы сочувствующих.

Показательный эпизод с героем Ципрасом и его бесславным восстанием против диктата Брюсселя демонстрирует, кто и как контролирует Европу, и какими ресурсами эти люди располагают, что и как могут делать.

Они могут все и делают, что хотят.

На этом фоне многочисленные выступления мыслителей России и Европы о том, как все меняется, как Европа встала, собралась, как вспомнила о суверенитете, как правые объединятся с левыми, звучат несерьезно.

Россия пытается использовать в Европе свою мягкую силу, и это логичное стремление, но эту силу она старается применить по чужим правилам, забывая о том, что даже в эпоху расцвета советского проекта, когда европейские державы был несравнимо самостоятельнее, чем сейчас, не было случая по-настоящему успешного вмешательства СССР в европейскую политику.

Были обязательные учения, мы кормили карликовые коммунистические партии ряда европейских стран, и, слава Богу, это не продолжалось долго. Мы пытались заигрывать с коммунистическими партиями в Италии и во Франции, но прежде чем эти попытки зашли слишком далеко, эти якобы коммунисты деградировали в «еврокоммунистов», открыто враждебных к СССР.

Как менять политическую ситуацию внутри ключевых европейских стран, приводить к власти своих ставленников, давно знали только англосаксы, и они передали это умение США. Но это никогда не было сильной стороной России. И не будет.

Тогда зачем все это делать сейчас?

Существует всем известная и даже аксиоматичная суперзадача европейской политики России — не допустить нового столкновения с Германией, в особенности в связи с усилиями США настроить немцев на войну с Россией на Украине.

Можно ли справиться с этой задачей, заигрывая с маргиналами немецкой политики?

Разумеется, нет.

Тогда зачем нам самим себя убеждать, что это возможно, что все изменится, что эти маргиналы себя ещё покажут, что вырастут?

Так один мальчик мечтал, что вырастит из крысы слона, а о подобных планах русская народная мудрость говорит «Дай Бог нашему теляти да волка поймати».

Если мы действительно хотим что-то поменять в Германии, значит, нам нужно иметь дело с игроками в этой стране. А если игроков в Германии нет, а есть одни марионетки США на ниточках, и сегодня это именно так, то в таком случае иметь дело нужно с владельцем кукол, что, кстати, происходит все чаще. Об этом президент Путин иронически высказался, когда жаловался, что говорить о проблемах Европы нужно, Бог знает почему, с американцами. Недавно я написал об этом подробнее и хочу ещё немного добавить. Потому что эта вредная тенденция сохраняется.

Существуют также новые несимпатичные слова — симулятор и троллинг. Зачем создавать симуляторы влияния на ситуацию в Европе и тем самым самим себя троллить?

Возможно, недостаточно украинских событий, когда российская и украинская олигархия симулировала политическую работу и троллили друг друга 20 лет, чувствуя себя при этом отлично: они вместе зарабатывали большие деньги, но выиграла олигархия глобалистская, деятельности которой, Бог знает почему, никто не заметил, или она была неправильно интерпретирована.

Началась война, которая будет продолжаться, и весь этот автотроллинг о российском влиянии, о пророссийских сторонах на Украине развалился на евромайдане.

Если мы не смогли создать инструменты политического влияния на Украину, имея всех тузов на руках: такой же народ, такой же язык — российские СМИ могли влиять на Украину как угодно, то на каком основании мы можем думать, что создадим подобные инструменты в Германии или Италии? Или хотя бы в Латвии, где русских – половина населения, а «пророссийских» политиков можно пересчитать по пальцам.

Это вообще ключевой вопрос. Нельзя утверждать, что Россия не знала и не знает, как приводить к власти преданных ей людей в других странах, граничащих с Россией или даже отдаленных. Иначе не было бы ни Российской империи, ни СССР. Но нужно открыто сказать, что Россия не научится делать это так, как это делают США в последние десять лет, и как это делали англосаксы раньше. И уже только из-за того, что США сами штампуют деньги для всего мира, их финансовые ресурсы на примитивную покупку людей у власти несравнимы с возможностями России.

Нелишним будет напомнить, что поскольку в Европе уже давно нет ни власти, ни суверенной государственности, европейские политики привыкли к тому, что их именно покупают: с самого начала они не видят в этом ничего плохого, воспринимая это как правила игры.

Более того, менее влиятельные, но тем более маргинальные политики Европы стремятся продаться несколько раз (чем больше, тем лучше), а теоретически продаться всем сразу. Но зачем их покупать, когда их в любой момент могут перекупить? И, учитывая эти «перекупки», как можно строить какие-то стратегические планы?

Нужно остановить это политическое творчество, стремящееся к «переформатированию» Европы посредством проталкивания в президенты Франции такого «надежного» партнера, как Николя Саркози, который сначала пришел к власти на деньги Каддафи, а потом первым начал Каддафи бомбить, не терзаясь ни минуты муками совести. Будет он президентом или нет, переформатирует или нет, но Саркози интересен только тем, что его жена любит фотографироваться голой.

Нужно искать и находить силу, которая позволит установить собственные правила, как то было и будет всегда. И ситуация до обретения этой новой силы в Европе дозрела.

Каким образом Россия уже сейчас может начать устанавливать в Европе, и не только там, свои собственные новые правила? Возможности для этого есть.

Европу ждут социальные потрясения и конфликты огромной силы. Европа уже сейчас не знает, что ей делать с сотнями тысяч мигрантов, которых привозят на ее территорию все больше и больше непонятные, тайные силы. И вскоре их привезут миллионы.

Россия может эффективно помогать Европе выбраться именно из этой беды. Конечно, не деньгами, а полезными действиями, ведь этот поток технически легко остановить, если на то есть желание. Но можно, конечно, и не останавливать.

Это лишь один из новых источников влияния, причем его значимость будет только расти.

Посмотрим на проблему мигрантов как на модель: можно помогать или не помогать Европе с борьбе с террором, который в нее уже проник, с религиозными и этническими конфликтами, с экономическими потрясениями, с «майданами» разного рода, с гибридными войнами, которые вскоре начнутся в Европе вследствие перечисленных проблем.

Как Россия может помочь?

Самыми разными путями: Россия все это пережила или переживает, но сирийских беженцев пока ещё никто не привозит на пляжи Крыма за 5 тысяч евро за одного счастливчика. И привозить не будет.

Россия может и не помогать, но ей неминуемо придется разобраться в том, что для нее является наиболее выгодным и полезным, то есть нужно ли спасать старушку Европу, и стоит ли оно того. Может, правильнее будет сказать: «Умерла, так умерла», и первыми кинуться на богатое наследство.

Приведет ли успешное использование этих новых ресурсов к введению новых правил игры?

Конечно!

Новые правила игры всегда только так и появлялись. Гитлер спасал мир от коммунизма, а СССР спас его от нацизма. США спасли всех от «империи зла», а теперь Россия спасает Украину от украинского фашизма и вскоре обязательно спасет, и эта неминуемая победа станет аргументом огромной силы для Европы, где семя подобных «майданов» было аккуратно посеяно заокеанскими партнерами и успешно всходит.

Правда, для использования новых ресурсов необходим «мегаинструмент» особенного типа, который обычно называют словом «идеология». С этим инструментом пока лучше умеет обращаться Исламское государство, но ситуацию можно исправить.

О новой мегаидеологии, которую миру должна предложить Россия, речь пойдет в продолжении этой статьи.

Автор: Сергей Хелемендик (Sergej Chelemendik)