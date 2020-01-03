«За службу и храбрость»: подвиги сотен воинов России под сенью Святого Георгия (ФОТО)

В конце 2019 года исполнилось 250 лет с момента учреждения ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды Российской империи, существующей и поныне Орден учрежден императрицей Екатериной II спустя год после начала русско-турецкой войны в 1769 году. Им награждались воины проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

За 250-летнюю историю этой награды были удостоены сотни прославленных воинов, однако кавалерами всех четырех степеней стали всего лишь четыре человека. История символики, разновидности ордена, его самые знаменитые обладатели и привилегии, которые им полагались, – об этом и многом другом в историческом материале НИИ военной истории академии Генштаба ВС РФ.

В 1769 году учрежден орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

За 250-летнюю историю этой награды были удостоены сотни прославленных воинов, однако кавалерами всех четырех степеней стали всего лишь четыре человека. История символики, разновидности ордена, его самые знаменитые обладатели и привилегии, которые им полагались, — об этом и многом другом ниже.

Идея учредить награду, даваемую исключительно за боевые заслуги, принадлежала Петру I. Однако замысел его воплотила в жизнь Екатерина II.

Отдавая должное воинской славе русской армии, императрица в 1769 году учредила новый орден. В его статуте говорилось:

Kaк Poccийcкия империи слава нaипaчe распространилась и возвысилась Bepнocтию, Xpaбpocтию и Благоразумным поведением воинского чина: то из особливой нашей императорской милости к служащим в войсках наших, в награждение им за оказанную от них во многих случаях нам и предкам нашим ревность и службу, также и для поощрения их в военном искусстве, восхотели мы учредить новый военный орден… Именоваться будет орден сей: военным святого Beликoмyчeникa и Победоносца Георгия орденом.

В статуте также указывалось:

Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретен.

Учреждение ордена Георгия было торжественно отмечено в Санкт-Петербурге 26 ноября 1769 года. Причем Екатерина II, как его учредительница, в тот же день возложила на себя знаки 1-й степени.

Первым георгиевским кавалером, получившим эту награду за боевой подвиг, стал подполковник Федор Иванович Фабрициан, награжденный 8 декабря 1769 года. Его отряд, насчитывавший всего 1,6 тыс. человек, 5 ноября 1769 года был окружен у Дуная семитысячным турецким отрядом. Несмотря на явное неравенство сил, Фабрициан смело атаковал противника. Турки бежали, бросив пушки и потеряв 1,2 тыс. человек убитыми.

Отряд Фабрициана, преследуя отступавших, с ходу взял неприятельский город Галац. За это отличие подполковник Фабрициан был отмечен орденом Св. Георгия сразу 3-й степени.

27 июля 1770 года за блестящую победу при Ларге, одержанную 7 июля, выдающийся русский полководец П. А. Румянцев-Задунайский был награжден орденом Георгия 1-й степени. Одновременно с ним награды 2-й степени получили генералы П Г. Племянников, Н. В. Репнин и Ф. В. Боур. Первым кавалером ордена Георгия 4-й степени 3 февраля 1770 года стал премьер-майор Р. Паткуль.

4-я степень ордена Георгия давалась также за выслугу в офицерских чинах: 25 лет — в полевой службе и 18 кампаний — в морской (при условии участия хотя бы в одном сражении). При этом с 1816 года на знаках, полученных за выслугу лет, помещались надписи соответственно «25 лет» или «18 кампаний».

В 1855 году выдача орденов Георгия за выслугу лет была прекращена. С 1845 года на знаках ордена, предназначенных для нехристиан, вместо изображения святого Георгия и вензеля помещался двуглавый орел.

Заслужить орден Георгия было чрезвычайно трудно.

Например, за первые 100 лет существования этой награды орден низшей, 4-й степени за боевые отличия получили 2239 человек, 3-й степени — 512 человек, 2-й — 100 человек и высшей, 1-й степени — 20 человек.

