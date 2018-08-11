Элджей и VK ответят за слова? Мат со сцены, пропаганда алкоголя и наркотиков на ВК Фесте

28 и 29 июля 2018 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялся уже четвёртый по счёту фестиваль VK Fest, организатором которого являются социальная сеть «ВКонтакте» и Радио Рекорд. В связи с участием в мероприятии таких групп как Хлеб, Little big и музыкального исполнителя Элджея, творчество которых содержит нецензурную лексику и прямые призывы к насилию, суициду и употреблению наркотиков, проектом Научи хорошему в июне был подготовлен видеообзор «Двойные стандарты ВКонтакте», призывающий не допустить выступления указанных музыкантов в мероприятии, на которое допущены дети.

Помимо видеоролика, за две недели до фестиваля мы направили заявление с аналогичным требованием в следующие инстанции:

Администрацию Президента Российской Федерации

Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я.

Министру культуры Российской Федерации Мединскому В.Р.

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Кузнецовой А.Ю.

Председателю Комитета по культуре Санкт-Петербурга Сухенко К.Э.

Сегодня можно констатировать, что, несмотря на наличие веских оснований, никаких действенных мер по предотвращению действий, нарушающих законодательство, принято не было. Некоторые чиновники прислали «отписки» (всё общение с органами власти опубликовано здесь), некоторые до сих пор тянут с ответом. В результате мероприятие прошло в том виде, как было запланировано изначально. Как посчитал один из блогеров, только за час выступления Элджея со сцены перед молодёжной и детской аудиторией прозвучало более 50 нецензурных слов и призывов, нарушающих законодательство. Никакой реакции со стороны организаторов фестиваля или правоохранительных органов не было.

Комментарий автора видео: Впервые прошу распространить видео как можно шире. В таких вопросах решает резонанс! Кидайте блогерам, в СМИ, в предложку пабликов, где только сможете, но без спама.

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28 и 29 июля 2018 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится уже четвёртый по счёту фестиваль VK Fest, организатором которого являются социальная сеть «ВКонтакте» и Радио Рекорд.

Фестиваль проходит в летние месяцы под открытым небом в Санкт-Петербурге и собирает до 80 тысяч человек. Основная аудитория мероприятия – это люди моложе 30 лет, в том числе дети и подростки. В пункте 3 правил посещения VK Fest, закреплено: «Посещение Мероприятия детьми до 12 лет возможно только при условии их сопровождения взрослыми и предъявлении на входе свидетельства о рождении» (Правила посещения VK Fest, 2018 https://spb.showgogo.ru/vkfest-rules/) То есть, дети уже от 12 лет и старше имеют право самостоятельно посетить VK Fest.

В рамках фестиваля организуются десятки площадок по различным темам: «Компьютерные игры», «Косплей», «Блогеры», «Инновации», «Лектории» и так далее. Приоритетное внимание посвящено музыкальному направлению.

Все мероприятия на VK Fest проводятся в соответствии с принципами, которые также закреплены в правилах посещения VK Fest:

«Мы говорим «да»: здоровому образу жизни, вежливости, активному отдыху, саморазвитию, инновационности, раздельному сбору мусора: мы за чистую планету, желанию сделать мир вокруг себя лучше. Мы говорим «нет»: алкоголю и сигаретам, политической пропаганде, фонограммам».

На четырех музыкальных сценах выступят следующие популярные артисты: Лобода, Хлеб, Noize MC, Баста, Диана Арбенина Ночные снайперы, Елена Темникова, Feduk, Элджей, Little big, Чайф, Ногу свело, Джиган, Хаски, Manizha, Jay-Jay Johanson, Аигел, Гречка, Монеточка, Hammali I Navai, Жак Энтони, Зомб, Мари Краймбери, Слава КПСС, Don diable, Arty и др. Список исполнителей на настоящий момент не является исчерпывающим и возможно добавление других артистов.

Среди перечисленных исполнителей хотим обратить внимание на группы Хлеб, Little big и исполнителя Элджея, выступления которых на мероприятии, по нашему мнению, является недопустимым и противоречащим законодательству Российской Федерации.

