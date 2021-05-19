Понятно, что пост-советской эпохе нет ни того, ни другого, ни третьего, что и лежит в основе глобального кризиса человеческой цивилизации. Бесцельность, неадекватность и терминизм [2] – маркеры «майданного» пост-человека. Они, слившись в одном существе, представляют из себя «антитроицу», потому что их существование по отдельности было бы крайне затруднительно для них.

Во-первых, вокруг нас определённая реальность, которую мы должны познать. Во-вторых, нам её нужно переделать под свои идеалы – иначе зачем нам его познавать? В-третьих, мы должны познать пути перехода, чтобы идти от сущего к нужному.

Нельзя отречься от идеалов в пользу прагматического реализма, тогда человек потеряет себя. Но и наоборот – тоже нельзя. Триединство проявляется в экономике (теория В. Авагяна) – как взаимная необходимость сырья, инструмента и цели (конструмент, инструмент и кводомент – пишет он). Инструмент бесполезен без сырья, сырьё без инструмента, и оба они ни к чему без мотивации, без идеального образа – цели действий.

Таким образом, цивилизация построена на триединстве адеквата, перехода и идеала, которые, по принципу Троицы, неразделимы и неслиянны (парадокс, рождающий диалектику в европейской традиции мысли).

Есть то, что есть.Есть то, что нам надо.И есть прикладные промежуточные действия по переходу от того, что есть к тому, что нам надо.

В базовой основе человеческой природы, отличающей её от звериной – стремление заменить текущее, наличное состояние дел на идеальное. То есть нечто, пока только умозрительное, но с перспективой воплощения.

Зачем нам это нужно? Очевидный ответ: для исправления окружающих реалий.Поэтому образование и воспитание у людей – такой громоздкий, затратный, трудный, и постоянно дающий сбои процесс.

Мы отличаемся от животных тем, что мы не замкнуты в цикле вечной однообразной повторяемости. И настолько отличаемся – насколько не замкнуты. Мы свою жизнь начинаем не с ноля, а с наследия предыдущих поколений.

Само понятие «прогресс» совершенно невозможно без понимания несовершенства окружающей реальности . Если считать её совершенной – то зачем прогресс, куда, и кому он нужен? А поскольку понятия «прогресс» и «цивилизация» неразделимы, то понимание необходимости исправления мира лежит в самой основе ОТЦ [1] .

Так, например, невежество и мракобесие неадекватности нивелируется отсутствием внятной и ясно выраженной цели: если мы ничего не строим, то не тяготимся отсутствием строительного образования. В присутствии цели терминизм быстро доказал бы свою непригодность для достижения целей. А при её отсутствии – «достижением» можно назвать что угодно, хоть массовое вымирание (см. пример современной Украины и др.).

Жизнь ежедневно, и даже комично (было бы смешно, когда бы ни так грустно!) показывает нам, насколько легко думать человеку, «не обременённому» законом достаточного основания. Жить ему, конечно, нелегко, уж и до массовых вымираний дошло, зато думать – проще простого!

Человек, «не заморачивающийся» достаточным, да и вообще всяким основанием – что угодно объявляет причиной чего угодно, и что угодно – следствием чего угодно.

Приведу пример, чтобы не быть голословным (хотя примеров таких вокруг – пруд пруди).

Вот научный сотрудник РАН Алексей Майоров, и не на кухне, а в рупор федерального СМИ заявляет: «Спасение Алексея Навального — залог мирного развития Европы». «Надеюсь» – пишет горе-научный сотрудник – «лидеры стран ЕС и США понимают, что только живой и здоровый Навальный отделяет их от хаоса». Далее Майоров делает ещё несколько причинно-следственных связок в духе терминизма: «Именно массовая казнь династии Романовых стала триггером, который привёл в итоге к WW2, а затем и к Карибскому кризису… в Англии наличие живого Карла II Стюарта спасло Англию от пуританского фанатизма, который продолжился бы кровавым завоеванием всей Европы… наличие живых Людовика XVIII и Карла X, братьев казненного Людовика XVI, остановило превращение Франции, а за ней и всей Европы в гигантскую коммуну… Тысячелетний опыт европейской истории показывает, что в подобных ситуациях невозможны рациональные решения изнутри страны без помощи снаружи».

Все эти либеральные умствования (призванные обосновать интервенцию НАТО) – очень уж подозрительно смахивают на пример из учебника психиатрии: «палка стоит в углу – поэтому пошёл дождь». Палкой и дождём психиатры обычно объясняют важнейшее правило закона достаточного основания: «после этого – не значит, вследствие этого».

«Метод» Майорова, который не вызвал никакого удивления на «Эхе Москвы», открывает восхитительные перспективы для диссертационных изысканий. Что вы скажете о монографии на тему – «только живой и здоровый дядя Петя (тётя Маня) отделяет Европу от хаоса»? Можно взять любого родственника, или просто соседа – и успешно «отделить» им мир от глобального кризиса!

Одно печалит: ничто уже не может предотвратить превращение Франции, а за ней и всей Европы в гигантскую коммуну – ибо, увы, Людовик XVIII и Карл X уже умерли. Увы. И давно. Если Майоров не в курсе – вынужден его огорчить…

В рамках терминизма (номинализма), чтобы считать себя умным, образованным человеком – совсем не нужна адекватность. Главное – говорить много и сложными, красивыми терминами! Тогда и сам от себя в восторге, и окружающие тебя подобия-неадекваты от тебя в восторге:

-Эвона, как загнул и заплёл! Сразу видно, умный человек, надобно ему судьбы детей и внуков доверить!