Высший орден Российской империи Андрея Первозванного получило более 1 тыс. человек, в то время как ордена Святого Георгия 1-й степени за всю историю его существования были удостоены 25 человек. Среди них кроме упомянутого П. А. Румянцева-Задунайского генерал-аншеф А. Г. Орлов-Чесменский (за Чесму, 1770 г.), генерал-фельдмаршал Г. А. Потемкин-Таврический (за Очаков, 1788 г.), генерал-аншеф А. В. Суворов (за Рымник, 1789 г.). Ряд кавалеров орденов Георгия 1-й степени XIX века открывает генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов-Смоленский, награжденный «за поражение и изгнание неприятеля из пределов России в 1812 году».

После Русско-турецкой войны 1877–1878 годов орден Георгия 1-й степени не был выдан ни разу. Всего четыре человека за всю славную историю русской армии и флота стали полными кавалерами ордена, то есть имели все четыре степени: генерал-фельдмаршалы М. И. Кутузов-Смоленский, М. Б. Барклай де Толли, И. Ф. Паскевич-Эриванский и И. И. Дибич-Забалканский.

В 1869 году в связи со 100-летним юбилеем учреждения ордена император Александр II возложил на себя знаки отличия 1-й степени и послал такую же награду прусскому королю Вильгельму I.

Единственной российской женщиной (кроме Екатерины Великой), награжденной орденом Святого Георгия, стала сестра милосердия Римма Иванова, удостоенная награды 4-й степени посмертно в Первую мировую войну.

В 1916 году французская крепость Верден за мужество ее защитников при обороне так называемого «Верденского выступа» также была отмечена орденом Святого Георгия 4-й степени. Это единственный случай коллективного награждения.

Кавалеры ордена имели целый ряд привилегий. Помимо приобретения потомственного дворянства награжденный любой степенью ордена автоматически производился в следующий чин. Выйдя в отставку, кавалеры ордена имели право носить военный мундир (даже если не выслужили положенного для этого десятилетнего срока), могли изображать на своих гербах, вензелях и печатях знак ордена.

Несмотря на то что с 5 апреля 1797 года императором Павлом I были утверждены определенные взносы за получение орденов, а Александр I увеличил эти взносы в два-шесть раз (получение андреевских регалий, например, обходилось тогда в 800 руб.), кавалеры ордена Святого Георгия всех степеней, согласно его статуту, от денежных взносов освобождались. Более того, при награждении их другими орденами за боевые подвиги брать с них указанные суммы не полагалось.

Особо следует сказать о «кавалерских» пенсиях. Выплаты по ордену Святого Георгия начиная с 1869 года производились из капитала георгиевских кавалеров, который был образован к 100-летней годовщине учреждения награды за счет средств, переданных из Капитула российских орденов (30 тыс. рублей), а также личных пожертвований императора Александра II (65 тыс. рублей) и наследника престола великого князя Александра Александровича (5 тыс. рублей).

В Первую мировую войну в целях увеличения материальной помощи георгиевским кавалерам был создан Георгиевский комитет. Его возглавил брат Николая II великий князь Михаил Александрович. Уже в течение первого года деятельности в распоряжение комитета было передано в виде пожертвований от воинских частей, различных учреждений и граждан свыше 4 млн. рублей.

В статуте ордена Святого Георгия было предусмотрено создание «кавалерской думы», которая должна была «рассматривать наградные росписи и удостаивать орденскими почестями только тех, коих отменные действия и службы от обыкновенных отличены».

Члены думы, кавалеры данного ордена, гласно обсуждали на своих заседаниях поступившие на имя императора представления. Они же являлись первой инстанцией, решавшей вопрос о назначении конкретным лицам кавалерских пенсий, оказания нуждающимся кавалерам и их семьям другой помощи.

Размеры и порядок выдачи пенсий не раз пересматривались, но существовало одно неизменное правило: они полагались не всем. Был установлен «комплект пенсионеров по орденам» — скольким кавалерам данного ордена и данной его степени полагаются пенсии. Зачисление в «комплект» производилось в последовательности, зависевшей от даты награждения.

В начале XX века расписание пенсий по ордену Святого Георгия составляло:

1-й степени — шесть человек по 1000 рублей,

2-й степени — пятнадцать по 400 рублей,

3-й степени — 50 человек по 200 рублей

4-й степени — 325 человека по 150 рублей.

То есть, всего поощрялось пенсиями 396 кавалеров ордена на общую сумму в 70 тыс. 750 рублей, что составляло треть от общей суммы пенсий по всем орденам Российской империи.

