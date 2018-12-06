Образец заявления об отмене концерта Элджея от родительской общественности Воронежа

Воронежцы не хотят быть «биомусором»

«Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса» – отрывок одной из песен Элджея, в котором открыто озвучивается его отношение к своим слушателям.

Пока Дмитрий Киселёв на государственном телеканале «Россия 24» активно убеждает наивных телезрителей, что творчество рэпера Фейса или Элджея ничем не отличается от того же Маяковского или Есенина, родители продолжают вести свою борьбу по защите детей от растлевающей музыки, нарушающей законодательство Российской Федерации.

Активные воронежцы добиваются отмены концерта популярного хип-хоп исполнителя Элджея (Алексея Узенюка). Выступление артиста должно пройти в Event-Hall после Нового года. В середине ноября на платформе Change.org горожанин Андрей Королёв создал петицию, в которой заявил о необходимости запретить выступление артиста. А в конце ноября призывы родителей появились в группе «Защита прав семей Воронежа» в соцсети.

Воронежцы уверены, что Элджей растлевает детей со сцены. В его песнях звучат призывы к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков, мату, суициду, каннибализму. И, несмотря на возрастное ограничение 16+, на концерт попадают дети и более младшего возраста, что больше всего беспокоит горожан.

В группе «Защита прав семей Воронеж» призывают направлять обращения, чтобы концерт Элджея не состоялся.

«Несовершеннолетние дети защищены от информации, содержащейся в песнях Элджея по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Давайте будем активными и не дадим растлевать детей. Давайте писать письма в прокуратуру и полицию», – говорится в сообщении группы.

Тексты песен Элджея, отмечают активисты, могут казаться двусмысленными. Но при этом клипы, обложки его альбомов и мерчендайзинговая продукция (футболки, плакаты и другое) содержат конкретную информацию, несущую аморальный, асоциальный, целиком негативный по своей направленности смысл.

Активисты не остановились на призывах воронежцев жаловаться на хип-хоп исполнителя. Они попросили правоохранителей проверить деятельность Event-Hall на соответствие закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и запретить концерт. Ведь, несмотря на возрастные ограничения, на концерты неоднократно попадают дети гораздо младше.

Подобные призывы срывать выступления популярных исполнителей в октябре и ноябре звучат по всей России. И надо сказать, они вынуждают организаторов отменять концерты.

Безнравственными и аморальными родители считают не только Элджея, но и таких популярных исполнителей, как Монеточка, Хаски, Jah Khalib, HammAli & Navai, The Hatters, групп «Френдзона» и IC3PEAK, которой до этого не дали выступить в Воронеже. Часть концертов были отменены после их жалоб в прокуратуру. Причина – распространение запрещённой информации среди детей.

По материалам: Вести Воронеж

Образец заявления об отмене концерта Элджея

В ГУ МВД России по Воронежу, начальнику Управления Бородину М.А.

В Прокуратуру Воронеж, прокурору Воронежа Туманову М. А.

В Комитет по культуре Воронежа, председателю Рудаков Сергей Иванович

В администрацию клуба Event-Hall “ГРАД”

ЖАЛОБА

Настоящей жалобой сообщаю о предстоящем выступлении музыкального исполнителя Элджея (настоящее имя – Алексей Константинович Узенюк) в г. Воронеж , 5 января 2019 г., которое запланировано на 19:00 в клубе Event-Hall “ГРАД” (Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. Солнечный, ул. Парковая д.3, контакты клуба: Event-Hall “ГРАД”, тел. +7 (473) 228-02-01).

