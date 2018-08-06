Великая ложь нашего времени 2 (Познавательное ТВ, Константин Победоносцев)

Константин Победоносцев: Великая ложь нашего времени. Парламентаризм и партийная система – обман, где под словами “воля народа” маскируется воля меньшинства.

Предыдущая часть: https://youtu.be/iGytxlGh3zA

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