В качестве доказательства прикладываем выдержки из некоторых песен указанных коллективов:

Элджей:

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

Группа «Хлеб»:

песня «Сегодня»: «Сегодня я буду е*ать. Сегодня я буду ко*чать…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Девочка с концерта Little Big»: «Эвридей айм дринкин. Айм дринкин эвридей! Хэй!… Карьеру строй ради неё. Будь папой, будь отцом. Др*чи от неё тайком..»;

песня «Куча сраных песен ft. Big Russian Boss & Young P&H»: «Куча сраных песен, лучше бы ее не выпускал. Куча сраных песен, эта песня тоже турбо кал.. Сожгите их на*ер, Kizaru приди, порядок наведи (Бог рэпа). Они не воруют биты, не пи*дят эдлибы, убивают культуру. Ахахаха, какой даун пойдёт на концерт этих дибилов (Я). В смысле Sold Out (Ага), ну это временно, как вейп или спиннер…»;

песня «Кольцо»: «…Хочешь со мной секса, выйди за меня замуж. Или эта роза, цвела не для тебя, зая. Видишь этот пе*ис, поверь мне, он классный… Это вновь Young-Yani boy, Кукаяка Flocka Flame. Если у тебя нет штампа, тебе не видать мой ч*ен…»;

песня «Ферма»: «Ну где же вы, мои петушки? Я вас так жду и желание лишь растет. Я так хочу, яйца себе сунуть в рот…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Белочка»: «…Я маленькая белочка, мне нужен большой орех. Я б впился в него зубами, и лизал бы весь день его. И ласкал бы его губами (ласкал губами его), Я б его никому, никогда не отдал (no, no, нет)…»;

песня «21»: «Ночь за окном! Ночь за окном! И ты хочешь домой, скучаешь со мной! Не уходи, ты чё! Дай шанс ещё! Я этой ночью сделаю тебя в очко! Малыш, не бойся! Давай в очко!…» – эти слова в песне повторяются неоднократно.

Группа «Little big»:

песня: «For Haters ft. Danny Zuckerman»: «Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная, ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты – с*ка.»;

песня: «RAVE ON»: «…your head C’mon brah Lose your head Ху*рь бл*дь! Lose your head Давай, дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head Давай-давай. Двигай телом, отдыхай! Thi-sss s-some fuck…»;

песня «Fucking Asshole»: «You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole, you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»;

песня: «Everyday I’m Drinking» (перевод: каждый день я бухаю): « Hey! Kiss my ass, world! Here motherfucker Russia soul! Our country in deep shit! Yo! But I love, but I love her! No future, no rich This is Russa, bitch! Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, I’m drinking everyday! Everyday I’m drinking…». Перевод песни: «Хэй! Поцелуй меня в зад, мир! Это чёртова русская душа! Наша страна по уши в дер*ме! Е! Но я люблю, но я люблю её! Нет будущего, нет процветания – Это Россия, с*чка! Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Я бухаю каждый день!..;»

песня: «Stoned Monkey»: «Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да, курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне войти, дай мне пройти через вход»;

песня: «Hateful Love» – «Ненавистная любовь»: «Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя Ещё больше, больше, больше. Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас».

… Следует также отметить, что приведённые тексты песен могут звучать двусмысленно, однако, визуальное сопровождение (клипы) этих песен содержит информацию, подтверждающую именно аморальный и негативный по своей направленности смысл. Композиции, которые звучат на английском языке, также считаем недопустимыми, поскольку, в настоящее время повсеместно дети с младших классов изучают иностранные языки в школах, детских садах, лингвистических кружках, поэтому содержание англоязычных песен им будет понятно.

Считаем недопустимым именно выступление самих групп Хлеб, Little big и музыкального исполнителя Элджея на фестивале, а не только исполнение ими приведённых в обращении песен, поскольку в случае их выступления на фестивале, огромное количество детей приобщится к их творчеству. К тому же конкретные песни, которые будут звучать на VK Fest, организаторами заранее не оглашаются, поэтому указанные исполнители смогут выступить и с новыми композициями, которых ещё нет возможности прослушать и сделать вывод об их допустимости на подобных общественных мероприятиях.

На основании вышеуказанного просим Вас принять меры к недопущению участия в общественном мероприятии VK Fest, проводимом социальной сетью «ВКонтакте» и Радио Рекорд 28 и 29 июля 2018 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, коллективов Хлеб, Little big и исполнителя Элджея.

Полный текст обращения и полученные ответы доступны по ссылке.

Источник: whatisgood.ru