Родителям пора выступить единым фронтом против растлителей молодёжи

Музыкальные вырожденцы

Год назад на дружественном «Катюше» ресурсе вышел материал, аргументированно показывающий, что российский шоу-бизнес превратился в механизм расчеловечивания русского народа (и других народов РФ), а раскрученные исполнители, получающие национальные музыкальные премии и прочие «Золотые граммофоны», – стали его главным оружием. С того момента могущественные растлители сделали огромный шаг вперед в своем черном деле. Помимо финансовых вливаний они без стеснения используют административный ресурс, заставляя силовиков и контролирующие органы закрывать на все глаза, а ведущих Первого канала – пиарить концерты этих «музыкантов» и предоставлять им эфиры в вечерний прайм-тайм. Сейчас они активно гастролируют по всей стране, обрабатывая мозги детей и подростков, превращая наиболее внушаемых в новых росляковых. Родителям и всей адекватной общественности пора расставить точки над i в этом вопросе и организовать заслон нечисти, которая к тому же демонстрирует полное презрение к российским законам.

Хотя кое-где граждане постепенно просыпаются и осознают – хватит давать повод всяким вырожденцам считать нас биомусором (Именно так обратился к несовершеннолетней аудитории на VK Fest-2018 матерящийся через слово «рэпер» Элджей: «Биомусор, как вам туса?» А толпа детей дружно подпевала и бесновалась в зверином угаре даже не под музыку, а под примитивный бит с зомбирующим ритмом, как у там-тамов туземцев).

РИА Катюша уже сообщала что тогда содружество ветеранских организаций «За други своя» направило заявления в Росмкомнадзор и в ГУ МВД с требованием привлечь организаторов шабаша к ответственности. И – получило дежурные отписки…

Зато в Дагестане общественникам удалось зажечь «красный цвет» перед вырожденцами, конкретно—перед исполнителем лейбла Black Star Тимура Юнусова (Тимати) Егором Кридом, воспевающим разврат и свободную любовь. Хотя изначально местное МВД выпустило заявление, согласно которому Дагестан, мол, точно такой же регион РФ, как и другие, где принимают Крида на ура, а противники концерта – экстремисты и разжигатели, которых надо наказать. Затем к протесту простых дагестанцев, не желающих превращать своих детей в развращенное стадо алкоголиков и наркоманов, присоединился знаменитый боец UFC Хабиб Нурмагомедов, честно сказавший, что отсутствие сатанистов (в том, что лейбл Black Star («Черная звезда») по сути является оккультной сектой, клубом «посвященных», не остается сомнений после изучения символов, жестов, татуировок и клипов ее участников и прочих атрибутов этой тусовки – здесь большую работу проделали авторы проекта «Научи хорошему») на его Родине – это «не велика потеря». И во избежание народного бунта местные власти были вынуждены отменить концерт Егора Крида, а вслед за ним – и еще одного раскрученного мерзавца, Элджея. Только до сих пор непонятно, почему в МВД не признали экстремистами тех, кто пропагандирует среди молодежи секс без обязательств, алкоголь, наркотики, абсолютно животный, аморальный образ жизни?

«Артисты» лейбла Black Star и их последователи:

Борьба родителей

Родительская общественность Нижнего Новгорода скрупулезно подошла к юридической стороне вопроса, отправив заявления во множество региональных инстанций с примерами текстов песен и видеоклипов асоциальных коллективов (образец заявления можно скачать по ссылке ). Естественно, их «творчество» нарушает множество пунктов Указа Президента «О стратегии национальной безопасности РФ», а также ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Концепции информационной безопасности детей, утвержденной Правительством РФ в декабре 2015 года.

Напомним, что в соответствии с ФЗ №436 среди несовершеннолетних запрещена к распространению информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера;

Кроме того, ограничена к распространению среди определенных возрастных категорий информация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Нижегородская прокуратура отреагировала на удивление грамотно и оперативно: «Установлено, что в октябре-декабре 2018 года запланирован ряд выступлений исполнителей, популярных в молодежной среде. Согласно рекламным материалам, размещенным в открытом доступе, соответствующая информационная продукция предназначена для лиц старше 12 (12+) либо 16 лет (16+). Вместе с тем по результатам проверки установлено, что фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих. В отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию). В действиях одного из организаторов также выявлены признаки готовящегося правонарушения. При том, что концертная программа предназначена для лиц старше 16 лет, песни исполнителей содержат информацию, распространение которой среди детей запрещено. Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушения Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Концерты 5 исполнителей (Монеточка, Элджей, Ганвест, Jah Khalib и Matrang) отменены в ходе прокурорской проверки. С учетом актуальности проблемы распространения негативной информации среди подростков соблюдение законодательства в указанной сфере остается для прокуратуры одним из приоритетных направлений надзора. Работа в этой сфере будет продолжена».