Вакансии же для включения новых лиц в «комплект пенсионеров» образовывались как по смерти кого-либо из получавших орденские деньги, так и в связи с решениями верховной власти об увеличении числа поощряемых. Кроме того, после награждения орденом более высокой степени кавалер переводился и в соответствующую группу, освобождая свое место новому лицу.

Никто не мог получать двух пенсий по одному и тому же ордену (разных степеней) либо по нескольким орденам одновременно. Но это правило не распространялось на георгиевских кавалеров. Имея наряду с георгиевской наградой и другие ордена, они получали выплаты по нескольким наградам.

«Комплект пенсионеров по орденам» неоднократно пересматривался, и, как правило, цифра жалуемых деньгами кавалеров наград высших степеней уменьшалась в пользу обладателей низших. Если в 1816 году право на пенсию по ордену Святого Георгия 1-й степени имели 12 человек, то через столетие — только шесть, а количество пенсионеров ордена Святого Георгия 4-й степени за тот же период со 100 человек выросло до 325 — более чем в три раза.

Лицам, впервые удостоенным четвертой степени ордена Святого Георгия полагалось единовременное денежное вознаграждение в 115 рублей.

За счет средств капитала георгиевских кавалеров выплачивались не только пенсии и единовременные наградные. Из них поступали деньги и на покрытие расходов по обучению детей отличившихся (обычно девушек). По окончанию обучения дочерям кавалеров выплачивались некоторые суммы из так называемого «приданного капитала». Сыновья же кавалеров ордена имели преимущества при поступлении в кадетские корпуса и юнкерские училища, на их обучение переводились денежные пособия.

Солдатский знак отличия орден Святого Георгия

В 1807 году был учрежден знак отличия ордена Святого Георгия для награждения солдат и матросов. Эта награда представляла собой серебряный крест без эмали, носили его также на георгиевской черно-желтой ленте на груди.

Уже в Первых правилах, касающихся знака отличия, указывалось:

Он приобретается только в поле сражения, при обороне крепостей и в битвах морских. Им награждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем.

Заслужить знак отличия — солдатский Георгиевский крест можно было, лишь совершив боевой подвиг, например, захватив вражеское знамя или штандарт, взяв в плен неприятельского офицера или генерала, первым войдя во время штурма во вражескую крепость или при абордаже на борт неприятельского корабля. Получить эту награду мог и нижний чин, спасший в боевых условиях жизнь своему командиру.

Награждение солдатским Георгием давало отличившемуся следующие льготы: прибавку трети жалования, сохранявшуюся и при выходе в отставку (после смерти кавалера его вдова в течение года пользовалась правом на ее получение); запрещение применения телесных наказаний по отношению к имеющим знак отличия ордена; при переводе кавалеров георгиевского креста унтер-офицерского звания из армейских полков в гвардию сохранение их прежнего чина, хотя гвардейский унтер-офицер считался на два чина выше армейского.

С самого момента учреждения знак отличия военного ордена, кроме официального, получил еще несколько названий: Георгиевский крест 5-й степени, солдатский Георгии («Егорий») и др.

Солдатским Георгием № 6723 была награждена знаменитая «кавалерист-девица», героиня войны с Наполеоном Надежда Дурова, начавшая службу простым уланом.

Самые тяжелые для России годы, когда народ, движимый чувством патриотизма, вставал на защиту Отечества, отмечены и наибольшим количеством георгиевских солдатских наград. Так, во время Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 1833–1856 годов, главным и самым ярким эпизодом которой стала героическая защита Севастополя, знаком отличия военного ордена были награждены десятки тысячи героев. Самый большой номер из бесстепенных знаков отличия — 113248. За храбрость при обороне в 1854 года Петропавловска-на-Камчатке его получил Петр Томасов.

В 1839 году для раздачи солдатам-ветеранам прусской армии, участвовавшим в сражениях с наполеоновскими войсками в 1813–1815 годов, было отчеканено 4,5 тыс. знаков, на которых в отличие от обычных Георгиевских наград на оборотной стороне на верхнем луче креста изображен вензель Александра I. Таких знаков, имевших особую нумерацию, было роздано 4264.

