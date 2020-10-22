Министерство финансов РФ подготовило проект «оптимизации» нашей армии. Именно в то время, когда угрозы военного характера возрастают с каждым днём.

Потомственный финансист Антон Силуанов считает чрезмерными расходы на Вооружённые силы России. Проект Минфина предполагает сокращение численности войск на 10 % (около 100 тыс. чел.), увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет (+ 5 лет, причём годы обучения в училище в них входить не должны), увеличение срока службы до права на «военную ипотеку» (+ 5 лет), отмену индексации пенсионных выплат (отмена нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на 2 % сверх уровня инфляции), экономию на питании (обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах, всё остальное – за свой счёт), увеличение сроков носки вещевого имущества (к тому же при досрочном расторжении контракта военнослужащие обязаны возместить стоимость формы «пропорционально сроку носки») и т. п.

В полном соответствии с Концепцией национальной безопасности США, где одним из методов противостоять России как основному (наряду с КНР) противнику Штатов названо противодействие росту и укреплению её Вооружённых сил… Кстати, 15 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что бюджет Пентагона надо каждый год увеличивать на 3-5 %. Там не до оптимизации. «Нам нужен предсказуемый, адекватный, стабильный и своевременный федеральный бюджет, чтобы продолжать инвестировать в нашу индустриальную базу, наращивать наш потенциал и укреплять готовность. Я хотел бы видеть ежегодный рост на 3-5 % для министерства обороны, чтобы мы оставались впереди стоящих перед нами вызовов», — сказал Эспер, выступая в Heritage Foundation. А сегодня Пентагон объявил об увеличении расходов на развёртывание новых ядерных ракет наземного базирования до $95,8 млрд.

Инициативы Минфина ожидаемо поддержали в Высшей школе экономики. Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что данные меры «назрели». Схожей позиции придерживаются и в Институте стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Grant Thornton. Аплодисментами разразились либеральные интернет-ресурсы. Ну ясно. Последовательная линия пятой/шестой колонны не требует комментариев. Любой удар по обороноспособности страны они встречают с нескрываемым восторгом.

Мнение государственников по поводу этой диверсии тоже предсказуемо.

Военкор Евгений Поддубный: «Минфин удивителен. Сокращать армию страны, которая воюет. Сокращать армию страны, которую душат санкциями. Отвал башки». Военкор Александр Сладков: «Я очень надеялся, что это фейк». Политолог Сергей Михеев: «Банкиры и финансисты — главные враги российского государства».

Заместитель главного редактора «Завтра», постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин: «Снова на те же грабли! Сколько можно на них плясать? При Ельцине досокращались до почти полного распада Армии. При Сердюкове едва не угробили Вооружённые силы своими сокращениями и оптимизациями. Никто меня не разубедит в том, что в Минфине как сидели так и сидят откровенные разрушители Гайдаровско-Кудринской закалки. Предлагаю министру обороны поднять в ближайшее время личные дела чиновников Минфина России и, годных к строевой службе, призвать на двухмесячные военные сборы, чтобы, так сказать, лично испытать тяготы и лишения военной службы. Ибо нефиг…».

Ведущая программ на телеканале «СПАС» и радиостанции «Вести ФМ» Анна Шафран: ««Глупость или измена?» Прошло сто лет и вновь вопрос актуален. В тот момент, когда гибридная и далеко не только гибридная война против России идёт полным ходом, Минфин предлагает сократить финансирование армии. Полагаю, тут нужно серьёзное расследование на предмет поиска врагов».

Голос Мордора: «Министерство финансов России предлагает децимацию — сокращение каждого 10-го военнослужащего России. Интересно, в Минфине вообще в курсе, что в мире происходит? Откуда эта страсть продать кортик и купить себе красивые часы?». Публицист Армен Гаспарян: «Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии. А Родину они потом своими натруженными в креслах суставами будут защищать?».

ТГ-канал «Национальный курс»: «Но если кто-то думает, что это лично Антон Германович сидит и ежедневно придумывает, как бы урезать Минобороны, то это не так. Специалисты сидят в иностранном консалтинге, которые детально разрабатывает рекомендации МВФ. Так, Минфин курируют специалисты из Deloitte Touche (транснациональная компания со штаб-квартирой в Лондоне — Прим.)».

Руководитель движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков: «Минфин предлагает сократить армию на 10 процентов в условиях повсеместного роста напряжённости вокруг наших границ и в целом в мире. На фоне увеличения военных расходов всех ведущих стран. Что ж — ждём предложений Минобороны о сокращении Минфина. Для начала, думаю, на 10 процентов. Если, по мнению чиновников-финансистов, сокращение Вооружённых сил на эту величину не отразится на нашей обороноспособности, то сокращение штатов Минфина точно никак не скажется на финансовой ситуации в России».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калининградской области Олег Авдыш: «Кац опять предлагает сдаться? Очень своевременное предложение. Тут вот над Украиной барражируют Б-52, отрабатывая ядерный удар. По всему периметру границ очаги нестабильности. И мы такие «фсе в белом» — разоружаемся! Вообще, когда бухгалтерия начинает вмешиваться в политические решения, явно превышая свои полномочия, камлая при этом «экономика должна быть экономной», добра не жди. Может Минфин сократить процентов на 50? Уж его-то эффективность нам точно не видна! Специально для Минфина аудиторское заключение: глава Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд отметил, что «преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано». НАТО признаёт превосходство российской армии и это заявление является доказательством того, что деньги, вложенные в эту сферу, потрачены не зря».