На 2 ноября в Тольятти был запланирован концерт очередного дегуманизатора – рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), но после оперативной реакции общественности прокуратура запретила выступление, найдя в его песнях «призывы к каннибализму, садизму, половому разврату, оскорбление чувств верующих».

Пермская прокуратура вскоре выпустила аналогичное предостережение, в котором отмечается, что в текстах рэпера присутствуют признаки пропаганды непристойного поведения: «Тексты песен группы «Хаски» содержат признаки пропаганды антиобщественного поведения, включающего в себя массовые расстрелы, употребление наркотических (одурманивающих) веществ и алкогольной (спиртосодержащей) продукции, суицид, половой разврат, оскорбление чувств верующих, нацизм, садизм и др. Указанная информация наносит (может нанести) вред здоровью детей, их нравственному и духовному развитию», – отмечается в документе.

Сам музыкант в своем сообществе в соцсети заявил, что «призывы», «оскорбления» и «пропаганда» в его текстах найдены без лингвистической экспертизы, при этом власти используют для пресечения его выступлений «деревянный шантаж» организаторов. Что ж, вынуждены предоставить несколько цитат из «творчества» Кузнецова на суд читателя:

«Мы выглядим как ровесники в вагоне ресторане

За соседними столами нечаянные сотрапезники

Помнишь ты умерла, и мы твоё мясо ели

Что пахла как мумия, забытая в мавзолее

По улицам полуденным, будто по Монпарнасу

Я позволю обмануть себя каждому новобранцу

До одури в подворотне я буду бухать и дуть

И бомбою водородную рухну тебе на грудь»;

«Ты сидишь, разрезав задницей

Кровоток в зарослях проводов

И мертвый человек поет тебе

О том, что мертвый человек

На вкус, как Орбит Человек»;

«Вы все мертвы – я жив. К горлу подкатит желчь

Запись в блокноте: «Обезглавить, обоссать и сжечь»

Обоссать и сжечь, уоу (повторяется много раз).

Завтра зеваки толпами повалят в то кафе

Где я за завтраком усну навеки – аутодафе

Моя страна – бухой ребенок, наблевавший в варежку

Ей холодно в снегу, и я бензином обливаюсь, жгу.

Я оставляю за собою пепелища

Я – лишний в ваших жизнях

Сколь значительных, столь и пустых

Пламя подарит нам ответы, те, что ищем

Жизнь имеет смысл, лишь когда твой труп остыл».

«Смрад такой, будто сдох вчера вечером

Всякий вздох — как глоток человечины

Я отвратительно переживаю вонь, и, зажимая нос

Я зашиваю рот: стежок, стежок, зигзаг

От капель крови конопатый потолок (потолок)

Я распластался, как на паперти холоп

В грудину кулаком тарабаню

Обвожу мелком тараканьим

Пентаграммы (пентаграммы), пентаграммы (пентаграммы)»;

«Поджечь квартиру, шандарахнуться в окно

Мне фиолетово братан, мне все равно (заново!)

И все оно умереть и родиться заново, заново

…

Это черное ничего (это черное ничего!)

Трупные ямы вокруг людей

Трупные ямы вокруг меня

Трупные ямы вокруг тебя

Трупные ямы вокруг него (а-а-а-а!)»;

«Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Сосредоточенный, как самоубийца.

Брожу по городу, мечтая совокупиться (пуля-дуррра!)

Вокруг бессмысленные бл*ди обоих полов, а.

Из обломков облаков бог, как боеголовка».



Также нельзя пройти мимо факта, что в сентябре 2018 года Хаски решил привлечь внимание к своему гастрольному туру весьма своеобразно – инсценировав публичное самоубийство через повешение. В центре Москвы жители более часа могли наблюдать свисающее с балкона отеля «Ритц-Карлтон» тело Кузнецова. Накануне инсценировки «повешения» рэпер также выложил в своем «инстаграме» видео, в котором рассказывал о традициях жертвоприношения «некого животного или муляжа». Затем он устроил показушную «церемонию прощания» со своим телом с большим количеством гостей, целью которой являлось «принесение сакральной жертвы с целью обмануть Бога». Полагаем, что с его «ценностной программой» все предельно ясно.

