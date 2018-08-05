Места силы. Москва. Святое семихолмие. Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Москва основана на семи холмах.
Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Сегодня в рубрике передач “Места силы” мы поговорим о столице нашей Родины – Москве.
Москва – город за пеленой тайн, город древних поселений, славянских традиций, город с богатой историей и мифологией, город – место силы, город – совокупность храмов. Очевидно, посему и сегодня Москва все больше привлекает представителей разных мировоззрений, разных религий и просто туристов.
Почему же так много неравнодушных к этому месту, что их притягивает?
Всем известно выражение «Москва – на семи холмах…» А какова его сокровенная суть? Откуда оно пошло, что это за холмы и кому были посвящены святилища на их вершинах?
Мы проследим цепочку древних мистерий, проходивших на 7 холмах, узнаем кто такие Святогорки, каким славянским Богам поклонялись на Боровицком холме в Кремле и как мистерия семи гор отразилась в различных традициях и московских праздниках, доживших до наших дней.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com