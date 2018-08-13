Что это: глупость или измена? 

Очень часто тому или иному общественному деятелю стремятся придать статус «оракула» — человека предвидящего будущее. Между тем дело, разумеется, не в пророчествах, а в сочетании двух факторов:

Способности анализировать факты, понимая их причинно-следственную взаимосвязь. Наличие свободы или возможности обнародовать результаты своего анализа.

Есть эти две составляющие – будет интересный материал, в котором будет правильно оцениваться дальнейшее направление событий.

«Оракулов» не бывает, бывают правильные или неправильные оценки фактов. Наблюдателю, что называется, потребителю, информации, вообще не позавидуешь. Ему надо в мутном потоке различных версий, фактов, оценок и прогнозов, не только найти «золотняк» истины, но и оценить его верность.

Это сложно – отсюда и постоянная увлеченность интересующихся политикой людей тем или иным экспертом или общественным деятелем. Вроде красиво и правильно говорит, понятно объясняет. Даже говорит о будущих событиях…

Как избавиться от такой «влюбленности»? Посмотреть, вспомнить, что этот товарищ-господин писал ранее. Сверить его прошлые высказывания с наступившей реальностью.

В декабре 2011 года давая интервью, ваш покорный слуга высказал следующую точку зрения:

«Цель англосаксов более глобальна — столкнуть между собой Россию и Китай. Как столкнули в 1914 Россию и Германию. Но сегодняшние власти двух стран воевать не хотят. Значит — нужно поменять власть. Где проще изменить её? Конечно, в России. Потому что изменить власть в Китае практически невозможно…

Война России с Китаем – это решение всех проблем сегодняшнего Западного мира одним ударом.

У американцев есть одна хорошая поговорка: «О чем бы вам ни говорили, речь всегда идет о деньгах».

Так вот, о чем бы вам сегодня ни говорили сегодня полузащитники прав человека, несогласные провокаторы, политические слепцы, грантоежки и просто дураки – знайте, что речь идет о подготовке войны России и Китая».

С 2011 года я неоднократно писал, говорил об истинном смысле происходящих событий.

Еще «арабская весна» только-только начиналась, ещё не было гражданской войны в Сирии, а на Донбассе люди мирно трудились. Не было экономических санкций Запада против России.

И все это именно для того, чтобы «подрядить» Россию для конфликта с Китаем!

Политика любит многоходовки: создание на карте мира точек напряженности, втягивание, ослабление через санкции (поводом для которых являются самим же Западом созданные провокации или вынужденные действия Москвы, вроде присоединения Крыма или помощи Донбассу), изменения в политическом курсе России – в перспективе конфликт с Китаем.

Прошло почти семь лет. И теперь это стало общим местом.

Тайный план Киссинджера: превратить Россию в Украину Источник: ria.ru

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter «Американские СМИ активно обсуждают так называемую стратегию Киссинджера, раскрытую на днях. По версии издания The Daily Beast, 95-летнему экс-госсекретарю якобы удалось сделать её ключевым элементом внешней политики администрации Дональда Трампа. Пять источников из администрации американского президента подтвердили: план «патриарха американской дипломатии» заключается в том, чтобы использовать Россию в качестве страны-тарана против Китая, угрожающего мировой гегемонии США. По информации американских журналистов, этот подход был положительно воспринят в команде Трампа и именно им объясняются некоторые действия на российском направлении. В этой схеме России отводится инструментальная роль. То есть от Кремля ожидается, что он согласится активно участвовать в процессе, который американские аналитики называют «загнать Китай в коробку», из которой Поднебесная уже не сможет вырваться. По сути, России предлагается выполнить в отношении Китая ту же функцию, которую Украина (по идее) выполняет в отношении России, — быть очагом напряженности, источником рисков и активным участником возможной экономической или логистической блокады.

Слухи о том, что антикитайская сделка будет в той или иной форме предложена российскому руководству, ходили очень давно и даже обсуждались в целой серии аналитических материалов по обе стороны Атлантики. Но сейчас впервые у этой сделки появился «автор», а политике Трампа на российском направлении было предложено квазиофициальное целеполагание».

Еще раз, простым языком о сложных вещах.

Главный противник США – Китай. Если ничего не делать, он обгонит Штаты и перетянет на себя мировую гегемонию. Это грозит обрушением уровня жизни на Западе, что приведет к схлопыванию вообще всей системы, основой которой является ложная вера «в демократию». Если Китай, где у власти коммунисты, обогнал «демократию» — это крушение всего миропорядка и устоявшихся догм. Китай должен быть остановлен. Но делать это надо – чужими руками. Эти руки должны быть достаточно сильными и находиться рядом с Китаем. Подходим для этого только мы – Россия. Руководство России понимает суть игры и вместо ухудшения отношений начинает их с Китаем улучшать. Значит надо заставить Россию изменить свою политику. Все дальнейшие события вблизи наших границ (а Сирия это очень близко к нашим границам – расстояние тут примерно, как от Петербурга до Москвы!) нужно рассматривать, как принуждение Кремля к изменению своей линии и началом конфронтации с Пекином. Путин этого не хочет и не соглашается – значит, именно Путин не устраивает Вашингтон. Любой другой руководитель России в этом случае точно для Штатов не хуже – все же есть вероятность подтолкнуть его в нужную сторону. С Путиным это не получается.

Самый большой вопрос в этой связи – почему именно сейчас, именно в такой форме и так срочно ВДРУГ начали протаскивать пресловутую «пенсионную реформу»?

Совершенно очевидно, что это подрывает авторитет власти и делает государство в целом более удобной мишенью для атак, цель которых мы указали выше. И все это на фоне понятной и прогнозируемой игры Штатов, которые не прекратят давление до тех пор, пока не добьются своей цели и не перетащат Россию на свою сторону, чтобы в дальнейшем стравить нас с китайцами.

Второй вариант прекращения фактической войны против нас – понимание, что время идет, а их стратегия не дает ровно никаких подвижек в нужном направлении. Но пока у них есть весьма серьезные надежды, на успешное осуществление замысла.

И эту надежду им дает … политика правительства Российской Федерации.

В этой связи хочется повторить вопрос, который кадет Милюков 1 ноября 1916 года задал в Государственной Думе?

Что это: глупость или измена?

Или ещё какая-то более сложная и пока для нас непонятная игра?

Вопросы остаются, ответов пока нет.

Источник: nstarikov.ru