Аналогичные шаги предприняли граждане России в Тюмени, где объявились несколько групп с четко выраженной пропагандой суицида. Как вам такое, родители?

«Пачка сигарет в моем кармане

Заставляет жить меня этот день.

Я возьму телефон, позвоню своей маме:

«Мама, почему я хочу умереть»?

Я просто панк-рок мальчик

Смерть уже близко, но что будет дальше?

Я просто панк-рок мальчик

Порваны джинсы, смерть меня тащит

Я просто панк-рок мальчик». (группа Lizer)

«Послушай, что я скажу тебе не стоит жить.

послушай, что я скажу ты разучился любить.

голубые тени вен порви быстрей,

послушай меня – себя убей,

в этом мире давно тебя не держит никто».

(группа «Пионерлагерь Пыльная радуга»)

Тюменский родительский комитет также разослал заявления во все возможные инстанции (текст заявления – по ссылке ), и поддержка пришла со стороны Уполномоченного по правам ребенка Тюменской области А.Э. Степанова. Правда, поддержка половинчатая – он пообещал проконтролировать, чтобы на эти концерты не попадали несовершеннолетние, т.е. само выступление данных коллективов, по его мнению, допустимо проводить – только для аудитории 18+. При этом сам Степанов отмечает:

«Изучив имеющуюся в сети Интернет информацию об исполнителях, их репертуар, считаю, что тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы. В них содержатся призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства. При этом аудитории слушателей фактически внушается, что потребление некоторых видов наркотических средств может быть абсолютно безопасным. Применяемые в текстах формы и методы доведения информации до слушателей способны побуждать к совершению действий, запрещенных законодательством, что может причинить вред здоровью и благополучию граждан, прежде всего физическому и нравственному здоровью несовершеннолетних».

Аналогичное развитие событий в Сургуте, где сибирская рабочая молодежь выступила против концертов Егора Крида (организаторами было выставлено ограничение было 12+) и Элджея (ограничение 16+). Начальник управления по обеспечению деятельности административных органов сургутской мэрии Анатолий Коренков заявил журналистам, что Криду запретили исполнять песни с ненормативной лексикой, разрешив при этом 12-летним поклонницам отрываться в клубе под его пошлятину про «залезания на гламурных сучек под коктейлем». Ну а Элджея вынудили поднять возрастной ценз до 18+. «Если Элджею запретить исполнять такие песни, ему просто нечего будет петь», – посетовал чиновник. Так и хочется всплакнуть вместе с Коренковым и Элджеем – какая жалость, что у нас запрещен мат со сцены на ЛЮБОМ публичном мероприятии, ну давайте дадим бедному мальчику выступить! Вот этому мальчику, демонстрирующему, кому он служит, в каждом своем клипе.

Дело «ВК Фест»

Как видим, в ответ на десятки заявлений в лучшем случае отменяются выступления отдельных «музыкантов» в отдельных городах, организаторы концертов получают выговор или легкую административку, в худшем – просто повышают порог доступа на их шабаши до 18+, при этом фундаментальный вред от «творчества» того или иного исполнителя не оценивается, вопрос о полном его запрете не ставится. К примеру, в том же Нижнем Новгороде прокуратура не нашла никаких нарушений закона в выступлении упомянутого выше Хаски и оставила для него ограничение 16+ (!!!), еще одним певцам разврата и наркоты – «Пошлой Молли» (музыканты группы финансировали АТО на Украине) просто вынесли предупреждение. Аналогичным, весьма странным образом повели себя силовики в Петербурге, не просто проигнорировав запросы родительской общественности о необходимости запрета выступлений некоторых гостей «праздника» для детей и подростков VK Fest-2018, но и откровенно солгав гражданам в официальных ответах.