Военный историк Андрей Союстов: «С учётом уже имеющихся и потенциальных горячих точек возле наших границ, момент для очередной «оптимизации» расходов на ВС выбран удивительно «удачно». Понятно, что это всё запихнуто в один кейс с «оптимизацией» расходов на МВД, Росгвардию и т.д., и тем не менее». «Царьград»: «Подрыв боеспособности собственной армии всегда приравнивался к измене Родине. И похоже, только так можно квалифицировать нынешнюю попытку Минфина наскрести денег за счёт урезывания финансирования российских Вооружённых сил. Причём — всех, не только армии, но и Росгвардии, ФСИН и прочих структур национальной и государственной безопасности. А ведь давно сказано: не хочешь кормить свою армию — будешь кормить чужую. Российское Министерство финансов своей нынешней инициативой расписалось прямо: российскую армию оно кормить не хочет. Вопрос тогда — чью?».

ТГ-канал «Майор и Генерал»: «Редакция нашего канала всемерно поддерживает курс на экономию государственного бюджета за счёт ранее «защищённых» статей! Правильно! Так держать! Момент, когда не где-то вдали от наших границ, а прямо — вот, вот, на пороге — политические противоречия разрешаются исключительно военными средствами — самый удачный для демонстративного сокращения расходов на оборону! Покажем всем пример доброй воли! Ведь запас «глубокой озабоченности» у нашего МИД — практически неисчерпаем! Если что — зальём им любую военно-политическую проблему. Подготовить тарелки и кружки с символикой контингентов НАТО (ну, чтобы способней было их кормить) — гораздо дешевле, да… Да, кстати, наши знакомые силовики после последних известий (и предложений по сокращению военного бюджета) — прямо-таки лучатся энтузиазмом и желанием служить. Вот уж действительно, люди в нашей стране — это вторая нефть. А люди в погонах — особенно. К ним в карман можно залезать совершенно безопасно. Это вам не олигархи, не углеводородные госкорпорации и не банки. Как же противно…».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков: «Сокращение расходов на оборону во временя когда против России воплощается «страшный буржуинский план» — с одной стороны выглядит как глупость Антона Германовича (бес попутал?), но глава МинФина далеко не глупый человек. Тогда что это? Назову это мягко — попытка измены, а то вдруг Германович от всего открестится). Секвестирование бюджета МО РФ со стороны МинФина уже случалось. Несмотря на это руководству нашего оборонного ведомства удалось создать не только эффективную армию, провести с успехом Сирийскую антитеррористическую компанию (построив попутно 2 военных базы), организовать бесперебойные закупки военной техники и вооружения и наладить разработки новейших образцов оружия. Не было бы секвестра — мы бы быстрее завершили бы войну в Сирии, а так пришлось крутиться в рамках секвестра под бдительным надзором либеральных СМИ, которые пытались посчитать затраты на эту компанию и пророчили России второй Афган. На Западе удивлены достижениям нашей армии и нашего ВПК. Экономисты не верят, что такое возможно сделать за «три копейки». При этом Минобороны США верит и меняет свой военный стандарт — ибо боится воевать с Россией в одиночку. Гиперзвук заставил Пентагон увеличить свой бюджет, который в 15 раз больше российского оборонного бюджета, и перекроить все программы военного строительства. И всё это при секвестрированном военном бюджете и введённых санкциях против России! Не справился Германович с поставленной извне задачей, а ведь так старался, так старался. Видимо ему от британской Deloitte Touche прилетел строгач (версия диалога): Плохо душите российскую армию, Антон Германович! Душите эффективнее! Увеличьте выслугу лет до пенсии, сократите пищевое довольствие. Кормить за госсчёт надо только на войне! Да, и на 100 тысяч сократите численность… Хорошо, что ответ от Минобороны не заставил себя ждать».

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И, наконец, ответ Министерства обороны РФ (опубликован в ведомственной газете «Красная звезда»): «В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином России по сокращению численности Вооружённых Сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства. На сегодняшний день численность и структура Вооружённых Сил Российской Федерации установлена Верховным Главнокомандующим Российской Федерации и определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами. Предложение Минфина России по сокращению должностей приведёт к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность. Что же касается предложений по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, то опыт проведённой работы в 2007-2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привёл к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооружённых Сил. В ходе проводимых Вооружёнными Силами боевых операций, учений и манёвров необходимость содержания на них военнослужащих наглядно подтверждается. Правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов, говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий. Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет. С учётом осуществлённого в военном ведомстве увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет, в Минобороны России совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров. Однако Минфином России данная инициатива не была поддержана. Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими без компенсационных мер бессмысленно. Предложения увеличить на пять лет срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и сержантов не проработаны и не поддерживаются. По нашим расчётам реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильём и выплатам компенсаций военнослужащим. Реализация предложений Минфина России не приведёт к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих. Военная служба — это особый вид государственной службы, непосредственно связанный с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Характер данной службы предполагает выполнение военнослужащими задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья, а также другими специфическими условиями прохождения службы. Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В свою очередь в Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищённости военнослужащих и членов их семей».

Источник: https://nstarikov.ru/plany-minfina-po-optimizacii-armii-glupost-ili-izmena-120578