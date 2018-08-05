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Места силы. Москва. Святое семихолмие. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

17:24. 5 августа 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Москва основана на семи холмах.

Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Сегодня в рубрике передач “Места силы” мы поговорим о столице нашей Родины – Москве.
Москва – город за пеленой тайн, город древних поселений, славянских традиций, город с богатой историей и мифологией, город – место силы, город – совокупность храмов. Очевидно, посему и сегодня Москва все больше привлекает представителей разных мировоззрений, разных религий и просто туристов.

Почему же так много неравнодушных к этому месту, что их притягивает?

Всем известно выражение «Москва – на семи холмах…» А какова его сокровенная суть? Откуда оно пошло, что это за холмы и кому были посвящены святилища на их вершинах?
Мы проследим цепочку древних мистерий, проходивших на 7 холмах, узнаем кто такие Святогорки, каким славянским Богам поклонялись на Боровицком холме в Кремле и как мистерия семи гор отразилась в различных традициях и московских праздниках, доживших до наших дней.

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Источник: www.youtube.com

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