«Катюша» ранее приводила много примеров из текстов выступлений асоциальных групп на VK Fest, а «Научи хорошему» подготовили наглядный видеоролик с места событий. Среди участников мероприятия (организовано руководством «ВКонтакте», соцсеть находится в собственности «Мэйл.ру Групп», фактический владелец – мультимиллиардер Алишер Усманов, генеральный спонсор – «Мегафон», контрольный пакет акций которого в руках виргинского офшора Garsdale Services того же Усманова) знакомые все лица: Face, Little Big, Элджей, Ольга Бузова, «Пошлая Молли», Монеточка, Noize MC, «Хлеб», Хаски… «Грубая нецензурная брань не использовалась, призывов к насилию и употреблению наркотических средств не высказывалось…» – да ладно, господа правоохранители, может вы вовсе отсутствовали в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в те дни?!

«Отпусти меня, е***чий спайс, прошу тебя, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват!», – пел со сцены малолеткам (ограничение фестиваля было 0+, дети с 12 лет допускались в сопровождении взрослых) Big Russian Boss. «Я надеюсь, ты умрешь. Сдохни, сдохни, сдохни, пожалуйста сдохни прямо сейчас! Я препарирую тебя. Я раскромсаю тебя. Еще больше, больше, больше. Мне нужно твое размозженное лицо. Мне нужно, чтобы ты гнил в могиле», – пели хором малолетки вместе с Little Big.

Апофеозом вседозволенности на деньги Усманова стало выступление Ивана Дремина (Face), к выходу которого организаторы для вида повесили на сцену предупреждения (18+), что было полной профанацией, ведь вход на территорию фестиваля для детей был открыт, и все они радостно задергали конечностями под быдло-похабщину Дремина. А вот выдержки из других песен данного персонажа, в которых он сам ставит себе диагноз, нам остается лишь процитировать:

«Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Я настолько е*****й, что лежал в дурке. Она жрет мой *** как будто это бургер.

На мне полный зал детей, на тебе пустые клубы. Я люблю своих людей, как ненавижу твою тупость. На лице татуировки. Пальцы ей в пизду – я ловкий».

«Я убью твоих близких, мне по *** на них И я выгляжу как p*ssy, но попробуй подойди Разливаю на Ksubi дизайнерский лин Я внутри нее играю, как по венам героин Волосы черные, крест перевернутый Шесть умножаю на три Мои глаза светлые, но мысли темные Нож в животе как гастрит

Повернись ко мне задом, п***а После вылижи меня, как лалипап Я ублюдок, но мне каждый тут рад По крайней мере делает вид, что так Я всегда ненавидел себя и всех вас И мечтал лишь о смерти, о ней и сейчас Поэтому я не зазнавшись никак Продолжаю е***ь вас, прими этот факт

Я не верю в Бога, я не чувствую его любви Бог в меня не верит тоже, сокращая мои дни Я верю только в три шестерки».

Здесь же с надеждой отметим, что среди молодежи нашлось немало адекватов, раскритиковавших уровень этого коммерческого мероприятия с немаленькой платой за вход и отказавшихся его посещать. Приводим скриншоты из официальной группы VK Fest и комментариев на YouTube:

Первый канал на страже деградации

Пока родительская общественность и прокуратура в регионах с переменным успехом борются с грязью от поехавших «исполнителей», пытаясь защитить наших детей, центральное СМИ России – Первый канал занимается прямо противоположным. Да-да, пропаганда дегуманизаторов активно ведется непосредственно государственным телеканалом общефедерального уровня – на идущем в вечерний прайм-тайм развлекательном шоу (как водится, слизанном в деталях с американского аналога) «Вечерний Ургант».

В гостях у гражданина Израиля Ивана Урганта в 2017-2018 годах побывали: Хаски (Ургант, читает по бумажке: «Один из главных артистов в своем жанре», пропиарил его ближайшие концерты), Тимати и Егор Крид (пропиарили свой лейбл, анонсировали концерты, «спели» дегенеративную песню про проституток и гламурную жизнь мажора как пример для подражания), Элджей (только в качестве «музыкального гостя» – видимо, на роль собеседника для общения на всю страну парень не годится; Ургант представил его как «самого нашумевшего артиста в истории новой русской музыки», пропиарил все даты его концертного тура, затем была исполнена «песня» с «запиканным» матом, пропагандирующая разврат, алкоголь и наркотики), Монеточка (Ургант, по бумажке: «Некоторые критики считают ее альбом одним из главных русскоязычных альбомов года», полный пиар концертов + выступление на сцене «Первого»), «Пошлая Молли» (Ургант: «Одна из самых востребованных рок-групп с таким красивым (!) и ярким названием!» + дежурный пиар концертов, нового альбома и выступление самой группы), «Хлеб» (взяли для выступления самую известную и «невинную» дегенеративную песню, но и там нашлось место пропаганде женского алкоголизма), Little Big (Ургант: «Наконец-то этот нашумевший коллектив добрался до нашей передачи» + дежурный пиар концертов и выступление), «Порнофильмы» (Ургант: «Одна из самых популярных в России панк-групп на данный момент» + тот же самый пиар концертов и выступление в эфире).