В 1844 году появилась разновидность знака отличия для награждения лиц нехристианского вероисповедания. На нем помещался государственный герб.

Указом от 19 марта 1856 года знак отличия военного ордена был разделен на четыре степени:

1-я, высшая степень — золотой крест на георгиевской ленте с бантом из ленты тех же цветов;

2-я степень — такой же золотой крест на ленте, но без банта;

3-я степень — серебряный крест на ленте с бантом;

4-я степень — такой же серебряный крест, но на ленте без банта.

На оборотной стороне креста указывалась степень знака и выбивался, как и раньше, номер, под которым награжденный заносился в так называемый «вечный список» георгиевских кавалеров.

По новому положению 1856 года о Георгиевском солдатском кресте награждение начиналось с низшей, 4-й степени и затем, как и при награждении офицерским орденом Георгия, выдавались последовательно 3-я, 2-я, и, наконец, 1-я степень.

Нумерация крестов была новой, причем отдельно для каждой степени. Носили награды всех степеней на груди в один ряд. Уже в 1856 году солдатским Георгием 1-й степени был отмечен 151 человек, то есть они стали полными георгиевскими кавалерами. Многие из них заслужили эту награду раньше, но лишь с разделением ордена на степени смогли получить видимое отличие на мундир.

В 1913 году был утвержден новый статут знака отличия военного ордена. Он стал официально называться Георгиевским крестом и нумерация выдававшихся с этого времени знаков началась заново.

Солдатский Георгий 1-й степени № 1 получил в самом начале мировой войны, осенью 1914 года, подпрапорщик Никифор Климович Удалых, спасший знамя 1-го Невского пехотного полка.

В связи с разразившейся в 1914 году мировой войной количество награждений Георгиевскими крестами резко возросло. К началу 1917 года (уже с новой нумерацией) 1-я степень была выдана около 30 тыс. раз, а 4-я — более 1 миллиона.

Статутом 1913 года не предусматривалось награждение иноверцев особыми знаками с изображением орла. Само название «георгиевский» предполагало изображение на кресте Святого Георгия. К тому же часто сами мусульмане требовали, чтобы их награждали знаками не с орлом, а с «джигитом» (Святым Георгием).

Приказом по военному ведомству № 532 от 19 августа 1917 года был утвержден рисунок несколько измененного образца Георгиевской награды — на ленту креста положена металлическая лавровая ветвь. Отличившиеся в военных действиях награждались такими крестами по приговору солдат. Причем офицер мог быть отмечен солдатским крестом «с веточкой», а рядовой в случае исполнения обязанностей начальника — офицерским Георгием, то же с прикрепленной к ленте ветвью.

Многие советские военачальники, начинавшие трудную военную школу еще в огне Первой мировой войны, были георгиевскими кавалерами. Среди них полный бант, то есть, все четыре солдатских креста, имели герои гражданской войны С.М Буденный, И. В. Тюленев. В. И. Чапаев и другие.

В суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов многие солдаты, принимавшие участие еще в Первой мировой войне, с гордостью носили рядом с советскими наградами полученные много лет назад Георгиевские знаки отличия. Полный Георгиевский кавалер, донской казак К. И. Недорубов за отличия в боях с фашистами был удостоен звания Героя Советского Союза.

Продолжая славные героические традиции, в ноябре 1943 года для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной Армии, проявивших в боях за Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия, был учрежден орден Славы трех степеней. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия Военного ордена.

Георгиевские медали «За храбрость»

Первые русские медали с надписью «За храбрость» для ношения на георгиевской ленте появились в XVIII веке. Это связано с событиями Русско-шведской войны 1788–1790 годов. Они были выданы егерям гвардейского Семеновского полка за смелую и удачную атаку шведских батарей в устье реки Кюмень.

К середине XIX века серебряная медаль «За храбрость» на георгиевской ленте становится наградой для нижних чинов за разнообразные военные отличия. Этой медалью награждали иногда и гражданских лиц — недворян, за мужество в боевой обстановке.

По новому статуту 1913 года медали «За храбрость» четырех степеней получили официальное название «Георгиевских» и могли быть выданы любому нижнему чину армии и флота за подвиги в военное или мирное время. Медаль эта могла быть пожалована и лицам гражданским за боевые отличия в военное время.

