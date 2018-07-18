Великая ложь нашего времени (Познавательное ТВ, Константин Победоносцев)
21:22. 18 июля 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Константин Победоносцев: Великая ложь нашего времени. Что такое демократия и парламентаризм.
Депутат о том как Дума принимает законы: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com