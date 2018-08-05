Места силы. Москва. Святое семихолмие. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Москва основана на семи холмах.



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Сегодня в рубрике передач “Места силы” мы поговорим о столице нашей Родины – Москве.

Москва – город за пеленой тайн, город древних поселений, славянских традиций, город с богатой историей и мифологией, город – место силы, город – совокупность храмов. Очевидно, посему и сегодня Москва все больше привлекает представителей разных мировоззрений, разных религий и просто туристов.



Почему же так много неравнодушных к этому месту, что их притягивает?



Всем известно выражение «Москва – на семи холмах…» А какова его сокровенная суть? Откуда оно пошло, что это за холмы и кому были посвящены святилища на их вершинах?

Мы проследим цепочку древних мистерий, проходивших на 7 холмах, узнаем кто такие Святогорки, каким славянским Богам поклонялись на Боровицком холме в Кремле и как мистерия семи гор отразилась в различных традициях и московских праздниках, доживших до наших дней.



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Источник: www.youtube.com