Великая ложь нашего времени (Познавательное ТВ, Константин Победоносцев)

Константин Победоносцев: Великая ложь нашего времени. Что такое демократия и парламентаризм.

Депутат о том как Дума принимает законы: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: www.youtube.com