Вы вот смеётесь, а скажите-ка, чем «лучший министр финансов Европы» А. Кудрин отличается от «лучшего историка Европы» Майорова?! Майоров перечисляет Бурбонов, а Кудрин – сыпал (и продолжает) экономическими терминами. Терминистам сего довольно: им не нужен экономический рост, рост благосостояния народа – как доказательство звания «лучший министр финансов».

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Всё это вместе и следует называть «майданной субкультурой». Или «ненаучным коммунизмом». А что? Есть ведь «научный коммунизм» – в рамках которого учёные пытаются найти адекватные переходы из безобразия к светлому будущему! У майданов тоже мечта о «светлом будущем», только им при переходе адекватность не требуется. У них памятник завалил – вот ты уже и в Европе…

Вопрос о терминизме и детерминизме сложный, и я уже давно бьюсь, как рыба об лёд, пытаясь сделать их понимание достоянием широких масс. Как бы попроще, ведь без понимания этого вопроса – нам всем гибель лютая, ребята!

Терминизм устраняет научность в науке, идеальность в идеале и содержание в форме.

Всё оказывается шизофазией – когда «предложения построены правильно, но смысл в них абсолютно отсутствует». Мы попадаем в зазеркалье энергичных безумцев, которые не понимают ни мира, ни своего места в мире – но убеждены, что понимают. Для которых палка у стены – искренне кажется причиной дождя, и которые могут это «доказать»:

-Палка стоит у стены? Стоит! Дождь идёт? Идёт! Всё же очевидно!!!

Ведь Вторая мировая и Карибский кризис случились после гибели семьи Романовых? Стало быть, очевидно – порождены расстрелом Романовых…

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Вы смеётесь над безумцами, которые кажутся вам одинокими придурками – а в мире уже целые страны и народы населены и управляются такими вот «чудаками», выводящими в уме всё, чего им хочется из того, чего им хочется.

Правильность или неправильность любых действий можно оценить только одним-единственным способом: сверкой полученного результата с заранее обозначенной целью. Если же у нас нет цели – тогда никакие действия не могут быть неправильными (равно как и правильными).

Я не могу промахнуться – если брошу камень неизвестно куда. Ведь куда-то брошенный камень обязательно попадёт! И проблема только в том, что он может попасть не туда. Но чтобы это понять – я должен изначально (ещё до всякого действия) – знать, куда целился.

Если цель – устранить голод, или бездомность, или разбой – то по росту голода, бездомности, нищеты, бандитизма можно легко определить ошибочность действий.

Но если цель, как у либералов – «свобода» и «естественный порядок вещей» (про который заранее ничего не известно, кроме того, что он сам собой сложится) – тогда никакой рост негатива не доказывает ошибочности действий, ибо ведь и самого разделения на «негативное» и «позитивное» нет изначально!

Это и есть удаление научности из «науки», идеальности из «идеалов» и содержания из формы. То есть беспочвенные и безответственные предположения, которые не проверяют по итогам, а… забывают.

«Суверенитет» Украины обещал через пять лет сделать её «второй Францией». Об этом вспомнили через пять лет? Проанализировали? Первый майдан обещал через пятнадцать лет сделать Украину «второй Польшей». И снова – кто об этом помнит, кто анализировал – что и где пошло не так? Нынешние власти Украины обещают вернуть её через двадцать лет к её собственным домайданным показателям. Но кто об этом вспомнит через двадцать лет?!

Кажется, что есть и цели и идеалы, и содержательность – но ведь это иллюзия, потому что ничего этого нет. Есть только безумные кривляния, в которых непонятно как и почему кто-то видит «средство» «причину» для предполагаемого следствия, в реальности никогда не возникающего.

Но самый страшный вопрос – а мы сами далеко ли ушли от Украины? Так ли сильно аргументационная и прогностическая часть у наших политиков отличается от украинских психопатов?!

Наши «цели» недостижимы – потому что наше познание неадекватно реальности. Из этого неумолимо вытекает, что и все средства, инструменты между текущим и желательным – беспочвенны, безосновательны. И представляют из себя нелепые надежды, «авосьничество» тёмных людей, и обречены обернуться разочарованием.

Так проявляет себя в жизни триединство (троичность) наличности, деятельности и желательности, которое лежит в основе мышления цивилизованного человека.

Или – не проявляет, когда его там нет.

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[1] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации.

[2] Терминизм – одно из имён номинализма, отрицающего реальность общих (универсальных) понятий, и уравнивающих явление с их именем (термином). Поскольку все термины – «имена собственные», то название и сущность совпадают. Как кто что назвал – тем то и является. Например: демократия – то, что называют «демократией», фашизм – то, что называют «фашизмом», и т.п.

Никаких объективных отличительных признаков явления терминизм не даёт, за что, собственно, и назван терминизмом: «Что и чем я считаю – то тем и является».

Терминизму противостоит детерминизм (от лат. determinare — «ограничивать, очерчивать, определять») — учение о взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений и процессов, понимание объективной причинно-следственной связи. Объективность вывода следствия из его причины детерминирует термин, снимает его «магию обозначений».

Если мы будем звать ежа лошадью – то ёж от этого лошадью не станет. У него есть объективные признаки ежа, отпечаток причин, породивших его именно в такой форме. Поскольку и ёж и лошадь – организмы, биологические объекты, то теоретически можно превратить ежа в лошадь.

В фантастической литературе таким занимался доктор Моро – но, разумеется, превратить ежа в лошадь для детерминиста куда сложнее, чем просто его переименовать! Это нужно знать каждому – потому что понимание разницы между терминизмом (номинализмом) и детерминизмом (реализмом) – вопрос жизни и смерти для современной цивилизации.

А. Леонидов

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