Георгиевское золотое оружие «За храбрость»

27 июня 1720 года русский галерный флот в морском сражении при острове Гренгам разгромил шведскую эскадру. Победители были щедро награждены.

Командовавшему русскими силами в этом бою М. М. Голицыну была «в знак воинского его труда послана шпага золотая с богатым украшением алмазов». Это первое известное награждение золотым оружием в регулярных русских войсках. В дальнейшем известны десятки награждений холодным оружием как боевым знаком отличия, предназначавшимся лишь для военнослужащих. Получение шпаги расценивалось как высокая боевая индивидуальная награда. Уже в середине XVIII века к пожалованным шпагам прилагались императорские Грамоты, текст которых дает основание считать выдачу шпаги не подарком, а боевой наградой.

В 1775 году при праздновании годовщины мира с Турцией после войны 1768–1774 годов 11 наиболее выдающихся военачальников русской армии, в их числе и генерал-поручик А. В. Суворов, были награждены золотыми шпагами с бриллиантами. Позже великий русский полководец еще раз был награжден золотой, с драгоценными украшениями шпагой за победу при Рымнике в 1789 году.

До 1788 года получить в награду шпагу мог лишь военачальник, имевший генеральский при фельдмаршальский чин. Шпаги при этом украшались алмазами или бриллиантами. С 1788 года право быть отмеченным шпагой, но без украшений было распространено и на офицеров. На эфесе офицерской наградной шпаги появляется надпись «За храбрость».

В XIX веке золотое оружие «За храбрость» стало одним из самых почетных боевых отличий, о котором, как и об ордене Георгия, мечтал каждый командир. За сражения с наполеоновскими войсками в 1805–1807 годах многие русские офицеры и генералы были отмечены золотыми шпагами и саблями, среди них П. И. Багратион, Д. В. Давыдов, Д. С. Дохтуров, А. П. Ермолов и другие.

28 сентября 1807 года был подписан Указ о причислении офицеров и генералов, награжденных золотым оружием, к кавалерам русских орденов. Фамилии лиц, получивших золотое оружие, должны были вноситься в общий кавалерский список Капитула орденов Российской империи.

В 1855 году, в разгар Крымской войны, было указано носить при офицерском золотом оружии «За храбрость» темляк из георгиевской черно-оранжевой ленты. Близость ордена Святого Георгия и золотого оружия как по характеру отмечаемых подвигов, так и по уважению, которое вызывали имевшие эти награды, привела к тому, что в год столетнего юбилея ордена Святого Георгия в 1869 году все лица, награжденные золотым оружием, были причислены к кавалерам этого ордена и старшинство их считалось сразу после получивших орден Георгия 4-й степени.

В 1913 году появился новый статут ордена Георгия, и относящееся к этому ордену золотое оружие получило новое официальное название — «Героическое оружие» и «Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами».

Маленький эмалевый крестик ордена Георгия стал помещаться на всех видах этого оружия, с той лишь разницей, что на оружии с бриллиантами украшался драгоценными камнями и крестик.

На генеральском оружии надпись «За храбрость» заменялась указанием на конкретный подвиг, за который пожалована награда. В начавшейся в 1914 году мировой войне Георгиевское оружие стало одной из самых почетных наград. Знаменитый генерал А. А. Брусилов за разгром австро-венгерских армий в конце мая 1916 года («Брусиловский прорыв») был отмечен золотой Георгиевской шашкой с бриллиантами и надписью: «За поражение австро-венгерских армий на Волыни, в Буковине и Галиции 22–25 мая 1916 года».

Коллективные георгиевские награды

Кроме индивидуальных георгиевских наград в русской армии существовали также и коллективные, присваивавшиеся целым воинским частям за особые боевые отличия: Георгиевские знамена и штандарты, Георгиевские трубы и сигнальные рожки.

Прообразы Георгиевских знамен, особые боевые стяги с надписями, объясняющими, за какие подвиги они выданы, были установлены Павлом I, который наградил ими в 1800 году за боевые отличия четыре полка — Таврический, Московский, Архангелогородский и Смоленский.

При Александре I наградные знамена получили еще большее отличие от простых на навершии древка вместо двуглавого орла стали прикреплять изображение креста ордена Святого Георгия, знаменные кисти стали подвешиваться не на серебряной тесьме, а на черно-оранжевой георгиевской ленте.

