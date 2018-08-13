Новости Славянского Мира. Выпуск 110
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Москве в Музее космонавтики открылась III часть выставочного проекта «Вне Земли?», рассказывающая о тесной связи космоса и искусства.
Подробнее: https://www.mos.ru/news/item/43754073/
Выставка «Архангельск от моста до моста» (из собрания Музейного Объединения) представляет «графический» образ города, ограниченный видами набережной и Северной Двины от железнодорожного моста до Кузнечевского.
Источник: https://kuda29.ru/arh/e/20854-arhange…
Продолжим артефактами земель славянских
В Карелии найдено поселение эпохи неолита
Источник: https://rg.ru/2018/08/01/amulet-iii-t…
Клад серебряных монет эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова обнаружили в Подмосковье сотрудники Института археологии РАН.
Источник: http://tvkultura.ru/article/show/arti…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Фестиваль «Ладейное поле» ждет гостей 18 августа
Источник: https://gorod48.ru/news/1145792/
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 13 августа, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Триединство Человека
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
14 августа, вторник
Как отработать карму Рода
Автор-сказитель – Александр Жарков
15 августа, среда
Родовые Истоки
Автор-сказитель – Алексей Необердин
16 августа, четверг
Природное земледелие: многолетние растения
Авторы-сказитель – Виктор Максименков
17 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи Пространство женщины – Писатель Юрий Сергеев о себе и творческих планах, ведущая Елена Андреева.
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 18 августа, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии – Евгений Александрович Евтушенко. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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