Концерт отмечен для представителей возрастной категории 16+ (несовершеннолетних) (https://www.event-hall-vrn.ru/raspisanie_koncertov/eldzhey-1.html), при этом практика показывает, что у 14-ти и 15-летних детей, покупающих билеты на подобные мероприятия, кассиры не проводят паспортный/возрастной контроль. Формально данная установленная возрастная категория позволяет попадать на концерт несовершеннолетним любого возраста. Основная аудитория мероприятия – это несовершеннолетние дети и подростки. Кроме того, указанная в рекламе на сайте клуба Event-Hall “ГРАД” https://www.event-hall-vrn.ru/raspisanie_koncertov/eldzhey-1.html установленная возрастная категория 16+, недопустима! Несовершеннолетние, дети до 18 лет, защищены от информации, содержащейся в песнях исполнителя Элджея по ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество Элджея целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства Российской Федерации, обеспечивающего безопасность детей. Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям.

В доказательство недопустимости проведения концертов данного музыканта, предлагаю адресантам данного заявления ознакомиться с фрагментами его песен, фотографий, видеоклипов (см. Приложение на стр. 7-13 к данному заявлению, вся информация взята из открытых источников сети Интернет).

Следует отметить, что даже если приведённые тексты песен могут казаться двусмысленными, однако, визуальное сопровождение (клипы), а также обложки альбомов и мерчендайзинговая продукция от данного исполнителя содержит конкретную информацию, подтверждающую аморальный, асоциальный, целиком негативный по своей направленности смысл.

В ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закреплено, что к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией , бродяжничеством или попрошайничеством;

, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение;

содержащая нецензурную брань ;

; содержащая информацию порнографического характера.

В ч. 3 ст. 5 указанного Федерального закона закреплено, что к информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:

представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

В п. 30 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» закреплены национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, которыми на долгосрочную перспективу являются: укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В п. 76 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» закреплены стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области культуры, которыми являются: сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности.

В п. 78 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» закреплены традиционные российские духовно-нравственные ценности, к которым относятся: приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины.

В п. 79 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» закреплены угрозы национальной безопасности в области культуры, которыми являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры.

В п. 82 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» закреплено, что укреплению национальной безопасности в области культуры способствуют:

признание первостепенной роли культуры в сохранении и приумножении традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно- психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере и недопущение распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости;

создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, расширение культурно-просветительской деятельности;

улучшение материально-технической базы организаций культуры, создание условий для организации досуга, стимулирования творческого развития и художественного образования граждан.

Также обращаю ваше внимание на то, что распоряжением Правительства РФ № 2471-р от 2 декабря 2015 г. была утверждена Концепция информационной безопасности детей. Согласно данной Концепции, к приоритетным задачам в области государственной политики относятся:

формирование у детей позитивной картины мира и адекватных базисных представлений об окружающем мире и человеке;

ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей;

воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма;

усвоение детьми системы семейных ценностей и представлений о семье;

Кроме того, в Концепции сказано, что совместные усилия всех участников медиарынка должны быть направлены на минимизацию рисков десоциализации, развития и закрепления девиантного и противоправного поведения детей, включая такие недопустимые формы поведения, как:

агрессивное поведение, применение насилия и проявление жестокости по отношению к людям и животным;

совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью ребенка, в том числе причинение вреда своему здоровью, суицид;

употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их основе.

Обращаю особое внимание представителей правоохранительных органов на тот факт, что практически каждая песня исполнителя Элджея, визуальный ряд, использующийся при оформлении его альбомов, мерчендайзинговой продукции (футболок, картинок и т.д.), видеоклипы содержат прямую пропаганду употребления наркотических, психотропных веществ, что как минимум подлежит административному наказанию в рамках ст. 6.13 КоАП РФ, как максимум – полному запрету на творчество данного музыканта, потому что помимо пропаганды наркотиков и разврата ему просто не о чем будет петь.

Также обращаю внимание представителей власти, всех адресантов данного заявления на тот факт, что 22 ноября 2018 года депутат Государственной Думы ФС РФ Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность российского рэпера Элджея (Алексея Константиновича Узенюка) и выражает опасения в связи с тем, что слушателями и поклонниками данного артиста являются преимущественно несовершеннолетние дети (ссылка на первоисточник – https://ria.ru/society/20181122/1533273545.html?referrer_block=index_archive_4).

