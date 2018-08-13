Триединство человека. Алексей Орлов и Михаил Ять
Гармония духа, души и тела.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В этой передаче мы поговорим о гармонии Тела, Души и Духа Человека , а также поясним на примерах из жизни, к чему приводит ситуация, когда в человеке проявлено только одно или только два из этих качества, либо же проявлены все три качества, но доминирует демоническая сторона…
Эта передача предназначена для того, чтобы люди расширяя свою осознанность и понимая Себя важной частью этого Мiра , начинали строить свою жизнь так, чтобы в ней было больше пользы как им самим, так и окружающим.
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Источник: www.youtube.com