Стоит отметить, что группа «Порнофильмы» была в гостях у Урганта совсем недавно – в октябре 2018 года, при этом ровно год назад прокуратура запретила их концерты в городах Муром и Выкса, сославшись на позицию местного управления ФСБ. По мнению спецслужбы, песни данной группы «пропагандируют асоциальный образ жизни, прививают недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительных органов». На самом деле, ненависть пропагандируется далеко не только к представителям власти, но в первую очередь – к Русскому миру, к Православию, которые в песнях «панков» представляют собой смесь кровавого милитаризма и безысходности. В общем, именно Россия – главный мировой агрессор, а все наши беды – от попов и т.д. Верующий русский народ показывается как конченное быдло.

«Русская мечта – сп-ть ящик пива!

Именем Христа, сделайте красиво,

Увеличьте х**, печень и кредитный срок!

Палец на курок!

Все что ни случится!

Горе ли, беда!

В дверь давно стучится

Там – русская мечта!

Русская мечта – свадебная драка!

Плакать у креста, тр-ся в бараках!

В форточку и в дверь рвется инфернальный тлен!

Танцы на столе!»

Хотя на самом деле в быдло молодежь превращает именно «творчество» «Порнофильмов», у каждой песни которых совершенно деструктивный, «колумбайновский» посыл:

«…Тебя на***и, фатально сказав: «М***к! Доверься своей судьбе!»

Купить ружье, чтоб стрелять в толпу!

Купить, ружье, чтоб стрелять в весну!

Купить ружье, чтоб стрелять в небеса,

а застрелить себя…

А рассмешить весь мир!

Весь е*****й мир…

Весь этот грязный мир!

Весь этот бездарный мир…

Застрелить себя…»

То, что делает Первый канал, можно квалифицировать как тяжелое морально-нравственное преступление – это настоящее участие в геноциде, вырождении собственного народа. Понятно, что получающий миллионы за свои шоу пересмешник Ургант – всего лишь рядовой работник уровня отдельного цеха, старательно исполняющий написанные кукловодами сценарии. Но вклад в разложение нации, тем не менее, он вносит изрядный, как и гендиректор Первого господин Эрнст. Рано или поздно, но им придется за все ответить, как и главным спонсорам сего действа.

Реклама грязи идет по стандартной технологии – для пиара на всю страну выбирается как бы нейтральная песня (хотя у перечисленных выше «музыкантов», по сути, нет ничего нейтрального – сплошная деструкция), не слышавшие ее ранее лезут в интернет, начинают интересоваться… Ну а там их ждут вещи куда похлеще – особо необходимо отметить свежие клипы Элджея и Little Big – их продюсируют молодые девушки Алия Косаева из Алматы и Алина Пязок (также продюсер человеконенавистнического клипа Noize MC «Чайлдфри», монтажером которого, кстати, выступил Максим Шишкин – режиссер самых кровавых видео Элджея), соответственно.

Не будем давать на видеоролики прямые ссылки – и без того они уже набрали десятки миллионов просмотров, просто заметим, что для реальных экспертов-защитников детей от информации, несущей огромный вред физическому и психическому здоровью детей, работы там очень много. Прямая пропаганда разврата, едва прикрытая порнография, эротические сцены с педерастами, каннибализм, всевозможное насилие, жестокость, кровь, наркотики – стандартный набор видеоряда этих слуг дьявола, который положен на примитивную зомбирующую «восьмибитную» музыку с однообразным ритмом. Видео сняты по всем канонам НЛП – чтобы шокирующие образы и повторяющиеся слова, как мантры, надолго оседали в подсознании слушателей. Впрочем, сами авторы искренне восхищаются своей грязью, рассказывают про «оригинальные сюжетные ходы», и как бы не замечают, что их основная целевая аудитория – несовершеннолетние.