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ всех адресантов данной жалобы в рамках имеющихся полномочий и ответственности за происходящее в нашей стране:

Принять меры к отмене концерта Элджея в клубе Event-Hall “ГРАД”, находящемуся по адресу:Воронежская обл., Рамонский р-н, пос. Солнечный, ул. Парковая д.3, назначенного на 5 января 2019 г. Провести проверку деятельности клуба Event-Hall “ГРАД” на соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и запретить проведение концертов музыкального исполнителя Элджея в г. Воронеж, так как подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную и интеллектуальную деградацию, употребление наркотиков и алкоголя. Инициировать комплексную проверку творчества музыкального исполнителя Элджея на предмет его соответствия законодательству РФ, в случае экспертного подтверждения всех фактов, приведенных в данном заявлении и приложении к нему – обратиться в органы внутренних дел для привлечения данного исполнителя к административной и уголовной ответственности, полностью запретить его деятельность на территории РФ.

Согласно ФЗ №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 г., направить письменный ответ о принятых Вами мерах.

Дополнительно сообщаю, что официальные ответы всех ведомств, в которые направляется данное заявление, будут доступны широкой родительской общественности для ознакомления, в том числе в сети Интернет.

25 ноября 2019 года

Приложение к заявлению

Текстовые, фото- и видеоматериалы исполнителя Элджей, нарушающие российское законодательство.

Видео с выступлений:

Выступление на ВК Фест-2018 в Санкт-Петербурге, нецензурная лексика, пропаганда наркотиков, с 6 минуты видео начинается песня со словами «Экстази, меня увези…» и т.д. Также обращаю внимание на то, что на данном фестивале не было установлено возрастных ограничений для посетителей:

https://www.youtube.com/watch?v=fBrlSjKIE8I

https://www.youtube.com/watch?v=v4l0EbV0GIs

Видеоклип с элементами насилия, каннибализма, пропаганды гомосексуальных отношений, наркотиков:

https://www.youtube.com/watch?v=HEulsqAUgtk

https://www.youtube.com/watch?v=x0abafHIMdQ

Тексты песен

Песня «Растворитель»:

«…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

Песня «Алло-Алло»:

«..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

Песня «Минимал»:

«..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

Песня «Ребёнок рождённый сиять»:

«…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

Песня «Hey, Guys»:

«…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

Песня «Розовое вино»:

«- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

Песня «Ecstasy»:

«Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

Песня «Suzuki»:

«Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

Песня Gologramma:

«Я с планеты один-четыре-три

Там остались только свои

В Кока-Колу вернули кокаин

На мне броня от Y-3

Искусственный интеллект потребляет бензин

Искусственный интеллект лучше, чем человек

Ему не нужен амфетамин».

Песня Vrum Vrum:

«Один парень говорил, что не любит кокаин

Но ему нравится, как он пахнет

Хаммер на номер 143 катится всех трахнуть».

Песня Afterparty:

«Afterparty после большого концерта и ночной вечеринки

Охранник везет меня с пацанами в отель, внутри — ни одной половинки

У тебя есть подруги, у меня есть дороги

Ноги танцуют, *уй знает сколько — до*уя долго танцуют ноги

Источник perevod-pesni.ru

О, мама, я врываюсь у бара

О, мама, туса в пьяном угаре

О, мама, сегодня точно занят

О, мама, о-о мама».

Песня 360:

«Твои волосы – белые полосы на афтерпати

После вечеринки моего концерта.

Я смотрел сзади, слева, справа, –

Ты ах*енная на все сотни процентов».

Фотографии альбомов:

Фотографии с обложек альбомов и мерчендайзинга элджея (пропаганда употребления наркотиков):

Какой город следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных исполнителей?

Источник: feedproxy.google.com