Первое награждение собственно Георгиевскими знаменами состоялось в 1806 году, когда Павлоградский гусарский, Черниговский драгунский, Киевский гренадерский полки и два казачьих полка Войска Донского получили: первые два — кавалерийские штандарты, а остальные — знамена с Георгиевскими крестами и лентами, с памятной надписью. В дальнейшем десятки полков русской армии заслужили эту почетную награду.

Выдавались, но реже Георгиевские флаги и боевым кораблям. Первым заслужил право поднять кормовой Георгиевский флаг линейный корабль «Азов», который под командованием капитана 1 ранга М. П. Лазарева отличился в Наваринском сражении 1827 года с турецкой эскадрой. Вторым кораблем в русском флоте, получившим право поднять Георгиевский флаг, был 18-пушечный бриг «Меркурий», который под командованием капитан лейтенанта А. И. Казарского выдержал 14 мая 1829 года бой с двумя турецкими линейными кораблями. Несмотря на десятикратное превосходство в артиллерии, туркам не удалось захватить русский бриг. Наоборот, меткими выстрелами русские моряки нанесли сильные повреждения противнику и заставили его прекратить бой.

Весь экипаж «Меркурия» был представлен к наградам (А. И. Казарский получил орден Георгия 4-й степени), а на корме брига взвился Георгиевский флаг. Одновременно было установлено, что в составе Черноморской эскадры должен всегда находиться корабль с названием «Меркурий» или «Память Меркурия», носящий кормовой Георгиевский флаг.

В русской армии был еще один вид коллективной боевой награды — Георгиевские серебряные трубы (в кавалерии — сигнальные рожки) с прикрепленными к ним серебряными Георгиевскими крестами и черно-оранжевыми лентами. Первые серебряные наградные трубы, еще без дополнительных украшений, были выданы в 1737 году батальону лейб-гвардии Измайловского полка за отличие при взятии крепости Очаков.

В 1760 года за взятие Берлина в Семилетнюю войну было выдано несколько десятков наградных труб частям русской армии, особенно отличившимися в этой операции. После 1769 года, с учреждением ордена Святого Георгия, наградные трубы украшались георгиевскими крестами и лентами.

В настоящее время в России в целях совершенствования системы государственных наград Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года № 1463 восстановлен орден Святого Георгия Победоносца и утверждены Статут ордена и его описание, но до 2008 года награждений не производилось. Это было связано со статутом ордена, по которому удостоиться награды можно было только во время боевых действий при нападении внешнего врага. Российская Федерация таких войн за истекший период не вела.

13 августа 2008 года статут ордена был изменён и появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции).

Первым кавалером возрождённого ордена стал командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник С. А. Макаров, награжденный 18 августа 2008 года орденом 4-й степени за успешное проведение операции по принуждению Грузии к миру. За участие в этой же операции ордена Святого Георгия 2-й степени были удостоены начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии Н. Е. Макаров, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии В. А. Болдырев, главнокомандующий Военно-воздушными силами генерал-полковник А. Н. Зелин.

Со дня учреждения ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия в 1769 года императрицей Екатериной Великой этот день стал считаться праздничным Днём Георгиевских кавалеров, который должен был ежегодно праздноваться как при дворе, так и «во всех тех местах, где случится кавалер большого креста».

Местом проведения главных торжественных церемоний, связанных с орденом, со времени Екатерины II стал Зимний дворец. Заседания Думы ордена Святого Георгия собирались в Георгиевском зале. Ежегодно проходили торжественные приёмы по случаю орденского праздника, для торжественных обедов использовали Георгиевский фарфоровый сервиз, созданный по заказу Екатерины II на заводе Гарднера в 1777–1778 годах.

Последний раз в Российской империи георгиевские кавалеры отмечали свой орденский праздник 26 ноября 1916 года.

В современной России этот день празднуется как День Героев Отечества (ныне 9 декабря). Памятная дата была установлена 26 января 2007 года.

В пояснительной записке к документу говорилось следующее:

Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.

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Материал подготовлен в Научно-исследовательском институте военной истории ВАГШ ВС РФ