Искать высший, глубокий посыл в подобном «творческом самовыражении» не имеет никакого смысла. Диагноз всей индустрии так называемого шоу-бизнеса, всей поп-культуре, современному искусству, «свободному от любых условностей», давно поставлен – они неизлечимо больны. Ныне процессы, которые начали развиваться в Голливуде в начале 20 века (ради которых он и создавался, собственно), охватили весь мир, а силы, стоящие за ними, уже не стесняясь показывают истинное лицо. Сегодня Россия на этой ниве мало чем отличается от Запада, а кое в чем мы даже перещеголяли «уважаемых партнеров». То, что раньше считалось трэшем либо существовало в рамках экстремальной субкультуры, последовательно демаргинализируется. И самое страшное, что весь нечеловеческий контент, показанный выше, начинает восприниматься многими детьми и подростками как абсолютная норма.

Обращение к органам власти и родителям

В завершение этого обзора не для слабонервных от имени всех неравнодушных россиян обращаемся еще раз к нашим правоохранителям, следователям, прокурорам, представителям ФСБ, Роскомнадзора, чиновникам из Минкульта. Уважаемые, все описанное происходит не только в нашей, но и в вашей стране, в стране, где вы живете и которую вы обязались защищать. И если многочисленные заявления граждан о творящемся беззаконии, о необходимости запрета артистов-демонов вам совершенно по барабану, либо некая влиятельная сила заставляет вас бездействовать, быть может, остатки чести и совести проснутся в вас при мысли, что ваши собственные дети легко могут стать фанатами таких вот «исполнителей», разделить их «ценности» в виде тусовок в наркопритонах с проститутками и ненависти ко всем окружающим, легких денег при полном отсутствии созидания, и превратиться в нелюдей.

Вторая часть нашего обращения – к родителям, общественным организациям, ветеранам боевых действий, спецназа, ВДВ, представителям казачества. Неужто перевелись настоящие мужчины, защитники земли русской в нашей стране? Неужели мы не можем общими усилиями навести порядок в собственном доме и поставить заслон этой нечисти, как это ранее было сделано в Дагестане и Тольятти? Ведь даже для недалекого человека очевидно, что кукловоды этих молодежных «лидеров мнений» открыто объявили нашей стране войну на уничтожение. Надо включаться в борьбу прямо сейчас, консолидироваться, чтобы в самое ближайшее время были запрещены не только отдельные выступления, но и сами названные выше музыкальные вырожденцы—а равно их крыша, все эти Эрнсты и Урганты. Все их «творчество» в России должно быть заблокировано, а сами они, и те, кто их курирует (здесь непаханое поле для работы ФСБ – на что уходят миллионы долларов того же Усманова, акционеров Первого канала и т.д.), должны ответить за свои деяния по всей строгости закона. Если носители этого вируса не будут в ближайшее время изолированы, а зараженные «части тела» – отсечены от здоровых, мы просто потеряем человеческий вид. Давайте наконец поверим в свои силы, в то, что здравомыслящих людей в России больше, чем жвачных животных!

P.S. Пошаговая инструкция по противодействию асоциальным «музыкантам» на местном уровне (взято с ресурса проекта «Научи хорошему»):

1. Найти в интернете дату ближайших концертов в своем городе или регионе исполнителей, чье «творчество» носит крайне деструктивный, опасный для детской психики характер.

2. Написать заявление с требованием отменить концерт, сделав в ней акцент на оценке содержания творчества певца и его вреде для детей (с приведением конкретных примеров – цитат текстов, ссылок на клипы), на защите здоровья детей от информационной агрессии.

3. Распространить данное заявление по городским сообществам в соцсетях. Прислать ссылку на публикацию в любом городском сообществе редакторам проектов РИА «Катюша», «Научи хорошему», чтобы мы могли оперативно сделать репост.

4. Когда петиция наберет хотя бы 50-100 голосов, написать в местные СМИ, попросить их опубликовать информацию. Также желательно обратиться в различные общественные организации за поддержкой, написать заявление в органы власти (муниципалитет, МВД, прокуратуру, детскому омбудсмену, ФСБ).

5. Отслеживать все новостные поводы по теме петиции и заявлений, присылать их на публикацию в том числе в группу РИА «Катюша», «Научи хорошему» и ОУЗС. Активно участвовать в обсуждении и писать изобличающие, возмущенные комментарии в соцсетях по данной теме.

Источник: РИА Катюша

Дополнительные видеоматериалы по теме:

Источник: feedproxy.google.com