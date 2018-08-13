Новости Славянского Мира. Выпуск 110

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Москве в Музее космонавтики открылась III часть выставочного проекта «Вне Земли?», рассказывающая о тесной связи космоса и искусства.

Подробнее: https://www.mos.ru/news/item/43754073/



Выставка «Архангельск от моста до моста» (из собрания Музейного Объединения) представляет «графический» образ города, ограниченный видами набережной и Северной Двины от железнодорожного моста до Кузнечевского.

Источник: https://kuda29.ru/arh/e/20854-arhange…



Продолжим артефактами земель славянских



В Карелии найдено поселение эпохи неолита

Источник: https://rg.ru/2018/08/01/amulet-iii-t…



Клад серебряных монет эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова обнаружили в Подмосковье сотрудники Института археологии РАН.

Источник: http://tvkultura.ru/article/show/arti…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Фестиваль «Ладейное поле» ждет гостей 18 августа

Источник: https://gorod48.ru/news/1145792/



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 13 августа, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Триединство Человека

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



14 августа, вторник

Как отработать карму Рода

Автор-сказитель – Александр Жарков



15 августа, среда

Родовые Истоки

Автор-сказитель – Алексей Необердин



16 августа, четверг

Природное земледелие: многолетние растения

Авторы-сказитель – Виктор Максименков



17 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи Пространство женщины – Писатель Юрий Сергеев о себе и творческих планах, ведущая Елена Андреева.

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 18 августа, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии – Евгений Александрович Евтушенко. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-

